Rin Tohsaka HSR: Descripción general del personaje y equipamiento 2026

Rin Tohsaka es un personaje de 5 estrellas del elemento Cuántico, perteneciente a la Ruta de la Erudición, que se presentó en Honkai Star Rail como parte de la Fase 2 de la colaboración con Fate. Su papel gira casi por completo en torno a apoyar a Archer, su compañero canónico de la serie. Esta guía del personaje analiza su conjunto de habilidades, sus Trazas, sus Eidolones, su estado en el banner y si merece la pena intentarla conseguir en función de lo que ya tengas (o de lo que planees intentar conseguir).

También he desglosado cómo funciona su ciclo de recursos de Energía de Gema, qué hace realmente su Ataque Conjunto con Archer y cuál es su techo de daño personal si prefieres construirla como DPS principal en lugar de como una pieza de apoyo puro.

Rin Tohsaka de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Cuántico Camino Erudición Función Híbrido Lanzado Versión 4.4 (La gema que corre bajo el estandarte rojo) Repeticiones Banner colaborativo disponible de forma indefinida Actores de doblaje Kana Ueda (JP)



Shuo Xiaotu (CN)



Kim Bo-min (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Rin Tohsaka en Honkai Star Rail?

Rin Tohsaka llega desde la franquicia Fate como la Maestra canónica de Archer, y Honkai Star Rail aprovecha directamente esa relación dotándola de un conjunto de habilidades que gira en torno a él. Llegó en la segunda tanda de la colaboración con Fate, junto a Gilgamesh, y su elemento Cuántico y su Camino de la Erudición encajan con su papel ya consolidado como maga que lucha mediante técnicas precisas y repetibles, en lugar de un único ataque arrollador.

Su presentación se mantiene fiel a la identidad de su material original: una usuaria de magia aguda y disciplinada que canaliza el poder a través de gemas preciosas, tanto como combatiente independiente como la única persona capaz de mantener a Archer luchando siempre al máximo de sus capacidades.

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Explicación del kit de Rin Tohsaka

Todo el kit de Rin Tohsaka funciona con dos recursos interrelacionados: la Energía de Gema y los Puntos de Habilidad de sus aliados. Cada vez que un aliado gasta o recupera un punto de habilidad, ella acumula energía de gemas y le otorga a ese aliado un aumento temporal del daño crítico. Una vez que ha acumulado suficiente energía de gemas, o cuando los puntos de habilidad del equipo alcanzan un nivel lo suficientemente alto, su habilidad se mejora a una versión potenciada de múltiples golpes que puede encadenarse a lo largo de toda la línea enemiga.

La verdadera ventaja es su Talento, «Estilo Tohsaka de forma libre», que la vincula directamente con Archer. Cuando él ataca con su propia Habilidad en las condiciones adecuadas, ambos lanzan un «Ataque Conjunto de Seguimiento» compartido que golpea a todos los enemigos y devuelve Puntos de Habilidad a todo el equipo. Por eso no es tanto una Sub-DPS normal como una facilitadora especializada diseñada para un compañero concreto, aunque sigue siendo capaz de llevar el peso de un combate por sí sola si se le invierte lo suficiente.

Su Habilidad Definitiva cierra una rotación al golpear con fuerza a un objetivo mientras afecta al resto de la línea enemiga, devolviendo un Punto de Habilidad al lanzarla y debilitando a todos los enemigos para el resto del equipo durante unos turnos.

Resumen de los «Traces» y los «Eidolons» de Rin Tohsaka

A continuación se explica lo que hace realmente cada una de sus «Traces», seguido de sus «Eidolons».

Trazas de Rin Tohsaka

Su ataque básico, «Bajiquan», inflige daño cuántico equivalente a hasta el 100 % del ataque de Rin Tohsaka a un enemigo designado. Se trata de un simple golpe de relleno que sirve principalmente para acumular puntos de habilidad entre rotaciones.

Su habilidad, «Espada enjoyada Zelretch», inflige daño cuántico equivalente a hasta el 180 % del ataque de Rin Tohsaka a un enemigo designado.

Una vez que haya acumulado suficiente Energía de Gema o que los Puntos de Habilidad del grupo sean lo suficientemente altos, se mejora a la Habilidad Mejorada, «Segundo experimento mágico», que inflige un daño cuántico equivalente a hasta el 90 % de su ATQ a todos los enemigos y, a continuación, consume repetidamente acumulaciones de energía de gemas para lanzar golpes adicionales equivalentes al 90 % de su ATQ contra objetivos aleatorios hasta que se agote la energía o no queden objetivos válidos.

Su talento, «Magia de Gemas», otorga una bonificación de daño crítico de hasta el 70 % durante 2 turnos a cualquier aliado que consuma o recupere puntos de habilidad, al tiempo que alimenta su propia reserva de Energía de Gema a partir de esos mismos desencadenantes. Su segundo componente, «Estilo Tohsaka de forma libre», es lo que la vincula directamente con Archer.

Una vez que Archer ataca con su habilidad bajo las condiciones adecuadas de puntos de habilidad, ambos lanzan un «ataque conjunto de seguimiento» compartido de hasta un 300 % del ATK de Rin Tohsaka y hasta un 300 % del ATK de Archer contra todos los enemigos, recuperando 4 puntos de habilidad para el equipo.

Su Habilidad Definitiva, «An Gal Ta Ki Gal Šè», inflige daño cuántico equivalente a hasta el 600 % del ATK de Rin Tohsaka a un enemigo designado y hasta el 200 % de su ATK a todos los demás enemigos. Al lanzarla, también recupera un punto de habilidad para los aliados y aumenta el daño que reciben todos los enemigos hasta un 20 % durante 3 turnos.

Su técnica, «Carga de conversión», le otorga 10 de energía de gema al inicio del siguiente combate tras su uso, lo que le da una ventaja inicial en el ciclo de recursos antes incluso de que comience la lucha.

Técnica de Rin Tohsaka Carga de conversión Otorga 10 de Energía de Gema al inicio del siguiente combate, una vez utilizada antes de entrar en batalla.

Habilidades adicionales de Rin Tohsaka Prosperidad entrante Otorga 12 de energía de gema cada vez que utiliza su habilidad definitiva. Desequilibrio femenino Aumenta su velocidad (SPD) en un 20 % durante 3 turnos al entrar en combate o tras usar su habilidad mejorada. Conducta elegante Aumenta su límite de puntos de habilidad en 2 mientras está en el campo de batalla. Al entrar en combate, su ATK aumenta un 150 % y su PEN de RES cuántica un 15 %, y Archer obtiene las mismas bonificaciones si está en el equipo.

Bonificaciones de estadísticas de Rin Tohsaka (total) +37,3 % de daño crítico +18 % de ATQ +8 % de daño cuántico

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Eidolones de Rin Tohsaka

Su E1, «Aprendiz de Zelretch», es el mejor punto de parada para una configuración de DPS principal. Cuando el uso de una sola habilidad potenciada consume 30 o más de energía de gema, ella acumula esa cantidad como gema de sombra y, mientras la mantenga, su habilidad permanece potenciada sin necesidad de consumir energía de gema ni convertir puntos de habilidad en el siguiente lanzamiento.

Su E2, «Viajera dimensional», es el punto de parada más potente para una configuración de DPS secundario. Aumenta el daño de sus propias habilidades en un 30 % y, mientras está en el campo de batalla, el daño de las habilidades de todos los aliados se potencia hasta el 130 % de su valor original, lo que la convierte en un multiplicador de daño fijo para compañeros de equipo centrados en las habilidades, como el Arquero.

Sus mejoras de E3 a E5 son más bien pequeñas mejoras basadas en los niveles, en lugar de nuevos efectos: aumentan sus niveles de Habilidad y Ataque Básico, añaden una segunda acumulación de Daño Crítico a la mejora de su Talento y elevan aún más los niveles de su Habilidad Definitiva y su Talento.

Su E6 supone un auténtico aumento de daño y ritmo para los jugadores que tengan los recursos necesarios para invertir hasta el final. Aumenta su PENETRACIÓN DE RESISTENCIA a todos los tipos en un 20 % de forma permanente y otorga 24 de energía de gema, además de un turno extra, cada vez que utiliza su Habilidad Definitiva.

Evaluación meta de Rin Tohsaka en Honkai Star Rail: ¿Es buena Rin Tohsaka?

Rin Tohsaka es una elección muy potente, especialmente para equipos construidos en torno a Archer, ya que todo su conjunto de habilidades está pensado para potenciarlo y activar su «ataque de seguimiento conjunto» compartido, aunque también se defiende bien como causante de daño cuántico por sí sola si prefieres invertir directamente en ella.

Clasificación de nivel de Rin Tohsaka Valoración general EX Clasificación en fase final Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Como sub-DPS, le proporciona a Archer un enorme aumento de ATK, una mejora de CRIT DMG y RES PEN cuántico con solo formar parte del equipo, además del ataque conjunto compartido que golpea a todos los enemigos y devuelve puntos de habilidad. Esto hace que la combinación sea casi obligatoria si ya tienes a Archer y has invertido en él.

Como DPS principal, el daño de sus habilidades escala bien una vez que tiene su E1, y puede infligir mucho daño tanto en situaciones de objetivo único como de área de efecto, al tiempo que reduce eficazmente la resistencia del enemigo. Su principal limitación es que, sin un arquero en el equipo o sin haber invertido en eidolones, pierde gran parte de lo que la hace destacar, por lo que su utilidad varía mucho en función de los demás personajes que ya tengas en tu plantilla.

Cómo conseguir a Rin Tohsaka en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Rin Tohsaka es un personaje de 5 estrellas exclusivo de la colaboración que puedes conseguir en su propio Warp de evento de personaje, no en el Warp estándar permanente. Para conseguirla, necesitarás «Jades estelares», que se obtienen a razón de 1:1 a partir de «Fragmentos oníricos», y con 160 «Jades estelares» obtienes un «Pase de teletransporte especial», que luego puedes utilizar en su «Teletransporte de evento de personaje».

Los «Oneiric Shards» son la moneda premium que se obtiene al realizar una recarga directamente, y las recargas realizadas en torno al lanzamiento de un nuevo banner suelen coincidir con ofertas de bonificación por primera compra, por lo que merece la pena consultar la pantalla de recarga antes de comprar. Debutó en el banner «La carrera de gemas en rojo» de la versión 4.4 (colaboración con Fate, fase 2), que, en el momento de escribir este artículo, está activo de forma indefinida.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Rin Tohsaka en 2026?

Rin Tohsaka es una recomendación fácil si ya tienes a Archer, ya que ambos funcionan como un paquete, pero su obtención depende mucho más de tus circunstancias si no lo tienes o no piensas invertir en esa pareja. Su potencial máximo como DPS principal en solitario es real, pero depende de su E1 y de un equipo de apoyo como Cerydra para alcanzar todo su potencial, por lo que recompensa a los jugadores que puedan comprometerse con una sola línea de desarrollo en lugar de dividir la inversión.

Si en tu plantilla ya tienes a Archer sin sacarle todo el partido, Rin Tohsaka es una de las incorporaciones más eficaces que puedes hacer para potenciar al máximo su daño. Si no es así, sigue siendo una causante de daño cuántico competente, aunque requiere una mayor inversión en Eidolones para sentirse completa.

Ventajas Contras ✅ Convierte a Archer en un compañero de ataque conjunto con importantes potenciadores



compartidos de ATQ, DAÑO CRÍTICO y PENETRACIÓN DE RESISTENCIA CUÁNTICA ✅ Inflige un daño personal sorprendentemente elevado tanto en situaciones



de objetivo único como de área de efecto ✅ Acumula y gasta puntos de habilidad con fluidez, encajando de forma natural en equipos



que gestionan los puntos de habilidad de forma eficiente ✅ Reduce la resistencia del enemigo de forma eficaz, además de su daño



principal ✅ Ofrece múltiples vías de inversión viables, desde un papel de apoyo ligero en E0 hasta una configuración de DPS principal muy potente ❌ Ofrece un valor limitado fuera de un equipo de Arqueros en E0



❌ Su mayor escalado de daño personal está condicionado a los Eidolones



❌ Requiere un ajuste deliberado de la velocidad (SPD) para sincronizar de forma consistente su ventana de ataque conjunto

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