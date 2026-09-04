Rin Tohsaka HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Rin Tohsaka ist eine 5-Sterne-Charakterin des Elements „Quantum“ auf dem Erudition-Pfad, die in „Honkai Star Rail“ im Rahmen der zweiten Phase der „Fate“-Kooperation eingeführt wurde. Ihre Rolle konzentriert sich fast ausschließlich auf die Unterstützung von Archer, ihrem kanonischen Partner aus der Serie. Dieser Charakter-Guide behandelt ihre Fähigkeiten, Spuren, Eidolons, ihren Status im Banner sowie die Frage, ob es sich lohnt, sie zu ziehen, je nachdem, was du bereits hast (oder zu ziehen planst).

Außerdem habe ich aufgeschlüsselt, wie ihr „Gem Energy“-Ressourcenkreislauf funktioniert, was ihr gemeinsamer Angriff mit Archer tatsächlich bewirkt und wo ihre persönliche Schadensobergrenze liegt, falls du sie lieber als Haupt-DPS statt als reine Unterstützerin aufbauen möchtest.

Rin Tohsaka auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Quantum Weg Gelehrsamkeit Rolle Hybrid Veröffentlicht Version 4.4 (Das Banner „Der Edelstein auf rotem Kurs“) Wiederholungen Kooperationsbanner auf unbestimmte Zeit verfügbar Synchronsprecher Kana Ueda (JP)



Shuo Xiaotu (CN)



Kim Bo-min (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Rin Tohsaka in „Honkai Star Rail“?

Rin Tohsaka kommt aus der „Fate“-Reihe als kanonische Meisterin von Archer, und „Honkai Star Rail“ greift diese Verbindung direkt auf, indem es ihr ein Fähigkeiten-Set verleiht, das sich ganz um ihn dreht. Sie erschien als Teil der zweiten Welle der „Fate“-Kooperation, zusammen mit Gilgamesh, und ihr Element „Quantum“ sowie ihr „Pfad der Gelehrsamkeit“ passen zu ihrer etablierten Rolle als Magierin, die eher mit präzisen, wiederholbaren Techniken kämpft als mit einem einzigen überwältigenden Angriff.

Ihre Darstellung bleibt der Identität aus der Vorlage treu: eine scharfsinnige, disziplinierte Magierin, die ihre Kraft durch Edelsteine kanalisiert – sowohl als eigenständige Kämpferin als auch als die einzige Person, die Archer dazu bringen kann, stets in Bestform zu kämpfen.

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Rin Tohsakas Fähigkeiten im Überblick

Rin Tohsakas gesamtes Spielsystem basiert auf zwei miteinander verbundenen Ressourcen: Edelsteinenergie und den Fertigkeitspunkten ihrer Verbündeten. Jedes Mal, wenn ein Verbündeter einen Fertigkeitspunkt ausgibt oder zurückgewinnt, sammelt sie Edelsteinenergie und gewährt diesem Verbündeten einen vorübergehenden CRIT-DMG-Boost. Sobald sie genügend Edelsteinenergie angesammelt hat oder die Fertigkeitspunkte des Teams hoch genug gestiegen sind, wird ihre Fertigkeit zu einer verbesserten Mehrtreffer-Version aufgewertet, die sich über die gesamte gegnerische Reihe hinweg verketten lässt.

Der eigentliche Clou ist ihr Talent „Freiform im Tohsaka-Stil““, das sie direkt mit Archer verbindet. Nachdem er unter den richtigen Bedingungen mit seiner eigenen Fertigkeit angegriffen hat, führen die beiden gemeinsam einen gemeinsamen Folgeangriff aus, der jeden Gegner trifft und dem gesamten Team Fertigkeitspunkte zurückgibt. Deshalb ist sie weniger eine normale Sub-DPS als vielmehr eine spezielle Unterstützerin, die auf einen bestimmten Partner zugeschnitten ist – auch wenn sie mit ausreichender Investition einen Kampf durchaus alleine bestreiten kann.

Ihre Ultimative-Fähigkeit schließt eine Rotation ab, indem sie ein Ziel hart trifft und dabei den Rest der gegnerischen Reihe mit Schaden bespritzt, beim Einsatz einen Fertigkeitspunkt zurückgibt und jeden Gegner für den Rest des Teams für einige Runden geschwächt zurücklässt.

Übersicht über Rin Tohsakas „Traces“ und „Eidolons“

Hier erfährst du, was ihre einzelnen „Traces“ tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren „Eidolons“.

Rin Tohsakas Traces

Ihr Basisangriff „Bajiquan“ fügt einem ausgewählten Gegner Quanten-Schaden in Höhe von bis zu 100 % von Rin Tohsakas Angriffskraft zu. Es handelt sich um einen einfachen Füllangriff, der hauptsächlich dazu dient, zwischen den Rotationen Fertigkeitspunkte aufzubauen.

Ihre Fertigkeit, „Das mit Edelsteinen besetzte Schwert von Zelretch“, fügt einem ausgewählten Gegner Quanten-Schaden in Höhe von bis zu 180 % von Rin Tohsakas Angriff zu.

Sobald sie genügend Edelstein-Energie angesammelt hat oder die Fertigkeitspunkte der Gruppe hoch genug sind, wird die Fertigkeit zur erweiterten Fertigkeit „Zweites magisches Experiment“, das allen Gegnern Quanten-Schaden in Höhe von bis zu 90 % ihres Angriffswerts zufügt und anschließend wiederholt Stapel an Edelstein-Energie verbraucht, um zusätzliche Treffer in Höhe von 90 % des Angriffswerts auf zufällige Ziele abzufeuern, bis die Energie aufgebraucht ist oder keine geeigneten Ziele mehr vorhanden sind.

Ihr Talent „Edelsteinmagie“ gewährt jedem Verbündeten, der Fertigkeitspunkte verbraucht oder wiedererlangt, 2 Runden lang einen Krit-Schadens-Buff von bis zu 70 %, während sie gleichzeitig ihren eigenen Edelsteinenergievorrat durch dieselben Auslöser auffüllt. Die zweite Komponente, „Freiform-Tohsaka-Stil“, ist das, was sie direkt mit dem Bogenschützen verbindet.

Sobald Archer unter den richtigen Skill-Punkt-Bedingungen mit seiner Fertigkeit angreift, führen die beiden gemeinsam einen gemeinsamen Folgeangriff mit bis zu 300 % von Rin Tohsakas Angriffskraft und bis zu 300 % von Archers Angriffskraft gegen jeden Gegner aus, wodurch das Team 4 Fertigkeitspunkte zurückerhält.

Ihre ultimative Fähigkeit, „An Gal Ta Ki Gal Šè“, fügt einem bestimmten Gegner Quanten-Schaden in Höhe von bis zu 600 % von Rin Tohsakas Angriffskraft und jedem anderen Gegner bis zu 200 % ihrer Angriffskraft zu. Durch den Einsatz wird zudem ein Fertigkeitspunkt für Verbündete wiederhergestellt und der Schaden, den alle Gegner erleiden, wird für 3 Runden um bis zu 20 % erhöht.

Ihre Technik „Conversion Charge“ gewährt ihr zu Beginn des nächsten Kampfes nach dem Einsatz 10 Edelsteinenergie und verschafft ihr so einen Vorsprung im Ressourcenzyklus, noch bevor der Kampf überhaupt beginnt.

Rin Tohsakas Technik „Conversion Charge“ Gewährt zu Beginn des nächsten Kampfes 10 Edelstein-Energie, sofern die Technik vor Beginn des Kampfes einmal eingesetzt wurde.

Rin Tohsakas Bonusfähigkeiten Zuströmender Wohlstand Gewährt 12 Edelstein-Energie, wenn sie ihre ultimative Fähigkeit einsetzt. Damehafte Gelassenheit Erhöht ihre Geschwindigkeit (SPD) für 3 Runden, wenn sie in den Kampf eintritt oder nachdem sie ihre verbesserte Fähigkeit eingesetzt hat. Elegantes Auftreten Erhöht ihre Fertigkeitspunkt-Obergrenze um 2, solange sie auf dem Feld ist. Beim Eintritt in den Kampf steigen ihr Angriff um 150 % und ihre Quanten-Resistenzdurchdringung um 15 %; Archer erhält dieselben Boni, wenn er im Team ist.

Rin Tohsakas Statusboni (insgesamt) +37,3 % Krit. Schaden +18 % Angriff +8 % Quantenschaden

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Rin Tohsakas Eidolons

Ihre E1, „Zelretchs Lehrling“, ist der beste Haltepunkt für einen Main-DPS-Build. Sobald ein einzelner Einsatz der verstärkten Fertigkeit 30 oder mehr Edelstein-Energie verbraucht, speichert sie diese Menge als Schattenedelstein, und solange sie diesen hält, bleibt ihre Fertigkeit verstärkt, ohne dass beim nächsten Einsatz Edelstein-Energie verbraucht oder Fertigkeitspunkte umgewandelt werden müssen.

Ihr E2, „Dimensionsreisende“, ist der stärkste Haltepunkt für einen Sub-DPS-Build. Er erhöht ihren eigenen Fertigkeitsschaden um 30 %, und solange sie auf dem Spielfeld ist, wird der Fertigkeitsschaden aller Verbündeten auf 130 % seines ursprünglichen Werts erhöht, was sie zu einem pauschalen Schadensmultiplikator für fertigkeitsorientierte Teamkameraden wie den Bogenschützen macht.

Ihre Stufen E3 bis E5 sind eher kleinere, stufenbasierte Verbesserungen als neue Effekte: Sie erhöhen ihre Fertigkeits- und Basis-Angriffswerte, fügen dem Buff ihres Talents einen zweiten CRIT-DMG-Stack hinzu und steigern ihre Ultimate- und Talent-Stufen weiter.

Ihr E6 ist ein echter Schadens- und Temposchub für Spieler, die über die Ressourcen verfügen, um bis zum Ende zu investieren. Er erhöht ihre All-Type-RES-PEN dauerhaft um 20 % und gewährt 24 Edelstein-Energie sowie einen zusätzlichen Zug, wann immer sie ihre Ultimate einsetzt.

Rin Tohsaka Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Rin Tohsaka gut?

Rin Tohsaka ist eine sehr starke Wahl, insbesondere für Teams, die um Archer herum aufgebaut sind, da ihr gesamtes Kit darauf ausgelegt ist, ihn zu verstärken und ihren gemeinsamen „Joint Follow-Up Attack“ auszulösen. Sie behauptet sich jedoch auch als eigenständige Quantum-Schadensverursacherin, falls du lieber direkt in sie investieren möchtest.

Rin Tohsakas Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



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Apokalyptischer Schatten: EX

Als Sub-DPS verschafft sie Archer allein durch ihre Anwesenheit im Team einen massiven Angriffsschub, einen Krit-Schaden-Buff und eine Quantenresistenzdurchdringung – zusätzlich zu dem gemeinsamen Angriff, der jeden Gegner trifft und Skillpunkte zurückgibt. Das macht diese Kombination fast unverzichtbar, wenn du Archer bereits besitzt und in ihn investiert hast.

Als Haupt-DPS skaliert ihr eigener Skill-Schaden gut, sobald sie ihre E1 hat, und sie kann sowohl bei Einzelzielen als auch in AoE-Situationen hart zuschlagen und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit des Gegners effizient verringern. Ihre größte Einschränkung besteht darin, dass sie ohne einen Bogenschützen im Team oder ohne investierte Eidolons viel von dem verliert, was sie auszeichnet; daher schwankt ihr Wert stark je nachdem, welche anderen Charaktere bereits in deinem Kader sind.

So erhältst du Rin Tohsaka in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Rin Tohsaka ist ein auf die Kollaboration beschränkter 5-Sterne-Charakter, den du über ihren eigenen Charakter-Event-Warp ziehen kannst, nicht über den permanenten Standard-Warp. Um sie zu erhalten, benötigst du „Stellar Jades“, die im Verhältnis 1:1 aus „Oneiric Shards“ umgewandelt werden. Mit 160 „Stellar Jades“ erhältst du einen „Special Warp Pass“, den du dann in ihrem Charakter-Event-Warp einlösen kannst.

„Oneiric Shards“ sind die Premiumwährung, die du durch direkte Aufladungen erhältst. Da Aufladungen im Zusammenhang mit einem neuen Banner oft mit Erstkaufboni verbunden sind, lohnt es sich, vor dem Kauf einen Blick auf den Aufladungsbildschirm zu werfen. Sie debütierte im Banner „Das Edelsteinrennen in Rot“ in Version 4.4 (Fate-Collab Phase 2), das zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels auf unbestimmte Zeit läuft.

Fazit: Solltest du nach Rin Tohsaka ziehen2026?

Rin Tohsaka ist eine klare Empfehlung, wenn du bereits Archer im Team hast, da die beiden als Paket funktionieren; wenn du ihn jedoch nicht besitzt oder nicht vorhast, in dieses Duo zu investieren, ist ein Pull für sie deutlich bedingter. Ihr Potenzial als eigenständige Haupt-DPS ist durchaus real, aber um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, ist sie auf ihre E1 und unterstützende Charaktere wie Cerydra angewiesen. Daher belohnt sie Spieler, die sich auf einen Build-Pfad festlegen können, anstatt ihre Investitionen aufzuteilen.

Falls Archer in deinem Kader bereits ungenutzt herumsteht, ist Rin Tohsaka eine der effizientesten Neuverpflichtungen, mit denen du sein volles Schadenspotenzial ausschöpfen kannst. Falls nicht, ist sie dennoch eine kompetente Verursacherin von Quanten-Schaden – allerdings eine, die mehr Investition in Eidolons erfordert, um ihr volles Potenzial zu entfalten.

Vorteile Nachteile ✅ Macht Archer zu einem Partner für gemeinsame Angriffe mit erheblichen gemeinsamen Buffs



für Angriff, kritischen Schaden und Quanten-Resistenzdurchdringung ✅ Verursacht sowohl bei Einzelzielen als auch in AoE-Situationen



überraschend hohen individuellen Schaden ✅ Sammelt und gibt Fertigkeitspunkte flüssig aus und fügt sich daher nahtlos in Teams



mit Fertigkeitspunkt-Ökonomie ein ✅ Reduziert die Widerstandskraft des Gegners effizient zusätzlich zu ihrem Hauptschaden



✅ Bietet mehrere sinnvolle Investitionsmöglichkeiten, von einer leichten E0-Unterstützerrolle bis hin zu einem starken Haupt-DPS-Build ❌ Bietet außerhalb eines Bogenschützen-Teams auf E0



nur begrenzten Nutzen ❌ Ihre stärkste persönliche Schadensskalierung ist an Eidolons



gebunden ❌ Erfordert eine gezielte Anpassung der Geschwindigkeit (SPD), um ihr Zeitfenster für gemeinsame Angriffe konsistent zu nutzen

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Häufig gestellte Fragen