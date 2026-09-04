Mortenax Blade HSR: Descripción general del personaje y kit 2026

Mortenax Blade es un personaje de 5 estrellas del elemento Fuego que pertenece a la Ruta de la Nihilidad en Honkai Star Rail. Gasta sus propios PV para activar un conjunto de efectos negativos que afectan a todo el equipo y, a continuación, pasa a un estado de habilidad definitiva mejorado que le permite alternar entre el papel de apoyo y el de causante de daño, dependiendo de lo que necesite tu equipo.

Esta guía del personaje abarca todo lo que necesitas saber sobre las habilidades de Mortenax Blade, sus Eidolones y cuál es la situación actual de los banners y las recargas , para que puedas decidir si merece la pena intentarlo antes de gastar tus preciados jades estelares.

Mortenax Blade de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Fuego Camino Nihility Función Híbrido Lanzamiento Versión 4.3 (banner «Ahora me he convertido en espada») Repeticiones Ninguna Actores de doblaje Daman Mills (EN)



Shinichiro Miki (JP)



Liu Yijia (CH)



Kwak Yoon-sang (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Mortenax Blade en Honkai Star Rail?

Mortenax Blade se presenta como un estado transformado vinculado a un miembro ya existente del reparto que posee la misma determinación, al nivel de David Goggins, para seguir luchando más allá del punto en el que la mayoría de los personajes se rendirían. Se define fundamentalmente por la negativa: negarse a caer, negarse a quedarse en el suelo y negarse a dejar que sus aliados reciban el golpe en su lugar.

Este mismo principio se refleja directamente en su kit. Su habilidad definitiva le permite esquivar un golpe mortal en lugar de caer inmediatamente, y tanto su talento como sus habilidades adicionales le recompensan por mantenerse en la lucha con pocos puntos de salud en lugar de ir a lo seguro.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Explicación del kit de Mortenax Blade

El conjunto de habilidades de Mortenax Blade se desarrolla en dos fases distintas, y comprender esta división es la clave para entender por qué funciona tanto como apoyo como atacante secundario.

1. Preparación para «Fornax Ex Corpore». Fuera de su estado potenciado, su ataque básico, «Una espada rota sigue matando», y su habilidad, «Una lluvia de espadas sella el destino», consumen ambos una parte de su propio PV máximo para infligir daño de fuego, y la habilidad golpea a todos los enemigos del campo de batalla sin gastar ningún punto de habilidad. Si sus PV bajan demasiado como para pagar un coste, simplemente se reducen a 1 en lugar de fallar, lo que evita que su rotación se estanque.

2. El estado «Furia infinita». Al usar su habilidad definitiva, «Fornax Ex Corpore», inflige a todos los enemigos un debuff que reduce su DEF y aumenta el daño recibido; a continuación, consume una parte de sus propios HP para desplegar una zona. Mientras esa zona está activa, gana tasa de CRIT y DAÑO CRIT, su ATAQUE BÁSICO se vuelve más potente y desbloquea una segunda habilidad definitiva, más contundente, llamada «Tenax Per Ignem».

Su talento, «Todo el karma se cobra», acumula carga cada vez que un aliado ataca dentro de la zona, y al gastar esa carga obtiene un uso adicional gratuito de una habilidad que cuenta como un ataque de seguimiento, lo que le permite seguir presionando a los enemigos entre turnos.

Su técnica, «El alcance de la espada no perdona a nadie», inicia el combate golpeando a todos los enemigos a la vez, provocando a estos y reduciendo el daño que recibe durante un par de turnos, lo que supone una forma eficaz de atraer la atención del enemigo incluso antes de que su habilidad definitiva esté lista.

Resumen de los «Traces» y los «Eidolons» de Mortenax Blade

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las «huellas» de Mortenax Blade, seguidas de sus eidolones.

Las huellas de Mortenax Blade

Su ataque básico, «Una espada rota sigue matando», inflige daño de fuego equivalente a hasta el 50 % de los PV máximos de Mortenax Blade a un enemigo designado y provoca a ese objetivo durante 1 turno. Mientras su estado «Furia infinita» está activo, esto se mejora a «Una espada templada que desgarra almas», que inflige daño de fuego equivalente a hasta el 100 % de su PV máximo al mismo objetivo único.

Su habilidad, «Una lluvia de espadas sella el destino», consume un 10 % de su PS máximos e inflige daño de fuego equivalente a hasta el 72 % de sus PS máximos a todos los enemigos, además de 4 instancias adicionales de daño de fuego equivalentes a hasta el 24 % de sus PS máximos cada una a enemigos aleatorios. Solo puede usar esta habilidad mientras se encuentre en su estado «Furia infinita» o una vez que su HP actual haya bajado a 1, y su uso nunca le cuesta ningún punto de habilidad.

Su talento, «Todo el karma se cobra», inflige la desventaja «Atadura de fuego funesto» a cualquier enemigo al que ataque un aliado mientras su zona esté activa y le otorga 1 carga por golpe. Una vez que la carga alcanza el nivel 9 (y su PV es superior a 1), la gasta para regenerar hasta 25 de energía y obtiene un uso adicional gratuito de la habilidad, que se considera un ataque de seguimiento.

Su habilidad definitiva, «Fornax Ex Corpore», inflige «Balefire Bind» a todos los enemigos, lo que reduce su DEF hasta un 30 % y aumenta el daño que reciben hasta un 50 % durante 2 turnos; luego gasta el 20 % de su PV máximo para desplegar su Zona y entrar en «Furia infinita», donde su tasa de CRÍTICO aumenta hasta un 20 % y su DAÑO CRÍTICO hasta un 60 %.

Dentro de la Zona, obtiene acceso a «Tenax Per Ignem», una habilidad definitiva mejorada que inflige daño de fuego equivalente a hasta el 350 % de su PV máximo a todos los enemigos. Si, de otro modo, muriera mientras la Zona está activa, sobrevive al golpe, abandona la Zona y restaura el 50 % de su PV máximo.

Técnica de Mortenax Blade El alcance de Blade no perdona a nadie Ataca inmediatamente a todos los enemigos que se encuentren dentro de su alcance al usarla. Tras entrar en combate, provoca a todos los enemigos durante 1 turno y reduce el daño recibido por Mortenax Blade en un 90 % durante 2 turnos.

Habilidades adicionales de la espada Mortenax Hueso endurecido hasta la saciedad Puede acumular hasta 80 de energía por encima del límite normal. Al usar su habilidad definitiva, se elimina ese exceso y se convierte en energía regenerada, y su energía se recarga hasta al menos el 75 % al inicio de la batalla o cada vez que finaliza su Zona. Alma, templada hasta la muerte Mientras su Zona está activa, los enemigos son más propensos a atacarlo, el daño que recibe se reduce en un 50 % y la curación que recibe aumenta en un 50 %. Al recibir un golpe, también se inflige «Atadura de fuego infernal» al atacante y se le otorga 1 carga. Corazón, refinado ad infinitum Mientras su Zona está activa, todos los aliados infligen un 50 % más de daño. Si hay otro personaje de Nihility en el equipo, los aliados también infligen un 75 % más de daño con sus habilidades definitivas; de lo contrario, el propio daño de Mortenax Blade aumenta un 75 % en su lugar.

Bonificaciones de estadísticas de Mortenax Blade (total) +10 % de PV máximos +12 % de probabilidad de crítico +22,4 % de daño de fuego

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Eidolones de Mortenax Blade

E1, «Antes de morir, me sentía deshecho», reduce la resistencia a todos los tipos de daño de todos los enemigos en un 20 % mientras su zona está activa y retrasa la cuenta atrás de «Furia infinita» en un 15 % cada vez que utiliza la habilidad adicional de su talento. Se trata de una mejora sólida y asequible que amplía su margen de daño.

E2, «Mi corazón era ceniza, pero la llama perduró», es el Eidolon que la mayoría de los jugadores deberían considerar como el punto de parada práctico. Hace que las Ultimates de los aliados cuenten como ataques de seguimiento y aumenta el daño infligido por los ataques de seguimiento del equipo en un 75 %, lo que supone un gran impulso para cualquier equipo centrado en los ataques de seguimiento, aunque también reduce su propio límite de carga de 9 a 7.

Los niveles E3 a E5 tienen un impacto menor para la mayoría de los equipos: E3 y E5 simplemente aumentan los niveles de su habilidad definitiva, talento, habilidad y ataque básico un par de rangos adicionales, mientras que E4, «He derrotado al odio, y de ahí surgió la espada»», añade otra mejora del 50 % al daño de los aliados, además de su habilidad adicional «Corazón, refinado hasta el infinito»».

Son opciones recomendables si ya te has comprometido a invertir por completo en el Eidolón, pero ninguna de ellas es una elección destacable por sí sola.

El E6, «Si la inmortalidad pudiera morir, juré acabar con ELLOS», es el otro que destaca y por el que merece la pena ir específicamente. Mientras su zona persista, recibir daño o gastar PV le otorga una carga, y el multiplicador de daño de su habilidad definitiva mejorada aumenta en un 50 % de su valor original, lo que lo convierte en un causante de daño secundario aún más potente.

Evaluación de Mortenax Blade en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es bueno Mortenax Blade?

Mortenax Blade es una de las unidades más completas de Honkai Star Rail, capaz de servir de pilar para un equipo como apoyo especializado en debuffs o de asumir el papel de DPS secundario cuando sea necesario.

Clasificación por niveles de Mortenax Blade Valoración general EX Clasificaciones de final de partida Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Incluso fuera de sus equipos BiS, su reducción de DEF y sus debuffs de aumento del daño recibido hacen que casi cualquier causante de daño golpee más fuerte, y su alto aggro permite a los equipos sin sustain prescindir de un sanador o un protector.

Su principal inconveniente es que hay que gestionar con cuidado su reserva de HP, ya que tanto su habilidad como su habilidad definitiva la consumen directamente.

Cómo conseguir a Mortenax Blade en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Mortenax Blade se puede obtener en su propio teletransporte de evento de personaje, no en el teletransporte estándar permanente. Si quieres realizar una recarga para conseguirlo, puedes convertir fragmentos oníricos en jades estelares a una proporción de 1:1 y, a continuación, gastar 160 jades estelares en un pase de teletransporte especial para participar en su banner.

Comprueba siempre en la tienda si hay bonificaciones por la compra de «Oneiric Shards» o paquetes por tiempo limitado, ya que pueden aumentar significativamente el valor de tus recargas.

Su banner de debut, «Ahora me he convertido en una espada»», estuvo disponible durante la versión 4.3 de Honkai Star Rail, del 1 al 24 de junio de 2026. Aún no se ha anunciado oficialmente ninguna nueva reedición para él.

Veredicto: ¿Deberías hacer tiradas para conseguir a Mortenax Blade en 2026?

Merece la pena conseguir a Mortenax Blade si buscas una unidad híbrida de DPS y apoyo de primer nivel y versátil. La reducción de DEF para todo el equipo y la desventaja de daño recibido que aplica su habilidad definitiva lo hacen útil en casi cualquier composición, y su técnica le permite iniciar los combates absorbiendo golpes para que tus principales causantes de daño permanezcan a salvo.

Además, se desenvuelve increíblemente bien incluso sin una gran inversión en Eidolones, ya que su valor fundamental ya está presente en el nivel E0 gracias a su kit básico y a sus habilidades adicionales.

Una vez más, el único inconveniente real es que tendrás que gestionar cuidadosamente su reserva de PV en algunos combates difíciles, a lo que puede costar un poco acostumbrarse dependiendo de tu estilo de juego preferido.

Ventajas Contras ✅ La reducción de DEF para todo el equipo y la desventaja de aumento del daño recibido potencian a casi cualquier causante



de daño ✅ La habilidad adicional otorga daño extra de habilidad definitiva a otros compañeros de equipo de Nihility, como Acheron



✅ Puede sobrevivir a un golpe mortal mientras su «Zona» está activa y se cura un 50 % de sus PV máximos en lugar de caer



✅ Aporta un valor real solo con su kit básico, sin necesidad de una inversión



profunda en Eidolones ✅ Su habilidad definitiva mejorada inflige suficiente daño como para actuar también como auténtico causante de daño secundario, más allá de su papel



de apoyo ✅ El alto nivel de aggro de su técnica y su habilidad definitiva permite a los equipos sin sustain prescindir de un sanador o un protector dedicado ❌ Tanto su habilidad como su habilidad definitiva consumen su propio HP, por lo que necesita una gestión cuidadosa del HP si no cuenta con un sanador



❌ Sus dos picos de daño más importantes, E2 y E6, son Eidolones a



los que la mayoría de los jugadores no pueden acceder ❌ Su habilidad de bonificación más potente para aumentar el daño está vinculada a la presencia de otro personaje de Nihility en el equipo

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Preguntas frecuentes