Tingyun Fugue HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Tingyun Fugue in HSR ist eine Unterstützerin des Feuer-Elements und des Nihility-Pfads, deren Spielweise vollständig auf dem Break-Effekt und einer Mechanik namens „Exo-Toughness“ basiert. Als allererste „Double-Break“-Unterstützerin des Spiels verändert ihre einzigartige Fähigkeit, zwangsweise eine sekundäre Toughness-Leiste zu überlagern, grundlegend die Art und Weise, wie Spieler an Break- und Super-Break-Teamzusammensetzungen herangehen.

Dieser Charakter-Guide analysiert Tingyun Fugues Fähigkeiten, Traces, Eidolons, ihren Status im Banner und klärt , ob es sich lohnt, sie zu ziehen, damit du genau weißt, was sie einem Break-Team und deiner bestehenden Einheitenaufstellung bringt, bevor du auch nur eine einzige Sternjade ausgibst.

Tingyun Fugue auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Feuer Pfad Nichts Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 2.7 (Banner „Die lange Heimreise“) Wiederholungen Version 3.2 (Banner „Indelible Coterie“)



Version 3.8 (Banner „Die lange Heimreise“) Synchronsprecher Anya Floris (EN)



Takada Yuuki (JP)



Jiang Li (CH)



Lee Myeong-ho (KR) Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Tingyun Fugue in „Honkai Star Rail“?

Fugue ist eine Frau aus Fox, die zum ersten Mal auftaucht, nachdem ihr Name, ihr Aussehen und ihre Identität scheinbar gestohlen wurden, und die nach einer Begegnung mit dem Tod nur noch auf geborgte Zeit lebt. Im Verlauf der Geschichte wird deutlich, dass sie mit Tingyun verbunden ist, der Diplomatin aus Xianzhou Luofu, die viele Spieler bereits aus früheren Kapiteln von „Honkai Star Rail“ kennen und die nun in veränderter Gestalt und mit neuen Kräften zurückgekehrt ist.

Tingyun Fugues Weg ist „Nihility“ und ihr Element ist Feuer; ihr Fähigkeiten-Set unterscheidet sich grundlegend von dem des ursprünglichen Tingyun, dessen Support-Fähigkeiten auf „Harmony“ ausgerichtet waren. Sie ist stattdessen für „Break“-Teams konzipiert, und ihre Veröffentlichung wurde durch eine breitere Ausrichtung des Spiels auf „Super Break“-Inhalte vorangetrieben.

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Tingyun Fugues Fähigkeiten im Detail

Fugues Fähigkeiten basieren auf zwei miteinander verbundenen Konzepten: einem Verbündeten einen enormen Boost des „Break“-Effekts zu verleihen und durch ihre eigene passive Fähigkeit Gegner mit gebrochener Schwäche zu einer zweiten Schadensquelle zu machen.

Ihre Fähigkeit „Tugend führt zur Glückseligkeit““ gewährt einem einzelnen Verbündeten „Foxian Prayer“, wodurch dessen Break-Effekt erhöht wird und er beim Verursachen von „Toughness“-Schaden den Schwächetyp des Gegners ignorieren kann.

Solange dieser Buff aktiv ist, wechselt Fugue in ihren eigenen „Torrid Scorch“-Zustand, wodurch ihr Basisangriff zu einem Flächenangriff wird und sie jedes Mal, wenn ihr gestärkter Verbündeter angreift, eine Chance erhält, die Verteidigung des Ziels zu verringern.

Ihr Talent „Glück folgt der Tugend“ ist das, was sie auszeichnet: Solange sie auf dem Spielfeld ist, erhält jeder Gegner eine zweite, versteckte Ausdauerleiste namens „Wolkenflammen-Glanz“, sodass ihre Schwäche zweimal statt nur einmal gebrochen werden kann, und Verbündete, die einen gebrochenen Gegner angreifen, verursachen automatisch zusätzlichen Super-Break- Schaden.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Die Pracht der Sonne strahlt auf alle herab“, ist ein pauschaler Feuer-Flächenschaden, der gegnerische Schwächen vollständig ignoriert und sich eher zum Auffüllen von Ausdauerbalken eignet als als Hauptschadensquelle.



Insgesamt ist ihr Fähigkeiten-Set praktisch darauf ausgelegt, auf „Break“ ausgerichtete DPS-Einheiten zu stärken.

Übersicht über Tingyun Fugues Traces und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Tingyun Fugue tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Tingyun Fugues Spuren

Der Basisangriff „Strahlender Streifen“ fügt einem Gegner Feuerschaden in Höhe von bis zu 100 % von Fugues Angriffskraft zu. Sobald sie einen Verbündeten gestärkt hat, wird die Fähigkeit zu „Feurige Liebkosung“ aufgewertet, einem Explosionsangriff, der dem Hauptziel bis zu 100 % Angriffskraft und benachbarten Gegnern 50 % Angriffskraft als Schaden zufügt.

Die Fertigkeit „Tugend lockt Glückseligkeit“ gewährt einem Verbündeten für drei von Fugues Zügen den Effekt „Fuchsgebet“, der die Wirkung von Durchbruchseffekten um bis zu 30 % erhöht und es ihm ermöglicht, den Schwächetyp zu ignorieren, wenn die Zähigkeit mit halber Wirksamkeit verringert wird. Jedes Mal, wenn dieser gestärkte Verbündete angreift, hat Fugue eine Grundwahrscheinlichkeit von 100 %, die Verteidigung des Ziels für zwei Züge um bis zu 18 % zu senken.

Die ultimative Fähigkeit „Die Pracht der Sonne strahlt auf alle herab“ fügt jedem Gegner auf dem Spielfeld Feuerschaden in Höhe von bis zu 200 % von Fugues Angriff zu, wobei Typenschwächen vollständig ignoriert werden und bei jedem Gegner, dessen Typenschwäche durchbrochen wird, ein „Feuerschwäche-Break“ ausgelöst wird.

Das Talent „Das Glück folgt der Tugend“ ist immer aktiv, solange Fugue auf dem Spielfeld ist. Gegner erhalten eine zweite Ausdauerleiste im Wert von 40 % ihrer maximalen Ausdauer, und sobald auch diese aufgebraucht ist, wandeln Verbündete, die einen Gegner mit gebrochener Schwäche angreifen, ihren Ausdauerschaden in bis zu 100 % Super-Break-Schaden um.

Tingyun Fugues Technik „Percipient Shine“ Fügt Gegnern in der Nähe 10 Sekunden lang „Benommenheit“ zu. Ein Angriff auf einen benommenen Gegner zu Beginn des Kampfes beschleunigt Fugues Aktion um 40 % und hat eine Grundchance von 100 %, die Verteidigung des Gegners zu verringern, entsprechend dem Verteidigungsabzug ihrer Fertigkeit.

Tingyun Fugues Bonusfähigkeiten Phecda Primordia Wenn die Schwäche eines Gegners gebrochen wird, erhöht dies den „Break“-Effekt der Teamkameraden für zwei Runden um 6 % bzw. um 18 %, sofern Fugues eigener „Break“-Effekt 220 % oder höher ist. Sylvan Enigma Erhöht Fugues eigenen Break-Effekt um 30 % und erstattet ihr sofort einen Fertigkeitspunkt, wenn sie ihre Fertigkeit zum ersten Mal in jedem Kampf einsetzt. Verdantia-Renaissance Verzögert die Aktion eines Gegners jedes Mal um weitere 15 %, wenn ein Verbündeter dessen Schwäche durchbricht.

Tingyun Fugues Attributboni (insgesamt) +24,0 % „Break“-Effekt +14 SPD +10,0 % Max. HP

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Tingyun Fugues Eidolons

E1, „An die Erde gebunden war ich, den Wolken zu wende ich mich““, erhöht die Schwächebruch-Effizienz von Fugues gestärktem Verbündeten um 50 %, wodurch dessen gestärkter Schwächebruch-Schaden die Zähigkeitsbalken spürbar schneller abbaut.

E2, „Den Würdigen bricht die Seligkeit an“, stellt 3 Energie wieder her, sobald bei einem Gegner eine Schwäche gebrochen wird, und beschleunigt nach Fugues Ultimate die Aktion jedes Verbündeten um 24 %; dies ist für die meisten Spieler, die ihre Ressourcen gezielt einsetzen, der realistische Punkt, an dem man aufhören sollte.

E3 und E5 erhöhen lediglich ihre „Trace“-Stufen; betrachte sie daher als Boni, die du bei Gelegenheit mitnehmen kannst, aber nicht gezielt anstreben solltest. E4, „Ohne Gestalt – welchen Namen soll man tragen?““, fügt dem Schaden ihres gestärkten Verbündeten einen bescheidenen Boost von 20 % auf den Schwächungsdurchbruchschaden hinzu – ein nettes Extra, aber kein Prioritätsziel.

E6, „Hellsehen: Aufschwung und Untergang““, ist der andere echte Leistungssprung: Es erhöht Fugues eigene Schwächebruch-Effizienz um 50 % und sorgt dafür, dass „Foxian Prayer“ auf ihr gesamtes Team auf einmal wirkt statt nur auf einen einzelnen Verbündeten, wodurch sie von einer Ein-Ziel-Bufferin zu einer vollwertigen Unterstützerin wird.

Tingyun Fugue – Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Tingyun Fugue gut?

Tingyun Fugue ist eine hervorragende Wahl, insbesondere für Teams, die auf Break-Schadensverursacher wie Firefly, Boothill oder Rappa ausgerichtet sind. Ihr größter Vorteil besteht darin, dass sie den Trailblazer in Super-Break-Teams von einem obligatorischen „Harmony Path“-Slot befreit, sodass man stattdessen einen anderen Path für ihn einsetzen kann, falls man plant, ihn in einer anderen Aufstellung zu verwenden.

Tier-Bewertungen für Tingyun Fugue Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

Allein ihr Talent verschafft jedem Team eine passive Quelle für Super-Break-Schaden ohne jegliche Vorbereitung, und die Kombination mit bestehenden, auf Break ausgerichteten Einheiten beschleunigt die Beseitigung von Gegnern spürbar. Für Teams, die bereits einen „Harmony Trailblazer“ einsetzen, ist sie weniger unverzichtbar, da sich die beiden Fähigkeiten überschneiden, aber sie ist dennoch eine sinnvolle Verbesserung für alle, die diesen Pfad-Slot zurückgewinnen möchten.

So erhältst du Tingyun Fugue in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Tingyun Fugue ist eine limitierte 5-Sterne-Figur, daher kann sie nur aus ihrem eigenen Charakter-Event-Warp („Die lange Heimreise““-Banner) gezogen werden, solange dieser aktiv ist, nicht aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug in ihrem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ gekauft werden kann. Für Spieler, die Geld ausgeben, werden „Oneiric Shards“ im Verhältnis 1:1 in „Stellar Jades“ umgewandelt.

Denkt daran: Wenn ihr vorhabt, Guthaben aufzuladen, um Tingyun Fugue, ihre Eidolons oder ihren charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf die Oneiric-Aufladeboni des Shops, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ zu prüfen. Dadurch erhöht sich der Wert deiner Aufladungen erheblich und du erhältst mehr Ziehungen pro ausgegebenem Betrag.

Sie feierte ihr Debüt in Version 2.7 im Rahmen der Aktion „Die lange Heimreise“, die vom 25. Dezember 2024 bis zum 14. Januar 2025 lief. Bei ihrer letzten Wiederholung wurde in Version 3.8 derselbe Banner-Name wieder aufgegriffen; die Aktion lief vom 7. Januar 2026 bis zum 28. Januar 2026. Eine weitere Wiederholung wurde bislang noch nicht offiziell angekündigt.

Fazit: Solltest du in ? nach Tingyun Fugue ziehen2026?

Tingyun Fugue hat sich ihren Platz als eine der derzeit besten „Break“-Supports verdient, vor allem weil „Exo Toughness“ es deinen vorhandenen „Break“-DPS ermöglicht, den „Weakness Break“-Schaden zu verdoppeln, ohne dass du dafür zusätzliche Investitionen tätigen musst.

Sie ist eine klare Empfehlung, wenn du bereits Firefly, Boothill, Rappa oder einen ähnlichen, auf „Break“ fokussierten Carry einsetzt und deinen „Trailblazer“ vom „Harmony Path“ befreien möchtest.

Schwieriger zu empfehlen ist sie, wenn du noch kein spezielles „Break“-Team hast, da ihre Fähigkeiten außerhalb einer „Break“-Komposition nur begrenzt nützlich sind.

Vorteile Nachteile ✅ Ermöglicht es deinem „Break“-DPS, Gegner durch „Exo Toughness“



zweimal mit „Weakness Break“ zu treffen ✅ Verursacht passiv „Super Break“-Schaden ohne Aufrechterhaltung



der Rotation ✅ Befreit den „Trailblazer“ von einem obligatorischen „Harmony Path“-Slot



✅ Bietet einen bedeutenden DEF-Abzug für das gesamte Team



✅ Fügt zusätzlich zum Schwäche-Break



eine weitere Verzögerung der Gegneraktionen hinzu ✅ Günstig aufzubauen, da Ausrüstung für „Break-Effekt“ und „Effekt-Trefferquote“ leicht zu beschaffen ist ❌ Die ultimative Fähigkeit kostet viel Energie bei sehr geringem Nutzen



❌ Die Verteidigungsreduzierung ist ohne zusätzliche Effekt-Trefferquote



unbeständig ❌ Kann vor Eidolon 6 jeweils nur einen Verbündeten gleichzeitig verstärken

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Häufig gestellte Fragen