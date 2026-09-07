El Dahlia HSR: Descripción general del personaje y kit 2026

Dahlia, también conocida por su nombre real, Constance, es un personaje de 5 estrellas del elemento Fuego de Nihility en Honkai Star Rail que convierte la reducción de resistencia en daño de Super Break para todo su equipo, incluso antes de que se rompa la debilidad del enemigo. Actualmente es una de las mejores opciones de apoyo disponibles para un equipo especializado en Break.

Esta guía del personaje repasa las habilidades de Dahlia, sus «Traces» y «Eidolons», así como la situación actual de su banner y de las recargas. También verás si realmente merece la pena intentarla conseguir en función de tu plantilla actual de personajes y cómo sus «Eidolons» y opciones de «Light Cone» modifican su valor en cada nivel de inversión.

The Dahlia de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Fuego Camino Nihility Función Apoyo Lanzamiento Versión 3.7 (banner «Danza en llamas») Reediciones Versión 4.2 (banner «Coterie indeleble (Fase 1)») Actores de doblaje Cristina Vee (EN)



Sasaki Mikoi (JP)



Ruan Congqing (CH)



Kim Do-hee (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es «La Dalia» en Honkai Star Rail?

«The Dahlia» es el alias de Constance, una miembro de la banda Annihilation que trabaja como intermediaria de información bajo un nombre falso y una llamativa máscara. Su identidad como «The Dahlia» le permite moverse entre distintos círculos sociales y recabar secretos a los que otros personajes no pueden acceder fácilmente; es alguien que, ante todo, comercia con favores e información. El juego mantiene su verdadera identidad como Constance prácticamente oculta tras esa misma máscara.

Su kit «Fire Nihility» refleja esa dualidad. No lucha de frente, sino que desentraña las defensas del enemigo desde dentro, convirtiendo la reducción de resistencia en daño adicional para el equipo en cuanto comienza el combate.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Explicación del kit de The Dahlia

El talento de Dahlia, «¿Quién teme a Constance?», es la clave de su estilo de juego. Al entrar en combate, forma pareja consigo misma y con el aliado que haya desencadenado la lucha, o más tarde, con el compañero de equipo que tenga el mayor «Efecto de ruptura», como «pareja de baile».

Cada vez que ese compañero ataca a un enemigo con «Debilidad rota», parte de la «Reducción de resistencia» del golpe se convierte en daño extra de «Super Break». Después de que la pareja aseste un golpe a cualquier enemigo, Dahlia encadena varios golpes adicionales por su cuenta, y si el objetivo aún no ha sufrido «Debilidad», ese daño de seguimiento se convierte igualmente en daño de «Super Break» en lugar de no tener ningún efecto.

Su habilidad, «Lick»… «Traición encendida» prepara el combate antes incluso de que comience ese bucle. Crea una zona que potencia la eficacia de «Romper debilidad» de todo el equipo y permite a todos convertir la «Reducción de resistencia» en daño de «Superrompe», incluso contra enemigos que aún no han sido «roturados», lo cual es la verdadera razón por la que los equipos de «Rompe» la quieren en primer lugar.

Su habilidad definitiva, «Wallow… Cenizas enterradas», golpea a todos los enemigos a la vez, reduce su DEF e impone una debilidad vinculada al elemento que utilice su compañero de baile, de modo que su equipo puede «romper» a enemigos que, de otro modo, se resistirían a su tipo de daño.

Su ataque básico, «Fiddle… «Fissured Memory», es un sencillo ataque de fuego contra un solo objetivo al que recurre al principio, antes de que su ciclo de habilidades y talentos esté activo. En conjunto, el kit de The Dahlia se centra menos en su propio daño y más en asegurarse de que los golpes de todo su equipo cuenten para algo, turno tras turno, independientemente de si un enemigo ya está «roto» o no.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Dahlia

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las Huellas de Dahlia en su kit del elemento Fuego, Camino de la Nihilidad, seguido de sus Eidolones.

Las huellas de Dahlia

ATQ básico, «Fiddle… Memoria fracturada»»: inflige daño de fuego equivalente a un máximo del 50 % del ATQ de «The Dahlia» a un objetivo. Se trata de un sencillo ataque contra un solo objetivo que utilizarás principalmente en los primeros turnos, antes de que entren en acción su habilidad y su talento.

Habilidad, Lick… «Traición avivada»: crea una zona que dura 3 turnos y que inflige daño de fuego equivalente a hasta el 80 % del ataque de The Dahlia a un enemigo y a sus vecinos, además de aumentar la eficacia de ruptura de debilidad de todos los aliados en un 50 % mientras dure la zona. Mientras está activa, la reducción de resistencia infligida a los enemigos que aún no han sufrido una «Rotura de debilidad» se convierte en daño de «Superrotura», lo cual es la razón principal por la que los equipos de «Rotura» se construyen en torno a ella.

El talento «¿Quién teme a Constance?» otorga a The Dahlia 35 de energía al entrar en combate y la empareja inmediatamente con un «compañero de baile», que puede ser el aliado que inició el combate o, más adelante, cualquier compañero de equipo que tenga el efecto de ruptura más alto. Cuando su «compañero de baile» golpea a un enemigo con «Debilidad rota», hasta un 30 % de la reducción de resistencia de ese ataque se convierte en daño de «Super Break».

A continuación, The Dahlia lanza 5 golpes adicionales propios, cada uno de los cuales inflige daño de fuego equivalente a hasta un 15 % de su ATK, y hasta un 100 % de la reducción de resistencia de esos golpes de seguimiento también se convierte en daño de «Super Break» contra objetivos con el efecto «Break» activado. Toda esta secuencia solo puede activarse una vez por turno.

Su habilidad definitiva, «Wallow… Cenizas enterradas»», inflige a todos los enemigos un daño de fuego equivalente a hasta el 180 % del ATK de The Dahlia, repartido a partes iguales entre todos los objetivos. Además, inflige un estado de «Marchitamiento» de 4 turnos que reduce la DEF del enemigo hasta un 8,0 % e implanta una Debilidad que coincide con el elemento de su compañero de baile, lo que permite al equipo romper a enemigos que, de otro modo, ignorarían su tipo de daño.

La técnica de la dalia El corazón es la mejor tumba Tras su uso, crea una dimensión especial que dura 20 segundos. Los enemigos que se encuentren en su interior no atacarán a los aliados.



Al entrar en combate con enemigos dentro de la dimensión, se activa inmediatamente la zona de habilidad de Dahlia y se convierte hasta un 60 % de la reducción de resistencia que ha desencadenado el combate en daño de superrotura contra objetivos con la debilidad rota.

Habilidades adicionales de Dahlia Otro funeral más Al entrar en combate, aumenta el efecto de ruptura de los demás personajes en una cantidad equivalente al 24 % del propio efecto de ruptura de «La Dalia» más un 50 %, durante 1 turno. Recibir curación o un escudo de un compañero de equipo renueva este beneficio a 3 turnos, pero no puede activarse más de una vez por turno. Lamento, alma perdida Cada 2 veces que se active el «Ataque de seguimiento» del talento, se restaura 1 punto de habilidad para el equipo. Dejar atrás lo viejo, abrazar lo nuevo Cuando un aliado impone una debilidad, aumenta la Velocidad un 30 % durante 2 turnos.



Si un aliado de Fuego impone una Debilidad con un ataque, dicho ataque también inflige 20 de reducción fija de la Resistencia al Fuego a todos los enemigos que tengan esa Debilidad, y restaura Energía equivalente al 10 % de la Energía máxima, hasta un máximo del 50 % de la Energía máxima gracias a este efecto.

Bonificaciones de estadísticas de Dahlia (total) +37,3 % de efecto de ruptura +5 de SPD +18,0 % de resistencia a efectos

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Los eidolones de Dahlia

E1, «Cuando un brote se prepara para florecer», es el Eidolón más destacado de las primeras fases. Amplía la bonificación de daño de Super Break de su Talento a todo el equipo, en lugar de limitarla únicamente a su compañero de baile —que, además, sigue recibiendo un 40 % adicional—, y añade una cantidad considerable de reducción de resistencia garantizada la primera vez que cada enemigo recibe un golpe. Este es el Eidolón que realmente buscan la mayoría de los equipos de «Break».

E2, «Fresca, etérea y querida», es el mejor punto de parada para la mayoría de los jugadores. Mientras «La Dahlia» está en el campo de batalla, reduce la resistencia a todos los tipos de daño de cada enemigo en un 20 % e inflige inmediatamente el estado «Marchitamiento» a cualquier enemigo que se una a la lucha a mitad de la misma, lo que mantiene constante su cobertura de implicación de debilidades incluso contra oleadas de enemigos adicionales.

Sus Eidolones posteriores suponen mejoras menores y graduales. El E3 y el E5 solo añaden niveles adicionales a su «Ultimate», «Basic ATK», «Skill» y «Talent», hasta sus nuevos límites máximos. El E4 añade más instancias de Ataque de seguimiento y un aumento temporal del daño recibido por el objetivo, mientras que el E6 potencia el efecto de ruptura de su compañero de baile en un 150 % y acelera el siguiente turno de todos los compañeros de baile tras un Ataque de seguimiento.

Ninguna de estas mejoras iguala a E1 o E2 en cuanto a impacto real en el equipo, y solo merece la pena ir a por ellas una vez que ya te hayas asegurado su «Light Cone» característico.

Evaluación de Dahlia en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es buena Dahlia?

Dahlia es una unidad de nivel EX si la combinas con equipos basados en el «Break Effect» y el daño «Super Break», como los equipos «Firefly» o «Boothill», en los que convertir la reducción de resistencia en daño adicional cada turno es más importante que el daño explosivo puro contra un solo objetivo.

Clasificación de nivel de Dahlia Valoración general EX Clasificaciones de final de partida «Memoria del caos»: EX



«Ficción pura»: S



«Sombra apocalíptica»: EX

Se la considera ampliamente la mejor apoyo para equipos especializados en «Break» y «Super Break», ya que su conjunto de habilidades no solo potencia, sino que multiplica el daño de «Super Break» de todo el equipo. Fuera de una alineación centrada en «Break», su valor desciende rápidamente, ya que su conjunto de habilidades no aporta mucho a un equipo que no esté construido en torno al efecto «Break».

Cómo conseguir a Dahlia en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Dahlia es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener a través de su propio Warp de evento de personaje (banner «Danza en llamas») mientras esté activo, y no a través del Warp estándar permanente. Un solo intento en su banner cuesta un Pase especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 jadas estelares. Para los jugadores que realicen recargas, los «Oneiric Shards» se convierten a razón de 1:1 con los «Stellar Jades».

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a Dahlia, sus Eidolones o su cono de luz exclusivo, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga oníricas de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de Batalla de Honor Sin Nombre y el Pase de Suministros Exprés antes de comprar nada. Esto aumentará significativamente el valor de tus recargas y te permitirá obtener más sorteos por cada gasto.

Dahlia hizo su debut en el banner «Danza en llamas» durante la versión 3.7 de Honkai Star Rail, que tuvo lugar del 16 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026. Su última reaparición tuvo lugar en el banner «El círculo indeleble» (Fase 1) durante la versión 4.2, que se celebró del 22 de abril de 2026 al 12 de mayo de 2026. Por el momento, no se ha anunciado oficialmente ninguna otra reaparición.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Dahlia en 2026?

Merece la pena intentar conseguir a Dahlia si ya tienes, o piensas formar, un equipo de «Break» o «Super Break», ya que es la mayor multiplicadora de daño con la que cuenta ese arquetipo en este momento. Su Habilidad y su Talento permiten que cada ataque convierta la Reducción de Resistencia en daño adicional, incluso antes de que se rompa la Debilidad de un enemigo, y su Habilidad Definitiva añade una Debilidad a la que el resto del equipo quizá no tendría acceso de otro modo.

Si los equipos «Break» no forman parte de tu plan actual de plantilla, es mucho más fácil pasar de conseguirla, ya que casi nada de lo que hace se traduce igual de bien fuera de ese arquetipo de equipo específico. Los niveles E1 y E2 son dos buenos puntos de parada si planeas seguir invirtiendo en ella, pero su kit básico en Eidolón 0 ya cubre la mayor parte de lo que un equipo «Break» realmente necesita de ella.

Ventajas Contras ✅ Sin duda, la mejor opción para equipos



de «Break» y «Super Break» ✅ Permite que todo el equipo inflija daño de «Super Break» incluso antes de que el enemigo sufra un «Break



de debilidad» ✅ Otorga eficiencia en la ruptura de debilidades a todo el equipo, además de una reducción adicional de la DEF del enemigo gracias a su habilidad definitiva



✅ El ataque de seguimiento de su talento devuelve puntos de habilidad con regularidad, lo que alivia la presión



sobre los SP ✅ Se adapta perfectamente a la inversión



en el efecto «Break» ✅ Encaja tanto en equipos «Break» para jugadores F2P como en equipos «Super Break» premium ❌ Las mejores opciones de Light Cone son limitadas y de difícil acceso para las cuentas



F2P ❌ Su kit tiene poca utilidad fuera de un equipo



dedicado a «Break» o «Super Break» ❌ Requiere una inversión real en el efecto «Break» para que sus potenciadores y la conversión a «Super Break» funcionen a pleno rendimiento

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Preguntas frecuentes