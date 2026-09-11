Mydei HSR: Descripción general del personaje y equipamiento 2026

Esta guía del personaje Mydei HSR repasa su kit, sus Eidolones y cómo se presenta actualmente su estandarte y la situación de las recargas.

Mydei es un personaje de 5 estrellas del elemento Imaginario, perteneciente a la vía de la Destrucción, que lucha gastando su propio HP y convirtiendo cada golpe que recibe en más carga para su próximo ataque explosivo. Su mecánica se basa en un único mecanismo: cuanto más se alarga el combate y más daño absorbe, más fuerte acaba contraatacando.

Mydei de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Imaginario Camino Destrucción Función DPS Lanzamiento Versión 3.1 (estandarte del Corazón de León Ardiente) Repeticiones Versión 3.7 (banner «Indelible Coterie – Fase 2») Actores de doblaje Gabriel Warburton (EN)



Azakami Yohei (JP)



Zhao Chengchen (CH)



Ahn Hyo-min (KR) Valoración general S Valoraciones de Endgame Memoria del caos: S



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: A

Historia y trasfondo: ¿Quién es Mydei en Honkai Star Rail?

Mydei es uno de los Herederos de Chrysos, el grupo de aspirantes a dioses que compiten por la Llama Central de la Discordia de Kremnos. Su propio título, «el inmortal Mydeimos», apunta a la esencia de su personaje: es una figura definida por morir y resucitar, una y otra vez, como parte del precio que los Herederos pagan por su derecho al trono.

Esto se refleja directamente en su conjunto de habilidades, donde recibir daño y perder PV se convierte en el verdadero motor de su pode r, en lugar de una debilidad con la que jugar. Es implacable, alguien que trata la muerte inminente como un recurso en lugar de como una amenaza.

Mientras que la mayoría de los Herederos de Chrysos se presentan persiguiendo el trono a través de la política o el combate abierto, la presentación de Mydei se centra en cuánto sufrimiento está dispuesto a soportar por el camino, lo cual encaja perfectamente con un personaje de la vía de la Destrucción construido íntegramente en torno al sacrificio personal.

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Explicación del conjunto de habilidades de Mydei

El estilo de juego de Mydei se desarrolla en dos fases distintas, basadas en su conjunto de habilidades del elemento Imaginario, que premia absorber daño en lugar de evitarlo, y comprender ambas es la clave para utilizarlo bien.

1. Acumular carga antes de «Vendetta»

Su ataque básico , «Voto de viaje», inflige un daño moderado mientras espera a que los recursos reales estén disponibles.

, «Voto de viaje», inflige un daño moderado mientras espera a que los recursos reales estén disponibles. Su habilidad , «Las muertes son legión, los remordimientos, ninguno», constituye el núcleo de su ciclo de juego: consume una parte de sus propios puntos de vida actuales para infligir daño imaginario a un objetivo y daño de área a los enemigos que lo rodean, y su potencia aumenta cuanto más bajan sus puntos de vida.

, «Las muertes son legión, los remordimientos, ninguno», constituye el núcleo de su ciclo de juego: consume una parte de sus propios puntos de vida actuales para infligir daño imaginario a un objetivo y daño de área a los enemigos que lo rodean, y su potencia aumenta cuanto más bajan sus puntos de vida. Su talento, «Sangre por sangre», convierte cada porcentaje de PV que pierde en Carga, ya sea por su propia habilidad o por los ataques enemigos que le alcancen.

2. El estado «Vendetta»

Una vez que la «Carga» alcanza 100, Mydei recupera automáticamente una parte de sus PV, obtiene un aumento del 50 % de sus PV máximos , reduce su DEF a cero y entra en «Vendetta».

, reduce su DEF a cero y entra en «Vendetta». Mientras está transformado, pierde el control manual y realiza ataques automáticos cada turno, alternando entre sus habilidades mejoradas, «El matarreyes se convierte en rey» y «Godslayer Be God», desbloqueándose esta última a medida que su «Carga» sigue aumentando.

Su habilidad definitiva, «El trono de huesos»», restaura PV, alimenta directamente la barra de «Carga» de su talento y provoca al objetivo al que impacta, lo que en realidad te permite decidir en quién se centrará «Vendetta» a continuación.

Mydei genera de forma efectiva su propio recurso y luego lo gasta en una ráfaga incontrolable, lo que supone un estilo de juego muy diferente al de un DPS estándar basado en rotaciones.

Resumen de las Huellas y los Eidolones de Mydei

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las Huellas de Mydei, seguidas de sus Eidolones.

Las Huellas de Mydei

Su ataque básico, «Voto de viaje», inflige daño imaginario equivalente a hasta el 50 % de los PS máximos de Mydei a un enemigo designado cuando alcanza el nivel máximo de la huella.

Su habilidad abarca, en realidad, tres habilidades con nombre. «Las muertes son legión, los remordimientos, ninguno» es la versión de uso manual, que inflige daño imaginario equivalente a hasta el 90 % de su PV máximo al objetivo principal y hasta el 50 % a los enemigos adyacentes, a costa de la mitad de sus PV actuales.

«El matarreyes se convierte en rey» es la primera versión de activación automática que se utiliza durante «Vendetta», infligiendo hasta un 110 % y un 66 %, respectivamente. «Godslayer Be God» es la versión de activación automática más potente, que se desbloquea una vez que su carga alcanza un nivel lo suficientemente alto, e inflige hasta un 280 % al objetivo principal y un 168 % a los enemigos adyacentes.

Su habilidad definitiva, «Trono de huesos», restaura hasta un 20 % de su PV máximo, aporta 20 puntos a la barra de carga de su talento, inflige hasta un 160 % de daño imaginario al objetivo principal y un 100 % a los enemigos cercanos, y provoca a los objetivos a los que golpea durante dos turnos.

Su talento, «Sangre por sangre», es lo que realmente pone en marcha todo el ciclo: por cada 1 % de PV que pierde, acumula 1 punto de Carga, y al alcanzar los 100 puntos entra en «Vendetta», lo que le restaura hasta un 25 % de sus PV máximos y aumenta sus PV máximos en un 50 % durante el resto de la transformación.

Técnica de Mydei Jaula de la lanza rota Atrae a los enemigos cercanos y les inflige aturdimiento durante 10 segundos, impidiéndoles actuar. Si el aturdimiento se rompe por un ataque, al iniciar el siguiente combate inflige daño imaginario equivalente al 80 % de los PS máximos de Mydei a todos los enemigos, los provoca durante un turno y acumula 50 puntos de Carga de Talento de forma inmediata.

Habilidades adicionales de Mydei Tierra y Agua Mientras se encuentre en «Vendetta», un golpe mortal no lo derriba, y esta protección puede activarse varias veces en la misma batalla. Treinta tiranos Mientras se encuentra en «Vendetta», Mydei es totalmente inmune a los efectos de control de masas. Quitón ensangrentado Una vez que su PS máximo supera los 4.000, cada 100 PS adicionales por encima de esa cifra aumentan su tasa de CRÍTICO, la ganancia de Carga que obtiene al recibir daño y la curación que recibe, hasta un límite máximo de PS adicionales contabilizados.

Bonificaciones de estadísticas de Mydei (total) +5 VEL +18,0 % de PV máximos +37,3 % de daño crítico

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Eidolones de Mydei

E1, «Frost forja una columna vertebral de acero»», es, sin duda, la mejor opción para los que apuestan fuerte. Aumenta en un 30 % el multiplicador de daño que «Godslayer Be God» inflige a su objetivo principal y hace que ese mismo ataque inflija daño «Imaginary» equivalente a ese multiplicador a todos los demás enemigos, convirtiendo su ataque nuclear característico en un auténtico ataque de área de efecto.

E2, «La contienda contempla el grito de los muertos»», mantiene el daño de Mydei relevante frente a objetivos más resistentes al ignorar un 15 % de la DEF enemiga durante «Vendetta», y le permite convertir el 40 % de cualquier curación que reciba en Carga adicional, hasta una cantidad máxima que se reinicia en cuanto cualquier unidad juega su turno.

Las habilidades E3 a E6 aportan un valor menor y más específico, además de las E1 y E2: La E3 acelera los límites de nivel de sus habilidades y de su ataque básico; la E4 añade una mejora al daño crítico y un pequeño efecto de curación al golpear mientras está transformado; y la E5 acelera los límites de nivel de su habilidad definitiva y de su talento, del mismo modo que lo hace la E3 con sus otras «Traces».

E6, «El legado se amontona en un montículo de sangre»», destaca por méritos propios dentro de ese grupo: coloca a Mydei directamente en «Vendetta» en el instante en que entra en combate y reduce de forma permanente la carga necesaria para «Godslayer Be God», lo que supone una mejora realmente significativa en la jugabilidad para cualquiera que esté construyendo una configuración con seis Eidolones completos.

Evaluación de Mydei en el meta de Honkai Star Rail: ¿es bueno Mydei?

Mydei es una elección sólida, especialmente para equipos con amplificadores que escalan con los PV y apoyo fuera del campo de batalla, como Cyrene o Tribbie. Todo su kit beneficia a un equipo que mantenga altos sus PV máximos y su curación, por lo que los protectores no le aportan nada.

Clasificaciones por niveles de Mydei Valoración general S Clasificaciones de final de partida «Memoria del Caos»: S



«Ficción Pura»: S



«Sombra Apocalíptica»: A

Aunque ha dejado de estar en lo más alto del meta desde su lanzamiento, tanto en «Memoria del Caos» como en «Ficción Pura», Mydei sigue figurando entre los causantes de daño de Destrucción más potentes. Esto se debe en gran medida a que su conjunto de habilidades subsana sus propias debilidades, en lugar de necesitar apoyo externo para compensarlas.

Su autosostenibilidad y su inmunidad al control de masas mientras está en «Vendetta» hacen que sea inusualmente fácil incluirlo en una alineación que aún no cuente con un sanador dedicado, y su rendimiento se mantiene incluso junto a compañeros de equipo de cuatro estrellas más accesibles.

Cómo conseguir a Mydei en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Mydei es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener a través de su propio Warp de evento de personaje (banner «Corazón de León Ardiente») mientras esté activo, y no a través del Warp estándar permanente. Un solo intento en su banner cuesta un Pase Especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 Jades Estelares. Para los jugadores que realizan recargas, los fragmentos oníricos se convierten a razón de 1:1 con jades estelares.

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a Mydei, sus Eidolones o su cono de luz característico, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga oníricas de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de Batalla del Honor Sin Nombre y el Pase de Suministros Exprés antes de comprar nada. Esto aumentará significativamente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

El primer evento de Mydei, «Corazón de León Ardiente», se celebró durante la versión 3.1 de Honkai Star Rail, del 19 de marzo de 2025 al 8 de abril de 2025. Su última reaparición tuvo lugar en el banner «Círculo indeleble» (Fase 2) durante la versión 3.7, que estuvo disponible del 26 de noviembre de 2025 al 16 de diciembre de 2025. Por el momento, no se ha anunciado oficialmente ninguna nueva reaparición de Mydei.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Mydei en 2026?

Mydei es una de las opciones de DPS de Destrucción más autosuficientes del juego, y su mayor punto a favor es lo poco que necesita de apoyo externo para funcionar a un alto nivel. \

Su estilo de juego, basado en el consumo de PV, no se adapta a todo el mundo, especialmente a los jugadores que prefieren controlar manualmente cada acción, pero la recompensa por tolerar una fase de combate automático obligatoria es un personaje que aguanta los golpes, cura y golpea con fuerza por sí solo. Si a tu plantilla le falta un causante de daño «Imaginario» de uso limitado, o si te gustan las mecánicas basadas en los PV, es una incorporación sólida que merece la pena considerar seriamente.

Ventajas Contras ✅ Una vez transformado, no puede ser derribado y se libera por completo



de los efectos de control de masas ✅ Todas sus habilidades se escalan en función de su vida máxima, por lo que equiparlo para que sea resistente o para que inflija daño supone la misma inversión



✅ Sus ataques de habilidad y de «Vendetta» infligen uno de los daños sostenidos más altos del juego



✅ Tanto su habilidad definitiva como su «Técnica» provocan al enemigo, lo que mantiene a los compañeros más frágiles fuera del punto de mira



del adversario ✅ Recibir golpes le beneficia, ya que alimenta tanto



su «Carga» como la energía de su habilidad definitiva ✅ No necesita un sanador ni un protector específico para funcionar, lo que libera una plaza en el equipo ❌ Su característico «Cono de luz» está claramente por encima de sus alternativas



para jugadores F2P ❌ Una vez que se activa «Vendetta», pierdes el control manual hasta que su habilidad definitiva vuelva



a estar lista ❌ Esa misma batalla automática forzada puede hacer que sea más difícil sortear ciertas mecánicas enemigas que requieren puntería de precisión

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