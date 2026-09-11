Phainon HSR: Descripción general del personaje y kit 2026

Phainon es un personaje de 5 estrellas de Honkai Star Rail, del elemento Físico y de la ruta de la Destrucción, presentado como uno de los Herederos de Chrysos y diseñado en torno a su transformación en su verdadera forma, Khaslana, para alcanzar un devastador «Estado potenciado».

Fuera de esa transformación, va minando a los enemigos con un conjunto de habilidades físicas sencillas, pero una vez que se activa su habilidad definitiva, se convierte en un atacante en solitario increíblemente resistente y de gran potencia de daño, diseñado para llevar todo el peso de una batalla por sí solo.

Esta guía de personaje explica con detalle cómo funciona el conjunto de habilidades de Phainon, qué desbloquean realmente sus «Traces» y sus «Eidolons», y cuál es la situación actual de su banner y de las recargas , para que puedas decidir si realmente se merece un hueco en tu plantilla.

Phainon de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Físico Ruta Destrucción Función DPS Lanzamiento Versión 3.4 (banner «Arder para siempre como el sol») Repeticiones Versión 3.7 (banner «Indelible Coterie, fase 2»)



Versión 4.3 (banner «Arder para siempre como el sol») Actores de doblaje Joshua Waters | Justine Huxley (niña) (EN)



Hino Satoshi | Aihara Kotomi (niña) (JP)



Qin Qiege | Mi Yang (niña) (CH)



Yoon Yong-sik | Park Ha-jin (niño) (KR) Valoración general S Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Pura ficción: S



Sombra apocalíptica: S

Historia y trasfondo: ¿Quién es Phainon en Honkai Star Rail?

Phainon es miembro de los Herederos de Chrysos, una facción vinculada a Amphoreus, y su arco argumental gira en torno al descubrimiento de que esconde otra identidad en su interior. Al principio, los jugadores lo conocen como un luchador competente y afable, antes de que el juego revele todo el poder que en realidad está ocultando.

Ese contraste entre su actitud cotidiana y la transformación que es capaz de desencadenar es fundamental para su personaje. A los jugadores se les presenta un personaje que resulta cercano y humano hasta que su verdadera forma se apodera del campo de batalla, que es exactamente lo que representa su kit desde el punto de vista mecánico.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Explicación del conjunto de habilidades de Phainon

El conjunto de habilidades de Phainon se desarrolla en dos fases distintas, y comprender esta división es la clave para entenderlo.

1. Preparación para la transformación. Antes de transformarse, Phainon ataca con su ataque básico, «Un paso hacia la liberación», y su habilidad, «Hágase la luz»», que generan puntos de «Coreflame» y añaden acumulaciones de «Scourge».

Su talento, «Pyric Corpus», avanza silenciosamente hacia el mismo objetivo en segundo plano: cada vez que la habilidad de un aliado lo elija como objetivo, gana un punto de «Coreflame», y las mejoras procedentes de sus compañeros de equipo también le otorgan daño crítico adicional durante unos turnos. Una vez que «Coreflame» alcanza su límite, su habilidad definitiva queda disponible.

2. La transformación en Khaslana. Al usar su habilidad definitiva, «Aquel que lleva el mundo debe arder», se transforma en Khaslana durante un número determinado de turnos adicionales, durante los cuales el resto de aliados quedan inactivos y todos los enemigos se vuelven vulnerables al daño físico.

Mientras está transformado, su ataque básico se convierte en «Creación: Travesía de Espina Sangrienta», su habilidad pasa a ser una combinación de dos partes , «Calamidad: Edicto de Alma Ardiente» y «Fundamento: Veredicto de Muerte Estelar», que consume su «Azote» acumulado para asestar un enorme golpe explosivo, y su talento cambia a «Destino: «Vaso Divino», que aumenta su ataque y sus PV máximos, le cura tras cada ataque y evita que quede totalmente fuera de combate mientras le queden turnos adicionales.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Phainon

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las Huellas de Phainon, seguidas de sus Eidolones.

Huellas de Phainon

Su ataque básico, «Un paso hacia la liberación», inflige daño físico equivalente a hasta el 100 % de su ATK a un enemigo. Una vez transformado, se convierte en «Creación: Transbordador de Espina Sangrienta», que otorga 2 puntos de «Azote» e inflige hasta un 250 % de ATK al objetivo principal, además de hasta un 75 % de ATK a los enemigos adyacentes.

Su habilidad, «Que se haga la luz», otorga 2 puntos de Llama Central e inflige hasta un 300 % de ATK a un objetivo y hasta un 120 % de ATK a los enemigos cercanos.

Una vez transformada, esta ranura se divide en «Calamidad: Edicto de Alma Ardiente», que obliga a todos los enemigos a actuar antes de tiempo y luego les devuelve hasta un 40 % de ATK a todos los enemigos, más cuatro golpes adicionales de hasta un 30 % de ATK cada uno, y «Fundamento: «Veredicto de Muerte Estelar», un remate que consume «Azote» y que puede infligir hasta un 1 170 % de ATK en total, además de un golpe adicional de hasta un 450 % de ATK una vez que se gastan 4 puntos de «Azote».

Su habilidad definitiva, «El que soporta el mundo debe arder», es lo que desencadena la transformación en sí. Su golpe final, lanzado en su último turno extra, inflige hasta un 960 % de ATK repartido a partes iguales entre todos los enemigos del campo de batalla.

Su talento, «Pyric Corpus», aumenta su daño crítico hasta un 30 % durante 3 turnos cada vez que la habilidad de un compañero de equipo lo seleccione como objetivo. Su mitad transformada, «Destino: Recipiente Divino», aumenta su ATK hasta un 80 % y su HP máximo hasta un 270 % mientras está transformado, además de la curación y la prevención de aturdimiento mencionadas anteriormente.

Técnica de Phainon Brillar con valor en Valorant Aumenta sus puntos de técnica máximos en 3 mientras está en el equipo. Al usarla, ataca a todos los enemigos cercanos, restaura 25 de energía a los aliados y le otorga «Azote» y un punto de habilidad al activarla, infligiendo hasta un 200 % de su ataque a todos los enemigos al inicio del siguiente combate y eliminando al instante a los enemigos normales débiles a los que golpee.

Habilidades extra de Phainon El comienzo del fin Otorga «Llama central» al inicio de la batalla y de nuevo una vez que finaliza su transformación. Aguantar entre llamas Aumenta el daño que inflige durante varios turnos cada vez que un compañero de equipo le cura o le protege con un escudo, y otorga «Llama Central» cada vez que un aliado le restaura energía. Marcha hacia el olvido Otorga «Coreflame» al inicio de la batalla y de nuevo una vez que finaliza su transformación, además de la bonificación propia de «El comienzo del fin».

Bonificaciones de estadísticas de Phainon (total) +12,0 % de probabilidad de crítico +37,3 % de daño crítico +5 de velocidad

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Eidolones de Phainon

E1, «Fuego y luz: Virtud y vicio», aumenta la tasa de herencia de VEL base para sus turnos adicionales y añade un aumento al DAÑO CRÍTICO tras usar su habilidad definitiva, lo que hace que su transformación inicial sea notablemente más contundente.

E2, «El cielo y la tierra agitan la espuma mortal», aumenta su penetración de resistencia física y otorga un turno extra cada vez que «Fundamento: Veredicto de la Muerte Estelar» consume 4 puntos de Azote completos; se considera generalmente como su punto de parada más eficiente para los jugadores que no tienen previsto ir más allá de una inversión moderada.

Los niveles E3 y E5 simplemente aumentan sus niveles de Habilidad Definitiva, Ataque Básico, Habilidad y Talento, así que considéralos como subidas de nivel prácticas, no como una razón para ir a por Eidolones solo por ellos. El nivel E4 añade acumulaciones adicionales de «Soulscorch» a «Calamidad: Edicto del Abrasador de Almas», lo que aumenta ligeramente su daño de habilidad.

El E6, «Las brasas del pasado aún arden», elimina por completo el límite de «Coreflame», hace que comience cada combate con 6 acumulaciones de «Coreflame» y permite que «Fundación: Stardeath Verdict» inflija daño verdadero adicional al enemigo con más PV, lo que lo convierte en uno de sus mayores picos de potencia para los jugadores que invierten al máximo en él.

Evaluación de Phainon en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es Phainon un buen personaje?

Phainon es una elección muy sólida, especialmente para equipos construidos en torno a apoyos que adelantan turnos y restauran energía, como Robin Summeretto o Bronya. Rinde mejor como carry independiente, no tanto en equipos con varios DPS.

Clasificación de Phainon Valoración general S Clasificaciones en fase final Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: S



Sombra Apocalíptica: S

Phainon es uno de los mejores en «Memoria del Caos», donde destaca el daño explosivo de su «Estado potenciado» contra un único objetivo prioritario, al tiempo que mantiene un buen rendimiento en «Ficción pura» y «Sombra apocalíptica».

Su rendimiento general depende en gran medida del hecho de que la mejora de Daño Crítico de su Talento solo se activa con las habilidades que le tienen a él como objetivo específico, por lo que los compañeros de equipo elegidos por sus mejoras son más importantes que las cifras de daño puro por sí solas.

Cómo conseguir a Phainon en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Phainon es un personaje limitado de 5 estrellas, por lo que solo se puede obtener a través de su propio Warp de evento de personaje («Arder para siempre como el sol»») mientras esté activo, y no a través del Warp estándar permanente. Un solo intento en su banner cuesta un Pase Especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 Jades Estelares. Para los jugadores que realicen recargas, los Oneiric Shards se convierten a razón de 1:1 con los Stellar Jades.

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a Phainon, sus Eidolones o su cono de luz exclusivo, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga oníricas de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de Batalla del Honor Sin Nombre y el Pase de Suministros Exprés antes de comprar nada. Esto aumentará significativamente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

Phainon debutó en el banner «Arder para siempre como el sol» de Honkai Star Rail en la versión 3.4, y su última reedición se llevó a cabo bajo el mismo nombre de banner durante la versión 4.3, disponible del 24 de junio de 2026 al 14 de julio de 2026. Por el momento, no se ha anunciado oficialmente ninguna nueva reedición de Phainon.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Phainon en 2026?

Como personaje de tipo Físico y atacante de la ruta de la Destrucción, Phainon se gana nuestra calificación general de nivel S por ser uno de los pocos personajes que realmente puede llevar el peso de un combate en solitario, convirtiéndose en un atacante increíblemente resistente y con un poder de ataque arrollador durante varios turnos seguidos.

Es una recomendación fácil para los jugadores que aún necesitan un potente causante de daño físico, y rinde bien incluso sin apoyos premium, ya que las mejoras de su talento provienen de cualquier aliado que le ataque, no de un compañero de equipo específico.

Sin embargo, resulta más difícil de recomendar si tu plantilla ya cuenta con numerosas opciones flexibles de DPS, ya que su daño se diluye entre varios enemigos y sus mejores apoyos siguen siendo limitados, salvo un par de opciones destacadas.

Ventajas Contras ✅ Se convierte en un atacante en solitario increíblemente resistente y con gran potencia de daño durante su estado



mejorado ✅ Funciona con apoyos accesibles en lugar de requerir apoyos



premium de 5 estrellas ✅ E2 es un pico de potencia eficiente y relativamente económico que otorga turnos



adicionales ✅ Una elección sólida para los jugadores a los que aún les falte un causante



de daño físico específico ✅ Sus nodos de bonificación de estadísticas acumulan por sí mismos



un considerable aumento de la tasa de CRIT y del DAÑO CRIT ✅ Las mejoras de talento se activan con cualquier habilidad de un aliado, no con un compañero de equipo específico ❌ El golpe final de su habilidad definitiva y su Contraataque siempre reparten el daño a partes iguales entre todos los enemigos, desperdiciando potencia en enemigos



secundarios de baja prioridad ❌ Eliminar a todos los demás aliados del campo de batalla complica aún



más la mecánica de recuento de golpes del jefe ❌ Elegir entre sus Eidolones y su característico Cono de Luz supone una auténtica disyuntiva en cuanto a inversión

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Preguntas frecuentes