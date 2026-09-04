Hyacine HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Hyacine ist eine 5-Sterne-Figur des Elements Wind auf dem „Remembrance“-Pfad, deren Spielweise darauf ausgerichtet ist, ihr Memo-Sprite „Little Ica“ aktiv zu halten, um das Team zu heilen und in jeder Runde die maximalen HP aller Charaktere zu erhöhen. Diese Charakterübersicht behandelt ihre Fähigkeiten, ihre Eidolons, ihren Banner-Status und die Frage, ob es sich derzeit lohnt, sie zu ziehen.

Sie ist eine der stärksten Unterstützerinnen im Spiel für HP-skalierende Teams, und dieser Leitfaden erklärt genau, warum.

Hyacine auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Wind Weg Erinnerung Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 3.3 (Banner „Ein Regenbogen in der Dämmerung“) Wiederholungen Version 4.5 (Banner „Ein Regenbogen in der Dämmerung“) Synchronsprecher Holly Earl (EN)



Yomiya Hina (JP)



Jing Chen (CH)



Kim Yeon-woo (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Hyacine in Honkai Star Rail?

Hyacine ist eine Heilerin, die mit Amphoreus verbunden ist. Überallhin begleitet sie ihr Memosprite-Begleiter Little Ica, ein kleines, einhornähnliches Wesen, das an ihrer Seite kämpft. Sie strahlt eine sanfte, fürsorgliche Ausstrahlung aus, die sich direkt in ihrem Kit widerspiegelt: Nahezu jede ihrer Aktionen zielt darauf ab, ihre Verbündeten am Leben zu erhalten und ihre Lebenspunkte aufzufüllen.

Hyacines Einführung verbindet sie eng mit den Themen des „Remembrance“-Pfades – Erinnerung und Erneuerung – und sie teilt narrative Fäden mit anderen Amphoreus-verbundenen Charakteren, die etwa zur gleichen Zeit eingeführt wurden. „Little Ica“ wird in ihrem Kit als eigenständiger Charakter behandelt und nicht als bloßes kosmetisches Haustier – was unter anderem dazu beiträgt, dass sich Hyacines Spielstil von dem früherer Heilerinnen in „Honkai Star Rail“ unterscheidet.

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Hyacines Fähigkeiten im Überblick

Als Wind-Unterstützerin auf dem „Remembrance“-Pfad ist Hyacines Zugablauf einfach: Sowohl ihre Fertigkeit als auch ihre ultimative Fähigkeit beschwören Little Ica und heilen das Team, und ihr Talent wandelt diese Heilung in zusätzlichen Schaden von Little Ica um, anstatt von Hyacine selbst. Sie benötigt keine komplizierte Rotation, um effektiv zu sein, was Teil ihres Reizes ist.

Der Einsatz ihrer Fertigkeit „Liebe jenseits des Regenbogens“ stellt die HP des gesamten Teams und insbesondere die von Little Ica in höherem Maße wieder her. Ihre ultimative Fähigkeit „Wir, die wir in die Dämmerung fliegen““ bewirkt dasselbe und verleiht dem Team den Status „After Rain“, der die maximalen HP aller Mitglieder für mehrere Runden erhöht. Da sich der Schaden einiger ihrer besten Teamkameraden direkt nach den maximalen HP richtet, macht dieser Buff einen großen Teil des Werts ihres Fähigkeiten-Sets aus.

Ihre Fähigkeit „Das erste Licht heilt die Welt“ verleiht Little Ica einen eigenen HP-Vorrat und erhöht deren Schaden jedes Mal, wenn eine der beiden heilt, sodass Little Ica Schaden stapeln kann, obwohl Hyacine selbst eine Unterstützerin ist. Ihr Basisangriff „Wenn die Brise die Cirruswolken küsst“ verursacht Windschaden basierend auf ihren maximalen HP, hat jedoch eine geringe Priorität, da ihr Wert fast ausschließlich aus ihrer Fertigkeit und ihrer Ultimativfähigkeit stammt.

Übersicht über Hyacines Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was ihre einzelnen „Traces“ tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren „Eidolons“.

Hyacines Spuren

Ihr Basisangriff „Wenn die Brise die Cirrus-Wolken küsst“ verursacht bei maximaler Trace-Stufe Windschaden in Höhe von bis zu 50 % ihrer maximalen HP. Er wird selten außerhalb von Technikpunkten und als Notfall-Einzelzielschaden eingesetzt.

Ihre Fertigkeit „Liebe jenseits des Regenbogens“ beschwört Little Ica und stellt bei maximaler Trace-Stufe jedem Verbündeten HP in Höhe von bis zu 6,4 % der maximalen HP plus einen festen Wert wieder her, wobei Little Ica selbst einen höheren Wert erhält.

Ihre ultimative Fähigkeit „Wir, die wir in die Dämmerung fliegen“ beschwört Little Ica, heilt das Team um bis zu 8,0 % der maximalen HP plus einen festen Wert und gewährt 3 Runden lang den Zustand „After Rain“, wodurch die maximalen HP des Teams bei maximaler Trace-Stufe um bis zu 22,5 % plus einen festen Wert erhöht werden.

Ihr Talent „Erstes Licht heilt die Welt“ verleiht Little Ica eine maximale HP-Anzahl, die an Hyacines eigene maximale HP gekoppelt ist, und gewährt Little Ica einen Schadensbonus, sobald eine der beiden Heilung gewährt.

Hyacines Technik Was für ein toller Tag, was für ein schönes Leben! Stellt zu Beginn des Kampfes bei allen Verbündeten einen Teil ihrer maximalen HP wieder her und erhöht ihre maximalen HP für 2 Runden.

Hyacines Bonusfähigkeiten Düsteres Grinsen Erhöht die Krit-Chance für Hyacine und Little Ica und verstärkt die ausgehende Heilung, wenn ein Verbündeter mit 50 % HP oder weniger geheilt wird. Stürmische Liebkosung Erhöht Hyacines Resistenz gegen Effekte und beseitigt einen Debuff von allen Verbündeten, sobald sie ihre Fertigkeit oder ihre ultimative Fähigkeit einsetzt. Stürmischer Halt Sobald Hyacines Geschwindigkeit 200 überschreitet, erhöht sich ihre maximale HP sowie die von Little Ica; jeder Geschwindigkeitspunkt, der über diesen Schwellenwert hinausgeht, erhöht die ausgehende Heilung bis zu einem festgelegten Höchstwert der überschüssigen Geschwindigkeit.

Hyacines Statusboni (insgesamt) +14 Geschwindigkeit +18,0 % Effekt-Resistenz +10,0 % HP

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Hyacines Eidolons

Ihre E1-Fähigkeit „Halte die Kerze der Nacht in deinen Händen““ sorgt für einen echten Kraftschub: Sie erhöht den Bonus auf die maximalen HP aus ihrem „After Rain“-Zustand und stellt dem Team nach einem Angriff HP wieder her, was sie derzeit zu einem der lohnenswertesten Eidolons mit nur einem Exemplar für eine Unterstützerrolle im Spiel macht.

Ihre E2-Fähigkeit „Komm, setz dich in meinen Innenhof“ gewährt dem Team einen Geschwindigkeitsschub, sobald die HP eines Verbündeten sinken, was gut mit Teamkollegen harmoniert, die HP entziehen und diesen Effekt ständig auslösen.

E3 bis E5 erhöhen die „Trace“-Stufen ihrer Fertigkeit, ihrer Ultimaten, ihres Talents und ihres Basisangriffs sowie Little Icas eigene Fähigkeiten und sollten eher als schrittweise Verbesserungen denn als unverzichtbare Fähigkeiten betrachtet werden.

Ihre E6, „O Himmel, erhöre mein Flehen“, ist das andere Highlight: Sie löscht einen Teil ihrer Heilungsbilanz und gewährt dem Team RES-Durchdringung, solange Little Ica aktiv ist, was ihr Potenzial in Endgame-Modi deutlich erhöht. E1 und E6 sind für die meisten Spieler die beiden sinnvollen Haltepunkte.

Hyacine in „Honkai Star Rail“ – Meta-Bewertung: Ist Hyacine gut?

Hyacine ist eine starke Wahl insbesondere für Teams, die auf die Skalierung der maximalen HP ausgerichtet sind, wie Castorice oder Evernight, wo der Buff ihrer ultimativen Fähigkeit für die maximalen HP deren Schadensausstoß direkt vervielfacht. Als Heilerin des Wind-Elements auf dem „Remembrance“-Pfad füllt Hyacine eine Rolle aus, die derzeit nur wenige andere Charaktere abdecken.

Hyacine-Stufenbewertungen Gesamtbewertung EX Endspiel-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



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Apokalyptischer Schatten: EX

Hyacine bietet eine für eine Heilerin seltene Kombination: teamweite Heilung in jedem einzelnen Zug, einen Max-HP-Buff, den die meisten anderen Heiler nicht bieten, und eine von Natur aus hohe SPD-Obergrenze, die es ihr ermöglicht, häufiger zu agieren als die meisten Unterstützer. Diese Kombination macht sie zur Standardwahl als Heilerin in fast jedem Team mit maximaler HP-Skalierung, das derzeit im Spiel ist – und nicht nur zu einer Option unter vielen.

Ihr Potenzial hängt stark von dem Team ab, in dem sie eingesetzt wird. In einem generischen Team ohne HP-skalierenden Schadensverursacher ist sie zwar immer noch eine fähige Heilerin, hebt sich aber nicht so deutlich von den anderen starken Unterstützern in HSR ab wie an der Seite von Charakteren, die speziell auf Max-HP ausgelegt sind.

So erhältst du Hyacine in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Hyacine kann über ihren Charakter-Event-Warp „Ein Regenbogen in der Dämmerung““ gezogen werden, der vom permanenten Standard-Warp getrennt ist. Zum Ziehen benötigt man „Stellar Jades“, die im Verhältnis 1:1 in „Oneiric Shards“ umgewandelt werden, oder einen „Special Warp Pass“, der 160 „Stellar Jades“ pro Warp kostet.

Wenn du speziell für sie auflädst, lohnt es sich, vor dem Kauf die aktuellen „Oneiric Shards“-Bundles bei Eneba zu prüfen, da Bundle-Preise und eventuelle Erstkaufboni den Wert einer Aufladung beeinflussen können.

Fazit: Solltest du in ? für Hyacine ziehen2026?

Hyacine lohnt sich, wenn dein Team einen Schadensverursacher wie Castorice oder Evernight hat, dessen Schaden sich nach der maximalen HP skaliert, oder wenn du vorhast, dein Team um einen solchen Charakter herum aufzubauen, da der Buff für die maximale HP des Teams durch ihre ultimative Fähigkeit einer der größten Schadensmultiplikatoren ist, die für diesen Archetyp verfügbar sind. Auch außerhalb dieser spezifischen Teams machen ihre teamweite Heilung und ihre Unterstützung bei der maximalen HP sie zu einer starken Allrounderin im Bereich der Lebenserhaltung.

Entscheidend ist vor allem die Investition: Sie profitiert stärker von einem Build mit hoher Geschwindigkeit als die meisten anderen Sustain-Charaktere, und ihr charakteristischer „Light Cone“ bietet einen deutlich höheren Mehrwert als ihre generischen 4-Sterne-Alternativen.

Vorteile Nachteile ✅ Teamweite Heilung in jedem Zug ohne komplexe Rotation



✅ Best-in-Slot-Sustain für Schadensverursacher



, deren Schaden sich nach der maximalen HP skaliert ✅ Hohe natürliche SPD-Obergrenze für zusätzliche Teamzüge ❌ Die charakteristische Fähigkeit „Light Cone“ sorgt für eine große Wertelücke gegenüber generischen Optionen



❌ Außerhalb von Teams, die auf „Max HP“ skalieren, weniger ausgeprägt

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Häufig gestellte Fragen