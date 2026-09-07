Die Dahlia HSR: Charakterübersicht und Bausatz 2026

Die Dahlia, auch unter ihrem richtigen Namen Constance bekannt, ist eine 5-Sterne-Feuer-Nihility-Figur in „Honkai Star Rail“, die die Verringerung der Zähigkeit für ihr gesamtes Team in Super-Break-Schaden umwandelt – und das sogar schon, bevor die Schwäche eines Gegners gebrochen ist. Sie ist derzeit eine der stärksten Unterstützerinnen für ein reines Break-Team.

Dieser Charakter-Guide behandelt Dahlias Fähigkeiten, ihre Spuren und Eidolons sowie die aktuelle Situation bezüglich ihres Banners und der Nachfüllmöglichkeiten. Außerdem erfährst du, ob es sich je nach deiner aktuellen Charakterauswahl tatsächlich lohnt, sie zu ziehen, und wie ihre Eidolons und „Light Cone“-Optionen ihren Wert auf den einzelnen Investitionsstufen beeinflussen.

„The Dahlia“ auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Feuer Pfad Nichts Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 3.7 (Banner „Tanz in Flammen“) Wiederholungen Version 4.2 (Banner „Indelible Coterie (Phase 1)“) Synchronsprecher Cristina Vee (EN)



Sasaki Mikoi (JP)



Ruan Congqing (CH)



Kim Do-hee (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist „Die Dahlie“ in Honkai Star Rail?

„The Dahlia“ ist der Deckname von Constance, einem Mitglied der Annihilation Gang, die unter einem angenommenen Namen und einer auffälligen Maske als Informationsmaklerin arbeitet. Ihre Rolle als „The Dahlia“ ermöglicht es ihr, sich in verschiedenen gesellschaftlichen Kreisen zu bewegen und Geheimnisse zu sammeln, zu denen andere Charaktere keinen einfachen Zugang haben – sie ist jemand, der in erster Linie mit Gefälligkeiten und Informationen handelt. Im Spiel bleibt ihre wahre Identität als Constance größtenteils hinter eben dieser Maske verborgen.

Ihr „Fire Nihility“-Kit spiegelt diese Dualität wider. Sie kämpft weniger frontal, sondern untergräbt vielmehr die Verteidigung eines Gegners von innen heraus und wandelt Widerstandsreduzierung in zusätzlichen Teamschaden um, sobald ein Kampf beginnt.

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Das Kit der Dahlia erklärt

Dahlia’s Talent „Wer hat Angst vor Constance?“ ist der Kern ihres Spielstils. Beim Eintritt in den Kampf bildet sie ein Paar mit sich selbst und dem Verbündeten, der den Kampf ausgelöst hat – oder später mit dem Teamkollegen, der den höchsten „Break-Effekt“ aufweist – als „Tanzpartner“.

Wann immer dieser Partner einen Gegner angreift, dessen Schwäche bereits gebrochen ist, wird ein Teil der durch den Treffer verursachten Widerstandsverringerung in zusätzlichen Super-Break-Schaden umgewandelt. Nachdem der Partner einen Treffer bei einem beliebigen Gegner gelandet hat, folgt The Dahlia mit mehreren zusätzlichen Schlägen, und wenn das Ziel noch nicht „Weakness Broken“ ist, wird dieser Folgeschaden dennoch in Super-Break-Schaden umgewandelt, anstatt keine Wirkung zu zeigen.

Ihre Fähigkeit „Lick“… „Enkindled Betrayal“ bereitet den Kampf vor, noch bevor diese Schleife überhaupt beginnt. Es erzeugt eine Zone, die die Schwächebruch-Effizienz des gesamten Teams erhöht und es jedem ermöglicht, Zähigkeitsreduktion in Super-Break-Schaden umzuwandeln – selbst gegen Gegner, die noch nicht gebrochen wurden. Das ist der eigentliche Grund, warum Break-Teams sie überhaupt haben wollen.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Wallow… Entombed Ash“, trifft jeden Gegner gleichzeitig, senkt deren Verteidigung und fügt eine Schwäche hinzu, die an das Element ihres Tanzpartners gebunden ist, sodass ihr Team Gegner brechen kann, die ihrem Schadens-Typ sonst widerstehen würden.

Ihr Basisangriff „Geige … ‚Fissured Memory‘“, ist ein einfacher Feuerangriff auf ein einzelnes Ziel, auf den sie sich zu Beginn verlässt, bevor ihre Fertigkeiten- und Talentkette aktiv wird. Insgesamt konzentriert sich das Kit der Dahlia weniger auf ihren eigenen Schaden als vielmehr darauf, sicherzustellen, dass die Treffer ihres gesamten Teams Runde für Runde etwas bewirken, unabhängig davon, ob ein Gegner bereits gebrochen ist oder nicht.

Übersicht über Dahlia’s Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren der Dahlia in ihrem Feuer-Element-Kit des Pfades der Nihilität bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Dahlia’s Spuren

Grundangriff, „Fiddle… Zerrissenes Gedächtnis““: Fügt einem Ziel Feuerschaden in Höhe von bis zu 50 % von „The Dahlia’s“ Angriffskraft zu. Es handelt sich um einen einfachen Einzelangriff, den du meist in den ersten Zügen einsetzt, bevor ihre Fertigkeiten- und Talentkette die Kontrolle übernimmt.

Fähigkeit, „Lick… Entflammter Verrat“: Erzeugt eine Zone, die 3 Runden lang anhält und einem Gegner sowie dessen Nachbarn Feuerschaden in Höhe von bis zu 80 % von Dahlia’s Angriff zufügt; außerdem erhöht sie die Schwächebruch-Effizienz aller Verbündeten für die Dauer der Zone um 50 %. Solange die Zone aktiv ist, wird die den Gegnern, deren Schwäche noch nicht gebrochen ist, zugefügte Zähigkeitsreduktion weiterhin in Super-Break-Schaden umgewandelt – was der Hauptgrund dafür ist, dass Break-Teams um sie herum aufgebaut werden.

Das Talent „Wer hat schon Angst vor Constance?“ gewährt „The Dahlia“ beim Eintritt in den Kampf 35 Energie und verbindet sie sofort mit einem „Tanzpartner“ – entweder dem Verbündeten, der den Kampf begonnen hat, oder später dem Teamkameraden mit dem höchsten „Break-Effekt“. Nachdem ihr Tanzpartner einen Gegner mit „Schwäche gebrochen“ getroffen hat, werden bis zu 30 % der durch diesen Angriff verursachten Verringerung der Widerstandsfähigkeit in „Super-Break“-Schaden umgewandelt.

The Dahlia schließt dann mit 5 zusätzlichen eigenen Treffern an, von denen jeder Feuer-Schaden in Höhe von bis zu 15 % ihres Angriffswerts verursacht, und bis zu 100 % der durch diese Folgetreffer verursachten Widerstandsreduzierung werden ebenfalls in Super-Break-Schaden gegen gebrochene Ziele umgewandelt. Diese gesamte Abfolge kann nur einmal pro Runde ausgelöst werden.

Ultimate, „Wallow… Entombed Ash“, fügt jedem Gegner Feuerschaden in Höhe von bis zu 180 % von The Dahlia’s Angriff zu, der gleichmäßig auf alle Ziele verteilt wird. Außerdem wird ein 4-Runden-Zustand „Verwelken“ ausgelöst, der die Verteidigung der Gegner um bis zu 8,0 % senkt und eine Schwäche einpflanzt, die dem Element ihres Tanzpartners entspricht, wodurch das Team Gegner brechen kann, die ihren Schadens-Typ andernfalls einfach abwehren würden.

Die Technik der Dahlie Das Herz ist das schönste Grab Erzeugt nach dem Einsatz eine 20 Sekunden lang anhaltende Spezialdimension. Gegner darin greifen verbündete Ziele nicht an.



Wird ein Kampf mit Gegnern in der Dimension begonnen, wird sofort die Fertigkeitszone von Dahlia aktiviert und bis zu 60 % der durch den Kampf ausgelösten Verringerung der Widerstandsfähigkeit in Super-Break-Schaden gegen Ziele mit gebrochener Schwäche umgewandelt.

Dahlia’s Bonusfähigkeiten Noch eine Beerdigung Beim Eintritt in den Kampf erhöht dies den „Break“-Effekt anderer Charaktere für 1 Runde um einen Wert, der 24 % des eigenen „Break“-Effekts von „The Dahlia“ plus 50 % entspricht. Wenn Heilung oder ein Schild von einem Teamkameraden erhalten wird, wird dieser Buff auf 3 Runden erneuert, er kann jedoch nicht mehr als einmal pro Runde ausgelöst werden. Klage, verlorene Seele Alle 2 Instanzen des Folgeangriffs des Talents stellen 1 Fertigkeitspunkt für das Team wieder her. Das Alte hinter sich lassen, das Neue annehmen Wenn ein Verbündeter eine Schwäche einpflanzt, erhöht sich die Geschwindigkeit für 2 Runden um 30 %.



Wenn ein Feuer-Verbündeter durch einen Angriff eine Schwäche auferlegt, verursacht dieser Angriff außerdem bei jedem Gegner, der diese Schwäche trägt, eine feste Verringerung der Feuer-Widerstandskraft um 20 und stellt durch diesen Effekt Energie in Höhe von 10 % der maximalen Energie wieder her, bis zu einer Obergrenze von 50 % der maximalen Energie.

Die Attributboni der Dahlia (insgesamt) +37,3 % Durchbruchseffekt +5 SPD +18,0 % Effekt-RES

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Die Eidolons der Dahlia

E1, „Wenn eine Knospe zur Blüte bereit ist“, ist das herausragende frühe Eidolon. Es erweitert den „Super Break“-Schadensbonus ihres Talents auf das gesamte Team statt nur auf ihren Tanzpartner, der weiterhin zusätzlich 40 % erhält, und sorgt beim ersten Treffer jedes Gegners für eine beträchtliche garantierte Verringerung der Widerstandsfähigkeit. Dies ist das Eidolon, das sich die meisten „Break“-Teams tatsächlich wünschen.

E2, „Frisch, ätherisch und geliebt“, ist für die meisten Spieler der beste Haltepunkt. Solange „The Dahlia“ auf dem Spielfeld ist, senkt sie die Resistenz aller Gegner gegen alle Typen um 20 % und fügt jedem Gegner, der während des Kampfes hinzukommt, sofort den Status „Verwelken“ zu, wodurch ihre Schwäche-Einflusssphäre auch gegen Wellen von Zusatzgegnern konsistent bleibt.

Ihre späteren Eidolons stellen kleinere, schrittweise Verbesserungen dar. E3 und E5 erhöhen lediglich die Stufen ihrer Ultimativ-Fähigkeit, ihres Basisangriffs, ihrer Fertigkeit und ihres Talents bis zu den neuen Höchstwerten. E4 fügt weitere Folgeangriffe hinzu und erhöht vorübergehend den erlittenen Schaden des Ziels, während E6 den „Break“-Effekt ihres Tanzpartners um 150 % verstärkt und den nächsten Zug jedes Tanzpartners nach einem Folgeangriff beschleunigt.

Keine dieser Stufen erreicht die tatsächliche Teamwirkung von E1 oder E2, und sie lohnen sich erst, wenn du dir bereits ihren charakteristischen Lichtkegel gesichert hast.

Die Dahlia in „Honkai Star Rail“ – Meta-Bewertung: Ist die Dahlia gut?

Die Dahlia ist eine Einheit der EX-Stufe, wenn man sie mit Teams kombiniert, die auf Break-Effekt und Super-Break-Schaden ausgerichtet sind, wie beispielsweise Firefly- oder Boothill-Teams, bei denen es wichtiger ist, die Verringerung der Widerstandsfähigkeit in jeder Runde in zusätzlichen Schaden umzuwandeln, als reinen Burst-Schaden gegen ein einzelnes Ziel zu verursachen.

Die Tier-Bewertungen der Dahlia Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: EX



„Pure Fiction“: S



„Apocalyptic Shadow“: EX

Sie gilt weithin als die beste Support-Figur für dedizierte Break- und Super-Break-Teams, da ihre Fähigkeiten den Super-Break-Schaden des gesamten Teams nicht nur ermöglichen, sondern auch vervielfachen. Außerhalb einer auf Break ausgerichteten Aufstellung sinkt ihr Wert rapide, da ihre Fähigkeiten für ein Team, das nicht bereits auf den Break-Effekt ausgelegt ist, kaum einen Nutzen haben.

So erhältst du Dahlia in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Dahlia ist eine limitierte 5-Sterne-Figur, daher kann sie nur während der Laufzeit ihres eigenen Charakter-Event-Warp („Tanz in Flammen““-Banner) gezogen werden, nicht über den permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug auf ihrem Banner kostet einen „Star Rail Special Pas s“, der mit 160 „Stellar Jades“ erworben werden kann. Für Spieler, die aufladen möchten: Oneiric-Splitter werden im Verhältnis 1:1 in Stellar Jades umgewandelt.

Denkt daran: Wenn ihr vorhabt, Guthaben aufzuladen, um The Dahlia, ihre Eidolons oder ihren charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf die Oneiric-Aufladeboni im Shop, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ zu prüfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro ausgegebenem Betrag.

Dahlia feierte ihr Debüt im Banner „Tanz in Flammen“ während der Version 3.7 von Honkai Star Rail, das vom 16. Dezember 2025 bis zum 7. Januar 2026 lief. Zuletzt war sie im Banner „Unvergessliche Clique“ (Phase 1) in Version 4.2 verfügbar , das vom 22. April 2026 bis zum 12. Mai 2026 lief. Bislang wurde noch keine weitere Wiederholung offiziell angekündigt.

Fazit: Solltest du in 2026? nach Dahlia ziehen?

Es lohnt sich, nach „The Dahlia“ zu ziehen, wenn du bereits ein „Break“- oder „Super Break“-Team einsetzt oder dies vorhast, da sie derzeit den mit Abstand größten Schadensmultiplikator für diesen Archetyp darstellt. Ihre Fähigkeit und ihr Talent sorgen dafür, dass jeder Angriff eine Verringerung der Widerstandsfähigkeit in zusätzlichen Schaden umwandelt – noch bevor ein Gegner eine Schwäche erleidet –, und ihre ultimative Fähigkeit fügt eine Schwäche hinzu, auf die der Rest des Teams sonst möglicherweise keinen Zugriff hätte.

Wenn „Break“-Teams nicht Teil deiner aktuellen Aufstellungsplanung sind, kannst du auf sie getrost verzichten, da fast nichts, was sie tut, außerhalb dieses spezifischen Team-Archetyps ebenso gut zum Tragen kommt. E1 und E2 sind beide gute Haltepunkte, wenn du vorhast, weiter in sie zu investieren, aber ihr Basis-Kit bei Eidolon 0 deckt bereits das meiste ab, was ein „Break“-Team tatsächlich von ihr benötigt.

Vorteile Nachteile ✅ Unbestritten die beste Wahl für „Break“- und „Super Break“-Teams



✅ Ermöglicht es dem gesamten Team, „Super Break“-Schaden zu verursachen, noch bevor ein Gegner „Weakness Broken“



ist ✅ Gewährt teamweit eine „Weakness-Break“-Effizienz sowie eine zusätzliche Reduzierung der gegnerischen Verteidigung durch ihre ultimative



Fähigkeit ✅ Der „Follow-Up-Angriff“ ihres Talents gibt regelmäßig Skillpunkte zurück, was den SP-Druck



verringert ✅ Skaliert sauber mit Investitionen



in „Break“-Effekte ✅ Eignet sich sowohl für F2P-„Break“-Teams als auch für Premium-„Super-Break“-Teams ❌ Die besten „Light Cone“-Optionen sind begrenzt und für F2P-Accounts



schwer zugänglich ❌ Ihr Kit ist außerhalb eines speziellen „Break“- oder „Super Break“-Teams



kaum von Nutzen ❌ Erfordert echte Investitionen in den „Break-Effekt“, bevor ihre Buffs und die „Super Break“-Umwandlung voll zum Tragen kommen

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Häufig gestellte Fragen