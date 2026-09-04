Huohuo HSR: Descripción general del personaje y equipamiento 2026

Huohuo es un personaje de 5 estrellas del elemento Viento de la Ruta de la Abundancia en HSR, y destaca entre los personajes de apoyo por la gran capacidad ofensiva que aporta además de su capacidad curativa. Su conjunto de habilidades se centra en eliminar efectos negativos, restaurar Energía y potenciar el ATK de todo el equipo, lo que la convierte en una opción ideal para equipos que apuestan fuerte por las Ultimates.

Esta guía de personaje repasa su conjunto de habilidades, sus «Traces» y «Eidolons», así como la situación actual de su banner y su disponibilidad , para que puedas decidir si merece la pena construir tu plantilla en torno a ella.

Huohuo de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Viento Ruta Abundancia Función Apoyo Fecha de lanzamiento Versión 1.5 (banner «Bloom in Gloom») Repeticiones Versión 3.1 (banner «Bloom in Gloom») Actores de doblaje Megan Shipman y Aaron Veach (EN)



Maria Naganawa y Takeshi Hirabayashi (JP)



Ge Zirui y Liu Beichen (CH)



Kim Chae-rin y Han Bok-hyun (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Huohuo en Honkai Star Rail?

Huohuo es una jueza en prácticas de la Comisión de los Diez Señores, procedente del Luofu de Xianzhou, aunque no lo parezca. Es una joven foxiana poseída por un heliobus, un espíritu cuya presencia le permite percibir y someter al mal.

A pesar de la responsabilidad que recae sobre ella, es un personaje tímido y que se asusta con facilidad, al menos hasta que sale a relucir su otra faceta. Se toma el trabajo en serio precisamente porque le da miedo, y esa mezcla de dedicación y ansiedad se refleja en la forma en que la ven los demás jueces y residentes del Luofu.

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Explicación del kit de Huohuo

Todo el kit de Huohuo gira en torno a un estado llamado «Provisión Divina», que obtiene gracias a su Habilidad, «Talismán: Protección», o a su Habilidad Definitiva, «Cola: Dominación Espiritual». Al acertar con cualquiera de estas habilidades, se activan su Talento, «Posesión: Metaflujo Etéreo», y la «Provisión Divina», que es de donde proviene realmente la mayor parte de su utilidad.

Siempre que «Provisión Divina» esté activa, al comienzo del turno de un aliado, o cada vez que un aliado utilice su propia habilidad definitiva, Huohuo cura automáticamente a ese aliado. Al mismo tiempo, si algún otro miembro del equipo ha bajado a la mitad de sus PV o menos, también se le reponen.

Cada una de esas activaciones de curación pasiva también elimina una desventaja, lo que le permite purificar al grupo constantemente sin tener que dedicar turnos adicionales a ello.

Su habilidad es un hechizo de purificación y curación de un solo objetivo que extiende parte de esa misma curación a los aliados adyacentes, lo cual resulta útil para mantener con vida a una pareja de la primera línea al mismo tiempo. Su habilidad definitiva devuelve a todo el equipo una parte de su energía máxima, además de una sólida mejora de ataque durante dos turnos, lo que la convierte en una opción ideal para equipos basados en habilidades definitivas que consumen mucha energía.

Fuera del combate, su técnica, «Fiend: El juicio político del mal»», aterroriza a los enemigos cercanos y los hace huir, además de debilitar su ataque justo cuando comienza la batalla, lo que proporciona al equipo un colchón de supervivencia eficaz antes del primer turno.

Resumen de las Huellas y los Eidolones de Huohuo

A continuación se explica lo que hace cada una de las «Trazas» de Huohuo, seguido de sus «Eidolones».

Las «Trazas» de Huohuo

Su ataque básico, «Estandarte: Invocadora de tormentas», inflige daño de viento equivalente a hasta el 50 % de los PV máximos de Huohuo a un solo enemigo al máximo nivel de Huella, lo que la mantiene relevante en ataque aunque no esté pensada para infligir daño.

Su habilidad, «Talismán: Protección», elimina un efecto negativo de un único aliado y le cura hasta un 24 % de los PV máximos de Huohuo más 640 al nivel máximo, mientras que los aliados situados junto a ese objetivo reciben un 19,2 % de sus PV máximos más 512.

Su talento, «Posesión: Metaflujo etéreo», es pasivo y se activa automáticamente cuando «Provisión divina» está activa: en su nivel máximo, cura hasta un 4,5 % de los PS máximos de Huohuo más 120 cada vez que se activa, elimina una desventaja con cada activación y puede activarse hasta seis veces antes de que sea necesario renovar «Provisión Divina» mediante el lanzamiento de otra habilidad o habilidad definitiva.

Su habilidad definitiva, «Cola: Dominación espiritual», cuesta 140 de energía y, al máximo nivel de «Traza», restaura el 20 % de la energía máxima de todos los demás aliados de una sola vez, además de aplicar una mejora del 40 % al ataque que dura dos turnos.

Técnica de Huohuo Demonio: Acusación del mal Aterroriza a los enemigos cercanos antes de que comience la batalla, haciéndolos huir, y otorga al equipo un 100 % de probabilidad base de reducir el ataque de todos los enemigos en un 25 % durante dos turnos una vez que comience el combate.

Habilidades adicionales de Huohuo Miedo a actuar Otorga a Huohuo 30 de energía y «Provisión divina» durante dos turnos en el momento en que comienza la batalla. La maldita Aumenta su resistencia a los efectos de control de masas en un 35 %, y su habilidad definitiva otorga un 24 % adicional de ATK a cualquier aliado cuyo coste de energía sea de 160 o superior. Reacción de estrés ante el horror Restaura 1 de Energía a Huohuo cada vez que su talento activa una curación.

Bonificaciones de estadísticas de Huohuo (total) +28 % de PV +18 % de resistencia a efectos +5 de velocidad

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Eidolones de Huohuo

Su E1, «Anclada al buque, espectros anidados», prolonga «Provisión divina» un turno completo y, mientras está activa, aumenta la «Curación infligida» de Huohuo en un 20 % y la SPD de todos los aliados en un 12 %. Es una de las habilidades de un solo Eidolón más potentes del kit, ya que solo la mejora de SPD acelera el orden de turno de todo el equipo.

Su E2, «Sellado en la cola, espectro sometido», protege a un aliado de quedar fuera de combate mientras «Provisión divina» está activa, curándolo al instante con el 50 % de su PS máximo. Esto solo puede ocurrir dos veces por combate y cuesta un turno de la duración restante de «Provisión divina» cada vez que salva a alguien.

Las habilidades E3 y E5 son Eidolones «de relleno» que aumentan los niveles de su habilidad definitiva, talento, habilidad y ataque básico. El E4 aumenta la curación de su Habilidad y su Talento cuanto más bajos sean los PV actuales de un aliado, hasta un 80 % más de curación en el extremo más bajo, y el E6 otorga a quien cure un aumento del daño del 50 % durante dos turnos.

Ninguno de estos cuatro es tan valioso como su E1, pero el E4 y el E6, en particular, son fantásticas mejoras premium para los jugadores que busquen optimizarla al máximo.

Evaluación de Huohuo en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es buena Huohuo?

Huohuo es una apoyo de nivel EX que rinde de forma excepcional en equipos construidos en torno a personajes que infligen daño y consumen mucha energía, como Saber o Yunli, ya que tanto la recuperación de energía como la mejora de ataque de su habilidad definitiva se adaptan perfectamente a lo que estos personajes necesitan para seguir asestando golpes contundentes.

Clasificación de Huohuo Valoración general EX Clasificaciones de final de juego Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Dado que sus capacidades de apoyo en Energía y Ataque se mantienen en todos los modos de final de partida y se complementan con la mayoría de las composiciones de equipo de primer nivel, sigue siendo una de las unidades de apoyo más codiciadas hasta la fecha, a pesar de haber sido lanzada en los «primeros días» de HSR. Es una de las pocas unidades del juego «inmunes al power creep».

Ahora bien, su capacidad de curación por sí sola es sólida, pero no es realmente la razón para incluirla en el equipo. Por lo demás, es una incorporación fantástica para equipos de hipercarries, específicamente para superar los umbrales estándar de regeneración de energía.

Cómo conseguir a Huohuo en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Huohuo se puede conseguir en su propio Warp de evento de personaje siempre que su banner, «Bloom in Gloom», esté activo, no en el Warp estándar permanente. Apareció por primera vez en la versión 1.5, y su última reedición tuvo lugar en la versión 3.1, del 19 de marzo al 8 de abril de 2025.

Aún no se han anunciado oficialmente más reediciones para ella, pero ten en cuenta que, desde la versión 4.2, Huohuo se puede comprar directamente en la tienda de «Stellar Convergence» con un «Companion Spirit», por lo que ahora dispones de una opción alternativa al gacha si la necesitas en tu plantilla.

Si te pillaste su banner en directo y, aun así, quieres optar por la vía del gacha, necesitarás Jades Estelares, la moneda en la que se convierten los Fragmentos Oníricos a una proporción de 1:1 si recargas. A continuación, puedes gastar tus Jades Estelares para comprar Pases de Teletransporte Especiales, a 160 Jades por pase, y son precisamente estos Pases de Teletransporte Especiales los que debes utilizar para acceder al Teletransporte del evento de personaje de Huohuo.

Recuerda siempre que merece la pena consultar las bonificaciones actuales por recarga de «Oneiric Shards» y los paquetes de tiempo limitado de la tienda antes de gastar nada, ya que pueden aumentar significativamente el valor de tus recargas.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Huohuo en 2026?

Huohuo se gana su puesto como una de las mejores curanderas versátiles de HSR porque hace mucho más que mantener con vida al equipo. Cada curación que realiza también elimina una desventaja, y su Habilidad Definitiva otorga Energía y Ataque además de eso, lo cual es una combinación poco común para un personaje del Camino de la Abundancia.

Si tu plantilla ya cuenta con atacantes cuya potencia de ataque escala con la energía y que la consumen rápidamente, es una elección fácil; o bien, puedes comprarla en la tienda «Convergencia» si prefieres ahorrar tus monedas de gacha para otra cosa. Es menos imprescindible si tus equipos ya cuentan con personajes dedicados al soporte y no tienen problemas de Energía, ya que su curación por sí sola no destaca lo suficiente como para justificar por sí misma una segunda plaza de apoyo.

Ventajas Contras ✅ Cura a varios aliados con un solo uso de su habilidad, además de proporcionar curación pasiva adicional gracias a «Provisión



Divina» ✅ Su habilidad definitiva restaura Energía y potencia el ATK de todo el equipo a la vez



✅ Elimina un efecto negativo prácticamente cada vez que se activa una curación, ya sea activa o pasiva



✅ La Habilidad 1 añade un aumento de Velocidad para todo el equipo, además de aumentar la curación



proporcionada ✅ Se puede adquirir en la tienda «Convergencia Estelar» desde la versión 4.2, por lo que es fácil de conseguir fuera de su banner



✅ Ofrece valor a largo plazo en cualquier equipo construido en torno a habilidades definitivas que consumen mucha energía ❌ La curación puede quedarse atrás frente a jefes y facciones



con gran potencia de ataque repentino ❌ Ofrece poco valor a los aliados que no escalan en función del ATK o que utilizan costes



de energía inusuales ❌ La curación de emergencia se obtiene del fondo



de Puntos de Habilidad del equipo ❌ No cuenta con escudo ni protección garantizada contra un único golpe fuerte

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