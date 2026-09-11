Mydei HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Dieser Charakter-Guide zu Mydei (HSR) behandelt seine Fähigkeiten, seine Eidolons sowie die aktuelle Situation bezüglich seines Banners und der Aufladung.

Mydei ist ein 5-Sterne-Charakter mit dem Element „Imaginary“ auf dem Pfad der Zerstörung, der seine eigenen HP einsetzt und jeden erlittenen Treffer in zusätzliche Ladung für seinen nächsten Burst umwandelt. Sein Spielprinzip basiert auf einem einzigen Mechanismus: Je länger sich ein Kampf hinzieht und je mehr Schaden er einsteckt, desto stärker schlägt er schließlich zurück.

Mydei auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Imaginary Weg Zerstörung Rolle DPS Veröffentlicht Version 3.1 (Banner „Feuriges Löwenherz““) Wiederholungen Version 3.7 (Banner „Indelible Coterie – Phase 2“) Synchronsprecher Gabriel Warburton (EN)



Azakami Yohei (JP)



Zhao Chengchen (CH)



Ahn Hyo-min (KR) Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: S



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: A

Handlung und Hintergrund: Wer ist Mydei in „Honkai Star Rail“?

Mydei gehört zu den Chrysos-Erben, jener Gruppe von Gotteskandidaten, die um Kremnos’ Kernflamme des Streits wetteifern. Sein eigener Titel, „der unsterbliche Mydeimos“, weist auf den Kern seines Charakters hin: Er ist eine Figur, die dadurch definiert ist, dass sie immer wieder stirbt und zurückkehrt – als Teil des Preises, den die Erben für ihren Anspruch zahlen.

Das spiegelt sich direkt in seinem Spielstil wider, bei dem das Erleiden von Schaden und der Verlust von HP zum eigentlichen Motor seiner Kraft werden, anstatt eine Schwäche zu sein, mit der man spielen kann. Er ist unerbittlich, jemand, der den Beinahe-Tod als Ressource statt als Bedrohung betrachtet.

Während die meisten Chrysos-Erben damit vorgestellt werden, wie sie durch Politik oder offene Kämpfe den Thron anstreben, konzentriert sich Mydeis Einführung darauf, wie viel Leid er auf diesem Weg bereit ist zu ertragen – passend für einen Charakter des Pfades der Zerstörung, der vollständig auf Selbstaufopferung ausgerichtet ist.

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Mydeis Fähigkeiten im Überblick

Mydeis Spielstil verläuft in zwei unterschiedlichen Phasen, die auf seinem „Imaginary“-Element-Kit basieren, das das Absorbieren von Schaden belohnt, anstatt ihn zu vermeiden, und das Verständnis beider Phasen ist der Schlüssel zu seinem erfolgreichen Einsatz.

1. „Charge“ vor „Vendetta“ aufbauen

Seine Basis-ATK „Gelübde der Reise“ verursacht mäßigen Schaden, während er darauf wartet, dass echte Ressourcen verfügbar werden.

„Gelübde der Reise“ verursacht mäßigen Schaden, während er darauf wartet, dass echte Ressourcen verfügbar werden. Seine Fähigkeit „Der Tod ist Legion, Reue gibt es nicht“ bildet den Kern seines Spielzyklus: Sie verbrennt einen Teil seiner aktuellen HP, um einem Ziel imaginären Schaden und den daneben stehenden Gegnern Flächenschaden zuzufügen, wobei die Wirkung umso stärker wird, je niedriger seine HP sinken.

„Der Tod ist Legion, Reue gibt es nicht“ bildet den Kern seines Spielzyklus: Sie verbrennt einen Teil seiner aktuellen HP, um einem Ziel imaginären Schaden und den daneben stehenden Gegnern Flächenschaden zuzufügen, wobei die Wirkung umso stärker wird, je niedriger seine HP sinken. Sein Talent „Blut für Blut“ wandelt jedes Prozent an Lebenspunkten, das er verliert, in „Ladung“ um – egal, ob durch seine eigene Fähigkeit oder durch feindliche Angriffe, die ihn treffen.

2. Der „Vendetta“-Zustand

Sobald die „Ladung“ 100 erreicht, stellt Mydei automatisch einen Teil seiner HP wieder her, erhält einen Boost von 50 % auf seine maximalen HP , senkt seine DEF auf null und wechselt in den „Vendetta“-Zustand.

, senkt seine DEF auf null und wechselt in den „Vendetta“-Zustand. Während dieser Transformation verliert er die manuelle Kontrolle und führt in jeder Runde automatische Angriffe aus, wobei er abwechselnd seine verstärkten Fähigkeiten „Der Königsmörder wird König““ und „Gottesmörder sei Gott““ einsetzt, wobei letztere freigeschaltet wird, sobald seine Ladung weiter ansteigt.

Seine ultimative Fähigkeit, „Thron aus Knochen““, stellt HP wieder her, füllt die Ladungsanzeige seines Talents direkt auf und provoziert das getroffene Ziel – wodurch du tatsächlich steuern kannst, auf wen sich „Vendetta“ als Nächstes konzentriert.

Mydei baut im Grunde seine eigene Ressource auf und setzt sie dann in einem unkontrollierbaren Ausbruch ein – ein Spielstil, der sich deutlich von dem eines standardmäßigen, auf Rotationen basierenden DPS unterscheidet.

Übersicht über Mydeis Spuren und Eidolone

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Mydei bewirken, gefolgt von seinen Eidolons.

Mydeis Spuren

Sein Basisangriff „Gelübde der Reise“ fügt einem ausgewählten Gegner bei maximaler „Spur“-Stufe imaginären Schaden in Höhe von bis zu 50 % von Mydeis maximalen HP zu.

Seine Fertigkeit umfasst eigentlich drei benannte Fähigkeiten. „Der Tod ist Legion, Reue gibt es keine“ ist die manuell einsetzbare Version, die dem Hauptziel imaginären Schaden in Höhe von bis zu 90 % seiner maximalen HP und benachbarten Gegnern bis zu 50 % zufügt, wobei die Hälfte seiner aktuellen HP als Kosten anfällt.

„Der Königsmörder wird König“ ist die erste automatisch ausgelöste Version, die während „Vendetta“ zum Einsatz kommt und jeweils bis zu 110 % bzw. 66 % Schaden verursacht. „Gottesmörder sei Gott““ ist die stärkere automatisch ausgelöste Version, die freigeschaltet wird, sobald seine Ladung hoch genug ist, und dem Hauptziel bis zu 280 % sowie benachbarten Gegnern bis zu 168 % Schaden zufügt.

Seine ultimative Fähigkeit, „Thron aus Knochen“, stellt bis zu 20 % seiner maximalen HP wieder her, füllt die Ladeleiste seines Talents um 20 Punkte auf, fügt dem Hauptziel bis zu 160 % imaginären Schaden und nahen Gegnern 100 % zu und provoziert die getroffenen Ziele für zwei Runden.

Sein Talent „Blut für Blut“ ist es, das den gesamten Kreislauf in Gang setzt: Für jedes 1 % an HP, das er verliert, sammelt er 1 „Charge“-Punkt, und sobald er 100 Punkte erreicht, wird er in den Zustand „Vendetta“ versetzt, wodurch bis zu 25 % seiner maximalen HP wiederhergestellt werden und seine maximalen HP für die restliche Dauer der Transformation um 50 % erhöht werden.

Mydeis Technik „Käfig der gebrochenen Lanze“ Zieht Gegner in der Nähe heran und versetzt sie für 10 Sekunden in Benommenheit, sodass sie nicht handeln können. Wird der Benommenheitszustand durch einen Angriff unterbrochen, fügt der Beginn des folgenden Kampfes allen Gegnern imaginären Schaden in Höhe von 80 % von Mydeis maximaler HP zu, provoziert sie für eine Runde und sammelt sofort 50 Talent-Ladepunkte.

Mydeis Bonusfähigkeiten Erde und Wasser Solange er sich im Zustand „Vendetta“ befindet, wird er durch einen tödlichen Schlag nicht zu Boden geworfen, und dieser Schutz kann im selben Kampf mehrfach ausgelöst werden. Dreißig Tyrannen Solange „Vendetta“ aktiv ist, ist Mydei vollständig immun gegen Debuffs zur Massenkontrolle. Blutbefleckter Chiton Sobald seine maximalen HP 4.000 überschreiten, erhöhen jede weiteren 100 HP darüber hinaus seine Krit-Rate, seinen Ladungsgewinn durch erlittenen Schaden und seine eingehende Heilung, bis zu einer Obergrenze der angerechneten Bonus-HP.

Mydeis Attributboni (insgesamt) +5 Geschwindigkeit +18,0 % maximale HP +37,3 % Krit-Schaden

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Mydeis Eidolons

E1, „Frost schärft das Rückgrat aus Stahl““, ist die mit Abstand beste Wahl für Spieler, die viel ausgeben. Sie erhöht den Schadensmultiplikator, den „Gottesmörder sei Gott““ seinem Hauptziel zufügt, um 30 % und sorgt dafür, dass derselbe Angriff zusätzlich jedem anderen Gegner imaginären Schaden in Höhe dieses Multiplikators zufügt, wodurch sein charakteristischer Nuke zu einem echten AoE-Angriff wird.

E2, „Der Streit erhört den Schrei der Toten““, sorgt dafür, dass Mydeis Schaden auch gegen widerstandsfähigere Ziele relevant bleibt, indem es während „Vendetta“ 15 % der gegnerischen Verteidigung ignoriert und es ihm ermöglicht, 40 % jeder Heilung, die er erhält, in zusätzliche „Charge“ umzuwandeln – bis zu einem Höchstwert, der sich zurücksetzt, sobald eine Einheit an der Reihe ist.

E3 bis E6 bieten zusätzlich zu E1 und E2 einen geringeren, eher situationsabhängigen Mehrwert: E3 beschleunigt das Erreichen der Level-Obergrenzen für seine Fertigkeiten und Basisangriffe, E4 fügt einen CRIT-DMG-Buff und einen kleinen Heilungseffekt bei Treffer hinzu, solange er transformiert ist, und E5 beschleunigt das Erreichen der Level-Obergrenzen für seine ultimative Fähigkeit und sein Talent auf dieselbe Weise, wie E3 dies für seine anderen Spuren tut.

E6, „Legacy häuft einen Berg aus Blut auf“, hebt sich aus eigener Kraft von dieser Gruppe ab: Es versetzt Mydei in dem Moment, in dem er in den Kampf eintritt, direkt in den Zustand „Vendetta“ und senkt dauerhaft die für „Gottesmörder sei Gott““ benötigte Ladung, was für jeden, der auf eine vollständige Sechs-Eidolon-Konfiguration hinarbeitet, eine wirklich starke Verbesserung der Spielqualität darstellt.

Mydei Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Mydei gut?

Mydei ist insbesondere für Teams mit HP-skalierenden Verstärkern und Unterstützung außerhalb des Spielfelds, wie Cyrene oder Tribbie, eine starke Wahl. Sein gesamtes Kit belohnt ein Team, das seine maximalen HP und seine Heilung auf einem hohen Niveau hält, daher bringen Schildträger ihm nichts.

Mydeis Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen „Erinnerung an das Chaos““: S



„Pure Fiction“: S



„Apokalyptischer Schatten“: Ein

Obwohl er seit seiner Veröffentlichung sowohl in „Erinnerung an das Chaos““ als auch in „Pure Fiction“ nicht mehr ganz an der Spitze des Metas steht, zählt Mydei nach wie vor zu den stärksten Schadensverursachern der Fraktion „Zerstörung“. Das liegt vor allem daran, dass sein Fähigkeiten-Set seine eigenen Schwächen ausgleicht, anstatt dass er externe Unterstützung benötigt, um diese auszugleichen.

Dank seiner Selbstheilung und seiner Immunität gegen Crowd-Control-Effekte im „Vendetta“-Modus lässt er sich ungewöhnlich leicht in ein Team integrieren, das noch keinen dedizierten Heiler einsetzt, und seine Schadensleistung hält selbst im Vergleich zu leichter erhältlichen Vier-Sterne-Teamkameraden gut mit.

So erhältst du Mydei in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Mydei ist ein limitierter 5-Sterne-Charakter, daher kann er nur aus seinem eigenen Charakter-Event-Warp („Feuriges Löwenherz““-Banner) gezogen werden, solange dieser aktiv ist – nicht aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug in seinem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ erworben werden kann. Für Spieler, die Guthaben aufladen, werden Oneiric-Splitter im Verhältnis 1:1 in Stellar Jades umgewandelt.

Denkt daran: Wenn ihr vorhabt, Guthaben aufzuladen, um Mydei, seine Eidolons oder seinen charakteristischen „Light Cone“ zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf die „Oneiric“-Aufladeboni im Shop, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ zu prüfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro ausgegebenem Betrag.

Mydeis Debüt-Banner „Feuriges Löwenherz““ lief während der Version 3.1 von Honkai Star Rail vom 19. März 2025 bis zum 8. April 2025. Seine letzte Wiederholung fand im Banner „Indelible Coterie“ (Phase 2) während Version 3.7 statt, das vom 26. November 2025 bis zum 16. Dezember 2025 lief. Bislang wurde noch keine weitere Wiederholung für Mydei offiziell angekündigt.

Fazit: Solltest du in 2026? nach Mydei ziehen?

Mydei ist eine der eigenständigeren „Destruction“-DPS-Optionen im Spiel, und sein größter Vorteil ist, wie wenig externe Unterstützung sein Kit tatsächlich benötigt, um auf hohem Niveau zu funktionieren. \

Sein auf HP-Verbrauch basierendes Gameplay ist nicht jedermanns Sache, insbesondere nicht für Spieler, die es vorziehen, jede Aktion manuell zu steuern, aber der Lohn dafür, eine erzwungene Auto-Battle-Phase in Kauf zu nehmen , ist ein Charakter, der ganz allein tankt, heilt und hart zuschlägt. Falls in deinem Kader ein Schadensverursacher mit begrenztem „Imaginary“-Schaden fehlt oder du Spaß an HP-basierten Mechaniken hast, ist er eine starke Ergänzung, die eine ernsthafte Überlegung wert ist.

Vorteile Nachteile ✅ Sobald er sich verwandelt hat, kann er nicht mehr zu Boden geworfen werden und wehrt jegliche Crowd-Control-Effekte vollständig



ab ✅ Sein gesamtes Fähigkeiten-Set skaliert mit der maximalen Gesundheit, sodass es keinen Unterschied macht, ob man ihn als Tank oder als Schadensverursacher aufbaut – die Investition



ist dieselbe ✅ Seine Fertigkeits- und „Vendetta“-Angriffe verursachen einigen der höchsten Dauerschäden im Spiel



✅ Sowohl seine ultimative Fähigkeit als auch seine Technik provozieren den Gegner und halten so verwundbare Teamkameraden aus der Schusslinie



des Gegners ✅ Treffer zu kassieren hilft ihm sogar, da sie sowohl



seine „Charge“- als auch seine ultimative Energie auffüllen ✅ Er benötigt keinen dedizierten Heiler oder Schildträger, um zu funktionieren, was einen Teamplatz freimacht ❌ Sein charakteristischer „Light Cone“ ist seinen F2P-Alternativen



deutlich überlegen ❌ Sobald „Vendetta“ ausgelöst wird, verliert man die manuelle Kontrolle, bis seine ultimative Fähigkeit wieder



bereit ist ❌ Genau dieser erzwungene Automatikmodus kann es erschweren, bestimmte feindliche Mechaniken, die präzises Zielen erfordern, zu umgehen

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Häufig gestellte Fragen