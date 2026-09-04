Himeko Nova HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Himeko Nova ist eine 5-Sterne-DPS- Charakterin vom Typ „Feuer-Erudition“ in „Honkai Star Rail“ mit einer Ultimate-Fähigkeit mit zwei Zuständen, die zwischen Einzelziel- und Mehrzielschaden wechselt. Obwohl sie eine solche ist (und dazu noch eine der besten), spielt sie sich ganz und gar nicht wie eine typische Nuker-Figur. Ihr gesamtes Spielsystem dreht sich um die Unterstützungsfähigkeiten bestimmter „Trailblaze“-Begleiter, die sie entweder in den „Verdict“- oder den „Decimation“-Modus versetzen.

Dieser Charakter-Guide behandelt Himeko Novas Fähigkeiten, Traces, Eidolons sowie die aktuelle Banner- und Top-up-Situation, damit du entscheiden kannst, ob es sich lohnt, sie zu ziehen, und wenn ja, wie viel du in sie investieren solltest.

Himeko Nova auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Feuer Weg Gelehrsamkeit Rolle DPS Veröffentlicht Version 4.4 (Banner „Ad Astra Nova“) Wiederholungen Keine Synchronsprecher Cia Court (EN)



Rie Tanaka (JP)



Lin Su (CH)



Kim Bo-na (KR) Gesamtbewertung EX Bewertungen zu „Endgame“ Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Himeko Nova in „Honkai Star Rail“?

Himeko Nova ist eine alternative Form der ursprünglichen Himeko und steht in Verbindung mit der Familie Graphia sowie mit Planarcadia. Ihr Einführungsbogen spiegelt bewusst die Handlungsstränge wider, durch die die ursprüngliche Himeko ursprünglich zur Besatzung des Astral Express kam.

Im Mittelpunkt ihres frühen Handlungsstrangs stehen eine gemeinsame, vererbte Veranlagung innerhalb der Graphia-Familie und ihr persönliches Streben, die Sterne zu erreichen, was schließlich ihren Weg wieder mit Welt, Dan Heng, March 7th und dem Trailblazer zusammenführt.

Sie wird als eigenständiger, neuer Charakter in den Kader aufgenommen und nicht als Reskin, und ihre Geschichte zieht eine direkte Parallele zum Gründungsmitglied der Crew, ohne dabei die Geschichte der ursprünglichen Himeko Schritt für Schritt zu wiederholen.

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Himeko Novas Fähigkeiten im Detail

Als Schadensverursacherin des Feuer-Elements auf dem Erudition-Pfad besteht Himeko Novas Zugablauf aus zwei unterschiedlichen Phasen, da ihr gesamtes Kit darauf ausgelegt ist, die Unterstützungsfähigkeit eines „Trailblaze“-Begleiters vorzubereiten und anschließend zu nutzen.

1. Quelle-Energie aufbauen und das Team stärken

Ihre Fertigkeit „Erhebt die Fackel an der Vorhut“ setzt alle ihre Assist-Fertigkeiten zurück und wendet drei Runden lang „Navigator’s Semaphore“ an, wodurch der Schaden der Verbündeten erhöht wird und zu Beginn jeder Runde eine Assist-Fertigkeit regeneriert wird.

Ihr Talent „Von Feuer und fernen Reisen“ setzt ihre Starblazer-Einheit als Territorium ein, gewährt jedem Verbündeten einen Einsatz ihrer Unterstützungsfähigkeit und verleiht dem Team gleichzeitig eine Resistenzverringerung gegen alle Typen sowie einen starken Buff für kritischen Schaden; außerdem ignorieren ihre Angriffe Schwächetypen, wenn sie die Zähigkeit durchbrechen.

2. Mit „Verdict“ oder „Decimation“ punkten

Sobald ein „Trailblaze“-Begleiter seine Unterstützungsfähigkeit einsetzt, wechselt Himeko Nova entweder in den Modus „Verdict“ (aufgebaut um ihre Einzelziel-Ultimative Fähigkeit) oder in den Modus „Decimation“ (aufgebaut um den kritischen Schaden des Teams sowie wiederholte Treffer mit Fähigkeiten und Unterstützungsfähigkeiten).

Ihre ultimative Fähigkeit „Auch wir schreiten durch die Sterne“ übernimmt die direkte Kontrolle über ihren Starblazer-Mech für eine Abfolge von „Hyperluminal Particle Beam“- oder „Orbital Annihilation Pulse“-Angriffen, wobei ersterer alle Gegner trifft und „Source Energy“ sammelt, während letzterer diese Energie für einen stärkeren Einzelziel-Burst verbraucht.

Übersicht über Himeko Novas „Traces“ und „Eidolons“

Hier erfährst du, was jede ihrer Spuren tatsächlich bewirkt, gefolgt von ihren Eidolons.

Himeko Novas Spuren

Der Basisangriff „Entzünde den ersten Leitstern““ fügt einem Gegner Feuerschaden in Höhe von bis zu 50 % von Himeko Novas Angriffskraft zu. Dies ist der am wenigsten relevante Teil ihres Fähigkeiten-Sets, da fast kein Schaden durch wiederholtes Auslösen dieser Fähigkeit entstehen sollte.

Die Fähigkeit „Erhebe die Vorhutfackel“ setzt alle ihre verbleibenden Assist-Fähigkeiten zurück und gewährt „Semaphor der Navigatorin“, wodurch der Schaden der Verbündeten drei Runden lang um 10 % erhöht wird, während pro Runde eine Assist-Fähigkeit regeneriert wird. Dies ist die Einrichtungs-Schaltfläche, mit der ihr gesamtes Team weiterhin Assist-Fähigkeiten auslösen kann.

Das Talent „Von Feuer und fernen Reisen“ setzt ihren Starblazer als Territorium ein. Jeder Verbündete erhält eine Unterstützung-Fähigkeit, das Team erhält 10 % RES-PEN für alle Typen und 40 % KRIT-SCHADEN, und Himeko Novas eigene Angriffe ignorieren die Schwäche-Typen der Gegner, wenn sie deren Widerstandskraft verringern.

Die ultimative Fähigkeit „Auch wir schreiten durch die Sterne“ übernimmt die direkte Kontrolle über ihren Starblazer für bis zu sechs Aktionen mit „Hyperluminaler Partikelstrahl“ oder „Orbitaler Vernichtungspuls“. „Partikelstrahl“ fügt allen Gegnern Feuerschaden in Höhe von bis zu 16 % ihres Angriffswerts zu und sammelt Quellenergie, bis zu einer Obergrenze von drei. „Orbitaler Vernichtungspuls“ verbraucht diese Energie, um einem einzelnen zufälligen Ziel Feuerschaden in Höhe von bis zu 10 % ihres Angriffswerts plus bis zu 15 % ihres Angriffswerts pro verbrauchtem Energiepunkt zuzufügen.

Ihre Unterstützungsfähigkeit „Trailblaze – An deiner Seite“ fügt allen Gegnern Feuerschaden in Höhe von bis zu 80 % ihrer Angriffskraft zu sowie drei zusätzliche Treffer mit bis zu 12 % ihrer Angriffskraft gegen zufällige Ziele und gewährt zusätzliche Buffs, je nachdem, welcher „Trailblaze“-Begleiter auf dem Spielfeld ist.

Himeko Novas Technik „Starcharter-Kreuzfahrt“ Erhöht ihre maximalen Technikpunkte um 3. Der Einsatz gewährt zu Beginn jeder Kampfwelle einen kostenlosen Fertigkeitseinsatz und trifft anschließend 30 Sekunden lang in regelmäßigen Abständen alle Gegner in der Nähe.

Himeko Novas Bonusfähigkeiten Wohin gehen die letzten und die ersten Menschen? Ihre Assist-Fähigkeit verbraucht keine Einsätze mehr, wenn ihre verbleibenden Einsätze zu Beginn eines Zuges bereits das Maximum erreicht haben; dabei werden zudem 5 Energiepunkte wiederhergestellt. Hört! Der Puls des Expresses dröhnt „Trailblaze“-Gefährten, die ihre Unterstützungsfähigkeit einsetzen, erhalten eine zusätzliche Aktion, mit der sie sofort ihre eigene ultimative Fähigkeit nutzen können. Die „Silver Rail“, in der Antike verstummt Der Einsatz ihrer ultimativen Fähigkeit gewährt 3 Quellenergie, und sobald ihre Energie 3 übersteigt, verursacht „Orbital Annihilation Pulse“ 30 % mehr Schaden gegen seine zufälligen Ziele.

Himeko Novas Attributboni (insgesamt) +28 % Angriff +8 % Feuerschaden-Boost +12 % Krit-Rate

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Himeko Novas Eidolons

E1, „Der Weg, den wir beschreiten, ist der Weg, den wir bahnen“, erhöht die Auslösehäufigkeit ihres Talents, senkt die Ult-Anforderung für den Eintritt in „Verdict“, verringert die Ladungsanforderung für „Decimation“ und fügt eine zusätzliche Schadensinstanz hinzu. Es ist eine gute Ergänzung, sobald man bereits ihren charakteristischen „Lichtkegel“ besitzt, da der Lichtkegel allein bereits mehr reinen Wert bietet als E1 für sich genommen.

E2, „Die Farben, die wir niemals streiken“, erhöht die maximale Anzahl an Einsätzen ihrer Assist-Fähigkeit auf 2, steigert den Schaden ihrer Ultimate- und Assist-Fähigkeit auf 130 % ihrer ursprünglichen Werte und stellt bei jeder Auffrischung von „Navigator's Semaphore“ einen zusätzlichen Einsatz wieder her. Dies ist ihr Eidolon mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und der empfohlene Haltepunkt für die meisten Spieler, die einen spürbaren Leistungssprung erzielen möchten, ohne gleich bis zu E6 zu gehen.

E3 bis E5 bilden eine Gruppe mit geringerer Priorität: E3, „Wir, die wir unter den Sternen geboren sind, lassen unsere Gedanken zu den Sternen schweifen“, fügt zwei Stufen für die ultimative Fertigkeit und eine Stufe für den Basisangriff hinzu; E4, „Keine zum Himmel gereckte Hand soll unberührt bleiben“, erweitert ihre RES-PEN-Wirkung der Unterstützungsfertigkeit auf das gesamte Team und gewährt ihr selbst 10 % mehr RES-PEN;

E5, „Den Kosmos durchqueren und darüber hinaus“, fügt zwei Fertigkeitsstufen und eine Basis-Angriffsstufe hinzu. Keine dieser Stufen ist für sich genommen erstrebenswert und kann übersprungen werden, es sei denn, man plant, E6 anzustreben.

E6, „Unser Eid ist es, zu den Sternen zu segeln“, ist eine hervorragende Kopie, die man anstreben sollte. Sie fügt 20 % Feuer-RES-PEN hinzu, erhöht ihre Quellenergie-Obergrenze auf 6, gewährt Unterstützungsfähigkeiten einen Schadensbonus von 75 % sowie 1 zusätzliche Quellenergie und sorgt für einen großen Bonustreffer durch „Orbital Annihilation Pulse“, sobald sie 6 oder mehr Energie angesammelt hat.

Es ist zwar teuer, gehört aber zu den stärksten Schadensverursachern unter den Eidolons, die derzeit im Spiel sind. Investiere mit Bedacht (und verantwortungsbewusst).

Himeko Nova Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Himeko Nova gut?

Himeko Nova ist eine besonders gute Wahl für Teams, die auf „Trailblaze“-Begleiter wie Welt oder Sunday ausgerichtet sind, da diese ihre Zustände „Verdict“ und „Decimation“ freischalten.

Himeko Novas Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: EX



„Pure Fiction“: EX



„Apocalyptic Shadow“: EX

Sie verdient sich bei uns mühelos eine EX-Bewertung in jedem Endspielmodus. Ihr größter limitierender Faktor ist jedoch nicht der reine Schaden, sondern die Zusammensetzung des Teams: Ohne einen geeigneten Begleiter im Team verliert sie den Zugang zu „Verdict“ und „Decimation“ vollständig und spielt sich als deutlich schwächerer DPS.

Wenn du bereits Welt, Dan Heng Permansor Terrae, einen beliebigen „Trailblaze“-Begleiter oder die OG-Himeko richtig ausgebaut hast, kannst du sie sofort ziemlich nah an ihr volles Potenzial bringen.

So erhältst du Himeko Nova in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Himeko Nova kann über ihren eigenen Charakter-Event-Warp gezogen werden, nicht über den permanenten Standard-Warp. Um an ihrem Banner zu ziehen, kannst du Oneiric-Splitter (die du per Top-up kaufst) im Verhältnis 1:1 in Stellar-Jades umwandeln und dann 160 Stellar-Jades für einen speziellen Warp-Pass für jeden Warp auf ihrem Charakter-Event-Banner ausgeben.

Ihr Debüt-Banner „Ad Astra Nova“ lief vom 14. Juli 2026 bis zum 25. August 2026 zusammen mit ihrem charakteristischen Lichtkegel „Ein Stern, der die Nacht erhellt“ in einem eigenen Charakter-Event-Warp.

Wenn du speziell deshalb Guthaben auflädst, um bei einer zukünftigen Wiederholung für sie zu ziehen, lohnt es sich, vor dem Kauf zu prüfen, ob auf deinem Konto ein Doppelbonus für den Erstkauf aktiv ist, da dieser Bonus rund um den Jahrestag des Spiels zurückgesetzt wird und deine Oneiric-Splitter beim ersten Kauf effektiv verdoppeln kann.

Fazit: Solltest du für Himeko Nova ziehen2026?

Als Schadensverursacherin des Feuer-Elements mit dem Erudition-Pfad lohnt es sich, für Himeko Nova zu ziehen, wenn dein Konto bereits über einen qualifizierten „Trailblaze“-Begleiter verfügt, da dies die einzige Voraussetzung ist, um den Rest ihres Fähigkeiten-Sets freizuschalten. Sobald diese Bedingung erfüllt ist, gehört sie zu den stärksten derzeit verfügbaren Schadensverursachern des Feuer-Erudition-Pfades, wird in jedem Endgame-Modus mit „EX“ bewertet und ist flexibel genug, um sowohl Einzel- als auch Mehrzielkämpfe aus einem Banner heraus abzudecken.

Sie ist eher schwer zu empfehlen, wenn du weder Welt noch Permansor Terrae noch gut ausgebaute, leistungsstarke „Trailblaze“-Begleiter oder die ursprüngliche Himeko besitzt, da sich ihre Zustände „Verdict“ und „Decimation“ ohne einen von ihnen einfach nicht aktivieren lassen. In diesem Fall lohnt es sich, zunächst die Beschaffung eines Begleiters einzuplanen oder abzuwarten, ob ein zukünftiges Banner dies erleichtert.

Vorteile Nachteile ✅ Gehört zu den stärksten Schadensverursachern des Feuer-Erudition-Typs in Honkai Star Rail und erreicht in allen Endgame-Modi



EX-Bewertungen ✅ Wechselt zwischen dem Einzelziel-Status „Verdict“ und dem Mehrziel-Status „Decimation“ und deckt so mit nur einem Charakter



nahezu jedes Endgame-Level-Layout ab ✅ Ihre Fertigkeit und ihr Talent, die den Einsatz der Unterstützungsfertigkeit zurücksetzen, gewähren dem gesamten Team RES-PEN- und CRIT-DMG-Buffs, sodass der Aufbau ihres Charakters auch den Rest des Teams



stärkt ✅ Bestehende Meta-Unterstützer wie Sunday, Robin Summeretto und Huohuo (hoffentlich hast du mindestens einen von ihnen) fügen sich bereits in ihre Teams ein, ohne dass neue Ziehungen



erforderlich sind ✅ Durch den Standard-„Trailblazer“ gibt es eine echte F2P-Option für einen „Trailblaze“-Begleiter, sodass ihre Kernmechanik keinen zweiten limitierten Pull erfordert ❌ Ihr gesamtes Kit hängt davon ab, dass sich ein qualifizierter „Trailblaze“-Begleiter im Team befindet; ein Kader ohne einen solchen verliert daher ihren zentralen Schadensmultiplikator



❌ Ihr charakteristischer „Light Cone“ kommt derzeit nur ihr selbst zugute, sodass Spieler, die sich allein auf das Standard-Banner verlassen, einen wesentlichen Teil ihres Potenzials



verpassen ❌ Das Erreichen ihrer stärksten Werte im „Decimation“-Zustand hängt von der Energieerzeugung durch bestimmte Unterstützer ab, was die Mindestanforderungen an die Teamzusammenstellung im Vergleich zu einem einfacheren Solo-DPS erhöht

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Häufig gestellte Fragen