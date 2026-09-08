Kafka HSR: Descripción general del personaje y kit 2026

Kafka es un personaje de 5 estrellas del elemento Rayo perteneciente a la Ruta de la Nada en Honkai Star Rail, y uno de los pilares más consolidados de cualquier equipo de daño prolongado. Desde la revisión de su kit, Kafka ya no actúa tanto como una causante de daño en solitario, sino más bien como un multiplicador de potencia para otras unidades de daño prolongado.

Esta descripción general del personaje y guía de habilidades abarca los «Traces» y «Eidolons» de Kafka, el historial de sus banners y el reparto de voces, además de ofrecer una valoración clara sobre si merece la pena intentarla conseguir en este momento.

Kafka de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Rayo Camino Nihility Función Híbrido Lanzamiento Versión 1.2 (banner de Nessun Norma) Reediciones Versión 1.6 (banner de «Nessun Dorma»)



Versión 2.5 (banner de «Indelible Coterie»)



Versión 3.5 (banner de «Nessun Norma») Actores de doblaje Cheryl Texiera (EN)



Shizuka Ito (JP)



Xu Hui (CH)



Sa Moon-young (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Kafka en Honkai Star Rail?

Kafka es miembro de los Cazadores de Stellaron, un grupo de intermediarios de información que, en lugar de enfrentarse directamente a los grandes acontecimientos que tienen lugar en Honkai Star Rail, los dirigen discretamente. Se la presenta como una agente serena y peligrosamente competente que ya tiene su propio plan en marcha cuando el Astral Express se cruza en su camino.

Su arco argumental de presentación gira en torno al encantamiento «Susurro espiritual», que utiliza para ayudar a preparar al Pionero para que absorba un Stellaron. Aparte de su trabajo como Cazadora de Stellaron, es una coleccionista de abrigos y dedica su tiempo libre a comprarlos y organizarlos, en lugar de obsesionarse con el resultado que está urdiendo entre bastidores.

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Explicación del kit de Kafka

El ciclo principal de Kafka se basa en activar efectos de daño en el tiempo (DoT) en lugar de asestar golpes constantes ella misma.

Su habilidad, «La luz de la luna acariciadora», golpea a un único objetivo con daño de Rayo y salpica con daño más leve a los enemigos cercanos; si el objetivo principal o esos enemigos adyacentes ya sufren un DoT, este detona inmediatamente una gran parte del daño total de ese DoT en forma de golpe explosivo.

Su habilidad definitiva, «Trino del crepúsculo», golpea a todos los enemigos del campo de batalla, les aplica «Conmoción» y detona instantáneamente ese efecto, además de dejar un nuevo DoT de Rayo que se va acumulando al inicio de cada uno de sus turnos. Esto es lo que la convierte en una elección tan potente para el contenido de eliminación de enemigos del estilo «Pure Fiction», ya que una sola habilidad definitiva puede sembrar un nuevo efecto de daño en el tiempo en toda una oleada.

Su talento, «Suave pero cruel», es lo que la mantiene en juego entre sus propios turnos: cada vez que un aliado ataca, Kafka realiza su propio «ataque de seguimiento», que además puede aplicar «Conmoción». Entre la detonación de la Habilidad, el «Choque» en todo el campo de la Habilidad Definitiva y el «Ataque de seguimiento» del Talento, que se activa con cualquier acción de un aliado, Kafka pasa la mayor parte del combate reactivando discretamente cualquier daño por tiempo (DoT) que su equipo ya tenga acumulado, en lugar de apresurarse a generar su propio daño desde cero.

Su técnica, «La misericordia no es perdón», inicia el combate infligiendo a todos los enemigos daño de Rayo y un «Conmoción» equivalente a la de su habilidad definitiva, lo que supone una forma limpia de poner en marcha el daño por tiempo (DoT) incluso antes de que comience el primer turno.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Kafka

A continuación se explica qué hace realmente cada uno de los «Traces» de Kafka, seguido de sus «Eidolons».

Las huellas de Kafka

El ataque básico de Kafka, «Tumulto de medianoche», inflige daño de Rayo equivalente a hasta el 50 % de su ATK a un único enemigo en el nivel 6, el nivel máximo para el ataque básico. Es una acción de último recurso que rara vez quiere utilizar, ya que casi todo lo demás de su repertorio es más potente.

Su habilidad, «La luz de la luna acariciadora», inflige daño de Rayo equivalente a hasta el 160 % de su ATK a un único objetivo y hasta el 60 % de su ATK a los enemigos adyacentes en el nivel 10. Si el objetivo principal o esos enemigos adyacentes ya están afectados por un efecto de daño en el tiempo (DoT), todo ese daño se detona inmediatamente, infligiendo hasta un 75 % (objetivo principal) o un 50 % (adyacentes) del daño original de dicho DoT.

Su talento, «Suave pero cruel», se activa cada vez que un compañero de equipo ataca a un enemigo: Kafka lanza un «ataque de seguimiento» que inflige hasta el 140 % de su ATQ en el nivel 10, con un 100 % de probabilidad base de infligir «Conmoción» durante 2 turnos. Esto puede activarse hasta 2 veces, y se recupera un uso al final del propio turno de Kafka.

Su habilidad definitiva, «Trino del crepúsculo», inflige hasta el 80 % de su ATK a todos los enemigos en el nivel 10, con una probabilidad base del 100 % de aplicar «Choque» a cada enemigo alcanzado. Los enemigos electrocutados reciben inmediatamente un daño equivalente a hasta el 100 % del valor original de esa descarga eléctrica y, a continuación, sufren un daño por tiempo (DoT) de tipo Rayo equivalente a hasta el 290 % de su ATK al inicio de cada uno de sus turnos, durante 2 turnos.

Técnica de Kafka La misericordia no es perdón Inflige inmediatamente daño de rayo equivalente a hasta el 50 % del ATK de Kafka a todos los enemigos dentro de un rango determinado al entrar en combate, con una probabilidad base del 100 % de infligir una descarga eléctrica equivalente a la de su habilidad definitiva a cada enemigo alcanzado durante 2 turnos.

Habilidades adicionales de Kafka Tortura Aumenta el ATQ de un aliado en un 100 % siempre que la tasa de acierto de efectos de ese aliado sea del 75 % o superior; esto también se aplica a la propia Kafka. Saqueo Recupera 5 de energía cada vez que se derrota a un enemigo aturdido. Espinas Tras usar su habilidad definitiva, recupera 1 uso del «Ataque de seguimiento» de su talento, y dicho «Ataque de seguimiento» puede entonces detonar todos los efectos de daño por tiempo (DoT) sobre el objetivo, infligiendo hasta un 80 % de su daño original.

Bonificaciones de estadísticas de Kafka (total) +28,0 % de ATQ +18,0 % de probabilidad de acertar efectos +10,0 % de PV máximos

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Eidolones de Kafka

Su E1, «Da Capo», está ampliamente considerado como su mejor eidolón desbloqueable individual: cada vez que se activa el «Ataque de seguimiento» de su talento, hay un 100 % de probabilidad base de aumentar el daño por tiempo (DoT) que recibe el objetivo en un 30 % durante 2 turnos, lo cual se acumula con todo lo que el resto de su equipo ya esté haciendo.

Su E2, «Fortississimo», es una mejora fija para todo el equipo: mientras Kafka está en el campo de batalla, todo el daño DoT infligido por todo el grupo aumenta un 33 %, lo que beneficia a todos los compañeros de equipo que causen daño DoT con los que forme equipo.

Las habilidades de E3 a E6 son mejoras progresivamente menores: «Capriccio» (E3) y «Doloroso» (E5) simplemente aumentan sus niveles de Habilidad/Ataque Básico y de Habilidad Definitiva/Talento.

«Recitativo» (E4) añade una pequeña cantidad de regeneración de energía cada vez que se activa su «Shock», y «Leggiero» (E6) aumenta significativamente el multiplicador de daño y la duración del «Shock» que aplican su habilidad definitiva, su técnica y su seguimiento de talento.

Ninguna de estas tres mejoras es tan destacable como la E1, que ya cubre la mejora más importante para todo el equipo que la mayoría de los jugadores buscan.

Evaluación del meta de Kafka en Honkai Star Rail: ¿Es bueno Kafka?

Kafka es una elección de nivel EX ideal para equipos centrados en acumular efectos de daño prolongado (DoT).

Clasificación de Kafka Valoración general EX Clasificaciones de endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

No necesita asestar golpes críticos, ya que casi todo su valor proviene de detonar y renovar el daño por tiempo (DoT), no de asestar golpes por sí misma, lo que simplifica sus requisitos de reliquias. Sin embargo, sí que requiere una cantidad considerable de Velocidad para mantener constantes sus «Ataques de seguimiento» y el tiempo de actividad de su Habilidad definitiva, y su rotación depende más de los Puntos de Habilidad que la de muchos otros híbridos de DPS y apoyo.

Incluso fuera de un equipo dedicado por completo a los DoT, su habilidad de bonificación «Tortura» otorga una mejora fija de ATQ a cualquier aliado con una alta tasa de acierto de efectos, por lo que sigue teniendo un papel en composiciones mixtas.

Cómo conseguir a Kafka en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Kafka es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener a través de su propio evento de personajes (banner «Nessun Norma») mientras esté activo, y no a través del banner estándar permanente. Cada tirada en su banner cuesta un pase especial de S tar Rail, que se puede comprar con 160 jades estelares. Para los jugadores que recargan, los Oneiric Shards se convierten a razón de 1:1 con los Stellar Jades.

Recuerda que, si tienes pensado recargar para conseguir a Kafka, sus Eidolones o su cono de luz exclusivo, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga oníricas de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de Batalla de Honor Sin Nombre y el Pase de Suministros Exprés antes de comprar nada. Esto aumentará significativamente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

Kafka hizo su debut en el banner «Nessun Norma» de la versión 1.2, que estuvo disponible del 9 de agosto de 2023 al 29 de agosto de 2023. Su última reaparición fue en el banner «Nessun Norma» de la versión 3.5, que estuvo disponible del 13 de agosto de 2025 al 3 de septiembre de 2025. Por el momento, no se ha anunciado oficialmente ninguna nueva reaparición.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Kafka en 2026?

Kafka es una de las híbridas de DPS y apoyo más consistentes de nuestro nivel EX, tanto en la clasificación general como en los tres modos de juego finales, y esa consistencia se debe a que su rendimiento depende muy poco de la suerte con el equipamiento. No busca estadísticas de crítico; su potenciador de ATQ de «Tortura» ayuda a casi cualquier aliado con una alta tasa de acierto de efectos, y las detonaciones de su habilidad y su habilidad definitiva se potencian en función del daño por tiempo (DoT) que su equipo ya esté acumulando.

La contrapartida es que está diseñada para que otros personajes de daño por tiempo (DoT) destaquen, en lugar de llevar el peso del equipo por sí sola. Si ya utilizas, o tienes pensado utilizar, un personaje especializado en daño DoT, Kafka es casi imprescindible. Si no tienes ninguna otra unidad DoT ni planes de conseguirla, su valor desciende drásticamente, y probablemente sea mejor que inviertas tus jades estelares en otra cosa.

Ventajas Contras ✅ Detona cualquier DoT acumulado en el objetivo para infligir un gran golpe



explosivo ✅ «Tortura» otorga una mejora fija del 100 % al ataque a cualquier aliado con alta tasa de acierto de efectos, incluida ella



misma ✅ No necesita estadísticas de crítico en absoluto, lo que simplifica la obtención



de reliquias ✅ Funciona con casi cualquier compañero que inflija DoT, no solo con un compañero



fijo ✅ Su «Técnica» activa «Choque» antes incluso de que comience



el primer turno ✅ Se sitúa en el nivel EX en todos los modos de final de partida ❌ Su propio daño DoT es insignificante; está diseñada para potenciar a sus compañeros de equipo, no para infligir daño ella



misma ❌ Requiere una estadística de Velocidad elevada, además de sus necesidades



de tasa de acierto de efecto ❌ Su rotación consume bastantes puntos de habilidad en combates prolongados

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