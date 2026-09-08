Kafka HSR: Charakterübersicht und Bausatz 2026

Kafka ist eine 5-Sterne-Charakterin des Elements Blitz auf dem „Nihility“-Pfad in Honkai Star Rail und seit langem ein fester Bestandteil jedes Damage-over-Time-Teams. Seit der Überarbeitung ihres Fähigkeiten-Sets agiert Kafka weniger als eigenständige Schadensverursacherin, sondern vielmehr als Kraftverstärkerin für andere DoT-Einheiten.

Diese Charakterübersicht und dieser Fähigkeiten-Leitfaden behandeln Kafkas Spuren, Eidolons, die Geschichte ihrer Banner sowie die Sprecherbesetzung und liefern zudem eine klare Einschätzung, ob es sich derzeit lohnt, sie zu ziehen.

Kafka auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Blitz Pfad Nichts Rolle Hybrid Veröffentlicht Version 1.2 (Nessun-Norma-Banner) Wiederholungen Version 1.6 (Banner „Nessun Dorma“)



Version 2.5 (Banner „Indelible Coterie“)



Version 3.5 (Banner „Nessun Norma“) Synchronsprecher Cheryl Texiera (EN)



Shizuka Ito (JP)



Xu Hui (CH)



Sa Moon-young (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Kafka in „Honkai Star Rail“?

Kafka ist Mitglied der „Stellaron Hunters“, einer Gruppe von Informationsvermittlern, die wichtige Ereignisse in Honkai Star Rail im Hintergrund lenken, anstatt ihnen direkt entgegenzutreten. Sie wird als besonnene, gefährlich fähige Agentin vorgestellt, die bereits ihren eigenen Plan in die Tat umgesetzt hat, als der Astral Express ihren Weg kreuzt.

Im Mittelpunkt ihres Einführungsstrangs steht der Zauber „Spirit Whisper“, mit dessen Hilfe sie den Trailblazer darauf vorbereitet, einen Stellaron zu absorbieren. Abseits ihrer Arbeit als Stellaron-Jägerin ist sie eine begeisterte Mäntelsammlerin, die ihre Freizeit damit verbringt, Mäntel zu kaufen und zu sortieren, anstatt über das Ergebnis nachzudenken, das sie hinter den Kulissen plant.

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Kafkas Ausrüstung erklärt

Kafkas Kernmechanik basiert darauf, „Damage-over-Time“-Effekte (DoT) auszulösen, anstatt selbst regelmäßig Treffer zu landen.

Ihre Fertigkeit „Sanftes Mondlicht““ fügt einem einzelnen Ziel Blitzschaden zu und verursacht geringeren Flächenschaden bei nahegelegenen Gegnern; wenn das Hauptziel oder diese benachbarten Gegner bereits einen DoT tragen, detoniert sofort ein großer Teil des Gesamtschadens dieses DoTs als Burst-Treffer.

Ihre ultimative Fähigkeit „Twilight Trill““ trifft jeden Gegner auf dem Spielfeld, versetzt ihn in „Schock“ und löst diesen „Schock“ zudem sofort aus, zusätzlich dazu, dass zu Beginn jedes ihrer Züge ein neuer Blitz-DoT zu ticken beginnt. Das macht sie zu einer so starken Wahl für „Pure Fiction“-Inhalte zum Beseitigen von Gegnern, da eine einzige ultimative Fähigkeit einen neuen DoT über eine gesamte Welle hinweg auslösen kann.

Ihr Talent „Sanft, doch grausam“ sorgt dafür, dass sie auch zwischen ihren eigenen Zügen eine wichtige Rolle spielt: Immer wenn ein Verbündeter angreift, erhält Kafka einen eigenen Folgeangriff, der zudem einen Schock verursachen kann. Zwischen der Auslösung der Fertigkeit, dem feldweiten „Schock“-Effekt ihrer ultimativen Fähigkeit und dem durch jede Verbündetenaktion ausgelösten Folgeangriff ihres Talents verbringt Kafka den Großteil eines Kampfes damit, still und leise die bereits von ihrem Team gestapelten DoTs erneut auszulösen, anstatt sich beeilen zu müssen, ihren eigenen Schaden von Grund auf aufzubauen.

Ihre Technik „Barmherzigkeit ist keine Vergebung“ eröffnet einen Kampf, indem sie jeden Gegner mit Blitzschaden und einem Schock belegt, der dem ihrer ultimativen Fähigkeit entspricht – eine elegante Methode, um DoTs bereits vor Beginn des ersten Zuges in Gang zu bringen.

Übersicht über Kafkas Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was Kafkas einzelne Spuren tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Kafkas Spuren

Kafkas Basisangriff „Mitternachtsgetümmel“ fügt einem einzelnen Gegner auf Stufe 6 – der Höchststufe für Basisangriffe – Blitzschaden in Höhe von bis zu 50 % ihres Angriffswerts zu. Es handelt sich um eine Maßnahme der letzten Wahl, die sie nur selten einsetzen möchte, da fast alle anderen Fähigkeiten in ihrem Repertoire stärker sind.

Ihre Fähigkeit „Streichelndes Mondlicht“ fügt einem einzelnen Ziel Blitzschaden in Höhe von bis zu 160 % ihres Angriffswerts und benachbarten Gegnern auf Stufe 10 bis zu 60 % ihres Angriffswerts zu. Sind das Hauptziel oder diese benachbarten Gegner bereits von einem DoT betroffen, detonieren alle diese DoTs sofort und verursachen bis zu 75 % (Hauptziel) bzw. 50 % (benachbarte Gegner) des ursprünglichen Schadens dieses DoTs.

Ihr Talent „Sanft, aber grausam“ wird immer dann ausgelöst, wenn ein Teamkamerad einen Gegner angreift: Kafka führt einen Folgeangriff durch, der auf Stufe 10 bis zu 140 % ihres Angriffswerts verursacht und mit einer Grundwahrscheinlichkeit von 100 % 2 Runden lang „Schock“ verursacht. Dies kann bis zu 2 Mal ausgelöst werden, und am Ende von Kafkas eigenem Zug wird eine Anwendung wiederhergestellt.

Ihre ultimative Fähigkeit „Twilight Trill“ fügt auf Stufe 10 allen Gegnern bis zu 80 % ihres Angriffswerts Schaden zu, mit einer Grundwahrscheinlichkeit von 100 %, jeden getroffenen Gegner mit „Schock“ zu belegen. Geschockte Gegner erleiden sofort Schaden in Höhe von bis zu 100 % des ursprünglichen Werts dieses Schocks und erhalten anschließend zu Beginn jedes ihrer Züge 2 Züge lang weiteren Blitz-Schaden pro Sekunde in Höhe von bis zu 290 % ihres Angriffswerts.

Kafkas Technik Gnade ist keine Vergebung Fügt allen Gegnern in einem festgelegten Bereich nach dem Eintritt in den Kampf sofort Blitzschaden in Höhe von bis zu 50 % von Kafkas Angriff zu, mit einer Grundwahrscheinlichkeit von 100 %, jedem getroffenen Gegner 2 Runden lang einen Schock zuzufügen, der dem ihrer ultimativen Fähigkeit entspricht.

Kafkas Bonusfähigkeiten Folter Erhöht die Angriffskraft eines Verbündeten um 100 %, wenn dessen Effekt-Trefferquote 75 % oder höher ist; dies gilt auch für Kafka selbst. Plünderung Stellt 5 Energie wieder her, wann immer ein „Schockierter“ Gegner besiegt wird. Dorn Nach dem Einsatz ihrer ultimativen Fähigkeit wird 1 Einsatz ihres Talents „Nachfolgeangriff“ wiederhergestellt, und dieser Nachfolgeangriff kann dann alle DoT-Effekte auf dem Ziel mit bis zu 80 % ihres ursprünglichen Schadens auslösen.

Kafkas Attributboni (insgesamt) +28,0 % ATK +18,0 % Trefferquote bei Effekten +10,0 % Max. HP

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Kafkas Eidolons

Ihre E1-Fähigkeit „Da Capo“ gilt weithin als ihr bestes einzeln freischaltbares Eidolon: Immer wenn der Folgeangriff ihres Talents ausgelöst wird, besteht eine Grundwahrscheinlichkeit von 100 %, den DoT-Schaden, den das Ziel erleidet, für 2 Runden um 30 % zu erhöhen, was sich mit allen anderen Effekten ihres Teams addiert.

Ihr E2, „Fortississimo“, ist eine pauschale, teamweite Verbesserung: Solange Kafka auf dem Feld ist, erhöht sich der gesamte von der gesamten Gruppe verursachte DoT-Schaden um 33 %, wovon jeder DoT-Teamkamerad profitiert, mit dem sie gepaart ist.

E3 bis E6 sind zunehmend geringere Verbesserungen: „Capriccio“ (E3) und „Doloroso“ (E5) erhöhen lediglich ihre Fertigkeits-/Grundangriffs- sowie ihre Ultimativ-/Talentstufen.

„Recitativo“ (E4) sorgt für eine geringe Energieregeneration, sobald ihr „Schock“-Effekt ausgelöst wird, und „Leggiero“ (E6) steigert den Schadensmultiplikator und die Dauer des „Schock“-Effekts, den ihre Ultimative Fähigkeit, ihre Technik und ihr Talent-Follow-up alle anwenden, erheblich.

Keines dieser drei Upgrades ist so bemerkenswert wie E1, das bereits die größte teamweite Verbesserung abdeckt, nach der die meisten Spieler suchen.

Kafka in „Honkai Star Rail“ – Meta-Bewertung: Ist Kafka gut?

Kafka ist eine Wahl der EX-Stufe, die sich speziell für Teams eignet, die auf dem Stapeln von Damage-over-Time-Effekten (DoT) basieren.

Kafkas Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Sie muss keine kritischen Treffer landen, da fast ihr gesamter Wert aus der Auslösung und Erneuerung von DoTs stammt und nicht aus ihren eigenen direkten Treffern, was ihre Anforderungen an Relikte überschaubar hält. Allerdings benötigt sie eine ordentliche Menge an Geschwindigkeit, um die Verfügbarkeit ihrer Folgeangriffe und ihrer Ultimativfähigkeit konstant zu halten, und ihre Rotation ist stärker auf Fertigkeitspunkte angewiesen als bei vielen anderen DPS-Support-Hybriden.

Selbst außerhalb eines reinen DoT-Teams gewährt ihre Bonusfähigkeit „Folter“ jedem Verbündeten mit hoher Effekt-Trefferquote einen pauschalen Angriffs-Buff, sodass sie auch in gemischten Teams eine Rolle spielt.

So erhältst du Kafka in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Kafka ist eine limitierte 5-Sterne-Figur, daher kann sie nur aus ihrem eigenen Charakter-Event-Warp (Nessun-Norma-Banner) gezogen werden, solange dieser aktiv ist, nicht jedoch aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug aus ihrem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ erworben werden kann. Für Spieler, die Guthaben aufladen, werden „Oneiric Shards“ im Verhältnis 1:1 in „Stellar Jades“ umgewandelt.

Denkt daran: Wenn ihr vorhabt, aufzuladen, um Kafka, ihre Eidolons oder ihren charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf die Oneiric-Aufladeboni im Shop, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ zu prüfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro Ausgabe.

Kafka feierte ihr Debüt im „Nessun Norma“-Banner der Version 1.2, das vom 9. August 2023 bis zum 29. August 2023 lief. Ihr jüngster Wiederauftritt war im „Nessun Norma“-Banner in Version 3.5, das vom 13. August 2025 bis zum 3. September 2025 lief. Bislang wurde noch kein weiterer Wiederauftritt offiziell angekündigt.

Fazit: Solltest du in ? nach Kafka ziehen2026?

Kafka ist eine der beständigsten DPS-Support-Hybriden in unserer EX-Stufe, sowohl in der Gesamtbewertung als auch in allen drei Endgame-Modi, und diese Beständigkeit rührt daher, dass ihre Leistung kaum vom Ausrüstungsglück abhängt. Sie ist nicht auf kritische Trefferwerte aus, ihr Angriffs-Buff durch „Torture“ hilft fast jedem Verbündeten mit hoher Effekt-Trefferquote, und die Detonationen ihrer Fertigkeit und ihrer Ultimativfähigkeit skalieren mit jedem DoT, den ihr Team bereits aufgestaut hat.

Der Nachteil ist, dass sie darauf ausgelegt ist, andere DoT-Charaktere gut aussehen zu lassen, anstatt das Team allein mit ihren eigenen Werten zu tragen. Wenn du bereits einen reinen DoT-Schadensverursacher einsetzt oder dies vorhast, ist Kafka fast ein Muss. Wenn du keine andere DoT-Einheit hast und auch nicht vorhast, dir eine zuzulegen, sinkt ihr Wert drastisch, und deine „Stellar Jades“ sind wahrscheinlich anderswo besser angelegt.

Vorteile Nachteile ✅ Löst alle bereits auf dem Ziel gestapelten DoTs aus und verursacht so einen großen Burst-Schaden



✅ „Folter“ gewährt jedem Verbündeten mit hoher Effekt-Trefferquote – einschließlich ihr



selbst – einen pauschalen 100-%-Angriffs-Buff ✅ Benötigt überhaupt keine Krit-Werte, was das Farmen



von Relikten vereinfacht ✅ Funktioniert mit fast jedem Teamkollegen, der DoTs verursacht, nicht nur mit einem festen Partner



✅ Ihre „Technik“ sorgt dafür, dass „Schock“ bereits vor Beginn



des ersten Zuges aktiv ist ✅ Gehört in jedem Endgame-Modus zur EX-Klasse ❌ Ihr eigener DoT-Schaden ist gering; sie ist darauf ausgelegt, Teamkameraden zu verstärken, nicht selbst



Schaden zu verursachen ❌ Benötigt zusätzlich zu ihren Anforderungen



an die Effekt-Trefferquote einen hohen Geschwindigkeitswert ❌ Ihre Rotation ist in langen Kämpfen relativ skillpunktintensiv

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Häufig gestellte Fragen