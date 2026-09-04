Sparkle HSR: Charakterübersicht und Kit 2026

Sparkle ist eine 5-Sterne-Figur des Elements „Quantum“ auf dem „Harmony Path“ in Honkai Star Rail, deren Spielweise darauf ausgerichtet ist, Fertigkeitspunkte zu verteilen, anstatt sie zu horten – was sie zu einer erstklassigen Unterstützerin für hochkarätige, SP-hungrige DPS-Carrys macht.

Dieser Charakter-Guide behandelt Sparkles Fähigkeiten, ihre Eidolons sowie die aktuelle Situation bezüglich ihres Banners und der Nachkaufmöglichkeiten.

Sparkle auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Quantum Weg Harmonie Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 2.0 Wiederholungen Version 2.4



Version 3.4



Version 4.0 Synchronsprecher Lizzie Freeman (EN)



Reina Ueda (JP)



Zhao Shuang (CH)



Seong Ye-won (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Sparkle in „Honkai Star Rail“?

Sparkle ist Mitglied der „Masked Fools“, einer Fraktion, die sich ganz auf Theatralik, Täuschung und Irreführung konzentriert. Sie ist undurchschaubar und skrupellos, eine selbsternannte „Heldin mit tausend Gesichtern“, die eine Maske nach der anderen trägt, je nachdem, welche Rolle ihr gerade am besten passt.

Reichtum, Status und Macht interessieren sie überhaupt nicht. Das Einzige, was ihre Aufmerksamkeit zuverlässig fesselt, ist Unterhaltung, und genau diese rastlose, theatralische Ader überträgt sich direkt auf ihre Kampfweise – sie schreibt die Regeln eines Kampfes ständig neu, anstatt sie zu befolgen. Ihr Einführungsbogen greift dieses Thema intensiv auf und stellt sie als Unberechenbare dar, deren Loyalitäten sich nie ganz festlegen lassen.

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Sparkles Fähigkeiten im Überblick

Sparkles gesamtes Kit dreht sich um eine einzige Ressource – Skill-Punkte. Während die meisten „Harmony“-Einheiten einen Wert direkt verstärken, besteht ihre Hauptaufgabe darin, den Fluss der SP ihres Teams aufrechtzuerhalten, damit ein Skill-Punkte-hungriger Teamkollege niemals mitten im Zyklus ins Stocken gerät.

Ihr Basisangriff „Monodrama“ ist ein einfacher „Quantum“-Stoß gegen ein einzelnes Ziel und nicht dazu gedacht, um damit Schaden zu verursachen. Ihre Fähigkeit „Dreamdiver“ ist das eigentliche Herzstück: Sie verleiht einem einzelnen Verbündeten einen kritischen Schadensbonus und einen Aktionssprung, wodurch dieser Verbündete früher agieren und genau in dem entscheidenden Zug härter zuschlagen kann.

Ihr Talent „Red Herring“ erhöht die maximalen Skill-Punkte des Teams und baut jedes Mal, wenn ein Verbündeter SP verbraucht, „Figment“-Stapel auf, wobei jeder Stapel jedem Gegner einen DMG-Sicherheitslücke- Debuff hinzufügt. Ihre ultimative Fähigkeit, „Der Held mit den tausend Gesichtern“, ist der Lohn: Sie erstattet dem gesamten Team einen Teil der SP zurück, speichert den Überschuss für später und gewährt Verbündeten „Cipher“, wodurch die Anfälligkeits-Stapel ihres Talents für einige Runden noch weiter erhöht werden.

Richtig eingesetzt ist der Ablauf ganz einfach: Wende ihre Fertigkeit auf den Charakter an, der den Buff und das Tempo benötigt, lass Verbündete SP für ihre eigenen Fähigkeiten verbrauchen und nutze dann ihre Ultimative Fähigkeit, um den SP-Vorrat wieder aufzufüllen und die Verwundbarkeit des Gegners kurz vor einem entscheidenden Zug in die Höhe zu treiben.

Übersicht über Sparkles Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Sparkle tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Sparkles Spuren

Ihr Basisangriff „Monodrama“ fügt einem einzelnen Gegner bei maximaler „Trace“-Stufe Quantenschaden in Höhe von bis zu 100 % von Sparkles Angriffskraft zu. Es handelt sich um eine Füllaktion, nicht um eine Schadensstrategie.

Ihre Fähigkeit „Dreamdiver“ erhöht den Krit-Schaden eines einzelnen Verbündeten um bis zu 24 % von Sparkles eigenem Krit-Schaden plus pauschal 45 % bei maximaler Trace-Stufe; dieser Effekt hält 2 Runden an und versetzt gleichzeitig die Aktion dieses Verbündeten um 50 % vor. Wird die Fähigkeit auf sich selbst angewendet, entfällt der Teil der Aktionsvorverlegung vollständig.

Ihr Talent „Red Herring“ erhöht die maximalen Fertigkeitspunkte des Teams um 2, solange sie auf dem Spielfeld ist. Jedes Mal, wenn ein Verbündeter 1 Fertigkeitspunkt ausgibt, erhält sie einen Stapel „Figment“, der den von allen Gegnern erlittenen Schaden bei maximaler Trace-Stufe um bis zu 4 % erhöht; dieser Effekt ist bis zu 3-mal stapelbar und hält 2 Runden lang an.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Der Held mit den tausend Gesichtern“, stellt ihren Verbündeten sofort 6 Fertigkeitspunkte wieder her und speichert einen etwaigen Überschuss von bis zu 10 Punkten, um ihn später zu verteilen. Außerdem gewährt sie jedem Verbündeten „Cipher“, wodurch die Verwundbarkeit durch die „Figment“-Stapel ihres Talents bei maximaler „Trace“-Stufe um bis zu 6 % pro Stapel erhöht wird; dieser Effekt hält 3 Runden lang an.

Sparkles Technik Unzuverlässiger Erzähler Der Einsatz der Technik gewährt allen Verbündeten 20 Sekunden lang „Misdirect“ und verbirgt sie so vor der feindlichen Erkennung. Das Betreten des Kampfes in diesem Zustand regeneriert 3 Fertigkeitspunkte für das Team und 20 Energie für Sparkle.

Sparkles Bonusfähigkeiten Almanach Der Einsatz von „Grundangriff“ regeneriert zusätzlich 10 Energie. Wenn ein Verbündeter, der den CRIT-DMG-Buff ihrer Fertigkeit besitzt, Fertigkeitspunkte einsetzt, regeneriert Sparkle 1 zusätzliche Energie. Künstliche Blume Wenn ein Verbündeter in einem einzigen Zug 3 oder mehr Fertigkeitspunkte einsetzt, kostet Sparkles nächster Fertigkeits-Einsatz keine Fertigkeitspunkte. Nocturne Erhöht die ATK aller Verbündeten um 45 %. Der Verbündete, der den CRIT-DMG-Buff ihrer Fähigkeit besitzt, erhält zusätzlich 10 % RES-PEN für alle Typen.

Sparkles Attributboni (insgesamt) +28,0 % Max. HP +10,0 % Effekt-Resistenz +24,0 % Krit. Schaden

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Funkelnde Eidolons

E1, „Aussetzung der Ungläubigkeit“, erhöht die Angriffskraft aller Verbündeten, die unter dem „Cipher“-Effekt stehen, um 40 % und gewährt Sparkle für 2 Runden einen eigenen Geschwindigkeitsbonus von 15 %, sobald ein Kampf beginnt oder sie ihre Fähigkeit einsetzt. Es handelt sich um ein kostengünstiges Eidolon, das sie sowohl schneller macht als auch zu einer stärkeren, pauschalen Angriffsverstärkerin.

E2, „Rein fiktiv“, ist der allgemein empfohlene Haltepunkt für Spieler, die nicht vollständig investieren möchten: Jeder Stapel des „Vulnerability“-Effekts ihres Talents senkt nun zusätzlich die Verteidigung des Ziels um 10 %. Zwischen der Schadensanfälligkeit und der Verringerung der Verteidigung ergibt sich ein bedeutender Schadensunterschied bei sehr geringem Eidolon-Investitionsaufwand.

E3 bis E6 bieten einen geringeren, eher schrittweisen Mehrwert: E3 und E5 erhöhen lediglich ihre Fertigkeit, ihren Basisangriff, Ultimativ und Talentstufen über die normalen Obergrenzen hinaus; E4 gewährt ihrer Ultimativ einen weiteren Fertigkeitspunkt und ihrem Talent einen weiteren maximalen SP; und E6 lässt den KRIT-SCHADEN-Buff ihrer Fertigkeit auf jeden von „Cipher“ betroffenen Verbündeten übergreifen und um 30 % ihres eigenen KRIT-SCHADENS ansteigen. Keine dieser vier Stufen erreicht für sich genommen den Wert von E2, daher sollten sie eher als langfristiges Investitionsziel denn als frühe Priorität betrachtet werden.

Sparkle Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Sparkle gut?

Sparkle ist eine Unterstützerin der EX-Klasse, die sich besonders gut dafür eignet, Schadensverursacher zu unterstützen, die ihre Skillpunkte schnell verbrauchen.

Sparkles Bewertungsstufen Gesamtbewertung EX Endspiel-Bewertungen „Erinnerung an das Chaos“: EX



„Pure Fiction“: EX



„Apokalyptischer Schatten“: EX

Ihr Potenzial und ihr allgemeiner Nutzen sind in „Erinnerung an das Chaos“, „Pure Fiction“ und „Apokalyptischer Schatten“ gleichermaßen unglaublich hoch, da SP-hungrige DPS-Einheiten in fast jeder Endspiel-Komposition vorkommen.

Der Haken dabei ist, dass ihr Wert wirklich davon abhängt, dass man genau diese Art von Teamkollegen einsetzt. Kombiniert man sie mit einem DPS mit geringen SP-Kosten, geht ein Großteil ihrer Fähigkeiten ungenutzt verloren.

So erhältst du Sparkle in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Sparkle ist eine limitierte 5-Sterne-Figur, daher kann sie nur aus ihrem eigenen Charakter-Event-Warp-Banner gezogen werden, solange dieses aktiv ist – nicht aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug aus ihrem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der für 160 „Stellar Jades“ erworben werden kann . Für Spieler, die Guthaben aufladen, werden „Oneiric Shards“ im Verhältnis 1:1 in „Stellar Jades“ umgewandelt.

Denkt einfach daran: Wenn ihr vorhabt, aufzuladen, um Sparkle, ihre Eidolons oder ihren charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer , vor dem Kauf die Oneiric-Aufladeboni im Shop, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ zu prüfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro ausgegebenem Betrag.

Ihre letzte Wiederholung war ihr „Sparkling Splendor“-Banner in der zweiten Hälfte von Honkai Star Rail Version 4.0, das vom 03. März 2026 bis zum 24. März 2026 lief. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels wurde offiziell keine weitere Wiederholung angekündigt.

Fazit: Solltest du in 2026? nach Sparkle ziehen?

Sparkle verdient ihren Platz in deinem Team, wenn du bereits einen Schadensverursacher hast (oder bald einen bekommen wirst), der schnell Skill-Punkte verbraucht, da genau diese Lücke ihr Kit füllt. Wenn dein Team noch keinen solchen SP-hungrigen DPS hat, sinkt ihr Wert merklich, da ein Großteil ihrer Fähigkeiten speziell auf diese Abhängigkeit ausgelegt ist.

Vorteile Nachteile ✅ Der CRIT-DMG-Buff ihrer Fähigkeit hält nun volle 2 Runden an, sodass er lange genug anhält, um tatsächlich beim nächsten Treffer des DPS zu wirken.



✅ Ihre ultimative Fähigkeit erstattet sofort 6 Skillpunkte zurück und speichert den Überschuss für später, wodurch SP-hungrige Verbündete versorgt bleiben.



✅ Der stapelbare Verwundbarkeits-Effekt ihres Talents lässt sich mit fast jeder Schadensart kombinieren, unabhängig vom Element.



✅ Sie passt sowohl in F2P-Teams (Qingque, Lynx) als auch in Premium-Teams (Archer, Rin Tohsaka), sodass sich die Investition entsprechend deiner Aufstellung skaliert.



✅ Ihre Bonusfähigkeit „Nocturne“ verstärkt den Angriff des gesamten Teams, unabhängig vom Element, sodass sie nicht auf Kompositionen mit nur einem Element beschränkt ist.



✅ E2 ist ein erschwinglicher, hochwertiger Eidolon-Zwischenstopp, der keine vollständige E6-Investition erfordert. ❌ Der Aktionsfortschritt ihrer Fertigkeit beträgt nur 50 % und ist damit schwächer als der 100-prozentige Fortschritt, den einige andere „Harmony“-Einheiten bieten.



❌ Sie ist von Natur aus nicht SP-positiv, da ihre eigene Fertigkeit mit ihrer Ultimativfertigkeit um Energie und SP konkurriert.



❌ Der Großteil ihres Nutzens hängt davon ab, dass ein wirklich SP-intensiver Schadensverursacher eingesetzt wird; Teams mit geringem SP-Verbrauch profitieren daher weniger von ihr.

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Häufig gestellte Fragen