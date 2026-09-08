Silberwolf Lv 999 HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

„Silver Wolf Lv 999“ ist eine 5-Sterne-Einheit vom Typ „Imaginary Elation“, die in „Honkai Star Rail“ auf einem einzigen, sich steigernden Spielablauf basiert. Diese Übersicht gibt einen detaillierten Einblick in ihre Fähigkeiten, Traces, Eidolons und ihren Bannerstatus, damit du entscheiden kannst, ob es sich für deinen Account tatsächlich lohnt, sie zu ziehen.

Ihre Schadensobergrenze gehört zu den höchsten aller aktuellen Haupt-DPS-Charaktere, was ausschließlich auf ihre einzigartige „Hidden MMR“-Mechanik (oder „Hidden Ranking“) und ihre explosive Ultimate-Form „Invincible Player“ zurückzuführen ist.

Silver Wolf Lv 999 auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Imaginär Pfad Begeisterung Rolle DPS Veröffentlicht Version 4.2 (Godmode-Spieler-Banner) Wiederholungen Keine Synchronsprecher Melissa Fahn (EN)



Kana Asumi (JP)



Hanser (CH)



Jang Mi (KR) Gesamtbewertung EX Bewertungen für „Endgame“ Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist „Silver Wolf Lv 999“ in „Honkai Star Rail“?

„Silver Wolf Lv 999“ ist eine alternative Version der ursprünglichen Silver Wolf im Arcade-Stil. Diese Variante betont stärker ihre Rolle als „außergewöhnliche Gamerin und Hackerin“ anstelle des eher bodenständigen Hacker-Charakters der Basisversion, behält dabei aber den gleichen Witz und die gleiche Liebe zu Spielen bei, die ihren Charakter ausmachen.

Sie betrachtet jede Mission als einen Level, den es so effizient wie möglich zu meistern gilt, und ihre Dialoge drehen sich stark um Gaming-Begriffe (Loot, MMR, Speedruns) statt um wörtlichen Hacker-Jargon. Diese Ausrichtung spiegelt sich direkt in ihrem Kit wider, wo „Punchline“, „Hidden MMR“ und der „Godmode Player“-Zustand allesamt Erweiterungen desselben „Spiel-im-Spiel“-Konzepts sind.

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Das Kit von Silver Wolf Lv 999 erklärt

Das Kit von Silver Wolf Lv 999 basiert auf einem einzigen, sich steigernden Ressourcenzyklus anstelle einer festen Rotation. Ihre Fähigkeit „Trigger Happy“ fügt jedem Gegner imaginären Schaden zu und vergibt „Punchline“-Punkte – die Währung, um die sich ihr gesamtes Kit dreht. Ihr Basisangriff „One Punch“ sorgt dafür, dass die Punchline-Generierung auch in Runden weiterläuft, in denen ihre Skillpunkte besser anderweitig eingesetzt werden sollten.

Ihr Talent „Ich trage, wir gewinnen“ wandelt „Punchline“ passiv in versteckten MMR um, und jeder Punkt versteckten MMR erhöht direkt ihre Krit-Rate und anschließend ihren Krit-Schaden, sobald die Krit-Rate ihre Obergrenze erreicht hat. Dadurch ist ihre Sekundärstatistikverteilung weniger auf feste Krit-Werte angewiesen, im Gegensatz zu den meisten Top-DPS-Einheiten in Honkai Star Rail.

Sobald Hidden MMR den Wert 60 erreicht, versetzt ihre ultimative Fähigkeit „God Mode: ON“ sie in den Zustand „Godmode Playe r“ und gewährt ihr sofort eine zusätzliche Aktio n. Solange dieser Zustand aktiv ist, löst jeder Verbündete, der Fertigkeitspunkte ausgibt, „Top Loot Box“ aus ihrer Einsatzzone aus – einen „Imaginary Elation“-Ausbruch, der ebenfalls Fertigkeitspunkte zurückerstatten oder mehr „Punchline“ hinzufügen kann, wodurch sich derselbe Kreislauf sofort wieder selbst antreibt.

Ihre Technik „Das hier? Absolut Meta“ beschwört einen Köder, der normale Gegner sofort vor Kampfbeginn beseitigt – eine elegante Möglichkeit, Trash-Mobs beim Einstieg in einen Kampf komplett zu umgehen.

Übersicht über die Spuren und Eidolons von Silver Wolf Lv 999

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Silver Wolf Lv 999 tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Spuren von Silberwolf Lv 999

Ihr Basisangriff „One Punch“ fügt einem einzelnen Gegner bis zu 50 % ihres Angriffswerts als imaginären Schaden zu. Die verbesserte Form „Bonus Stage: aWolf Instant“ verteilt bis zu 120 % ihres Angriffswerts auf 100 Sprünge mit bis zu drei „Top-Loot-Box“-Auslösern und endet mit einem Schlussschlag, der weitere 50 % ihres Angriffswerts auf alle Gegner auf dem Spielfeld verteilt.

Ihre Fähigkeit „Trigger Happy“ fügt allen Gegnern imaginären Schaden in Höhe von bis zu 80 % ihres Angriffswerts zu und gewährt bei jedem Einsatz 5 Punchline-Punkte, was sie zu ihrer wichtigsten Quelle für Punchline außerhalb von Kampfeffekten macht.

Ihr Talent „Ich trage, wir gewinnen“ baut versteckte MMR aus „Punchline“ auf und wandelt diese direkt in Krit-Werte um. Jeder Punkt versteckter MMR erhöht die Krit-Rate um 0,20 %, und sobald die Krit-Rate 100 % erreicht hat, erhöht jeder weitere Punkt stattdessen den Krit-Schaden um 0,40 %. Bei 60 versteckten MMR wird ihre ultimative Fähigkeit verfügbar.

Ihre ultimative Fähigkeit „God Mode: ON“ versetzt sie in den Zustand „Godmode-Spieler“ und gewährt ihr sofort einen Aktionsvorsprung von 100 %. Solange dieser aktiv ist, löst die von ihr erzeugte Zone „Top-Loot-Box“ aus, die bis zu 45 % ihres Angriffswerts als „Imaginary Elation“-Schaden verursacht, sobald ein Verbündeter Fertigkeitspunkte ausgibt, mit der Chance, zusätzlich echten Schaden zu verursachen, Fertigkeitspunkte wiederherzustellen oder mehr „Punchline“ hinzuzufügen.

Technik von Silberwolf Lv 999 Das hier? Absoluter Meta! Beschwört einen Köder, der normale Gegner in einen Zustand der „Verängstigung“ versetzt und sie sofort besiegt, ohne dass ein Kampf beginnt.

Bonusfähigkeiten von Silberwolf Lv 999 „False Ending“-Speedrun Sobald die SPD 160 erreicht, erhöht sich die Begeisterung um 50 % sowie um weitere 2 % pro SPD-Punkt über diesem Schwellenwert, bis zu einer Obergrenze von 250 % Begeisterung bei 260 SPD. „Wahres Ende“ freigeschaltet Gewährt zusätzlich 20 versteckte MMR, wenn sie beim Eintritt in den „Godmode Player“-Zustand 20 oder mehr „Punchline“-Punkte besitzt. Geheimes Level maximal Gewährt sofort 20 versteckte MMR beim Eintritt in den „Godmode Player“-Zustand.

Statistikboni von „Silberwolf“ (Stufe 999) (insgesamt) +18,7 % Krit-Rate +9 Geschwindigkeit +10 % Begeisterung

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Eidolons von Silberwolf Lv 999

Ihre E1-Fähigkeit „Ätherbearbeitung“ erhöht den Schaden, den Gegner in ihrem Wirkungsbereich erleiden, um 20 % und verhindert, dass sich ihr versteckter MMR zurücksetzt, wenn der „Godmode“-Zustand des Spielers endet.

Ihr E2, „Das ist ein Feature, kein Bug““, verlängert jeden Buff auf ihr um einen Zug, nachdem sie den „Godmode Player“-Status erreicht hat, und gewährt einen zusätzlichen Zug sowie eine Rückerstattung für den Einsatz von „Enhanced Basic ATK“ pro 120 gewonnenem verstecktem MMR, solange der Status aktiv ist.

Ihre E3 bis E6 bauen auf derselben „Hidden MMR“-Schleife auf, anstatt eine neue zu eröffnen. E3 und E5 erhöhen direkt ihre Fähigkeitsstufen (Fähigkeit, Basisangriff und Begeisterung-Fähigkeit für E3; Ultimativangriff, Talent und Begeisterung-Fähigkeit für E5), E4 skaliert den Schaden ihrer Begeisterung-Fähigkeit zusätzlich anhand ihrer „Punchline“-Anzahl.

E6, „Solo Maxxing“, fügt ihrem „Verbesserten Basisangriff“ einen 50-prozentigen Elation-Schadensbonus hinzu und fügt Gegnern, die innerhalb ihrer Zone in den Kampf eintreten, den Status „Absolute Schwäche“ zu.

Silver Wolf Lv 999 Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Silver Wolf Lv 999 gut?

„Silver Wolf Lv 999“ ist eine absolute Meta-Wahl, wenn man sie in Teams einsetzt, die auf den kontinuierlichen Einsatz von Skillpunkten ausgelegt sind und dafür sorgen, dass ihre „Top-Loot-Box“-Zone in fast jedem Zug ausgelöst wird.

Tier-Bewertungen für Silver Wolf Lv 999 Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: EX



„Pure Fiction“: EX



„Apocalyptic Shadow“: EX

Wir stufen sie in jedem Endspielmodus bei E0 als Top-Tier (EX) ein, da ihr Schadenspotenzial unabhängig davon stabil bleibt, ob es sich um einen Einzelboss oder einen Kampf mit vielen Gegnern handelt (ihre Fertigkeit trifft ohnehin jeden Gegner auf dem Spielfeld).

Aber auch hier gilt: Bevor ihr sie zieht, solltet ihr vor allem die Verfügbarkeit von Skillpunkten im Auge behalten. Da ihr gesamter Spielzyklus Verbündete benötigt, die regelmäßig Skillpunkte ausgeben, profitiert ein Team, das auf SP-hungrige Ultimates oder Techniken ausgerichtet ist, weitaus mehr von ihrer Zone als ein Team, das Skillpunkte für ein einziges Burst-Fenster hortet.

So erhältst du „Silver Wolf“ Lv 999 in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Silver Wolf Lv 999 ist eine limitierte 5-Sterne-Figur, daher kann sie nur aus ihrem eigenen Charakter-Event-Warp gezogen werden, solange dieser aktiv ist, nicht aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug auf ihrem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ gekauft werden kann . Für Spieler, die Guthaben aufladen möchten: Oneiric-Splitter werden im Verhältnis 1:1 in Stellar Jades umgewandelt.

Denkt einfach daran: Wenn ihr vorhabt, Guthaben aufzuladen, um den Silberwolf auf Stufe 999, ihre Eidolons oder ihren charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf einen Blick auf die „Oneiric“-Aufladeboni, die zeitlich begrenzten Bundles, den „Nameless Honor“-Battle-Pass und den „Express Supply“-Pass im Shop zu werfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro ausgegebenem Betrag.

„Silver Wolf Lv 999“ wurde ab Version 4.2 als vorgestellte 5-Sterne-Figur in ihrem eigenen Charakter-Event-Warp (Godmode-Player- B anner) zu „Honkai Star Rail“ hinzugefügt, das vom 21. April bis zum 13. Mai 2026 lief. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Leitfadens wurden offiziell keine weiteren Wiederholungen für „Silver Wolf Lv 999“ angekündigt.

Fazit: Solltest du in „Honkai Star Rail“ nach Silver Wolf Lv 999 ziehen2026?

Es lohnt sich, nach „Silver Wolf Lv 999“ zu ziehen, wenn dein Team einen Haupt-DPS benötigt, dessen Schaden durch Krit-Werte skaliert, die sie teilweise selbst aufbaut. Die Umwandlung von „Hidden MMR“ durch ihr Talent mildert den üblichen Kompromiss zwischen „CRIT-Rate“ und „CRIT-DMG“ als Sekundärwert, und ihre Fähigkeit deckt bereits jeden Gegner auf dem Spielfeld ab, sodass sie gegen einen einzelnen Boss etwa genauso gut abschneidet wie beim Beseitigen von Monsterwellen.

Der Kompromiss liegt eher in der Art der Investition als in der reinen Stärke. Ihr Schadenspotenzial hängt davon ab, dass sie vor Ende des Kampfes einen hohen Gesamtwert an verstecktem MMR erreicht, sodass sehr kurze Kämpfe ihr größtes Schadensfenster einschränken. Außerdem schließt ihr charakteristischer Lichtkegel eine echte Lücke, die ihre Alternativen nicht vollständig ersetzen können.

Vorteile Nachteile ✅ Wird in jedem aktuellen Endgame-Modus bei E0



als Top-Tier eingestuft ✅ Das Talent wandelt verstecktes MMR eigenständig in Krit-Rate und Krit-Schaden um, was den Druck



auf die Sekundärwerte verringert ✅ Die Technik beseitigt normale Gegner, noch bevor der Kampf überhaupt beginnt



✅ Die Fertigkeit trifft bereits jeden Gegner, sodass die Leistung bei Einzelzielen und beim Beseitigen von Gruppen nahezu gleich



bleibt ✅ Das Kit skaliert nahtlos von F2P-freundlichen 4-Sterne-Lichtkegeln bis hin zu ihrer charakteristischen ❌ Die Schadensobergrenze hängt vom Erreichen eines hohen Gesamtwerts an verstecktem MMR ab, was sehr kurze Kämpfe



benachteiligt ❌ Keine native Angriffsskalierung, sodass Unterstützer-Setups, die für typische „Imaginary“-Angreifer ausgelegt sind, nicht direkt



übertragbar sind ❌ Die beste Leistung stützt sich auf ihren charakteristischen Lichtkegel „Welcome to the Cosmic City“

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Häufig gestellte Fragen