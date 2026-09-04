Huohuo HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Huohuo ist ein 5-Sterne-Charakter des Elements Wind auf dem „Abundance Path“ in HSR und sticht unter den Heilern dadurch hervor, dass sie neben ihrer Heilkraft auch eine hohe Angriffskraft mitbringt. Ihr Spielstil konzentriert sich auf das Beseitigen von Debuffs, das Wiederherstellen von Energie und das Verstärken der Angriffskraft des gesamten Teams, was sie zur idealen Wahl für Teams macht, die stark auf Ultimates setzen.

Dieser Charakter-Guide behandelt Huohuos Fähigkeiten, ihre Spuren und Eidolons sowie den aktuellen Stand ihres Banners und der Nachkaufsmöglichkeiten , damit du entscheiden kannst, ob es sich lohnt, dein Team um sie herum aufzubauen.

Huohuo auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Wind Pfad Häufigkeit Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 1.5 (Banner „Blühen in der Finsternis“) Wiederholungen Version 3.1 (Banner „Blühen in der Finsternis“) Synchronsprecher Megan Shipman und Aaron Veach (EN)



Maria Naganawa und Takeshi Hirabayashi (JP)



Ge Zirui und Liu Beichen (CH)



Kim Chae-rin und Han Bok-hyun (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Huohuo in „Honkai Star Rail“?

Huohuo ist eine Richterin in Ausbildung bei der Kommission der Zehn Herren aus dem Xianzhou Luofu, auch wenn sie nicht so aussieht, als gehöre sie dorthin. Sie ist ein junges Mädchen aus dem Volk der Foxian, das von einem Heliobus besessen ist – einem Geist, dessen Anwesenheit es ihr ermöglicht, das Böse zu spüren und zu bezwingen.

Trotz der Verantwortung, die auf ihr lastet, ist sie eine schüchterne, leicht zu erschreckende Person – zumindest so lange, bis ihre andere Seite zum Vorschein kommt. Gerade weil sie Angst vor ihrer Arbeit hat, nimmt sie diese ernst, und diese Mischung aus Hingabe und Angst spiegelt sich darin wider, wie die anderen Richter und Bewohner des Luofu sie sehen.

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Huohuos Fähigkeiten im Überblick

Huohuos gesamtes Kit basiert auf einem Status namens „Göttliche Versorgung“, den sie durch ihre Fertigkeit „Talisman: Schutz“ oder ihre ultimative Fähigkeit „Schwanz: Spirituelle Dominanz“ erhält. Das Treffen mit einer dieser Fähigkeiten löst ihr Talent „Besessenheit: Ätherischer Metafluss“ und „Göttliche Versorgung“ aus – und genau hier liegt der Großteil ihres Nutzwerts.

Immer wenn „Göttliche Versorgung“ aktiv ist, zu Beginn des Zuges eines Verbündeten oder wenn ein Verbündeter seine eigene ultimative Fähigkeit einsetzt, heilt Huohuo diesen Verbündeten automatisch. Gleichzeitig werden alle anderen Teammitglieder, deren HP auf die Hälfte oder darunter gesunken sind, ebenfalls aufgefüllt.

Jeder dieser passiven Heilungsauslöser entfernt zudem einen Debuff, wodurch sie die Gruppe ständig von Negativzuständen befreien kann, ohne dafür zusätzliche Spielzüge aufwenden zu müssen.

Ihre Fähigkeit ist eine Reinigung und Heilung für ein einzelnes Ziel, die einen Teil dieser Heilung auch auf benachbarte Verbündete überträgt – nützlich, um ein Frontlinien-Duo gleichzeitig am Leben zu halten. Ihre ultimative Fähigkeit gibt dem gesamten Team einen Teil seiner maximalen Energie zurück und gewährt zudem zwei Runden lang einen soliden Angriffsbonus – genau das macht sie zu einer hervorragenden Wahl für Teams, die auf teure ultimative Fähigkeiten setzen.

Außerhalb des Kampfes versetzt ihre Technik „Fiend: Die Anklage gegen das Böse““ Gegner in der Nähe in Angst und Schrecken, sodass diese fliehen, und kann deren Angriffskraft schwächen, sobald der Kampf tatsächlich beginnt – was dem Team bereits vor dem ersten Zug einen wirksamen Überlebensvorteil verschafft .

Übersicht über Huohuos Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was Huohuos einzelne „Traces“ bewirken, gefolgt von ihren „Eidolons“.

Huohuos Spuren

Ihr Basisangriff „Banner: Stormcaller“ fügt einem einzelnen Gegner bei maximaler „Trace“-Stufe Windschaden in Höhe von bis zu 50 % von Huohuos maximalen HP zu, wodurch sie im Angriff relevant bleibt, obwohl sie nicht dafür gedacht ist, den Hauptschaden zu verursachen.

Ihre Fähigkeit, „Talisman: Schutz“, beseitigt einen Debuff von einem einzelnen Verbündeten und heilt diesen auf der maximalen Stufe um bis zu 24 % von Huohuos maximalen HP plus 640, während Verbündete, die neben diesem Ziel stehen, 19,2 % ihrer maximalen HP plus 512 erhalten.

Ihr Talent „Besitz: Ätherischer Metafluss“ ist passiv und wird automatisch ausgelöst, sobald „Göttliche Versorgung“ aktiv ist: Auf der maximalen Stufe heilt es bei jeder Auslösung bis zu 4,5 % von Huohuos maximaler Gesundheit plus 120, beseitigt bei jeder Auslösung einen Debuff und kann bis zu sechs Mal ausgelöst werden, bevor „Göttliche Versorgung“ durch den Einsatz einer anderen Fähigkeit oder einer ultimativen Fähigkeit erneuert werden muss.

Ihre ultimative Fähigkeit „Schwanz: Spirituelle Dominanz“ kostet 140 Energie und stellt bei maximaler „Spur“-Stufe zusätzlich zu einem 40-prozentigen Angriffs-Buff, der zwei Runden anhält, auf einmal 20 % der maximalen Energie jedes anderen Verbündeten wieder her.

Huohuos Technik Fiend: Anklage des Bösen Terrorisiert Gegner in der Nähe vor Beginn des Kampfes, sodass diese fliehen, und gewährt dem Team eine Basiswahrscheinlichkeit von 100 %, die Angriffskraft jedes Gegners für zwei Runden um 25 % zu verringern, sobald der Kampf beginnt.

Huohuos Bonusfähigkeiten Angst vor dem Handeln Verleiht Huohuo zu Beginn des Kampfes für zwei Runden 30 Energie und „Göttliche Versorgung“. Die Verfluchte Erhöht ihre Resistenz gegen Crowd-Control-Debuffs um 35 %, und ihre Ultimative Fähigkeit gewährt jedem Verbündeten, dessen Energiekosten 160 oder höher sind, zusätzliche 24 % Angriffskraft. Stressreaktion auf Entsetzen Stellt Huohuo jedes Mal 1 Energie wieder her, wenn ihr Talent eine Heilung auslöst.

Huohuos Attributboni (insgesamt) +28 % HP +18 % Effekt-Resistenz +5 Geschwindigkeit

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Huohuos Eidolons

Ihre E1-Fähigkeit „An dem Schiff verankert, Geister geborgen“ verlängert „Göttliche Versorgung“ um eine volle Runde und erhöht, solange sie aktiv ist, Huohuos eigene ausgehende Heilung um 20 % sowie die SPD aller Verbündeten um 12 %. Sie ist eine der stärksten Einzel-Eidolon-Ergänzungen im Repertoire, da allein der SPD-Buff die Zugreihenfolge des gesamten Teams beschleunigt.

Ihre E2-Fähigkeit „Im Schwanz versiegelt, Geist gebändigt“ schützt einen Verbündeten davor, außer Gefecht gesetzt zu werden, solange „Göttliche Versorgung“ aktiv ist, und heilt ihn stattdessen sofort um 50 % seiner maximalen HP. Dies kann nur zweimal pro Kampf geschehen und kostet jedes Mal, wenn jemand gerettet wird, eine Runde der verbleibenden Dauer von „Göttliche Versorgung“.

E3 und E5 sind „Füll“-Eidolons, die ihre Stufen für Ultimativangriff, Talent, Fertigkeit und Basisangriff erhöhen. E4 skaliert die Heilung durch ihre Fertigkeit und ihr Talent umso höher, je niedriger die aktuellen HP eines Verbündeten sind – bis zu 80 % mehr Heilung im unteren Bereich –, und E6 gewährt jedem, den sie heilt, zwei Runden lang einen Schadensbonus von 50 %.

Keines dieser vier ist ganz so wertvoll wie ihr E1, aber insbesondere E4 und E6 sind fantastische Premium-Upgrades für Spieler, die sie extrem optimieren möchten.

Huohuo in „Honkai Star Rail“ – Meta-Bewertung: Ist Huohuo gut?

Huohuo ist eine Unterstützerin der EX-Stufe, die in Teams, die auf energiehungrige, angriffsstarke Schadensverursacher wie Saber oder Yunli ausgerichtet sind, herausragende Leistungen erbringt, da sowohl die Energiewiederherstellung als auch der Angriffsverstärkungs-Buff ihrer ultimativen Fähigkeit direkt genau das liefern, was diese Charaktere benötigen, um weiterhin schwere Treffer zu landen.

Huohuos Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: EX



„Pure Fiction“: EX



„Apocalyptic Shadow“: EX

Da ihre Unterstützungsfähigkeiten in Bezug auf Energie und Angriffskraft in jedem Endspielmodus bestehen und mit den meisten Top-Teamzusammensetzungen harmonieren, ist sie bis heute eine der begehrtesten Unterstützerinnen , obwohl sie bereits in den „Anfängen“ von HSR veröffentlicht wurde. Sie ist eine der wenigen Einheiten im Spiel, die gegen „Powercreep“ immun sind.

Zwar ist ihre Heilung an sich solide, aber nicht wirklich der Grund, sie einzusetzen. Ansonsten ist sie eine hervorragende Ergänzung für Hypercarry-Teams, insbesondere um die üblichen Schwellenwerte für die Energieregeneration zu umgehen.

So erhältst du Huohuo in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Nachkauf

Huohuo kann über ihren eigenen Charakter-Event-Warp gezogen werden, solange ihr Banner „Blühen in der Finsternis“ aktiv ist – nicht über den permanenten Standard-Warp. Sie erschien erstmals in Version 1.5, und ihre letzte Wiederholung fand in Version 3.1 vom 19. März bis zum 8. April 2025 statt.

Bislang wurden noch keine weiteren Wiederholungen für sie offiziell angekündigt, aber bitte beachtet, dass Huohuo seit Version 4.2 direkt im „Stellar Convergence“-Shop mit einem Begleitergeist erworben werden kann. Wenn ihr sie also in eurem Kader braucht, steht euch nun ein Weg ohne Gacha zur Verfügung.

Falls ihr ihr Banner live miterlebt habt und trotzdem den Gacha-Weg gehen wollt, benötigt ihr „Stellar Jades“ – die Währung, in die ihr „Oneiric Shards“ im Verhältnis 1:1 umwandeln könnt, wenn ihr Guthaben aufladet. Mit deinen „Stellar Jades“ kannst du dann „Special Warp Passes“ kaufen – 160 Jades pro Pass –, und genau diese „Special Warp Passes“ verwendest du für ihren Charakter-Event-Warp.

Denkt immer daran, dass es sich lohnt, vor jedem Kauf die aktuellen Aufladeboni für „Oneiric Shards“ und die zeitlich begrenzten Bundles im Shop zu prüfen, da diese den Wert eurer Aufladungen erheblich steigern können.

Fazit: Solltest du in HSR nach Huohuo ziehen2026?

Huohuo verdient sich ihren Platz als eine der besten Allround-Heilerinnen in HSR, da sie mehr tut, als nur das Team am Leben zu halten. Jede Heilung, die sie ausführt, entfernt zudem einen Debuff, und ihre ultimative Fähigkeit gewährt darüber hinaus Energie und Angriffskraft – eine seltene Kombination für einen Charakter aus dem „Pfad der Fülle“.

Wenn dein Team bereits über Angriffscharaktere mit Angriffsskalierung verfügt, die Energie schnell verbrauchen, ist sie ein klarer Zug, oder du kannst sie einfach im „Convergence“-Shop kaufen, wenn du deine Ziehwährungen lieber für etwas anderes sparen möchtest. Sie ist weniger unverzichtbar, wenn deine Teams bereits über dedizierte Unterstützer verfügen und keine Energieprobleme haben, da ihre Heilung allein nicht wirklich herausragend genug ist, um einen zweiten Unterstützer-Slot zu rechtfertigen.

Vorteile Nachteile ✅ Heilt mehrere Verbündete mit einem einzigen Fertigkeits-Einsatz und bietet zusätzliche passive Heilung durch „Göttliche Versorgung“



✅ Die ultimative Fähigkeit stellt Energie wieder her und verstärkt die Angriffskraft des gesamten Teams auf einmal



✅ Beseitigt bei fast jedem Heilungsauslöser – egal ob aktiv oder passiv



– einen Debuff ✅ E1 sorgt zusätzlich zu mehr ausgehender Heilung



für einen teamweiten Geschwindigkeitsschub ✅ Seit Version 4.2 im „Stellar Convergence“-Shop erhältlich, sodass man sie auch außerhalb ihres Banners



leicht erwerben kann ✅ Langfristiger Wert in jedem Team, das auf energieintensive Ultimates ausgelegt ist ❌ Die Heilung kann bei Bossen und Fraktionen



mit hohem Burst-Schaden hinterherhinken ❌ Bietet wenig Nutzen für Verbündete, die nicht von Angriffskraft profitieren oder ungewöhnliche Energiekosten



haben ❌ Die Notfall-Heilung wird aus dem Skillpunkt-Pool



des Teams bezogen ❌ Kein Schild und kein garantierter Schutz vor einem einzelnen schweren Treffer

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Häufig gestellte Fragen