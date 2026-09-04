Mortenax Blade HSR: Charakterübersicht und Bausatz 2026

Mortenax Blade ist ein 5-Sterne-Charakter des Feuer-Elements auf dem „Nihility“-Pfad in Honkai Star Rail. Er verbraucht seine eigenen HP, um ein teamweites Debuff-Paket zu aktivieren, und wechselt anschließend in einen verstärkten Ultimativ-Zustand, der es ihm ermöglicht, je nach den Bedürfnissen deines Teams zwischen Unterstützer und Schadensverursacher zu wechseln.

Dieser Charakter-Guide behandelt alles, was du über Mortenax Blades Fähigkeiten, seine Eidolons sowie die aktuelle Situation bei den Bannern und Aufladungen wissen musst, damit du entscheiden kannst, ob es sich lohnt, ihn zu ziehen, bevor du deine kostbaren Stellar Jades einsetzt.

Mortenax Blade auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Feuer Pfad Nichtsheit Rolle Hybrid Veröffentlicht Version 4.3 (Banner „Nun bin ich zur Klinge geworden“) Wiederholungen Keine Synchronsprecher Daman Mills (EN)



Shinichiro Miki (JP)



Liu Yijia (CH)



Kwak Yoon-sang (KR) Gesamtbewertung EX Bewertungen zu „Endgame“ Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Mortenax Blade in „Honkai Star Rail“?

Mortenax Blade wird als transformierter Zustand dargestellt, der mit einem bestehenden Charakter aus der Besetzung verbunden ist, der denselben Ehrgeiz wie David Goggins an den Tag legt, weiterzukämpfen, bis weit über den Punkt hinaus, an dem die meisten Charaktere aufgeben würden. Er wird im Wesentlichen durch seine Weigerung definiert – die Weigerung, zu fallen, die Weigerung, am Boden zu bleiben, und die Weigerung, seine Verbündeten den Schlag an seiner Stelle einstecken zu lassen.

Dasselbe Prinzip spiegelt sich direkt in seinem Kit wider. Seine Ultimative Fähigkeit ermöglicht es ihm, einen tödlichen Schlag abzuschütteln, anstatt sofort zu Boden zu gehen, und seine Talente sowie Bonusfähigkeiten belohnen ihn alle dafür, dass er bei niedrigen Lebenspunkten im Kampf bleibt, anstatt auf Nummer sicher zu gehen.

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Mortenax Blades Fähigkeiten im Überblick

Mortenax Blades Fähigkeitenablauf verläuft in zwei unterschiedlichen Phasen, und das Verständnis dieser Aufteilung ist der Schlüssel dazu, zu verstehen, warum er sowohl als Unterstützer als auch als sekundärer Angreifer funktioniert.

1. Aufbau in Richtung „Fornax Ex Corpore“. Außerhalb seines verstärkten Zustands verbrauchen sowohl sein Basisangriff „Eine zerbrochene Klinge tötet noch immer“ als auch seine Fertigkeit „Ein Regen aus Klingen besiegelt das Schicksal“ einen Teil seiner maximalen HP, um Feuerschaden zu verursachen, wobei die Fertigkeit jeden Gegner auf dem Spielfeld trifft, ohne dass ein Fertigkeitspunkt verbraucht wird. Sollten seine HP jemals zu niedrig sein, um die Kosten zu decken, sinken sie einfach auf 1, anstatt zu scheitern, wodurch seine Rotation nicht ins Stocken gerät.

2. Der Zustand „Infinite Fury“. Durch den Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit „Fornax Ex Corpore“ fügt er jedem Gegner einen Debuff zu, der dessen Verteidigung verringert und den erlittenen Schaden erhöht, und verbrennt anschließend einen Teil seiner eigenen HP, um eine Zone zu aktivieren. Solange diese Zone aktiv ist, erhält er eine erhöhte Krit-Rate und mehr Krit-Schaden, sein Basisangriff wird stärker und er schaltet eine zweite, noch schlagkräftigere ultimative Fähigkeit namens „Tenax Per Ignem“ frei.

Sein Talent „Alles, was man an Karma gesät hat, wird irgendwann fällig“ baut jedes Mal Ladung auf, wenn ein Verbündeter innerhalb der Zone angreift, und durch den Einsatz dieser Ladung erhält er einen kostenlosen zusätzlichen Fertigkeitseinsatz, der als Folgeangriff zählt – so kann er die Gegner auch zwischen den Zügen unter Druck setzen.

Seine Technik „Blades Reichweite verschont niemanden““ eröffnet einen Kampf, indem sie jeden Gegner gleichzeitig trifft, ihn provoziert und den von ihm erlittenen Schaden für einige Züge verringert – eine elegante Möglichkeit, Aggro zu ziehen, noch bevor seine ultimative Fähigkeit überhaupt bereit ist.

Übersicht über die Spuren und Eidolons von Mortenax Blade

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Mortenax Blade tatsächlich bewirken, gefolgt von seinen Eidolons.

Mortenax Blades Spuren

Sein Basisangriff „Eine zerbrochene Klinge tötet noch immer“ fügt einem ausgewählten Gegner Feuerschaden in Höhe von bis zu 50 % der maximalen HP von Mortenax Blade zu und provoziert dieses Ziel für 1 Runde. Solange sein Zustand „Unendliche Wut“ aktiv ist, wird dies zu „Eine gehärtete Klinge zerreißt Seelen“ aufgewertet, was demselben einzelnen Ziel Feuerschaden in Höhe von bis zu 100 % seiner maximalen HP zufügt.

Seine Fertigkeit „Ein Regen aus Klingen besiegelt das Schicksal“ verbraucht HP in Höhe von 10 % seiner maximalen HP und fügt allen Gegnern Feuerschaden in Höhe von bis zu 72 % seiner maximalen HP zu, sowie 4 zusätzliche Feuerschadensinstanzen in Höhe von jeweils bis zu 24 % seiner maximalen HP an zufälligen Gegnern. Er kann diese Fertigkeit nur einsetzen, während er sich im Zustand „Unendliche Wut“ befindet oder sobald seine aktuellen HP bereits auf 1 gesunken sind, und der Einsatz kostet niemals einen Fertigkeitspunkt.

Sein Talent „Alles, was man an Karma gesät hat, wird irgendwann fällig“ fügt jedem Gegner, den ein Verbündeter angreift, solange seine Zone aktiv ist, den Debuff „Balefire Bind“ zu und gewährt ihm 1 Ladung pro Treffer. Sobald die Ladung 9 erreicht (und seine HP über 1 liegen), gibt er sie aus, um bis zu 25 Energie zu regenerieren, und erhält einen kostenlosen zusätzlichen Fertigkeitseinsatz, der als Folgeangriff behandelt wird.

Seine ultimative Fähigkeit „Fornax Ex Corpore“ fügt jedem Gegner den Debuff „Balefire Bind“ zu, wodurch dessen Verteidigung um bis zu 30 % verringert und der erlittene Schaden für 2 Runden um bis zu 50 % erhöht wird. anschließend gibt er 20 % seiner maximalen HP aus, um seine Zone zu aktivieren und in den Zustand „Infinite Fury“ zu wechseln, in dem seine Krit-Rate um bis zu 20 % und sein Krit-Schaden um bis zu 60 % steigen.

Innerhalb der Zone erhält er Zugang zu „Tenax Per Ignem“, einer verstärkten Ultime, die jedem Gegner Feuerschaden in Höhe von bis zu 350 % seiner maximalen HP zufügt. Würde er andernfalls sterben, während die Zone aktiv ist, überlebt er den Treffer stattdessen, gibt die Zone auf und stellt 50 % seiner maximalen HP wieder her.

Mortenax Blades Technik Blades Reichweite verschont niemanden Greift bei Einsatz sofort alle Gegner in Reichweite an. Nach Eintritt in den Kampf provoziert er alle Gegner für 1 Runde und verringert den von Mortenax Blade erlittenen Schaden für 2 Runden um 90 %.

Bonusfähigkeiten von Mortenax Blade Knochen, bis zum Überdruss gehärtet Kann bis zu 80 Energie über die normale Obergrenze hinaus ansammeln. Durch den Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit wird dieser Überschuss gelöscht und in regenerierte Energie umgewandelt, und seine Energie wird zu Beginn des Kampfes oder immer dann, wenn seine Zone endet, auf mindestens 75 % aufgefüllt. Seele, gestählt bis zum Tod Solange seine Zone aktiv ist, greifen Gegner ihn mit höherer Wahrscheinlichkeit an, der von ihm erlittene Schaden sinkt um 50 % und die ihm zugeführte Heilung steigt um 50 %. Wird er getroffen, wird dem Angreifer zudem „Balefire Bind“ auferlegt und er erhält 1 Ladung. Herz, verfeinert ad Infinitum Solange seine Zone aktiv ist, verursachen alle Verbündeten 50 % mehr Schaden. Befindet sich ein weiterer „Nihility“-Charakter im Team, verursachen Verbündete zudem 75 % mehr ultimativen Schaden; andernfalls steigt stattdessen der Schaden von „Mortenax Blade“ selbst um 75 %.

Mortenax Blades Attributboni (insgesamt) +10 % Max. HP +12 % Krit-Rate +22,4 % Feuerschaden

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Mortenax Blades Eidolons

E1, „Vor meinem Tod war ich noch nicht vollendet“, verringert die Resistenz aller Gegner gegen alle Schadensarten um 20 %, solange seine Zone aktiv ist, und verzögert den Countdown von „Infinite Fury“ um 15 %, sobald er die zusätzliche Fähigkeit seines Talents einsetzt. Dies ist eine solide und erschwingliche Verbesserung, die sein Schadensspektrum erweitert.

E2, „Asche war mein Herz, doch die Flamme blieb“, ist das Eidolon, das die meisten Spieler als praktischen Endpunkt betrachten sollten. Es lässt die Ultimates von Verbündeten als Folgeangriffe zählen und erhöht den vom Team verursachten Schaden durch Folgeangriffe um 75 %, was für jedes auf Folgeangriffe ausgerichtete Team einen erheblichen Schub bedeutet, senkt jedoch auch seine eigene Ladungsobergrenze von 9 auf 7.

E3 bis E5 haben für die meisten Teams geringere Auswirkungen: E3 und E5 erhöhen lediglich die Stufen seiner Ultimative, seines Talents, seiner Fertigkeit und seiner Basisangriffe um ein paar zusätzliche Ränge, während E4, „Ich habe den Hass besiegt, und so entstand die Klinge““, zusätzlich zu seiner Bonusfähigkeit „Herz, bis ins Unendliche verfeinert“ einen weiteren Schadensbonus von 50 % für Verbündete gewährt.

Diese sind empfehlenswert, wenn man ohnehin bereits auf eine vollständige Eidolon-Investition setzt, aber keine davon ist für sich genommen ein besonders lohnendes Ziel.

E6, „Wenn die Unsterblichkeit sterben könnte, hätte ich sie niedergestreckt“, ist das andere herausragende Talent, das es wert ist, gezielt angestrebt zu werden. Solange seine Zone aktiv ist, erhält er durch erlittenen Schaden oder den Verbrauch von HP eine Ladung, und der Schadensmultiplikator seiner verstärkten Ultimat-Fähigkeit erhöht sich um 50 % ihres ursprünglichen Wertes, was ihn zu einem noch stärkeren sekundären Schadensverursacher macht.

Mortenax Blade Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Mortenax Blade gut?

Mortenax Blade ist eine der stärksten Allround-Einheiten in „Honkai Star Rail“, die in der Lage ist, ein Team als Debuff-Support zu stabilisieren oder bei Bedarf als sekundärer DPS einzuspringen.

Mortenax Blades Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



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Selbst außerhalb seiner BiS-Teams sorgen seine DEF-Reduzierung und die Debuffs, die den erlittenen Schaden erhöhen, dafür, dass fast jeder Schadensverursacher härter zuschlägt, und dank seiner hohen Aggro können Teams ohne Sustain auf einen Heiler oder Schildträger verzichten.

Sein Hauptnachteil besteht darin, dass sein eigener HP-Pool sorgfältig verwaltet werden muss, da sowohl seine Fertigkeit als auch seine Ultimative Fähigkeit diese direkt verbrauchen.

So erhältst du Mortenax Blade in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Mortenax Blade kann über seinen eigenen Charakter-Event-Warp gezogen werden, nicht über den permanenten Standard-Warp. Wenn du aufladen möchtest, um ihn zu erhalten, kannst du „Oneiric Shards“ im Verhältnis 1:1 in „Stellar Jades“ umwandeln und dann 160 „Stellar Jades“ für einen „Special Warp Pass“ ausgeben, um an seinem Banner zu ziehen.

Schaut immer im Shop nach laufenden Kaufboni für „Oneiric Shards“ und zeitlich begrenzten Bundles, da diese den Wert eurer Aufladungen erheblich steigern können

Sein Debüt-Banner „Nun bin ich zur Klinge geworden“ war während der Version 4.3 von „Honkai Star Rail“ vom 1. bis zum 24. Juni 2026 verfügbar . Eine weitere Wiederholung wurde für ihn bisher noch nicht offiziell angekündigt.

Fazit: Solltest du in „Honkai Star Rail“ für Mortenax Blade ziehen2026?

Mortenax Blade lohnt sich, wenn du eine flexible Hybrid-Einheit der Spitzenklasse suchst, die sowohl Schaden verursacht als auch Unterstützung bietet. Dank der teamweiten Verteidigungsreduzierung und des Debuffs auf den erlittenen Schaden seiner ultimativen Fähigkeit ist er in nahezu jeder Aufstellung nützlich, und seine Technik ermöglicht es ihm, Kämpfe zu eröffnen, indem er Schläge abfängt, sodass deine eigentlichen Schadensverursacher in Sicherheit bleiben.

Er schlägt sich auch ohne große Investitionen in Eidolone erstaunlich gut, da sein Kernwert dank seines Basis-Kits und seiner Bonusfähigkeiten bereits ab E0 vorhanden ist.

Der einzige wirkliche Haken ist wiederum, dass du seinen HP-Vorrat in einigen anspruchsvollen Kämpfen sorgfältig verwalten musst, was je nach deinem bevorzugten Spielstil etwas Gewöhnungszeit erfordern kann.

Vorteile Nachteile ✅ Teamweite DEF-Reduzierung und ein Debuff für erhöhten erlittenen Schaden verstärken nahezu jeden Schadensverursacher



✅ Die Bonusfähigkeit gewährt anderen „Nihility“-Teamkameraden wie Acheron



zusätzlichen Ultimativschaden ✅ Er kann einen tödlichen Schlag überleben, solange seine Zone aktiv ist, und heilt 50 % der maximalen HP wieder auf, anstatt zu sterben



✅ Bietet allein durch sein Basis-Kit echten Mehrwert, ohne dass umfangreiche Investitionen



in Eidolons erforderlich sind ✅ Seine verbesserte Ultimative trifft hart genug, um über seine Unterstützerrolle



hinaus als echter sekundärer Schadensverursacher zu fungieren ✅ Hohe Aggro durch seine Technik und Ultimative ermöglicht es Teams ohne Sustain, auf einen dedizierten Heiler oder Schildträger zu verzichten ❌ Sowohl seine Fertigkeit als auch seine Ultimative Fähigkeit verbrauchen seine eigenen HP, daher benötigt er ohne Heiler



ein sorgfältiges HP-Management ❌ Seine beiden größten Schadensspitzen, E2 und E6, sind Eidolons, die die meisten Spieler nicht erreichen können



❌ Seine stärkste, den Schaden erhöhende Bonusfähigkeit ist daran gebunden, dass ein weiterer Nihility-Charakter im Team spielt

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Häufig gestellte Fragen