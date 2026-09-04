Hyacine HSR: Descripción del personaje y equipamiento 2026

Hyacine es un personaje de 5 estrellas del elemento Viento de la ruta «Remembrance», cuyo estilo de juego se basa en mantener activo a su memosprite, Little Ica, para curar al equipo y aumentar los PS máximos de todos en cada turno. Esta descripción general del personaje repasa sus habilidades, sus Eidolones, su estado en el banner y si merece la pena intentarla conseguir ahora mismo.

Es una de las opciones de soporte más potentes del juego para equipos que se basan en la escalabilidad de los PV, y esta guía explica exactamente por qué.

Hyacine de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Viento Camino Recuerdo Función Apoyo Lanzamiento Versión 3.3 (Banner «Un arcoíris sobre el crepúsculo») Repeticiones Versión 4.5 (Banner «Un arcoíris sobre el crepúsculo») Actores de doblaje Holly Earl (EN)



Yomiya Hina (JP)



Jing Chen (CH)



Kim Yeon-woo (KR) Valoración general EX Valoraciones finales Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Hyacine en Honkai Star Rail?

Hyacine es una sanadora vinculada a Amphoreus, a la que acompaña en todas partes su compañera memosprite, Little Ica, una pequeña criatura parecida a un unicornio que lucha a su lado. Desprende una presencia amable y protectora que se refleja directamente en su kit, donde casi todas sus acciones están pensadas para mantener con vida a sus aliados y reponer sus recursos.

La presentación de Hyacine la vincula estrechamente con los temas de la memoria y la renovación de la ruta «Remembrance», y comparte hilos narrativos con otros personajes vinculados a Amphoreus que se presentaron en el mismo parche. Little Ica se trata como un personaje por derecho propio dentro de su kit, en lugar de como una simple mascota cosmética, lo cual contribuye a que el estilo de juego de Hyacine se diferencie del de los sanadores anteriores de Honkai Star Rail.

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Explicación del kit de Hyacine

Como apoyo del elemento Viento en la ruta «Remembrance», el flujo de turnos de Hyacine es sencillo: tanto su Habilidad como su Habilidad Definitiva invocan a la Pequeña Ica y curan al equipo, y su Talento convierte esa curación en daño adicional infligido por la Pequeña Ica en lugar de por la propia Hyacine. No necesita una rotación complicada para ser eficaz, lo cual forma parte de su atractivo.

Al usar su habilidad, «Amor más allá del arcoíris»», restaura los PS de todo el equipo y, en concreto, los de Little Ica a un ritmo mayor. Su habilidad definitiva, «Nosotros, los que volamos hacia el crepúsculo»», hace lo mismo y otorga al equipo un estado de «After Rain» que aumenta los PS máximos de todos durante varios turnos. Dado que varios de sus mejores compañeros de equipo escalan su daño directamente en función de los PV máximos, esta mejora aporta gran parte del valor de su kit.

Su habilidad, «La primera luz cura el mundo», le otorga a Little Ica su propia reserva de PV y potencia su daño cada vez que cualquiera de las dos se cura, lo que permite a Little Ica acumular daño a pesar de que la propia Hyacine sea un personaje de apoyo. Su ataque básico, «Cuando la brisa besa a Cirrus», inflige daño de Viento en función de su PV máximo, pero tiene baja prioridad, ya que su valor proviene casi en su totalidad de su habilidad y su habilidad definitiva.

Resumen de las Huellas y los Eidolones de Hyacine

A continuación se explica qué hace realmente cada una de sus «Traces», seguidas de sus «Eidolons».

Las «Traces» de Hyacine

Su ataque básico, «Cuando la brisa besa a Cirrus», inflige daño de viento equivalente a hasta el 50 % de su PV máximo al alcanzar el nivel máximo de «Trace». Rara vez se utiliza fuera de los puntos de técnica y para infligir daño de emergencia a un único objetivo.

Su habilidad, «Amor más allá del arcoíris», invoca a la Pequeña Ica y restaura PV equivalentes a hasta un 6,4 % de los PV máximos más una cantidad fija a cada aliado, y una cantidad mayor a la propia Pequeña Ica, al nivel máximo de Huella.

Su habilidad definitiva, «Nosotros, los que volamos hacia el crepúsculo»», invoca a Little Ica, cura al equipo hasta un 8,0 % de su PV máximo más una cantidad fija, y otorga el estado «After Rain» durante 3 turnos, lo que aumenta los PV máximos del equipo hasta un 22,5 % más una cantidad fija al nivel máximo de Trace.

Su talento, «La primera luz cura el mundo», otorga a la Pequeña Ica una reserva de PS máximos vinculada a los propios PS máximos de Hyacine, y aplica una mejora de daño a la Pequeña Ica cada vez que cualquiera de las dos le cura.

Técnica de Hyacine ¡Qué día tan maravilloso, qué vida tan maravillosa! Al inicio del combate, restaura una parte de los PS máximos a todos los aliados y aumenta sus PS máximos durante 2 turnos.

Habilidades adicionales de Hyacine Sonrisa sombría Aumenta la tasa de CRÍTICO de Hyacine y Little Ica, y potencia la curación proporcionada al curar a un aliado con un % de PV igual o inferior al 50 %. Caricia tormentosa Aumenta la resistencia a efectos de Hyacine y elimina una desventaja de todos los aliados cada vez que utiliza su habilidad o su habilidad definitiva. Parada tempestuosa Una vez que la velocidad (SPD) de Hyacine supera los 200, aumenta su PV máximo y el de Little Ica, y cada punto de velocidad por encima de ese umbral añade curación proporcionada, hasta un límite máximo equivalente al exceso de velocidad.

Bonificaciones de estadísticas de Hyacine (total) +14 de SPD +18,0 % de RES a efectos +10,0 % de PV

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Eidolones de Hyacine

Su E1, «Acuna la vela de la noche»», supone un auténtico aumento de potencia: incrementa la bonificación de PV máximos del estado «After Rain» y restaura los PV del equipo tras cada ataque, lo que la convierte en una de las Eidolones más rentables con una sola copia para un personaje de apoyo en el juego en este momento.

Su E2, «Ven a sentarte en mi patio», otorga al equipo un aumento de velocidad cada vez que bajan los PV de un aliado, lo que encaja muy bien con compañeros que drenan PV y lo activan constantemente.

Las habilidades E3 a E5 añaden niveles de «Trace» a su Habilidad, Habilidad Definitiva, Talento y Ataque Básico, además de a las propias habilidades de Little Ica, y es mejor considerarlas mejoras incrementales en lugar de imprescindibles.

Su E6, «Oh, cielo, escucha mi súplica», es la otra habilidad destacada: borra parte de su contador de curación y otorga al equipo penetración de RES siempre que Little Ica esté activa, lo que eleva notablemente su techo en los modos de final de partida. La E1 y la E6 son los dos puntos de parada prácticos para la mayoría de los jugadores.

Evaluación de Hyacine en el meta de Honkai Star Rail: ¿es buena Hyacine?

Hyacine es una elección sólida, especialmente para equipos construidos en torno a la escalabilidad de la vida máxima, como Castorice o Evernight, donde la mejora de vida máxima de su habilidad definitiva multiplica directamente su producción de daño. Como sanadora del elemento Viento de la ruta del Recuerdo, Hyacine desempeña un papel que pocos personajes cubren actualmente.

Clasificación de niveles de Hyacine Valoración general EX Clasificaciones de fin de partida Recuerdo del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Hyacine ofrece una combinación poco habitual en una sanadora: curación para todo el equipo en cada turno, una mejora de PS máximos que la mayoría de los demás sanadores no ofrecen y un límite de VEL naturalmente alto que le permite actuar con más frecuencia que la mayoría de los apoyos. Esa combinación es lo que la convierte en la elección predeterminada como sanadora en casi todos los equipos basados en el escalado de PV máximos que hay actualmente en el juego, en lugar de ser simplemente una opción más entre varias.

Su potencial máximo depende en gran medida del equipo en el que se incorpore. En un equipo genérico sin un causante de daño que escale con los PV, sigue siendo una sanadora competente, pero no destaca entre las otras opciones de apoyo fuertes de HSR de la misma manera que lo hace junto a personajes construidos específicamente en torno a los PV máximos.

Cómo conseguir a Hyacine en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Hyacine se puede obtener en su teletransporte de evento de personaje, «Un arcoíris hacia el crepúsculo», que es independiente del teletransporte estándar permanente. Para realizar el sorteo se necesitan jades estelares, que se convierten 1:1 en fragmentos oníricos, o un pase de teletransporte especial, que cuesta 160 jades estelares por teletransporte.

Si vas a recargar específicamente para conseguirla, merece la pena consultar los paquetes actuales de fragmentos oníricos de Eneba antes de comprar, ya que los precios de los paquetes y las bonificaciones por primera compra pueden alterar el valor de la recarga.

Veredicto: ¿Deberías hacer tiradas para conseguir a Hyacine en 2026?

Merece la pena incluir a Hyacine en tu alineación si esta cuenta con un personaje que inflige daño escalado con el PV máximo —como Castorice o Evernight— o si tienes pensado construir tu equipo en torno a uno de ellos, ya que la mejora al PV máximo del equipo que otorga su habilidad definitiva es uno de los mayores multiplicadores de daño disponibles para ese arquetipo. Incluso fuera de esos equipos específicos, su curación para todo el equipo y su apoyo al PV máximo la convierten en una sólida apoyo generalista.

Lo más importante a tener en cuenta es la inversión: se beneficia más de una configuración con alta velocidad (SPD) que la mayoría de los personajes de soporte, y su habilidad característica, «Cono de luz», aporta un valor significativamente mayor que el de sus alternativas genéricas de cuatro estrellas.

Ventajas Contras ✅ Curación para todo el equipo cada turno sin una rotación



compleja ✅ La mejor opción de soporte para los causantes



de daño que escalan con el PV máximo ✅ Alto techo natural de VEL para turnos adicionales del equipo ❌ Su habilidad característica, «Cono de luz», supone una gran diferencia de valor respecto a las opciones



genéricas ❌ Menos destacada fuera de los equipos que escalan en función del PV máximo

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