Phainon HSR: Charakterübersicht und Bausatz 2026

Phainon ist ein 5-Sterne-Charakter in „Honkai Star Rail“, der das Element „Physisch“ und den Pfad „Zerstörung“ verkörpert. Er wurde als einer der Chrysos-Erben eingeführt und basiert auf der Verwandlung in seine wahre Gestalt, Khaslana, um einen verheerenden „Enhanced State“ zu erreichen.

Außerhalb dieser Verwandlung schwächt er Gegner mit einem geradlinigen physischen Fähigkeiten-Set, doch sobald seine ultimative Fähigkeit ausgelöst wird, wird er zu einem unglaublich widerstandsfähigen Solo-Angreifer mit hohem Burst-Schaden, der darauf ausgelegt ist, einen gesamten Kampf im Alleingang zu bestreiten.

Dieser Charakter-Guide erklärt genau, wie Phainons Fähigkeiten zusammenwirken, was seine „Traces“ und „Eidolons“ tatsächlich freischalten und wie es derzeit um sein Banner und die Nachfüllmöglichkeiten steht , damit du entscheiden kannst, ob er sich tatsächlich einen Platz in deinem Team verdient.

Phainon auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Physisch Weg Zerstörung Rolle DPS Veröffentlicht Version 3.4 (Banner „Für immer brennen wie die Sonne“) Wiederholungen Version 3.7 (Banner „Indelible Coterie – Phase 2“)



Version 4.3 (Banner „Für immer brennen wie die Sonne“) Synchronsprecher Joshua Waters | Justine Huxley (als Kind) (EN)



Hino Satoshi | Aihara Kotomi (als Kind) (JP)



Qin Qiege | Mi Yang (als Kind) (CH)



Yoon Yong-sik | Park Ha-jin (als Kind) (KR) Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: S

Geschichte und Hintergrund: Wer ist Phainon in „Honkai Star Rail“?

Phainon ist ein Mitglied der Chrysos-Erben, einer mit Amphoreus verbundenen Fraktion, und im Mittelpunkt seines Handlungsstrangs steht die Enthüllung, dass er eine weitere Identität in sich trägt. Zu Beginn lernen die Spieler ihn als fähigen, gelassenen Kämpfer kennen, bevor im Laufe des Spiels deutlich wird, wie viel Kraft er tatsächlich zurückhält.

Dieser Kontrast zwischen seinem alltäglichen Auftreten und der Verwandlung, die er entfesseln kann, ist zentral für seinen Charakter. Den Spielern wird ein Charakter präsentiert, der zugänglich und menschlich wirkt, bis seine wahre Gestalt das Schlachtfeld erobert – und genau das spiegelt sich auch mechanisch in seinen Fähigkeiten wider.

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Phainons Fähigkeiten im Überblick

Phainons Spielweise verläuft in zwei unterschiedlichen Phasen, und das Verständnis dieser Aufteilung ist der Schlüssel, um ihn zu verstehen.

1. Der Weg zur Verwandlung. Bevor er sich verwandelt, greift Phainon mit seinem Basisangriff „Schritte zur Erlösung““ und seiner Fähigkeit „Es werde Licht““ an, die beide „Coreflame“-Punkte generieren und „Scourge“-Stapel hinzufügen.

Sein Talent „Pyric Corpus“ arbeitet im Hintergrund still und leise auf dasselbe Ziel hin: Jedes Mal, wenn die Fähigkeit eines Verbündeten auf ihn abzielt, erhält er einen „Coreflame“-Punkt, und von Teamkollegen gewährte Buffs verleihen ihm zudem für einige Runden zusätzlichen kritischen Schaden. Sobald „Coreflame“ sein Maximum erreicht hat, wird seine ultimative Fähigkeit verfügbar.

2. Die Khaslana-Verwandlung. Durch den Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit „Der, der die Welt trägt, muss brennen“ verwandelt er sich für eine festgelegte Anzahl zusätzlicher Runden in Khaslana; während dieser Zeit sind alle anderen Verbündeten außer Gefecht gesetzt und alle Gegner werden anfällig für physischen Schaden.

Während der Verwandlung wird sein Basisangriff zu „Schöpfung: Blutdorn-Fähre“, seine Fertigkeit wird zu einer zweiteiligen Kombination aus „Unheil: Seelensengendes Edikt“ und „Fundament: Sternentod-Urteil“, die seine angesammelten „Geißel“-Punkte verbraucht, um einen gewaltigen Burst-Treffer zu erzielen, und sein Talent wechselt zu „Schicksal: „Göttliches Gefäß“, das seinen Angriff und seine maximalen HP erhöht, ihn nach jedem Angriff heilt und verhindert, dass er vollständig ausgeschaltet wird, solange noch zusätzliche Züge verbleiben.

Übersicht über Phainons Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Phainon tatsächlich bewirken, gefolgt von seinen Eidolonen.

Phainons Spuren

Sein Basisangriff „Schritte zur Erlösung““ fügt einem Gegner physischen Schaden in Höhe von bis zu 100 % seines Angriffswerts zu. Nach der Transformation wird daraus „Creation: Bloodthorn Ferry““, das 2 Punkte „Scourge“ gewährt und dem Hauptziel bis zu 250 % Angriffsstärke sowie benachbarten Gegnern bis zu 75 % Angriffsstärke als Schaden zufügt.

Seine Fähigkeit „Es werde Licht“ gewährt 2 Kernflammenpunkte und fügt einem Ziel Schaden in Höhe von bis zu 300 % der Angriffskraft sowie Gegnern in der Nähe Schaden in Höhe von bis zu 120 % der Angriffskraft zu.

Nach der Transformation teilt sich dieser Slot in „Calamity: Soulscorch Edict“, das jeden Gegner zwingt, vorzeitig zu handeln, und anschließend allen Gegnern einen Konter mit bis zu 40 % Angriffskraft sowie vier zusätzliche Treffer mit jeweils bis zu 30 % Angriffskraft versetzt, und „Grundlage: „Stardeath Verdict““, einen „Scourge“-verzehrenden Finisher, der insgesamt bis zu 1.170 % Angriffsstärke verursachen kann, plus einen Bonustreffer von bis zu 450 % Angriffsstärke, sobald 4 „Scourge“-Punkte verbraucht wurden.

Seine ultimative Fähigkeit, „Wer die Welt trägt, muss verbrennen““, löst die Verwandlung selbst aus. Ihr abschließender Schlag, der in seinem letzten zusätzlichen Zug ausgeführt wird, verursacht bis zu 960 % Angriffskraft, die gleichmäßig auf alle Gegner auf dem Spielfeld verteilt wird.

Sein Talent „Pyric Corpus“ erhöht seinen Krit-Schaden für 3 Runden um bis zu 30 %, sobald die Fähigkeit eines Teamkameraden auf ihn zielt. Seine transformierte Hälfte, „Fate: Divine Vessel“, erhöht während der Transformation seinen Angriff um bis zu 80 % und seine maximalen HP um bis zu 270 %, zusätzlich zu der oben erwähnten Heilung und dem Schutz vor K.O.

Phainons Technik „Shine With Valorant“ Erhöht seine maximalen Technikpunkte um 3, solange er im Team ist. Der Einsatz dieser Technik greift alle Gegner in der Nähe an, stellt Verbündeten 25 Energie wieder her und gewährt ihm bei Aktivierung „Geißel“ sowie einen Fertigkeitspunkt. Zu Beginn des nächsten Kampfes fügt er jedem Gegner bis zu 200 % seines Angriffswerts Schaden zu und beseitigt schwache normale Gegner, die er trifft, sofort.

Phainons Bonusfähigkeiten Der Anfang vom Ende Gewährt „Kernflamme“ zu Beginn des Kampfes und erneut, sobald seine Verwandlung endet. In den Flammen verharren Erhöht seinen verursachten Schaden für mehrere Runden, sobald er von einem Teamkameraden geheilt oder mit einem Schild geschützt wird, und gewährt „Kernflamme“, sobald ein Verbündeter seine Energie wiederherstellt. Marsch ins Vergessen Gewährt „Coreflame“ zu Beginn des Kampfes und erneut, sobald seine Verwandlung endet, zusätzlich zum eigenen Bonus von „Anfang vom Ende“.

Phainons Statusboni (insgesamt) +12,0 % Krit-Rate +37,3 % Krit-Schaden +5 Geschwindigkeit

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Phainons Eidolons

E1, „Feuer und Licht verbinden Tugend und Laster“, erhöht die Basis-Geschwindigkeitsvererbungsrate für seine zusätzlichen Züge und gewährt nach dem Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit einen Krit-Schadensbonus, wodurch seine Eröffnungstransformation deutlich schlagkräftiger wird.

E2, „Himmel und Erde wirbeln sterblichen Schaum auf“, erhöht seine physische Resistenzdurchdringung und gewährt einen zusätzlichen Zug, sobald „Fundament: Urteil des Sternentodes“ volle 4 Geißelpunkte verbraucht; dies wird allgemein als sein effizientester Haltepunkt für Spieler angesehen, die keine größeren Investitionen planen.

E3 und E5 erhöhen lediglich seine Stufen für „Ultimate“, „Basisangriff“, „Fähigkeit“ und „Talent“ – betrachte sie daher als praktische Level-Ups und nicht als Grund, Eidolons extra dafür zu jagen. E4 fügt „Calamity: Soulscorch Edict“ zusätzliche „Soulscorch“-Stapel hinzu, was den Fähigkeitsschaden leicht erhöht.

E6, „Die Glut der Vergangenheit lodert noch immer“, hebt die Obergrenze für „Coreflame“ vollständig auf, lässt ihn jeden Kampf bereits mit 6 gestapelten „Coreflame“-Stapeln beginnen und sorgt dafür, dass „Foundation: Stardeath Verdict“ dem Gegner mit den höchsten HP zusätzlichen „True DMG“ zufügt, was es zu einem seiner größten Leistungssprünge für Spieler macht, die voll in ihn investieren.

Phainon Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Phainon gut?

Phainon ist eine sehr starke Wahl, insbesondere für Teams, die auf rundenvorbringende, Energie wiederherstellende Unterstützer wie Robin Summeretto oder Bronya ausgerichtet sind. Er zeigt seine beste Leistung als eigenständiger Carry, weniger in Teams mit mehreren DPS-Charakteren.

Phainons Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: S

Phainon gehört in „Erinnerung an das Chaos“ zur Spitzenklasse, wo sein Burst-Schaden im „Enhanced State“ gegen ein einzelnes vorrangiges Ziel besonders glänzt, während er auch in „Pure Fiction“ und „Apokalyptischer Schatten“ eine starke Leistung zeigt.

Seine Gesamtleistung hängt stark davon ab, dass der CRIT-DMG-Buff seines Talents nur durch Fähigkeiten ausgelöst wird, die speziell auf ihn abzielen; daher sind Teamkameraden, die aufgrund ihrer Buffs ausgewählt werden, wichtiger als reine Schadenswerte allein.

So erhältst du Phainon in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Phainon ist ein limitierter 5-Sterne-Charakter, daher kann er nur aus seinem eigenen Charakter-Event-Warp („Für immer zu brennen wie die Sonne““) gezogen werden, solange dieser aktiv ist – nicht aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug auf seinem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ erworben werden kann. Für Spieler, die Geld ausgeben, werden Oneiric-Splitter im Verhältnis 1:1 in Stellar Jades umgewandelt.

Denkt daran: Wenn ihr vorhabt, eine Aufladung durchzuführen, um Phainon, seine Eidolons oder seinen charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf die Oneiric-Aufladeboni im Shop, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ zu prüfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro ausgegebenem Betrag.

Phainon debütierte in der Version 3.4 von Honkai Star Rail unter dem Banner „Für immer brennen wie die Sonne“, und sein jüngster Rerun lief unter demselben Bannernamen in Version 4.3, verfügbar vom 24. Juni 2026 bis zum 14. Juli 2026. Bislang wurde noch keine weitere Wiederholung für Phainon offiziell angekündigt.

Fazit: Solltest du in ? nach Phainon ziehen2026?

Als physischer Angreifer des Typs „Zerstörung“ verdient sich Phainon unsere Gesamtbewertung der S-Klasse, da er einer der wenigen Charaktere ist, die einen Kampf wirklich im Alleingang bestreiten können und sich über mehrere Runden hinweg in einen unglaublich widerstandsfähigen, unglaublich schlagkräftigen Angreifer verwandeln.

Er ist eine klare Empfehlung für Spieler, die noch einen starken physischen Schadensverursacher benötigen, und er schneidet auch ohne Premium-Unterstützer gut ab, da die Buffs seines Talents von jedem Verbündeten stammen, der ihn ins Visier nimmt, und nicht von einem bestimmten, dafür vorgesehenen Teamkollegen.

Allerdings ist er schwerer zu empfehlen, wenn dein Kader bereits mit flexiblen DPS-Optionen gespickt ist, da sich sein Schaden auf mehrere Gegner verteilt und seine besten Unterstützer – abgesehen von ein paar herausragenden Ausnahmen – nach wie vor begrenzt sind.

Vorteile Nachteile ✅ Wird im „Enhanced State“



zu einem unglaublich widerstandsfähigen Solo-Angreifer mit hoher Burst-Schadensleistung ✅ Funktioniert mit leicht verfügbaren Unterstützern, anstatt Premium-5-Sterne-Unterstützer



zu erfordern ✅ E2 ist ein effizienter, relativ kostengünstiger Power-Spike, der zusätzliche Züge



gewährt ✅ Starke Wahl für Spieler, denen noch ein dedizierter physischer Schadensverursacher



fehlt ✅ Seine Statusbonus-Knoten sorgen bereits für sich allein



für einen kräftigen Anstieg der Krit-Rate und des Krit-Schadens ✅ Talent-Buffs werden durch die Fähigkeit eines beliebigen Verbündeten ausgelöst, nicht durch einen bestimmten Teamkollegen ❌ Der letzte Treffer seiner Ultimative und sein Konter verteilen den Schaden immer gleichmäßig auf alle Gegner, wodurch Schaden an Nebengegnern



mit niedriger Priorität verschwendet wird ❌ Das Entfernen jedes zweiten Verbündeten vom Spielfeld erschwert es, die Trefferzahl-Mechanik des Bosses zu umgehen



❌ Die Wahl zwischen seinen Eidolons und seinem charakteristischen Lichtkegel ist ein echter Investitionskompromiss

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Häufig gestellte Fragen