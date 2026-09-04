Sparkle HSR: Descripción del personaje y equipamiento 2026

Sparkle es un personaje de 5 estrellas del elemento Cuántico de la Ruta de la Armonía en Honkai Star Rail, cuyo estilo de juego se basa en repartir puntos de habilidad en lugar de acumularlos, lo que la convierte en una de las mejores apoyos para los personajes DPS de primer nivel que necesitan muchos puntos de habilidad.

Esta guía de personaje analiza las habilidades de Sparkle, sus Eidolones y cuál es la situación actual de su banner y de las recargas.

Sparkle de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Cuántico Camino Armonía Función Apoyo Lanzamiento Versión 2.0 Repeticiones Versión 2.4



Versión 3.4



Versión 4.0 Actores de doblaje Lizzie Freeman (EN)



Reina Ueda (JP)



Zhao Shuang (CH)



Seong Ye-won (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Sparkle en Honkai Star Rail?

Sparkle es miembro de los «Masked Fools», una facción basada por completo en el teatro, el engaño y la distracción. Es impenetrable y sin escrúpulos, una autoproclamada «heroína de las mil caras» que se pone una máscara tras otra según el papel que más le convenga en cada momento.

La riqueza, el estatus y el poder no le interesan en absoluto. Lo único que realmente capta su atención es la diversión, y esa misma vena inquieta y teatral se refleja directamente en su forma de luchar: constantemente reescribe las reglas de un combate en lugar de seguirlas. Su arco de presentación se centra en gran medida en ese tema, presentándola como un comodín cuyas lealtades nunca se pueden determinar con certeza.

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Explicación del kit de Sparkle

Todo el kit de Sparkle gira en torno a un único recurso: los puntos de habilidad (SP). Mientras que la mayoría de las unidades de Harmony potencian directamente una estadística, su función principal es mantener el flujo de SP de su equipo para que un compañero ávido de puntos de habilidad nunca se quede atascado a mitad de ciclo.

Su ataque básico, «Monodrama», es un simple golpe cuántico contra un solo objetivo y no está pensado para infligir daño. Su habilidad, «Dreamdiver», es donde realmente entra en acción: otorga a un único aliado una mejora de daño crítico y un avance de acción, lo que permite a ese aliado actuar antes y golpear más fuerte en el turno en que más importa.

Su talento, «Red Herring», aumenta los puntos de habilidad máximos del equipo y acumula cargas de «Figment» cada vez que un aliado gasta SP; cada carga añade una desventaja de «Vulnerabilidad al daño» a todos los enemigos. Su habilidad definitiva, «El héroe de las mil caras», es la recompensa: devuelve una parte de los puntos de habilidad a todo el equipo, acumula el excedente para más adelante y otorga a los aliados «Cipher», lo que aumenta aún más las acumulaciones de «Vulnerabilidad» de su talento durante unos turnos.

Si se juega bien, el ciclo es sencillo: lanza su habilidad sobre el personaje que necesite la mejora y el ritmo, deja que los aliados gasten SP en sus propias habilidades y, a continuación, usa la habilidad definitiva para rellenar el depósito de SP y disparar la vulnerabilidad del enemigo justo antes de un turno decisivo.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Sparkle

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las «Trazas» de Sparkle, seguidas de sus «Eidolones».

Las Huellas de Sparkle

Su ataque básico, «Monodrama», inflige daño cuántico equivalente a hasta el 100 % del ataque de Sparkle a un único enemigo al máximo nivel de «Trace». Es una acción de relleno, no una estrategia de daño.

Su habilidad, «Dreamdiver», aumenta el daño crítico de un único aliado hasta un 24 % del propio daño crítico de Sparkle, más un 45 % fijo al máximo nivel de «Trace», con una duración de 2 turnos, y al mismo tiempo adelanta la acción de ese aliado en un 50 %. Si se usa sobre sí misma, se omite por completo la parte de avance de la acción.

Su talento, «Red Herring», aumenta en 2 los puntos de habilidad máximos del equipo mientras ella está en el campo de batalla. Cada vez que un aliado gasta 1 punto de habilidad, ella obtiene una acumulación de «Figment» que aumenta el daño recibido por todos los enemigos hasta un 4 % al nivel máximo de «Trace», acumulándose hasta 3 veces durante 2 turnos.

Su habilidad definitiva, «El héroe de las mil caras», recupera al instante 6 puntos de habilidad para sus aliados y acumula el exceso, hasta un máximo de 10 puntos, para repartirlos más tarde. Además, otorga a todos los aliados «Cipher», que aumenta la Vulnerabilidad de las acumulaciones de «Figment» de su Talento hasta un 6 % por acumulación al nivel máximo de «Trace», con una duración de 3 turnos.

Técnica de Sparkle Narrador poco fiable Al usar la técnica, todos los aliados obtienen «Desviación» durante 20 segundos, lo que los oculta a la detección enemiga. Al entrar en combate en este estado, el equipo recupera 3 puntos de habilidad y Sparkle regenera 20 de energía.

Habilidades adicionales de Sparkle Almanaque Al usar un ataque básico, se regeneran 10 de energía adicionales. Cuando un aliado que tenga la mejora de daño crítico de su habilidad gasta puntos de habilidad, Sparkle regenera 1 de energía adicional. Flor artificial Si un aliado gasta 3 o más puntos de habilidad en un mismo turno, el siguiente lanzamiento de habilidad de Sparkle no cuesta puntos de habilidad. Nocturno Aumenta el ATK de todos los aliados en un 45 %. El aliado que tenga el beneficio de Daño crítico de su habilidad también obtiene un 10 % de PEN de RES a todos los tipos.

Bonificaciones de estadísticas de Sparkle (total) +28,0 % de PS máximos +10,0 % de resistencia a efectos +24,0 % de daño crítico

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Eidolones de Sparkle

E1, «Suspensión de la incredulidad», aumenta el ATK de todos los aliados afectados por Cipher en un 40 % y otorga a Sparkle un aumento de SPD del 15 % durante 2 turnos cada vez que comienza la batalla o cuando utiliza su habilidad. Es un Eidolón de bajo coste que la convierte en una potenciadora de ATK fija más rápida y potente.

E2, «Puramente ficticio», es el punto de parada más recomendado para los jugadores que no quieran invertir al máximo: cada acumulación del efecto «Vulnerabilidad» de su talento ahora también reduce la DEF del objetivo en un 10 %. Entre la vulnerabilidad al daño y la reducción de DEF, supone un cambio significativo en el daño infligido a cambio de una inversión muy pequeña en Eidolones.

Los niveles E3 a E6 aportan un valor menor y más incremental: los niveles E3 y E5 simplemente aumentan su habilidad, su ataque básico, Habilidad Definitiva y su Talento más allá de los límites normales; el E4 le otorga a su Habilidad Definitiva un punto de habilidad más y a su Talento un punto de habilidad máximo adicional; y el E6 permite que la mejora de daño crítico de su habilidad se extienda a todos los aliados afectados por Cipher y aumente en un 30 % de su propio daño crítico. Ninguna de estas cuatro iguala por sí sola el valor de la E2, por lo que es mejor considerarlas como un objetivo de inversión a largo plazo en lugar de una prioridad inicial.

Evaluación de Sparkle en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es buena Sparkle?

Sparkle es una apoyo de nivel EX que destaca por respaldar a los causantes de daño que agotan rápidamente sus puntos de habilidad.

Clasificación por niveles de Sparkle Valoración general EX Clasificaciones de fin de partida «Memoria del Caos»: EX



«Ficción Pura»: EX



«Sombra Apocalíptica»: EX

Su potencial máximo y su utilidad general son increíblemente altos tanto en «Memoria del caos» como en «Ficción pura» y «Sombra apocalíptica», ya que en casi todas las composiciones de final de juego aparecen unidades de DPS que consumen muchos SP.

El problema es que su valor está realmente ligado a contar con ese tipo de compañeros de equipo. Si la combinas con un DPS de bajo coste de SP, gran parte de su kit se desperdicia.

Cómo conseguir a Sparkle en Honkai Star Rail: banner, coste del Warp y recarga

Sparkle es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener de su propio banner de evento de personaje mientras esté activo, no del Warp estándar permanente. Un solo intento en su banner cuesta un Pase Especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 Jades Estelares. Para los jugadores que realicen recargas, los fragmentos oníricos se convierten a razón de 1:1 con jades estelares.

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a Sparkle, sus Eidolones o su cono de luz exclusivo, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga oníricas de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de Batalla de Honor Sin Nombre y el Pase de Suministros Exprés antes de comprar nada. Esto aumentará significativamente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

Su última reedición fue la campaña «Esplendor resplandeciente» durante la segunda mitad de la versión 4.0 de Honkai Star Rail, que tuvo lugar del 3 de marzo de 2026 al 24 de marzo de 2026. A fecha de redacción de este artículo, no se ha anunciado oficialmente ninguna otra reedición.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Sparkle en 2026?

Sparkle se gana su puesto si tu plantilla ya cuenta (o está a punto de contar) con un personaje de daño que consume puntos de habilidad rápidamente, ya que esa es precisamente la carencia que cubre su kit. Si tu equipo aún no cuenta con ese tipo de DPS que consume muchos PS, su valor disminuye notablemente, ya que gran parte de su kit se basa específicamente en esa dependencia.

Ventajas Contras ✅ La mejora de daño crítico de su habilidad ahora dura 2 turnos completos, por lo que perdura el tiempo suficiente como para que se aplique al siguiente golpe del DPS.



✅ Su habilidad definitiva devuelve 6 puntos de habilidad al instante y acumula el excedente para más adelante, lo que mantiene alimentados a los aliados que consumen muchos puntos de habilidad.



✅ El efecto de vulnerabilidad acumulable de su talento se combina con casi cualquier tipo de daño, independientemente del elemento.



✅ Encaja tanto en equipos F2P (Qingque, Lynx) como en equipos premium (Archer, Rin Tohsaka), por lo que la inversión se adapta a tu plantilla.



✅ Su habilidad adicional, «Nocturno», potencia el ataque de todo el equipo independientemente del elemento, por lo que no está limitada a composiciones de un solo elemento.



✅ El E2 es un punto de parada de Eidolón asequible y de gran valor, en lugar de requerir una inversión completa en el E6. ❌ El avance de acción de su habilidad es solo del 50 %, más débil que el avance del 100 % que proporcionan otras unidades de «Armonía».



❌ No es naturalmente positiva en cuanto a SP, ya que su propia habilidad compite con su habilidad definitiva por energía y SP.



❌ La mayor parte de su valor depende de que se utilice un causante de daño con un consumo de SP realmente elevado, por lo que los equipos con poco SP sacan menos partido de ella.

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