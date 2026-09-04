Gilgamesh HSR: Descripción general del personaje y kit 2026

Gilgamesh es un personaje de 5 estrellas del elemento Rayo perteneciente al Camino de la Destrucción, que se incorporó a Honkai Star Rail como parte de la colaboración con Fate (Fase 2) junto a su compañera emblemática, Saber (Fase 1). Esta guía del personaje analiza sus habilidades, sus «Traces», sus «Eidolons», su estado en el banner y si merece la pena intentarlo conseguirlo en función de lo que ya tengas en tu plantilla y de los recursos disponibles.

También he desglosado cómo funciona su pasiva de acumulación de interés, qué hace realmente su ataque de seguimiento conjunto con Saber y cuál es su techo de daño personal si prefieres construirlo como DPS principal en lugar de como híbrido de apoyo + sub-DPS.

Gilgamesh de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Rayo Camino Destrucción Función Híbrido Lanzamiento Versión 4.4 (Del principio, banner de Enuma Elish) Repeticiones Banner de colaboración disponible de forma indefinida Actores de doblaje Tomokazu Seki (JP)



Xin Teng (CH)



Kim Jong-yeop (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Gilgamesh en Honkai Star Rail?

Gilgamesh llega desde la franquicia Fate como el legendario rey-héroe, orgulloso y altivo, pero de una fuerza abrumadora: el rey de Uruk y el héroe épico más antiguo de la humanidad. Honkai Star Rail lo presentó como personaje jugable durante la segunda oleada de la colaboración con Fate, llegando junto a Rin Tohsaka; ambos fueron precedidos por el debut conjunto de Saber y Archer.

Ahora bien, aunque la personalidad y las habilidades de Gilgamesh en el juego podrían conferirle, sobre el papel, una identidad clara de causante de daño, en la práctica sus habilidades se inclinan tanto hacia el apoyo como hacia el ataque, si no más.

A pesar de su personalidad egocéntrica, está diseñado específicamente para potenciar a Saber, con quien comparte una nueva mecánica de «ataque conjunto de seguimiento» que les permite atacar juntos una vez que su contador de ataques combinados alcanza un nivel lo suficientemente alto.

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Explicación del conjunto de habilidades de Gilgamesh

El conjunto de habilidades de Gilgamesh en Honkai Star Rail funciona con dos contadores independientes que se van acumulando en segundo plano mientras él mismo hace muy poco. El primero es «Interés», que aumenta en 1 cada vez que un aliado que no sea Gilgamesh juega su turno, y cada punto eleva su SPD en un 10 por ciento, por lo que este contador por sí solo le hace más rápido cuanto más se alarga el combate.

En cuanto el «Interés» alcance 10 por primera vez, entra en el estado «Interés despertado» durante el resto de la batalla, en el que solo puede usar su habilidad, «Puerta de Babilonia», y cada vez que la usa, su «Interés» vuelve a ponerse a cero, por lo que la acumulación vuelve a empezar.

El segundo contador registra el recuento de ataques compartidos entre Gilgamesh y Saber. Cada vez que cualquiera de los dos ataca, el recuento aumenta, y una vez que alcanza el 8, desencadenan un «ataque de seguimiento conjunto» que golpea a todos los enemigos con el daño de Rayo de Gilgamesh y el daño de Viento de Saber a la vez.

Ese intercambio restablece el contador, devuelve a Saber una gran cantidad de energía y potencia el daño de su siguiente habilidad definitiva, lo cual es la razón principal por la que ambos están diseñados para utilizarse juntos.

Aparte de esos dos sistemas, su Habilidad Definitiva, «Enuma Elish», golpea una vez a todos los enemigos y luego lanza diez golpes adicionales contra objetivos aleatorios, lo que la hace muy eficaz tanto contra objetivos individuales resistentes como contra oleadas completas de enemigos. Su Talento también le otorga una mejora temporal al daño de su Habilidad Definitiva cada vez que un aliado utilice la suya, lo que beneficia a los equipos construidos en torno al uso frecuente de las Habilidades Definitivas.

Resumen de las Huellas y los Eidolones de Gilgamesh

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las Huellas de Gilgamesh, seguidas de sus Eidolones.

Las huellas de Gilgamesh

Su ataque básico, «Golpe a medias», inflige daño de Rayo equivalente a hasta el 100 % del ataque de Gilgamesh a un enemigo designado. Se trata de un simple golpe de relleno al que recurre sobre todo antes de que sus habilidades pasivas alcancen su máximo potencial.

Su habilidad, «Puerta de Babilonia», le otorga «Reconocimiento del rey», lo que le permite ignorar hasta un 30 % de la DEF del objetivo durante 3 turnos, para luego infligir un daño de Rayo equivalente a hasta el 280 % del ATK de Gilgamesh a un enemigo designado, además de hasta el 140 % de su ATK a los objetivos adyacentes.

Su habilidad definitiva, «Enuma Elish», inflige daño de rayo equivalente a hasta el 400 % del ataque de Gilgamesh a todos los enemigos y, a continuación, lanza 10 disparos adicionales que infligen cada uno daño de rayo equivalente a hasta el 100 % de su ataque a un enemigo aleatorio.

Su talento tiene dos componentes con nombre. «Divertime al máximo» le otorga «La carga del rey» cada vez que un aliado utiliza su habilidad definitiva, lo que aumenta el daño de su propia habilidad definitiva hasta un 40 % durante 3 turnos y, por separado, acumula sus acumulaciones de «Interés» a medida que pasan los turnos de los aliados. «Te concedo permiso para atacar» lleva la cuenta del ataque compartido con Saber descrito anteriormente, que culmina en su «ataque de seguimiento conjunto».

Técnica de Gilgamesh Enkidu Crea una dimensión especial durante 10 segundos que congela a los enemigos que quedan atrapados en su interior. Atacar a uno de esos enemigos al inicio del combate inflige daño de rayo equivalente al 200 % del ataque de Gilgamesh a todos los enemigos y le otorga 3 puntos de «Interés».

Habilidades adicionales de Gilgamesh Apertura épica Cuando Gilgamesh utiliza su habilidad definitiva, obtiene 2 puntos de interés. Cuando otros aliados utilizan sus habilidades definitivas, obtiene 2 puntos de interés y regenera energía equivalente al 30 % de la energía que estos han gastado. Altivez del héroe Aumenta su daño crítico en un 25 % por cada punto de interés que tenga durante la batalla, con un máximo de 6 acumulaciones. Conflicto del Hegemón Aumenta el ataque y el daño crítico de todos los aliados en un 20 % mientras él está en el campo de batalla. Si la energía máxima de un aliado supera los 140, cada punto de exceso se suma a otra bonificación combinada del 100 % para ambas estadísticas.

Bonificaciones de estadísticas de Gilgamesh (total) +18 % de ATA +18,7 % de probabilidad de crítico +8 % de daño de rayo

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Eidolones de Gilgamesh

Su E1, «El que vio las profundidades», comparte con todo el equipo el efecto de ignorar la DEF de «Reconocimiento del rey», aumenta su propio ATK en un 60 % y devuelve 40 de energía cada vez que usa su habilidad. Este es un punto de partida muy bueno para cualquiera que se conforme con jugar con Gil en su rol híbrido previsto a un nivel de rendimiento superior en comparación con su E0.

Su E2, «Sabiduría que lo abarca todo», es la mejor opción para los jugadores que quieran utilizarlo como un «auténtico» carry de DPS. Otorga 5 de interés al entrar en combate y otros 5 cuando usa su habilidad definitiva, al tiempo que aumenta el multiplicador de daño de su habilidad hasta un 100 % contra su objetivo principal y un 50 % contra los enemigos adyacentes.

Sus habilidades E3 a E5 son mejoras menores basadas en el nivel: la E3 aumenta los niveles de su habilidad y de su ataque básico; la E4 aumenta su tasa de regeneración de energía en un 20 %; y la E5 eleva aún más los niveles de su habilidad definitiva y de su talento.

Su E6, «Alma que engendró la amistad», aunque costosa, destaca claramente por encima de su E2. Aumenta el multiplicador de daño de rebote de su Habilidad Definitiva en un 80 %, otorga a todo el equipo un 20 % de PENETRACIÓN DE RESISTENCIA de todo tipo mientras está en el campo de batalla y le permite acumular puntos de «Regla de Oro» de las Habilidades Definitivas de sus aliados, que se convierten en un gran aumento de DAÑO CRÍTICO la próxima vez que utilice su propia Habilidad Definitiva.

Evaluación del meta de Gilgamesh en Honkai Star Rail: ¿Es Gilgamesh bueno?

Gilgamesh es una unidad híbrida muy potente y de primer nivel, especialmente indicada para equipos construidos en torno a Saber y otros líderes con habilidades definitivas de alto coste energético, ya que sus mejoras pasivas escalan directamente en función de la cantidad de energía que consumen sus aliados.

Clasificación por niveles de Gilgamesh Valoración general EX Clasificaciones de final de partida Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Gilgamesh rinde mejor como híbrido (sub-DPS + apoyo) que como DPS puro, ya que su kit otorga a todo el equipo un aumento fijo de ATQ y DAÑO CRÍTICO que se incrementa aún más frente a ultis de alto coste de energía, además de compartir su ignorancia de DEF personal con todos una vez que alcanza el Eidolón 1.

Su ataque combinado de seguimiento con Saber añade una auténtica segunda ronda de daño a la rotación de esa pareja, y el efecto de control de masas de su técnica lo hace útil incluso antes de que actúe por primera vez.

Su principal limitación como DPS principal independiente es que su propia producción de daño depende en gran medida de la inversión en Eidolón. Su rendimiento sin su E2 se acerca más a un papel de apoyo sólido y sub-DPS que al de un carry de primer nivel.

Cómo conseguir a Gilgamesh en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Gilgamesh es un personaje de 5 estrellas limitado a la colaboración con Fate en HSR que se puede obtener a través de su propio «Warp» de evento de personaje, no del «Warp» estándar permanente. Para conseguirlo, necesitas jades estelares, que se obtienen a razón de 1:1 a partir de fragmentos oníricos. Con 160 jades estelares puedes comprar un pase de teletransporte especial, que luego podrás usar en su teletransporte de evento de personaje.

Los «Oneiric Shards» son la moneda premium que se obtiene al recargar directamente, y merece la pena consultar la pantalla de recarga para ver si hay bonificaciones por primera compra u ofertas de paquetes por tiempo limitado antes de que salga un nuevo banner. Gilgamesh debutó en el cartel «Del principio, Enuma Elish» en la versión 4.4, que actualmente está activo de forma indefinida.

Algo inusual para un personaje de 5 estrellas de duración limitada, Gilgamesh (o Archer, tú eliges) se puede conseguir gratis entre su debut el 24 de julio de 2026 y el final de la versión 4.6, por lo que no es necesario que realices ningún sorteo en su banner para añadirlo a tu plantilla. Esa recompensa por iniciar sesión es independiente de su propio banner y no afecta a su calendario de repeticiones.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Gilgamesh en 2026?

Gilgamesh es una elección imprescindible si tienes pensado utilizar a Saber como DPS principal en uno de tus equipos, ya que su conjunto de habilidades está diseñado específicamente para potenciar su rotación mediante el «Ataque conjunto de seguimiento» y sus mejoras pasivas.

Incluso sin Saber, sus mejoras personales basadas en la energía lo convierten en un sólido apoyo y un buen DPS secundario para cualquier equipo que se apoye en un carry con una gran habilidad definitiva.

Dado que además se puede conseguir gratis hasta la versión 4.6, hay muy pocas razones —a menos que prefieras a Archer— para no añadirlo a tu plantilla, incluso si no tienes pensado invertir más en él. El kit de Gilgamesh recompensa una mayor inversión sobre todo si quieres orientarlo hacia un auténtico papel de DPS principal en lugar de uno de apoyo + DPS secundario.

Ventajas Contras ✅ Se puede conseguir gratis hasta la versión 4.6 con solo iniciar sesión, sin necesidad de realizar tiradas para desbloquearlo



✅ Ignora la DEF de forma innata, lo que se extiende a todo el equipo una vez que alcanza el nivel Eidolon 1



✅ Potentes mejoras pasivas de ATK y CRIT DMG que aumentan aún más con la Energía



máxima de los aliados ✅ Añade una auténtica segunda fuente de daño gracias al «Ataque conjunto de seguimiento» con Saber



✅ El efecto de control de masas de su técnica resulta útil incluso antes de que juegue su primer turno



✅ Es totalmente neutro en cuanto a puntos de habilidad, por lo que no supone una carga para la economía de PS del equipo ❌ Su producción de DPS principal depende en gran medida de la inversión en Eidolón para competir con los carries



especializados ❌ Necesita un breve periodo de adaptación antes de que sus potenciadores pasivos y el acceso a sus habilidades entren en



acción ❌ Su gestión de la energía y su velocidad (SPD) varían en función de la actividad de sus aliados

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