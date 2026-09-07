Hysilens HSR: Descripción general del producto y kit 2026

Hysilens es un personaje de Nihility de tipo físico de 5 estrellas en HSR cuya estrategia de juego gira en torno a los efectos de daño prolongado. Su habilidad definitiva crea una zona que reduce drásticamente la DEF del enemigo al tiempo que activa su propio daño físico prolongado cada turno, y su talento añade un efecto de estado adicional a casi todos los ataques de sus aliados.

Voy a analizar su kit, sus Eidolones y cómo se presenta actualmente su estandarte y su situación de recarga, además de si merece la pena intentarla conseguir en función de lo que ya tengas en tu plantilla .

Hysilens de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Físico Ruta Nihility Función DPS Lanzado Versión 3.5 (banner «El canto del cisne de Winedark») Repeticiones Versión 3.8 (banner «Indelible Coterie – Fase 1») Actores de doblaje Rosie Day (EN)



Iwami Manaka (JP)



Fumeng Ruowei (CH)



Oh Eun-soo (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Hysilens en Honkai Star Rail?

Hysilens procede de Styxia, una ciudad costera construida sobre antiguas canciones y viejos sueños. En el juego, ostenta el título de Helektra, Hija del Mar, una Heredera de Chrysos cuyo deber es purificar la Llama Central del Océano y mantener a raya las corrientes submarinas de Styxia. También forma parte de la facción más amplia de los Herederos de Chrysos de Amphoreus, el mismo grupo de guardianes longevos vinculados a los titanes del mundo.

Su presentación se centra en esa doble identidad: una artista que organiza la versión de Honkai Star Rail de un festival para forasteros, al tiempo que gestiona en silencio las corrientes más oscuras que se esconden bajo su ciudad. Ese contraste entre el espectáculo y las corrientes ocultas se refleja directamente en su conjunto de habilidades, que combina efectos de daño prolongado de acumulación lenta con una habilidad definitiva brillante y teatral.

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Explicación del kit de Hysilens

Hysliens es una aplicadora y detonadora de DoT, en lugar de una causante de daño explosivo directo. Su talento, «Serenata sirénica», es el motor: cada vez que un aliado ataca, tiene un 100 % de probabilidad base de infligir «Corte de viento», «Sangrado», «Quemadura» o «Descarga eléctrica» al objetivo, dando prioridad al estado que aún no esté activo. Esto significa que cada ataque de un aliado sigue aplicando nuevos efectos de daño en el tiempo al enemigo, además de los suyos propios.

Su habilidad definitiva, «Rapsodia del remolino», es donde esos efectos de daño en el tiempo dan sus frutos. Despliega una zona que reduce el ataque y la defensa del enemigo al tiempo que inflige daño físico inicial, y por cada efecto de daño en el tiempo que reciba un enemigo mientras se encuentre dentro de esa zona, Hysilens inflige su propio daño físico adicional, hasta un máximo de ocho veces antes de que el efecto cese.

Su habilidad, «Overtone Hum: Chorus After Dark Tides», aplica una desventaja de daño recibido a todos los enemigos además de su propio golpe físico, que se acumula con la zona de la habilidad definitiva para aumentar el daño del equipo en general.

Fuera del combate, su técnica, «En la morada del océano», marca a los enemigos en una dimensión especial con dos de los efectos de estado de su talento antes incluso de que comience la lucha, lo que le da a su acumulación de daño por tiempo (DoT) una ventaja desde el momento en que empieza el combate.

Su valor reside en permanecer en el campo de batalla y dejar que sus pasivas hagan su trabajo, que es precisamente por lo que destaca tanto junto a compañeros de equipo que también pueden aplicar o detonar efectos de daño en el tiempo.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Hysilens

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las Huellas de Hysilens, seguidas de sus Eidolones.

Las huellas de Hysilens

Su ataque básico, «Modo eólico: Ecos en aguas tranquilas», inflige daño físico equivalente a hasta el 100 % de su ataque a un solo enemigo. Se trata de una acción de relleno entre el uso de habilidades y de la habilidad definitiva, no de una fuente principal de daño.

Su habilidad, «Overtone Hum: Chorus After Dark Tides», inflige daño físico equivalente a hasta el 140 % de su ATK a todos los enemigos, al tiempo que aumenta el daño recibido por todos los enemigos hasta un 20 % durante 3 turnos. Este debuff es una de las principales razones por las que se construyen equipos en torno a ella.

Su habilidad definitiva, «Maelstrom Rhapsody», despliega una zona que reduce el ATQ enemigo en un 15 % y la DEF en hasta un 25 %, inflige daño físico equivalente a hasta el 200 % de su ATQ a todos los enemigos, y, a continuación, inflige daño físico por tiempo (DoT) adicional equivalente a hasta el 80 % de su ATK por cada instancia de DoT que sufra un enemigo dentro de la zona, con un límite de 8 activaciones. La zona dura 3 turnos y finaliza antes de tiempo si Hysilens es derribada.

Su talento, «Serenata sirénica», le otorga una probabilidad base del 100 % de infligir «Corte de viento», «Sangrado», «Quema» o «Descarga» a un enemigo cada vez que un aliado lo ataque. Los enemigos afectados por «Corte de viento», «Quema» o «Descarga eléctrica» sufren un daño por tiempo (DoT) equivalente a un máximo del 25 % de su ATK por turno, mientras que «Sangrado» inflige un daño por tiempo (DoT) basado en los PS máximos del objetivo, con un límite máximo del mismo 25 % de ATK.

Técnica de Hysilens En la Morada del Océano Crea una dimensión especial durante 20 segundos que atrae a los enemigos cercanos y los deja «Aturdidos», lo que les impide atacar. Al entrar en combate con enemigos «Aturdidos», existe un 100 % de probabilidad base de infligirles inmediatamente a cada uno dos de los efectos de estado del talento de Hysilens.

Habilidades adicionales de Hysilens El Gladius de la Conquista Al inicio del combate, Hysilens despliega la zona de su habilidad definitiva durante 3 turnos sin coste alguno, y recupera 1 punto de habilidad cada vez que despliega una zona. La burbuja de los banquetes Cuando Hysilens utiliza su habilidad definitiva, si el objetivo ya tiene efectos de daño en el tiempo (DoT) aplicados, todos esos DoT infligen inmediatamente un daño adicional equivalente al 150 % de su daño original. El violín de perlas Por cada 10 % de la tasa de acierto de efectos de Hysilens por encima del 60 %, el daño que inflige aumenta un 15 %, hasta un aumento máximo del 90 %.

Bonificaciones de estadísticas de Hysilens (total) +18 % de ATQ +14 de VEL +10 % de probabilidad de acierto de efectos

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Eidolones de Hysilens

Su E1, «¿Por qué lloran los corazones?», aumenta el daño por tiempo (DoT) de todos los aliados en un 16 % mientras ella está en el campo de batalla, y otorga a su Talento una probabilidad base del 100 % de aplicar una segunda copia acumulable del estado que acabe de infligir. Este se considera generalmente su mejor eidolón de baja inversión, ya que potencia el daño por tiempo de todo el equipo mucho más allá de su propio daño.

Su E2, «Dime por qué rugen las olas»», extiende la mejora de daño de «El violín de perlas» a todo el grupo siempre que su Zona esté activa, convirtiendo lo que era una mejora de daño personal en una para todo el equipo. Entre el E1 y el E2, este es el punto en el que la mayoría de los jugadores dejan de invertir en ella.

Las habilidades E3 a E5 son Eidolones de menor impacto que se obtienen al subir de nivel: la E3 aumenta sus niveles de ataque definitivo y básico; la E4 añade una reducción del 20 % en la resistencia a todos los tipos de daño de los enemigos mientras su «Zone» está activa; y la E5 aumenta sus niveles de habilidad y talento. Ninguna de ellas es imprescindible por sí sola.

Su E6, «Cuándo volver del lugar donde yaces»», aumenta el límite de activación del efecto de daño por tiempo (DoT) de su zona de 8 a 12 y incrementa el multiplicador de daño de dicho DoT en un 20 %. Se trata de un auténtico aumento de daño para los jugadores que buscan alcanzar todo su potencial, mucho más allá de un simple Eidolón de subida de nivel.

Evaluación de Hysilens en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es bueno Hysilens?

Hysilens es una elección de nivel EX ideal para equipos basados en acumular efectos de daño prolongado, como Kafka o Black Swan.

Clasificación de Hysilens Valoración general EX Clasificaciones de endgame Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

La habilidad definitiva y el talento de Hysilens convierten cada ataque de los aliados en presión adicional de daño por tiempo (DoT), y la reducción de DEF de su zona, junto con su mecánica de activación de DoT, la convierten en una de las fuentes de daño más consistentes de HSR.

Su potencial máximo es, sin duda, uno de los más altos de todos los apoyos dañinos lanzados hasta ahora, pero alcanzarlo depende de que ya se cuente con personajes de daño por tiempo. Sin ese pilar, las cifras de daño por tiempo de su propio Talento por sí solas no pueden competir con personajes diseñados exclusivamente para el daño a un solo objetivo.

Cómo conseguir a Hysilens en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Hysilens es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener en su propio evento de personajes (banner «Winedark Swansong») mientras esté activo, y no en el banner estándar permanente. Un solo intento en su banner cuesta un Pase Especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 jades estelares. Para los jugadores que recargan, los fragmentos oníricos se canjean 1:1 por jades estelares.

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a Hysilens, sus eidolones o su «Light Cone» exclusivo, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga «Oneiric» de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el «Pase de batalla Honor sin nombre»» y el «Express Supply Pass» antes de comprar nada. Esto aumentará significativamente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

Hysilens debutó en su banner «Winedark Swansong» durante la versión 3.5 de Honkai Star Rail, que se celebró del 13 de agosto al 3 de septiembre de 2025. Su reaparición más reciente tuvo lugar en su banner «Círculo indeleble» (Fase 1) durante la versión 3.8, que se celebró del 12 de febrero al 24 de marzo de 2026. Por el momento, no se ha anunciado oficialmente ninguna nueva reaparición de Hysilens.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Hysilens en 2026?

Hysilens es una de las carries de daño prolongado más potentes disponibles actualmente en HSR, pero no es una elección que valga por sí sola. Todo su kit está diseñado para amplificar y detonar los DoT que aplican otros personajes, lo que significa que su verdadero valor solo se pone de manifiesto una vez que Kafka, o un aplicador de DoT similar, ya forma parte de tu plantilla.

Si estás formando un equipo especializado en DoT, es una tercera o cuarta opción casi imprescindible junto a Kafka y un apoyo como Ruan Mei o Huohuo. Sin embargo, si aún no tienes unidades del arquetipo DoT, su producción de daño por sí sola no podrá competir con personajes construidos exclusivamente en torno al daño explosivo a un solo objetivo.

Ventajas Contras ✅ Enorme amplificación del daño por tiempo (DoT) de todo el equipo gracias a la zona de su habilidad definitiva y a sus habilidades



adicionales ✅ Su talento aplica nuevos efectos de estado en casi todos los ataques de los aliados, lo que se extiende mucho más allá de su propio turno



✅ Su técnica prepara a los enemigos con efectos de estado listos para infligir daño por tiempo antes de que comience



el combate ✅ Tanto la E1 como la E2 potencian significativamente el daño por tiempo de todo el equipo, y su efecto va más allá de su propio daño



✅ La E6 ofrece un auténtico pico de daño para los jugadores que buscan aprovechar todo su potencial ❌ Necesita a Kafka en el equipo para competir con los mejores causantes



de daño a un solo objetivo ❌ Las cifras de daño por tiempo de su propio talento son comparativamente bajas en comparación con las de Kafka



❌ Los equipos de daño por tiempo pierden progreso cada vez que un jefe elimina los efectos negativos al cambiar de fase

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