Ruan Mei HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Ruan Mei ist eine 5-Sterne-Charakterin des Elements Eis, die in „Honkai Star Rail“ auf dem Pfad der Harmonie kämpft, und sie ist eine der stärksten Unterstützerinnen im Spiel für Teams, die auf Schwachstellen-Schaden setzen.

Dieser Charakter-Guide behandelt Ruan Meis Fähigkeiten, ihre „Traces“ und „Eidolons“ sowie die aktuelle Situation bezüglich ihres Banners und der Nachkaufmöglichkeiten. Außerdem gibt es eine Einschätzung dazu, ob es sich lohnt, sie zu ziehen, basierend darauf, was ihre Fähigkeiten tatsächlich für ein Team leisten.

Ruan Mei auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Eis Weg Harmonie Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 1.6 (Banner „Blumen-Triptychon“) Wiederholungen Version 2.3 (Banner „Blumen-Triptychon“) Synchronsprecher Emi Lo (EN)



Saori Onishi (JP)



Zhang Wenyu (CH)



Yoon Yeo-jin (KR) Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: S



„Pure Fiction“: S



„Apocalyptic Shadow“: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Ruan Mei in „Honkai Star Rail“?

Ruan Mei ist Mitglied Nummer 81 der „Genius Society“, einer Gruppe, in der einige der brillantesten Köpfe des Universums versammelt sind, und sie arbeitet als Forscherin, die sich mit dem Ursprung und den Mechanismen des Lebens selbst beschäftigt.

Sie ist eine sanftmütige, elegante Gelehrte, hinter deren zurückhaltendem Auftreten sich ein äußerst scharfer Verstand verbirgt, und ursprünglich hatte sie überhaupt kein Interesse daran, der Genius Society beizutreten; Berichten zufolge versuchte sie sogar, ihre Einladung wegzuwerfen, bevor sie schließlich ihren Platz unter den Mitgliedern annahm.

Ihre Forschung weckte schließlich die Aufmerksamkeit von Nous, dem Äon der Gelehrsamkeit, und diese Verbindung trieb sie noch tiefer in ihre Arbeit hinein, während sie sich gleichzeitig noch mehr von den Menschen um sie herum zurückzog.

Bevor sie die Herta-Raumstation für ihre Reisen verließ, nutzte Ruan Mei deren untere Ebenen für ihre eigenen Experimente und arbeitete dabei mit Herta zusammen, einem weiteren Mitglied der Genius Society, mit der sie auch das simulierte Universum mitentwickelte.

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Ruan Meis Kit im Detail

Ruan Meis Basisangriff „Threading Fragrance““ fügt einem einzelnen Gegner mäßigen Eis-Schaden zu, doch du wirst ihn selten einsetzen müssen. Ihre Fertigkeit „„String singt ‚Slow Swirls‘“ ist jedoch das Herzstück dieses Kits: Sie gewährt „Overtone“, einen Buff, der für einige Runden den Schaden und die Effizienz beim Durchbrechen von Schwächen aller Verbündeten erhöht.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Blütenblätter, die dahinströmen, Ruhe im Traum““, eröffnet eine Zone, die die Resistenzdurchdringung des gesamten Teams erhöht und getroffene Gegner mit „Thanatoplum Rebloom“ markiert, wodurch sich die Dauer ihres Schwächebruchs verlängert.

Ihr Talent „Somatotypische Helix“ erhöht dauerhaft die SPD aller anderen Teamkameraden, und wann immer ein Verbündeter einen Schwachpunkt-Break auslöst, fügt Ruan Mei zusätzlich noch eigenen Bonus-Break-Schaden zu.

Beginne Kämpfe immer mit ihrer Technik „Seidene Serenade“, die zu Beginn des Kampfes automatisch und kostenlos ihre Fertigkeit auslöst, sodass der Schadensbonus für ihr Team bereits aktiv ist, noch bevor der erste Zug überhaupt beginnt

Übersicht über Ruan Meis „Traces“ und „Eidolons“

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Ruan Mei bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Ruan Meis Spuren

Ruan Meis Basisangriff „Threading Fragrance““ fügt einem gegnerischen Ziel bei maximaler „Trace“-Stufe Eis-Schaden in Höhe von bis zu 100 % ihres Angriffswerts zu. Dies ist eine Füllaktion, da ihr wahrer Wert eher in ihren Buffs als in ihrem eigenen Schaden liegt.

Ihre Fertigkeit „„String singt ‚Slow Swirls‘“ gewährt ihr 3 Runden lang „Overtone“, dessen Wert zu Beginn jeder ihrer Runden um 1 sinkt. Solange „Overtone“ aktiv ist, erhöht sich der Schaden aller Verbündeten um bis zu 32 % und ihre Schwächebrech-Effizienz steigt ebenfalls an – beides bei maximaler „Trace“-Stufe.

Ihr Talent „Somatotypische Helix“ erhöht bei maximaler „Trace“-Stufe dauerhaft die SPD jedes zweiten Teamkameraden um bis zu 10 %. Immer wenn ein Verbündeter einen „Weakness Break“ auslöst, fügt Ruan Mei diesem Gegner zusätzlich einen Bonus-Break-Schaden in Höhe von bis zu 120 % ihres eigenen „Ice Break“-Schadens zu.

Ihre ultimative Fähigkeit „Blütenblätter, die dahinströmen, Ruhe im Traum““ kostet 130 Energie und eröffnet eine Zone, die 2 Runden lang anhält. Innerhalb der Zone erhöht sich die RES-PEN für alle Typen jedes Verbündeten bei maximaler Trace-Stufe um bis zu 25 %, und ihre Angriffe wenden „Thanatoplum Rebloom“ an, was die Dauer des „Weakness Break“ eines Gegners verlängert und dessen Aktion verzögert, sobald dieser versucht, sich davon zu erholen.

Ruan Meis Technik „Seidene Serenade“ Nach dem Einsatz der Technik erhält Ruan Mei „Seidene Serenade“. Zu Beginn des nächsten Kampfes löst dies automatisch einmal ihre Fertigkeit aus, ohne dass Fertigkeitspunkte verbraucht werden.

Ruan Meis Bonusfähigkeiten Inert Respiration Erhöht den „Break“-Effekt für alle Verbündeten um 20 %. Die Tage schwinden, die Gedanken wachsen Ruan Mei regeneriert zu Beginn ihres Zuges 5 Energie. Kerzenlicht auf stillen Gewässern Pro 10 % von Ruan Meis „Break“-Effekt, die 120 % übersteigen, erhöht sich der Schadensbonus ihrer Fertigkeit zusätzlich um 6 %, bis zu einem Maximum von 36 %.

Ruan Meis Attributboni (insgesamt) +37,3 % Break-Effekt +22,5 % DEF +5 Geschwindigkeit

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Ruan Meis Eidolons

Ruan Meis E1, „Neuronische Stickerei“, ist ihr am häufigsten empfohlenes Eidolon: Solange die Zone ihrer ultimativen Fähigkeit aktiv ist, ignoriert der Schaden aller Verbündeten 20 % der Verteidigung des Ziels. Das ist eine pauschale Schadenssteigerung für das gesamte Team, die in fast jeder Zusammensetzung funktioniert, weshalb die meisten Guides E1 als praktischen Endpunkt für ihre Eidolons betrachten.

E2, „Reedside Promenade“, erhöht den Angriff aller Verbündeten um 40 % gegen Gegner, deren Schwäche bereits gebrochen ist. Es ist eine solide Weiterentwicklung, wenn du bereits weiter investierst, spielt jedoch in Teamzusammensetzungen, die auf „Super Break“-Schaden statt auf Angriffsskalierung setzen, eine geringere Rolle – wäge dies also anhand deines eigenen Teams ab, bevor du diese Stufe anstrebst.

E3 und E5 erhöhen lediglich die Stufen ihrer Ultimaten und ihres Talents bzw. ihrer Fertigkeit und ihres Basisangriffs, während E4 nach dem Brechen der Schwäche eines Gegners einen vorübergehenden Boost für den Break-Effekt gewährt.

E6, „Sash Cascade“, verlängert die Wirkungszone ihrer Ultimativfähigkeit um einen Zug und fügt einen großen Bonus zum „Break“-Schadensmultiplikator ihres Talents hinzu, was es zu einem starken langfristigen Ziel für eine gezielte Investition in Ruan Mei macht, auch wenn dafür ein vollständiges Eidolon-Set erforderlich ist, um es zu erreichen.

Ruan Mei Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Ruan Mei gut?

Ruan Mei ist insbesondere für Teams eine hervorragende Wahl, die auf „Weakness Break“-Schaden ausgerichtet sind, da ihr gesamtes Spielspektrum darauf ausgelegt ist, dass „Break“-fokussierte Teams deutlich mehr Schaden anrichten können.

Ruan Meis Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: S



„Pure Fiction“: S



„Apocalyptic Shadow“: EX

Ruan Mei ist eine der besten Unterstützerinnen in HSR für Teams, die darauf ausgelegt sind, gegnerische Schwächen effizient zu durchbrechen, und dank ihres permanenten SPD-Buffs kommt das gesamte Team zudem einfach öfter zum Zug. Ruan Meis Fähigkeitenpaket opfert echten persönlichen Schaden dafür, dass die Schwachstellen-Break-Routine des gesamten Teams stärker zuschlägt – ein fairer Tausch in fast jedem auf Break ausgerichteten Team.

Ihre größte Einschränkung ist der Aufwand. Um ihre effizientesten Werte für den Schwachstellen-Effekt zu erreichen, sind ein hoher Einsatz bei Relikten und eine aufwendige Anpassung der Werte erforderlich, und ihre nicht charakteristischen „Light Cone“-Optionen gelten außerhalb ihrer besten Wahl als relativ dürftig.

So erhältst du Ruan Mei in „Honkai Star Rail“: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Ruan Mei ist eine limitierte 5-Sterne-Figur, daher kann sie nur aus ihrem eigenen Charakter-Event-Warp („Blumen-Triptychon“) gezogen werden, solange dieser aktiv ist, nicht aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug auf ihrem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ erworben werden kann. Für Spieler, die Guthaben aufladen möchten: Oneiric Shards lassen sich im Verhältnis 1:1 in Stellar Jades umwandeln.

Denkt einfach daran: Wenn ihr vorhabt, eine Aufladung zu tätigen, um Ruan Mei, ihre Eidolons oder ihren charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf einen Blick auf die „Oneiric“-Aufladeboni, die zeitlich begrenzten Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ im Shop zu werfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro ausgegebenem Betrag.

Ruan Mei debütierte in Version 1.6 auf ihrem „Floral Triptych“-Banner, das vom 27. Dezember 2023 bis zum 17. Januar 2024 lief. Ihr zuletzt wiederholter Auftritt fand im Rahmen desselben „Floral „Triptych“-Banner in Version 2.3 statt, das vom 19. Juni 2024 bis zum 10. Juli 2024 lief. Bislang wurde noch keine weitere Wiederholung für Ruan Mei offiziell angekündigt.

Fazit: Solltest du in auf Ruan Mei ziehen2026?

Ruan Mei hat sich ihren Platz als eine der stärksten Unterstützerinnen in HSR für auf „Break“ fokussierte Teams verdient, und es lohnt sich, sie zu ziehen, wenn dein Kader bereits einen Schadensverursacher enthält, der auf „Weakness Break“ setzt, um echten Schaden anzurichten. Ihre Buffs wirken auf fast das gesamte Team gleichzeitig, und dank ihres permanenten SPD-Boosts kommen alle schneller durch ihre Rotationen.

Wenn dein aktuelles Team „Weakness Break“ nicht wirklich als Hauptschadensquelle nutzt, hilft Ruan Mei dennoch durch ihren pauschalen, teamweiten Schadens-Buff und ihre „All-Type RES PEN Zone“ – allerdings sinkt ihr Wert, wenn kein auf „Break“ fokussierter Partner dabei ist.

Vorteile Nachteile ✅ Steigert durch den Overtone



ihrer Fertigkeit den Schaden fast aller Verbündeten gleichzeitig ✅ Erhöht durch ihr Talent



dauerhaft die Geschwindigkeit des gesamten Teams ✅ Verwandelt den „Weakness Break“ eines beliebigen Verbündeten in einen



teamweiten Bonusschaden ✅ Die „All-Type-RES-PEN“-Zone ihrer ultimativen Fähigkeit steigert den Elementarschaden umfassend



✅ E1 fügt einen starken DEF-Ignorier-Effekt hinzu, von dem das gesamte Team



profitiert ✅ Passt in eine Vielzahl von Teams und ist nicht auf einen engen Archetyp beschränkt ❌ Erfordert hohe Investitionen in „Break“-Effekte, um ihre maximale Effizienz



zu erreichen ❌ Ihre Auswahl an „Light Cone“-Optionen, die nicht zu ihren Spezialitäten gehören, ist recht begrenzt



❌ Verursacht außerhalb von „Break“-Auslösern fast keinen eigenen Schaden

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Häufig gestellte Fragen