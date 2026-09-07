Hysilens HSR: Produktübersicht und Bausatz 2026

Hysilens ist eine 5-Sterne-Charakterin vom Typ „Physische Nihility“ in HSR, deren gesamte Gewinnstrategie auf Schaden-über-Zeit-Effekten basiert. Ihre ultimative Fähigkeit erzeugt eine Zone, die die Verteidigung der Gegner drastisch senkt und in jedem Zug ihren eigenen physischen Schaden-über-Zeit-Effekt auslöst, während ihr Talent fast jeden Angriff ihrer Verbündeten mit einem zusätzlichen Statuseffekt versieht.

Ich werde ihr Kit, ihre Eidolons sowie die aktuelle Situation bezüglich ihres Banners und der Nachschubmöglichkeiten genauer unter die Lupe nehmen und darüber hinaus erläutern , ob es sich lohnt, sie zu ziehen, je nachdem, welche Charaktere du bereits in deinem Team hast .

Hysilens auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Physisch Pfad Nichts Rolle DPS Veröffentlicht Version 3.5 (Banner „Winedark Swansong“) Wiederholungen Version 3.8 (Banner „Indelible Coterie – Phase 1“) Synchronsprecher Rosie Day (EN)



Iwami Manaka (JP)



Fumeng Ruowei (CH)



Oh Eun-soo (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Hysilens in „Honkai Star Rail“?

Hysilens stammt aus Styxia, einer Küstenstadt, die auf alten Liedern und alten Träumen erbaut wurde. Im Spiel trägt sie den Titel „Helektra, Tochter des Meeres“ – eine Chrysos-Erbin, deren Aufgabe es ist, die Kernflamme des Ozeans zu reinigen und die Unterströmungen von Styxia im Zaum zu halten. Zudem gehört sie zur größeren Fraktion der Chrysos-Erben aus Amphoreus, jener Gruppe langlebiger Wächter, die mit den Titanen der Welt verbunden sind.

Ihre Einführung spielt auf diese doppelte Identität an – eine Künstlerin, die Honkai Star Rails Version eines Festes für Außenstehende inszeniert, während sie still und leise die dunkleren Strömungen unter ihrer Stadt im Zaum hält. Dieser Kontrast zwischen Showtalent und Unterströmung zeigt sich direkt in ihrem Kit, das langsam ansteigende Schaden-über-Zeit-Effekte unter einer strahlenden, theatralischen Ultimativfähigkeit vereint.

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Hysilens’ Fähigkeiten im Detail

Hysilens ist eine DoT-Anwenderin und -Auslöserin statt einer direkten Burst-Schadensverursacherin. Ihr Talent „Sirenen-Serenade“ ist der Motor – wann immer ein Verbündeter angreift, hat sie eine Grundwahrscheinlichkeit von 100 %, dem Ziel „Windscherung“, „Bluten“, „Verbrennen“ oder „Schock“ zuzufügen, wobei der Status priorisiert wird, der noch nicht aktiv ist. Das bedeutet, dass jeder Angriff eines Verbündeten dem Gegner zusätzlich zu ihren eigenen DoTs neue DoTs zufügt.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Maelstrom-Rhapsodie“, ist der Punkt, an dem sich diese DoTs auszahlen. Sie entfaltet eine Zone, die die Angriffskraft und Verteidigung des Gegners verringert und gleichzeitig sofortigen physischen Schaden verursacht. Für jeden DoT, den ein Gegner innerhalb dieser Zone erleidet, fügt Hysilens zusätzlich ihren eigenen physischen Schaden zu – bis zu acht Mal, bevor der Effekt endet.

Ihre Fertigkeit „Obertonsummen: Chorus After Dark Tides““ fügt allen Gegnern zusätzlich zu ihrem eigenen physischen Treffer einen Debuff für erlittenen Schaden hinzu, der sich mit der Zone der Ultimativfähigkeit stapelt und so den Schaden des Teams insgesamt erhöht.

Außerhalb des Kampfes versieht ihre Technik „In der Stätte des Ozeans““ Gegner in einer Spezialdimension bereits vor Kampfbeginn mit zwei Statuseffekten ihres Talents, wodurch ihr DoT-Stapel schon bei Kampfbeginn einen Vorsprung erhält.

Ihr Wert liegt darin, auf dem Spielfeld zu bleiben und ihre passiven Effekte die Arbeit erledigen zu lassen – genau deshalb harmoniert sie so gut mit Teamkollegen, die ebenfalls DoTs anwenden oder auslösen können.

Übersicht über Hysilens’ Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Hysilens tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolonen.

Hysilens’ Spuren

Ihr Basisangriff, „Äolischer Modus: Echos in stillen Gewässern““, fügt einem einzelnen Gegner physischen Schaden in Höhe von bis zu 100 % ihres Angriffswerts zu. Er dient als Überbrückungsaktion zwischen dem Einsatz von Fertigkeiten und ihrer ultimativen Fähigkeit und ist keine zentrale Schadensquelle.

Ihre Fähigkeit „Overtone Hum: Chorus After Dark Tides““ fügt allen Gegnern physischen Schaden in Höhe von bis zu 140 % ihres Angriffswerts zu und erhöht gleichzeitig den erlittenen Schaden aller Gegner für 3 Runden um bis zu 20 %. Dieser Debuff ist einer der Hauptgründe, warum Teams um sie herum aufgebaut werden.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Maelstrom Rhapsody“, richtet eine Zone ein, die die Angriffskraft der Gegner um 15 % und ihre Verteidigung um bis zu 25 % verringert, allen Gegnern physischen Schaden in Höhe von bis zu 200 % ihrer Angriffskraft zufügt und fügt anschließend für jede DoT-Instanz, die ein Gegner innerhalb der Zone erleidet, zusätzlichen physischen DoT in Höhe von bis zu 80 % ihrer ATK zu, begrenzt auf 8 Auslösungen. Die Zone hält 3 Runden lang an und endet vorzeitig, wenn Hysilens zu Boden geworfen wird.

Ihr Talent „Sirenen-Serenade“ gewährt ihr eine Grundwahrscheinlichkeit von 100 %, einem Gegner „Windscherung“, „Bluten“, „Verbrennung“ oder „Schock“ zuzufügen, sobald ein Verbündeter diesen angreift. Gegner, die unter „Windscherung“, „Verbrennung“ oder „Schock“ leiden, erleiden pro Runde einen DoT in Höhe von bis zu 25 % ihres Angriffswerts, während „Bluten“ einen DoT verursacht, der auf den maximalen HP des Ziels basiert und ebenfalls auf denselben Wert von 25 % des Angriffswerts begrenzt ist.

Hysilens’ Technik In der Wohnstätte des Ozeans Erzeugt für 20 Sekunden eine spezielle Dimension, die Gegner in der Nähe als „Seelengeschlagen“ hineinzieht und sie daran hindert, anzugreifen. Beim Eintritt in einen Kampf mit „Seelengeschlagenen“ Gegnern besteht eine Grundwahrscheinlichkeit von 100 %, jedem von ihnen sofort zwei von Hysilens’ Talent-Statuseffekten zuzufügen.

Hysilens’ Bonusfähigkeiten Der Gladius der Eroberung Zu Beginn des Kampfes aktiviert Hysilens die Zone ihrer Ultimativfähigkeit 3 Runden lang kostenlos und erhält jedes Mal, wenn sie eine Zone aktiviert, 1 Fertigkeitspunkt zurück. Die Blase der Festmähler Wenn Hysilens ihre ultimative Fähigkeit einsetzt und das Ziel bereits unter dem Einfluss von DoTs steht, verursachen alle diese DoTs sofort Bonusschaden in Höhe von 150 % ihres ursprünglichen Schadens. Die Geige der Perlen Pro 10 % der Effekt-Trefferquote von Hysilens, die über 60 % liegt, erhöht sich der von ihr verursachte Schaden um 15 %, bis zu einer maximalen Steigerung von 90 %.

Hysilens’ Attributboni (insgesamt) +18 % Angriff +14 GES +10 % Trefferquote bei Effekten

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Hysilens’ Eidolons

Ihre E1-Fähigkeit „Du fragst, warum Herzen weinen“ erhöht den DoT-Schaden aller Verbündeten um 16 %, solange sie auf dem Spielfeld ist, und verleiht ihrem Talent eine Grundwahrscheinlichkeit von 100 %, eine zweite, stapelbare Kopie des gerade verursachten Status zu wenden. Dies gilt allgemein als ihr bestes Eidolon mit geringem Aufwand, da es den DoT-Schaden des gesamten Teams weit über ihren eigenen Schaden hinaus verstärkt.

Ihr E2, „Sag mir, warum die Wellen so laut tosen““, erweitert den Schadensbonus von „Die Geige aus Perlen“ auf die gesamte Gruppe, solange ihre Zone aktiv ist, und verwandelt so einen ursprünglich persönlichen Schadensbonus in einen teamweiten. Zwischen E1 und E2 liegt für die meisten Spieler, die in sie investieren, die praktische Grenze.

E3 bis E5 sind Eidolons mit geringerer Wirkung: E3 erhöht ihre Ultimate- und Basis-Angriffswerte, E4 fügt eine 20-prozentige Reduzierung der Resistenz aller Arten bei Gegnern hinzu, solange ihre Zone aktiv ist, und E5 erhöht ihre Fertigkeits- und Talentwerte. Keines davon ist für sich genommen ein Muss.

Ihr E6, „Wann man von dort, wo man liegt, zurückkehren sollte““, erhöht die Auslösegrenze für den DoT-Procc ihrer Zone von 8 auf 12 und steigert den Schadensmultiplikator dieses DoTs um 20 %. Das ist ein echter Schadenssprung für Spieler, die ihr volles Potenzial ausschöpfen wollen – weit mehr als ein einfacher Level-Up-Eidolon.

Hysilens in „Honkai Star Rail“: Ist Hysilens gut?

Hysilens ist eine Wahl der EX-Stufe, insbesondere für Teams, die darauf ausgelegt sind, Schaden-über-Zeit-Effekte zu stapeln, wie beispielsweise Kafka oder Black Swan.

Hysilens’ Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Hysilens’ ultimative Fähigkeit und ihr Talent verwandeln jeden Angriff ihrer Verbündeten in zusätzlichen DoT-Druck, wobei ihre Zone durch die Verringerung der Verteidigung und die DoT-Auslöse-Mechanik sie zu einer der beständigsten Schadensverursacherinnen in HSR macht.

Ihr Schadenspotenzial gehört tatsächlich zu den höchsten aller bisher veröffentlichten Schadens-Supports, doch um es voll auszuschöpfen, muss man bereits über DoT-Charaktere verfügen. Ohne diese Grundlage können ihre eigenen Talent-DoT-Werte allein nicht mit Charakteren mithalten, die ausschließlich auf Einzeltarget-Schaden ausgelegt sind.

So erhältst du Hysilens in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Hysilens ist eine limitierte 5-Sterne-Figur, daher kann sie nur aus ihrem eigenen Charakter-Event-Warp (Banner „Winedark Swansong“) gezogen werden, solange dieser aktiv ist, nicht jedoch aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug in ihrem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ gekauft werden kann. Für Spieler, die Guthaben aufladen, werden „Oneiric Shards“ im Verhältnis 1:1 in „Stellar Jades“ umgewandelt.

Denkt daran: Wenn ihr vorhabt, Guthaben aufzuladen, um Hysilens, ihre Eidolons oder ihren charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf die „Oneiric“-Aufladeboni, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor“-Battle-Pass“ und den „Express Supply Pass“ im Shop zu prüfen. Diese erhöhen den Wert eurer Aufladungen erheblich und verschaffen euch mehr Ziehungen pro Ausgabe.

Hysilens debütierte in ihrem „Winedark Swansong“-Banner während der Version 3.5 von Honkai Star Rail, das vom 13. August bis zum 3. September 2025 lief. Ihr jüngster Rerun fand im Banner „Indelible Coterie (Phase 1)““ während Version 3.8 statt, das vom 12. Februar bis zum 24. März 2026 lief. Bislang wurde noch kein weiterer Rerun für Hysilens offiziell angekündigt.

Fazit: Solltest du in HSR nach Hysilens ziehen2026?

Hysilens ist derzeit eine der stärksten Damage-over-Time-Carrys in HSR, aber sie ist keine eigenständige Wahl. Ihr gesamtes Spielsystem ist darauf ausgelegt, von anderen Charakteren verursachte DoTs zu verstärken und zu aktivieren, was bedeutet, dass ihr wahrer Wert erst dann zum Tragen kommt, wenn Kafka oder ein ähnlicher DoT-Anwender bereits in deinem Team ist.

Wenn du ein reines DoT-Team aufbaust, ist sie neben Kafka und einem Support wie Ruan Mei oder Huohuo ein nahezu unverzichtbarer dritter oder vierter Slot. Wenn du jedoch noch keine Einheiten des DoT-Archetyps besitzt, kann ihre Schadensausbeute allein nicht mit Charakteren mithalten, die ausschließlich auf Single-Target-Burst ausgelegt sind.

Vorteile Nachteile ✅ Massive teamweite DoT-Verstärkung durch die Zone ihrer Ultimaten und ihre Bonusfähigkeiten



✅ Das Talent wendet bei fast jedem Angriff eines Verbündeten neue Statuseffekte an, was weit über ihren eigenen Zug



hinausgeht ✅ Die Technik versieht Gegner bereits vor Kampfbeginn



mit DoT-fähigen Statuseffekten ✅ E1 und E2 steigern beide den DoT-Schaden des gesamten Teams erheblich und gehen über ihren eigenen Schaden



hinaus ✅ E6 bietet einen echten Schadenssprung für Spieler, die ihr volles Potenzial ausschöpfen wollen ❌ Benötigt Kafka im Team, um mit den besten Einzelziel-Schadensverursachern



mithalten zu können ❌ Die DoT-Werte ihres eigenen Talents sind im Vergleich zu denen von Kafka



relativ gering ❌ DoT-Teams verlieren Fortschritte, sobald ein Boss bei einem Phasenwechsel Debuffs entfernt

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Häufig gestellte Fragen