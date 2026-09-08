Lobo Plateado N.º 999 HSR: Descripción general del personaje y conjunto de habilidades 2026

Silver Wolf (nivel 999) es una unidad de 5 estrellas de la clase «Imaginary Elation» en «Honkai Star Rail», diseñada en torno a un único ciclo de juego que va in crescendo. En este resumen se analizan sus habilidades, sus «Traces», sus «Eidolons» y su estado en el banner, para que puedas decidir si realmente merece la pena intentarla conseguir para tu cuenta.

Su daño máximo se encuentra entre los más altos de cualquier DPS principal actual, impulsado por completo por su mecánica única de MMR oculto (o clasificación oculta) y su explosiva forma definitiva «Jugador invencible».

Silver Wolf N.º 999 de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Imaginario Camino Euforia Función DPS Lanzamiento Versión 4.2 (banner de jugador en modo Dios) Repeticiones Ninguna Actores de doblaje Melissa Fahn (EN)



Kana Asumi (JP)



Hanser (CH)



Jang Mi (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Silver Wolf Nivel 999 en Honkai Star Rail?

Silver Wolf Nivel 999 es una versión alternativa, al estilo arcade, de la Silver Wolf original. Esta variante se inclina más hacia su faceta de «jugadora y hacker extraordinaria», en lugar de la imagen de hacker más realista que presenta su versión básica, aunque conserva el mismo ingenio y la misma pasión por los videojuegos que definen su personaje.

Aborda cada misión como un nivel que hay que superar de la forma más eficiente posible, y sus diálogos giran en gran medida en torno a la terminología de los videojuegos (botín, MMR, speedruns) en lugar de la jerga propia del hacking. Este enfoque se refleja directamente en su kit, donde «Punchline», «Hidden MMR» y el estado «Godmode Player» son todas extensiones del mismo concepto de «juego dentro de un juego».

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Explicación del kit de Silver Wolf Lv 999

El kit de Silver Wolf N.º 999 funciona mediante un único ciclo de recursos escalonado, en lugar de una rotación fija. Su habilidad, «Trigger Happy», inflige daño imaginario a todos los enemigos y otorga puntos «Punchline», la moneda en torno a la cual se articula todo su kit. Su ataque básico, «One Punch», mantiene la generación de «Punchline» en los turnos en los que es mejor reservar sus puntos de habilidad para otras cosas.

Su talento, «Yo llevo, ganamos»», convierte pasivamente los «Punchline» en MMR oculto, y cada punto de MMR oculto aumenta directamente su tasa de crítico y, una vez alcanzada la tasa máxima, su daño crítico. Esto es lo que permite que su distribución de estadísticas secundarias dependa menos de las estadísticas fijas de crítico, a diferencia de la mayoría de las unidades de DPS de primer nivel en Honkai Star Rail.

Cuando el MMR oculto alcanza 60, su habilidad definitiva, «Modo Dios: activado», la lleva al estado de «jugador en modo dios» y le otorga una acció n extra inmediata. Mientras está activa, cualquier aliado que gaste puntos de habilidad activa «Caja de botín superior» desde su zona de despliegue, una ráfaga de «Euforia imaginaria» que también puede devolver puntos de habilidad o añadir más «Punchline», alimentando el mismo bucle de nuevo sobre sí mismo.

Su técnica, «¿Esto? Meta absoluto», invoca un señuelo que elimina al instante a los enemigos normales antes de que comience el combate, lo que supone una forma limpia de saltarse por completo a los enemigos menores al entrar en una batalla.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Silver Wolf N.º 999

A continuación se explica lo que hace realmente cada una de las Huellas de Silver Wolf Nv. 999, seguido de sus Eidolones.

Rastros de Silver Wolf N.º 999

Su ataque básico, «One Punch», inflige hasta el 50 % de su ATK como daño imaginario a un único enemigo. Su forma mejorada, «Bonus Stage: aWolf Instant», reparte hasta el 120 % de su ataque en 100 rebotes con hasta tres activaciones de «Top Loot Box», y luego concluye con un golpe final que reparte otro 50 % de su ataque entre todos los enemigos del campo de batalla.

Su habilidad, «Trigger Happy», inflige hasta un 80 % de su ATK como daño imaginario a todos los enemigos y otorga 5 puntos de Punchline cada vez que se usa, lo que la convierte en su principal fuente de Punchline, aparte de los efectos de combate.

Su talento, «Yo llevo, ganamos»», acumula MMR oculto a partir de «Punchline» y lo convierte directamente en estadísticas de CRIT. Cada punto de MMR oculto añade un 0,20 % de tasa de CRIT, y una vez que la tasa de CRIT alcanza el 100 %, cada punto adicional añade un 0,40 % de daño CRIT. A partir de 60 de MMR oculto, su habilidad definitiva queda disponible.

Su habilidad definitiva, «God Mode: ON», la coloca en el estado de «Jugador en modo Dios» y le otorga un avance de acción inmediato del 100 %. Mientras está activa, la zona que despliega activa «Caja de botín superior» por hasta un 45 % de su ATK como daño de «Euforia imaginaria» cada vez que un aliado gasta puntos de habilidad, con la posibilidad de aplicar también daño real, restaurar puntos de habilidad o añadir más «Punchline».

Técnica de Silver Wolf N.º 999 ¿Esto? ¡El meta absoluto! Invoca un señuelo que provoca que los enemigos normales entren en estado de «Aterrorizado» y los derrota al instante sin entrar en combate.

Habilidades adicionales de Lobo Plateado N.º 999 Speedrun de «Final falso» Una vez que la SPD alcanza 160, aumenta la Euforia en un 50 %, más un 2 % adicional por cada punto de SPD por encima de ese umbral, hasta un máximo del 250 % de Euforia con 260 de SPD. Final verdadero desbloqueado Otorga 20 MMR ocultos adicionales si tiene 20 o más puntos de «Punchline» al entrar en el estado de «Jugador en modo Dios». Nivel secreto al máximo Otorga 20 MMR ocultos inmediatamente al entrar en el estado de «Jugador en modo Dios».

Bonificaciones de estadísticas de Silver Wolf Nv. 999 (total) +18,7 % de probabilidad de crítico +9 a la velocidad +10 % de euforia

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Eidolones de Silver Wolf Nivel 999

Su E1, «Edición de éter», aumenta en un 20 % el daño que reciben los enemigos dentro de su zona e impide que su MMR oculto se reinicie cuando finaliza el estado de «Jugador en modo dios».

Su E2, «Es una característica, no un error», prolonga todos los beneficios que tiene activos un turno más tras entrar en el estado de «Jugador en modo dios», y otorga un turno adicional más el uso reembolsado de «Ataque básico mejorado» por cada 120 de MMR oculto obtenidos mientras el estado está activo.

Sus habilidades E3 a E6 se basan en el mismo ciclo de MMR oculto en lugar de iniciar uno nuevo. Las habilidades E3 y E5 aumentan directamente sus niveles de habilidad (Habilidad, Ataque Básico y Habilidad de Éxtasis para la E3; Habilidad Definitiva, Talento y Habilidad de Éxtasis para la E5), mientras que la E4 escala aún más el daño de su Habilidad de Éxtasis en función de su recuento de «Punchline».

La E6, «Solo Maxxing», añade una bonificación del 50 % al daño de «Euforia» a su «Ataque básico mejorado» e inflige «Debilidad absoluta» a los enemigos que entran en combate dentro de su zona.

Evaluación meta de Silver Wolf N.º 999 en Honkai Star Rail: ¿Es buena Silver Wolf N.º 999?

Silver Wolf Nivel 999 es una elección imprescindible en el meta si la incluyes en equipos diseñados para gastar puntos de habilidad de forma constante, lo que hace que su zona «Top Loot Box» se active prácticamente en cada turno.

Clasificación por niveles de Silver Wolf Nivel 999 Valoración general EX Clasificaciones de fase final «Memoria del Caos»: EX



«Ficción Pura»: EX



«Sombra Apocalíptica»: EX

La calificamos como de nivel superior (EX) en todos los modos de final de juego en E0, ya que su daño máximo se mantiene tanto si la lucha es contra un único jefe como si hay muchos enemigos (su habilidad ya afecta a todos los enemigos del campo de batalla).

Pero, de nuevo, lo más importante que hay que tener en cuenta antes de intentar conseguirla es el tiempo de actividad de los Puntos de Habilidad. Dado que todo su ciclo requiere aliados que gasten Puntos de Habilidad con regularidad, un equipo construido en torno a Ultimates o Técnicas que consuman muchos Puntos de Habilidad sacará mucho más partido a su zona que un equipo que acumule Puntos de Habilidad para un único momento de ráfaga.

Cómo conseguir a Silver Wolf de nivel 999 en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Silver Wolf Nv. 999 es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener a través de su propio teletransporte de evento de personaje mientras esté activo, no a través del teletransporte estándar permanente. Un solo intento en su banner cuesta un Pase Especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 Jades Estelares. Para los jugadores que recarguen saldo, los fragmentos oníricos se convierten a razón de 1:1 con jades estelares.

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a la Loba Plateada de nivel 999, sus Eidolones o su cono de luz característico, siempre merece la pena echar un vistazo a las bonificaciones de recarga «Oneiric» de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de Batalla «Honor Sin Nombre» y el Pase de Suministros Exprés antes de comprar nada. Esto aumentará significativamente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

Silver Wolf Lv 999 se añadió a Honkai Star Rail como el personaje destacado de 5 estrellas en su propio evento de personaje «Warp» (banner «Godmode Player») a partir de la versión 4.2, que se celebró del 21 de abril al 13 de mayo de 2026. A fecha de esta guía, no se han anunciado oficialmente más repeticiones para Silver Wolf Nv. 999.

Veredicto: ¿Deberías hacer tiradas por Silver Wolf Nv. 999 en 2026?

Merece la pena intentar conseguir a Silver Wolf Nv. 999 si tu equipo necesita un DPS principal cuyo daño se escala a través de las estadísticas de CRIT que ella misma genera en parte. La conversión de MMR oculto de su talento suaviza la habitual disyuntiva entre la tasa de CRIT y el daño de CRIT como estadísticas secundarias, y su habilidad ya cubre a todos los enemigos del campo de batalla, por lo que rinde casi igual de bien contra un único jefe que al eliminar oleadas de enemigos.

La contrapartida es la forma de la inversión, más que la potencia bruta. Su máximo potencial depende de alcanzar un alto total de MMR oculto antes de que termine el combate, por lo que los combates muy cortos merman su mayor ventana de daño. Además, su característico «Cono de Luz» cubre una laguna real que sus alternativas de «Cono de Luz» no pueden sustituir por completo.

Ventajas Contras ✅ Calificado en el nivel más alto en todos los modos de juego finales actuales en E0



✅ El talento convierte el MMR oculto en tasa de crítico y daño crítico por sí solo, lo que alivia la presión



de las estadísticas secundarias ✅ La técnica elimina a los enemigos normales antes incluso de que comience



el combate ✅ La habilidad ya afecta a todos los enemigos, por lo que el rendimiento contra un solo objetivo y el de limpieza de grupos son muy similares



✅ Su kit escala perfectamente, desde los «Conos de Luz» de 4 estrellas, aptos para jugadores F2P, hasta su característica ❌ El daño máximo depende de alcanzar un MMR oculto total elevado, lo que penaliza los combates



muy cortos ❌ No tiene escalado nativo de ATQ, por lo que las configuraciones de apoyo diseñadas para los típicos atacantes «Imaginarios» no se adaptan directamente



❌ Su mejor rendimiento se basa en su «Cono de Luz» característico, «Bienvenidos a la Ciudad Cósmica»

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