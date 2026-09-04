Himeko Nova HSR: Descripción general del personaje y kit 2026

Himeko Nova es una DPS de Erudición de Fuego de 5 estrellas en Honkai Star Rail con una habilidad definitiva de doble estado que alterna entre daño a un solo objetivo y daño a múltiples objetivos. Aunque es una de ellas (y una de las mejores, por cierto), su estilo de juego no se parece en nada al de una nuker estándar. Todo su conjunto de habilidades gira en torno a las habilidades de apoyo de determinados compañeros Trailblaze, que son las que la impulsan al modo «Veredicto» o al modo «Aniquilación».

Esta guía del personaje abarca su conjunto de habilidades, sus Traces, sus Eidolones y la situación actual de su banner y recargas, para que puedas decidir si merece la pena intentarla conseguir y, en caso afirmativo, cuánto debes invertir en ella.

Himeko Nova de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Fuego Camino Erudición Función DPS Lanzamiento Versión 4.4 (banner «Ad Astra Nova») Repeticiones Ninguna Actores de doblaje Cia Court (EN)



Rie Tanaka (JP)



Lin Su (CH)



Kim Bo-na (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Himeko Nova en Honkai Star Rail?

Himeko Nova es una forma alternativa de la Himeko original, y está vinculada a la familia Graphia y a Planarcadia. Su arco argumental de presentación refleja deliberadamente los momentos clave de la historia que llevaron por primera vez a la Himeko original a unirse a la tripulación del Astral Express.

Su arco argumental inicial se centra en una condición hereditaria común a la familia Graphia y en su deseo personal de alcanzar las estrellas, lo que finalmente vuelve a cruzar su camino con el de Welt, Dan Heng, March 7th y el Trailblazer.

Se une al plantel como un personaje nuevo e independiente, en lugar de ser una simple variante, y su historia traza un paralelismo directo con la de la propia fundadora de la tripulación, sin repetir paso a paso la historia exacta de la Himeko original.

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Explicación del kit de Himeko Nova

Como causante de daño del elemento Fuego en la vía de la Erudición, el flujo de Himeko Nova turno a turno tiene dos fases diferenciadas, ya que todo su kit está diseñado para preparar y luego aprovechar la habilidad de asistencia de un compañero Trailblaze.

1. Acumular energía de origen y potenciar al equipo

Su habilidad, «Alzad la antorcha de la vanguardia», renueva todos sus usos de la habilidad de asistencia y aplica «Navigator’s Semaphore» durante tres turnos, lo que aumenta el daño de los aliados y regenera un uso de la habilidad de asistencia al comienzo de cada turno.

Su talento, «De fuego y viajes lejanos», despliega su unidad Starblazer como un territorio, lo que otorga a cada aliado un uso de habilidad de apoyo, al tiempo que proporciona al equipo una reducción de resistencia a todos los tipos y una importante mejora del daño crítico, y permite que sus ataques ignoren los tipos de debilidad al romper la resistencia.

2. Sacar partido a «Veredicto» o «Aniquilación»

Una vez que un compañero Trailblaze utiliza su habilidad de apoyo, Himeko Nova activa «Verdict» (basada en su habilidad definitiva de objetivo único) o «Decimation» (basada en el daño crítico del equipo y en golpes repetidos con habilidades y habilidades de apoyo).

Su habilidad definitiva, «Nosotros también caminamos entre las estrellas»», toma el control directo de su mecha Starblazer para lanzar una secuencia de ataques con «Hyperluminal Particle Beam» u «Orbital Annihilation Pulse»: el primero golpea a todos los enemigos y acumula energía de Fuente, mientras que el segundo consume esa energía para asestar un impacto más potente contra un único objetivo.

Resumen de las «Traces» y los «Eidolons» de Himeko Nova

A continuación se explica qué hace realmente cada una de sus «Traces», seguido de sus «Eidolons».

Rastros de Himeko Nova

El ataque básico, «Enciende la primera estrella guía», inflige daño de fuego equivalente a hasta el 50 % del ataque de Himeko Nova a un enemigo. Es la parte menos relevante de su kit, ya que casi nada de su daño debería provenir de lanzarlo repetidamente.

La habilidad «Levanta la antorcha de vanguardia» renueva todas las usos de Habilidades de Ayuda que tenga y otorga «Semáforo del navegante», lo que aumenta el daño de los aliados en un 10 % durante tres turnos, al tiempo que regenera un uso de Habilidad de Ayuda por turno. Este es el botón de configuración que permite a todo su equipo seguir activando Habilidades de Ayuda.

El talento «De fuego y viajes lejanos» despliega su Starblazer como un territorio. Todos los aliados obtienen un uso de habilidad de apoyo, el equipo gana un 10 % de PEN RES de todo tipo y un 40 % de DAÑO CRÍTICO, y los propios ataques de Himeko Nova ignoran los tipos de debilidad del enemigo a la hora de reducir la Resistencia.

Su habilidad definitiva, «Nosotros también surcamos las estrellas», le otorga el control directo de su Starblazer durante un máximo de seis acciones de «Rayo de partículas hiperluminales» o «Pulso de aniquilación orbital». «Rayo de partículas» inflige daño de fuego equivalente a un máximo del 16 % de su ATK a todos los enemigos y acumula energía de fuente, hasta un máximo de tres. El «Pulso de aniquilación orbital» gasta esa energía para infligir daño de fuego equivalente a hasta un 10 % de su ATK, más hasta un 15 % de su ATK por cada punto de energía consumido, contra un único objetivo aleatorio.

Su habilidad de apoyo, «Pionera: A tu lado», inflige daño de fuego equivalente a hasta el 80 % de su ataque a todos los enemigos, además de tres golpes adicionales de hasta el 12 % de su ataque contra objetivos aleatorios, y otorga potenciadores adicionales en función del compañero «Pionera» que se encuentre en el campo de batalla.

Técnica de Himeko Nova Crucero Starcharter Aumenta sus puntos de técnica máximos en 3. Al usarla, se obtiene un uso gratuito de habilidad al inicio de cada oleada, y durante los 30 segundos posteriores ataca periódicamente a todos los enemigos cercanos.

Habilidades adicionales de Himeko Nova ¿Adónde van los últimos y los primeros hombres? Su habilidad de apoyo ya no consume usos cuando los usos restantes ya están al máximo al comenzar un turno, y al hacerlo también se recuperan 5 de energía. ¡Escuchad! El pulso del Expreso ruge Los compañeros de Trailblaze que utilicen su habilidad de apoyo obtienen una acción adicional que les permite usar inmediatamente su propia habilidad definitiva. El «Silver Rail», silenciado por la antigüedad Al usar su Habilidad Definitiva, obtiene 3 de Energía Fuente, y una vez que su Energía supera los 3, el «Pulso de Aniquilación Orbital» inflige un 30 % más de daño a sus objetivos aleatorios.

Bonificaciones de estadísticas de Himeko Nova (total) +28 % de ATA +8 % de potenciación de daño de fuego +12 % de probabilidad de crítico

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Eidolones de Himeko Nova

E1, «El camino que recorremos es el que abrimos», aumenta la frecuencia con la que se activa su talento, reduce el requisito de la habilidad definitiva para entrar en «Verdict», reduce el requisito de carga para «Decimation» y añade una instancia de daño adicional. Es una buena opción una vez que ya dispones de su característico «Cono de luz», ya que este por sí solo ofrece más valor bruto que el E1 por sí mismo.

E2, «Los colores que nunca abandonamos»», aumenta a 2 el número máximo de usos de su habilidad de apoyo, potencia el daño de su habilidad definitiva y de su habilidad de apoyo hasta el 130 % de sus valores originales, y recupera un uso adicional cada vez que se renueva «Navigator's Semaphore». Este es su Eidolón con mejor relación calidad-precio y el punto de parada recomendado para la mayoría de los jugadores que quieran un aumento significativo de poder sin llegar hasta el E6.

Los niveles E3 a E5 son un grupo de menor prioridad: el E3, «Nosotros, los nacidos de las estrellas, nos inspiramos en las estrellas», añade dos niveles de habilidad definitiva y un nivel de ataque básico; el E4, «Que ninguna mano que se eleve hacia el cielo quede sin ser tomada», extiende la reducción de resistencia de su habilidad de apoyo a todo el equipo y añade un 10 % más de reducción de resistencia para ella misma;

el E5, «Atravesar el cosmos y más allá»», añade dos niveles de habilidad y un nivel de ataque básico. Ninguno de ellos merece la pena por sí solo, y se pueden omitir a menos que tengas pensado alcanzar el E6.

E6, «Nuestro juramento es navegar hacia las estrellas», es una copia excelente a la que aspirar. Añade un 20 % de RES PEN de Fuego, eleva su límite de Energía de Fuente a 6, otorga a las habilidades de apoyo un aumento del daño del 75 % más 1 Energía de Fuente adicional, y concede un gran golpe extra con «Orbital Annihilation Pulse» una vez que acumula 6 o más de Energía.

Es cara, sin duda, pero se encuentra entre los Eidolones más potentes del juego en cuanto a daño infligido. Invierte con prudencia (y responsabilidad).

Evaluación de Himeko Nova en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es buena Himeko Nova?

Himeko Nova es una opción muy recomendable, especialmente para equipos construidos en torno a compañeros de «Trailblaze» como Welt o Sunday, ya que son ellos quienes activan sus estados «Verdict» y «Decimation».

Clasificación de Himeko Nova Valoración general EX Valoraciones en fase final «Memoria del caos»: EX



«Pura ficción»: EX



«Sombra apocalíptica»: EX

Se gana fácilmente una calificación EX por nuestra parte en todos los modos de final de partida. Sin embargo, su principal factor limitante no es el daño bruto, sino la composición del equipo: sin un compañero adecuado en el equipo, pierde por completo el acceso a «Veredicto» y «Aniquilación» y su DPS se ve muy mermado.

Si ya tienes a Welt, a Dan Heng Permansor Terrae, a cualquier compañero de «Trailblaze» o a la Himeko original debidamente equipada, podrás llevarla casi al máximo de su potencial de inmediato.

Cómo conseguir a Himeko Nova en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Himeko Nova se puede obtener de su propio Warp de evento de personaje, no del Warp estándar permanente. Para conseguirla en su banner, puedes convertir fragmentos oníricos (comprados mediante recarga) en jades estelares a una proporción de 1:1 y, a continuación, gastar 160 jades estelares en un pase de teletransporte especial por cada teletransporte de su banner de evento de personaje.

Su banner de debut, «Ad Astra Nova», estuvo disponible del 14 de julio de 2026 al 25 de agosto de 2026, junto con su cono de luz característico, «Una estrella que ilumina la noche», en su propio Warp de evento de personaje.

Si vas a recargar saldo específicamente para participar en su sorteo en una futura reedición, merece la pena comprobar si la bonificación doble por primera compra está activa en tu cuenta antes de realizar la compra, ya que esa bonificación se reinicia en torno al aniversario del juego y puede, en la práctica, duplicar tus fragmentos oníricos en tu primera compra.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Himeko Nova en 2026?

Como causante de daño del elemento Fuego y de la vía de la Erudición, merece la pena intentar conseguir a Himeko Nova si tu cuenta ya cuenta con un Compañero Pionero válido, ya que ese es el único requisito para desbloquear el resto de sus habilidades. Una vez cumplida esa condición, es una de las causantes de daño de Fuego y Erudición más potentes disponibles actualmente, con una calificación EX en todos los modos de final de juego y lo suficientemente versátil como para cubrir tanto combates contra un solo objetivo como contra múltiples objetivos desde un mismo banner.

Sin embargo, no es tan recomendable si no tienes a Welt, a Permansor Terrae, a ningún compañero «Pionero» bien equipado y de alto rendimiento, o a la Himeko original, ya que sus estados «Veredicto» y «Aniquilación» simplemente no se activarán sin uno de ellos. En ese caso, merece la pena planificar primero la obtención de un compañero o esperar a ver si un banner futuro lo facilita.

Ventajas Contras ✅ Se encuentra entre los personajes de Erudición de Fuego que más daño infligen en Honkai Star Rail, con valoraciones EX en todos los modos



de juego de endgame ✅ Alterna entre el estado «Veredicto» (de objetivo único) y el estado «Aniquilación» (de múltiples objetivos), lo que le permite cubrir prácticamente cualquier configuración de fase de endgame con un solo personaje



✅ Su habilidad de asistencia, que se activa al renovar sus habilidades y talentos, otorga bonificaciones de RES PEN y CRIT DMG a todo el equipo, por lo que potenciarla también beneficia al resto del equipo



✅ Los apoyos del meta actual, como Sunday, Robin Summeretto y Huohuo (esperemos que tengas al menos uno de ellos), ya encajan en sus equipos sin necesidad de nuevos sorteos



✅ Existe una opción genuina de compañero «Pionero» F2P a través del «Pionero» estándar, por lo que su mecánica principal no requiere un segundo sorteo limitado ❌ Todo su kit depende de contar con un compañero «Trailblazer» válido en el equipo, por lo que una alineación que carezca de él pierde su multiplicador



de daño principal ❌ Su «Cono de luz» característico actualmente solo le beneficia a ella, por lo que los jugadores que se basen únicamente en el banner estándar se pierden una parte significativa de su potencial



máximo ❌ Alcanzar sus cifras más altas en el estado de «Aniquilación» depende de la generación de energía de ciertos apoyos específicos, lo que eleva el nivel mínimo de construcción de equipo en comparación con un DPS en solitario más sencillo

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