Gilgamesh HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Gilgamesh ist ein 5-Sterne-Charakter des Elements Blitz auf dem „Pfad der Zerstörung“, der in Honkai Star Rail im Rahmen der „Fate“-Kooperation (Phase 2) zusammen mit seiner charakteristischen Partnerin Saber (Phase 1) eingeführt wurde. Dieser Charakter-Guide behandelt seine Fähigkeiten, Spuren, Eidolons, seinen Banner-Status und die Frage, ob es sich lohnt, ihn zu ziehen – basierend auf deinem aktuellen Kader und den verfügbaren Ressourcen.

Außerdem habe ich genau erklärt, wie seine passive Fähigkeit zum Stapeln von „Interest“ funktioniert, was sein gemeinsamer Folgeangriff mit Saber tatsächlich bewirkt und wo seine persönliche Schadensobergrenze liegt, falls du ihn lieber als Haupt-DPS statt als Hybrid aus Support und Sub-DPS aufbauen möchtest.

Gilgamesh auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Blitz Pfad Zerstörung Rolle Hybrid Veröffentlicht Version 4.4 (Vom Anfang, Enuma-Elish-Banner) Wiederholungen Kooperations-Banner auf unbestimmte Zeit verfügbar Synchronsprecher Tomokazu Seki (JP)



Xin Teng (CH)



Kim Jong-yeop (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Gilgamesch in „Honkai Star Rail“?

Gilgamesch kommt aus der „Fate“-Reihe und präsentiert sich als der herablassend stolze, aber dennoch überwältigend mächtige Heldenkönig der Legende selbst – der König von Uruk und ältester epischer Held der Menschheit. „Honkai Star Rail“ stellte ihn im Rahmen der zweiten Welle der „Fate“-Kooperation als spielbaren Charakter vor, der zusammen mit Rin Tohsaka erschien; beiden ging das gemeinsame Debüt von Saber und Archer voraus.

Nun mögen Gilgameshs Persönlichkeit und seine Fähigkeiten im Spiel ihm auf dem Papier die Rolle eines reinen Schadensverursachers zuweisen, doch in der Praxis sind seine Fähigkeiten ebenso stark – wenn nicht sogar stärker – auf Unterstützung ausgerichtet.

Trotz seiner egozentrischen Art ist er speziell darauf ausgelegt, Saber zu stärken: Er verfügt über eine neue Mechanik für gemeinsame Folgeangriffe, die es den beiden ermöglicht, gemeinsam zuzuschlagen, sobald ihre kombinierte Angriffszahl hoch genug ist.

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Gilgameshs Fähigkeiten im Detail

Gilgameshs Fähigkeiten in „Honkai Star Rail“ basieren auf zwei separaten Zählern, die sich im Hintergrund aufbauen, während er selbst nur sehr wenig tut. Der erste ist „Interest“, der jedes Mal um 1 steigt, wenn ein anderer Verbündeter als Gilgamesh an der Reihe ist, und jeder Punkt erhöht seine SPD um 10 Prozent – allein dieser Zähler macht ihn also umso schneller, je länger ein Kampf dauert.

Sobald sein Interesse zum ersten Mal den Wert 10 erreicht, wechselt er für den Rest des Kampfes in den Zustand „Wecktes Interesse“, in dem er nur noch seine Fertigkeit „Tor von Babylon“ einsetzen kann. Bei jedem Einsatz dieser Fertigkeit wird sein Interesse auf null zurückgesetzt, sodass der Aufbau von Neuem beginnt.

Der zweite Zähler erfasst die gemeinsamen Angriffszahlen von Gilgamesh und Saber. Jedes Mal, wenn einer von beiden angreift, erhöht sich der Zähler, und sobald er 8 erreicht, lösen sie einen gemeinsamen Folgeangriff aus, der jeden Gegner gleichzeitig mit Gilgameshs Blitzschaden und Sabers Windschaden trifft.

Dieser Angriff setzt den Zähler zurück, erstattet Saber einen großen Teil ihrer Energie zurück und verstärkt den Schaden ihrer nächsten ultimativen Fähigkeit – was der Hauptgrund dafür ist, dass die beiden darauf ausgelegt sind, gemeinsam eingesetzt zu werden.

Abgesehen von diesen beiden Systemen trifft seine Ultimative Fähigkeit „Enuma Elish“ jeden Gegner einmal und feuert anschließend zehn zusätzliche Treffer auf zufällige Ziele ab, was sie sowohl gegen einzelne, widerstandsfähige Ziele als auch gegen ganze Gegnerwellen stark macht. Sein Talent gewährt ihm zudem einen vorübergehenden Buff für den Schaden seiner Ultimativen Fähigkeit, sobald ein Verbündeter seine eigene Ultimative Fähigkeit einsetzt – was Teams belohnt, die auf den häufigen Einsatz von Ultimativen Fähigkeiten ausgerichtet sind.

Übersicht über Gilgameshs Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Gilgamesh tatsächlich bewirken, gefolgt von seinen Eidolons.

Gilgameshs Spuren

Sein Basisangriff „Halbherziger Schlag“ fügt einem ausgewählten Gegner Blitzschaden in Höhe von bis zu 100 % von Gilgameshs Angriffskraft zu. Es handelt sich um einen einfachen Füllangriff, auf den er meist zurückgreift, bevor seine passiven Fähigkeiten ihre volle Wirkung entfalten.

Seine Fertigkeit „Tor von Babylon“ gewährt ihm „Königliche Anerkennung“, wodurch er 3 Runden lang bis zu 30 % der Verteidigung des Ziels ignorieren kann; anschließend fügt er einem ausgewählten Gegner Blitzschaden in Höhe von bis zu 280 % von Gilgameshs Angriff zu sowie angrenzenden Zielen Blitzschaden in Höhe von bis zu 140 % seines Angriffs.

Seine ultimative Fähigkeit „Enuma Elish“ fügt allen Gegnern Blitzschaden in Höhe von bis zu 400 % von Gilgameshs Angriff zu und feuert anschließend 10 zusätzliche Schüsse ab, die jeweils einem zufälligen Gegner Blitzschaden in Höhe von bis zu 100 % seines Angriffs zufügen.

Sein Talent besteht aus zwei benannten Komponenten. „Unterhalte mich in vollen Zügen““ verleiht ihm „King’s Burden“, sobald ein Verbündeter seine ultimative Fähigkeit einsetzt, wodurch sein eigener ultimativer Schaden für 3 Runden um bis zu 40 % erhöht wird, und baut zusätzlich mit jedem verbündeten Zug seine „Interest“-Stapel auf. „Ich erlaube dir zuzuschlagen“ verfolgt die oben beschriebene gemeinsame Angriffszahl mit Saber, die in ihrem gemeinsamen Folgeangriff gipfelt.

Gilgameshs Technik Enkidu Erzeugt für 10 Sekunden eine spezielle Dimension, die darin gefangene Gegner einfriert. Ein Angriff auf einen dieser Gegner zu Beginn des Kampfes fügt allen Gegnern Blitzschaden in Höhe von 200 % von Gilgameshs Angriff zu und gewährt ihm 3 „Interest“-Stapel.

Gilgameschs Bonusfähigkeiten Epische Eröffnung Wenn Gilgamesh seine ultimative Fähigkeit einsetzt, erhält er 2 Interesse. Wenn andere Verbündete ihre ultimativen Fähigkeiten einsetzen, erhält er 2 Interesse und regeneriert Energie in Höhe von 30 % der von ihnen verbrauchten Energie. Heldens Stolz Erhöht seinen Krit-Schaden um 25 % für jeden Punkt „Interesse“, den er während des Kampfes besitzt; bis zu 6-mal stapelbar. Hegemons Streit Erhöht die Angriffskraft und den kritischen Schaden aller Verbündeten um 20 %, solange er auf dem Spielfeld ist. Wenn die maximale Energie eines Verbündeten 140 übersteigt, führt jeder überschüssige Punkt zu einem zusätzlichen kombinierten Bonus von 100 % auf beide Werte.

Gilgameshs Attributboni (insgesamt) +18 % Angriff +18,7 % Krit-Rate +8 % Blitzschaden

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Gilgameshs Eidolons

Seine E1-Fähigkeit „Der, der die Tiefe sah“ teilt den DEF-Ignorieren-Effekt von „Königliche Anerkennung“ mit dem gesamten Team, erhöht seinen eigenen Angriff um 60 % und erstattet jedes Mal, wenn er seine Fähigkeit einsetzt, 40 Energie. Dies ist ein sehr guter Ausgangspunkt für alle, die Gil gerne in seiner vorgesehenen Hybrid-Rolle spielen möchten – und das auf einem höheren Leistungsniveau als mit seiner E0.

Sein E2-Fähigkeit „Allumfassende Weisheit“ ist die beste Wahl für Spieler, die ihn als „echten“ DPS-Carry einsetzen möchten. Sie gewährt 5 Interest beim Eintritt in den Kampf und weitere 5, wenn er seine Ultimate einsetzt, während sie den Schadensmultiplikator seiner Fertigkeit gegenüber dem Primärziel um bis zu 100 % und gegenüber benachbarten Gegnern um 50 % erhöht.

Seine E3 bis E5 sind kleinere, stufenabhängige Verbesserungen: E3 erhöht die Stufen seiner Fertigkeit und seines Basisangriffs, E4 steigert seine Energieregenerationsrate um 20 % und E5 erhöht die Stufen seiner ultimativen Fähigkeit und seines Talents weiter.

Sein E6, „Seele, die Freundschaft gebar“, ist zwar teuer, sticht aber neben seinem E2 deutlich hervor. Sie erhöht den Abprall-Schadensmultiplikator seiner Ultimativ-Fähigkeit um 80 %, gewährt dem gesamten Team 20 % Widerstandsdurchdringung aller Arten, solange er auf dem Spielfeld ist, und ermöglicht es ihm, „Golden Rule“-Punkte aus den Ultimativ-Fähigkeiten seiner Verbündeten zu sammeln, die sich beim nächsten Einsatz seiner eigenen Ultimativ-Fähigkeit in einen erheblichen kritischen Schadensbonus umwandeln.

Gilgamesh Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Gilgamesh gut?

Gilgamesh ist eine sehr starke Einheit vom Typ „Hybrid“ der Spitzenklasse, die sich besonders für Teams eignet, die um Saber und andere Carrys mit Ultimate-Fähigkeiten mit hohen Energiekosten herum aufgebaut sind, da seine passiven Buffs direkt davon abhängen, wie viel Energie seine Verbündeten verbrauchen.

Gilgameschs Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endspiel-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Gilgamesh schneidet als Hybrid (Sub-DPS + Unterstützung) besser ab als als reiner DPS, da sein Fähigkeiten-Set dem gesamten Team einen pauschalen Angriffs- und Krit-Schadensbonus gewährt, der bei Ultimaten mit hohen Energiekosten noch weiter ansteigt – zusätzlich dazu, dass er seine persönliche Verteidigungsignorierung mit allen teilt, sobald er Eidolon 1 erreicht hat.

Sein gemeinsamer Folgeangriff mit Saber fügt der Rotation dieses Duos eine echte zweite Schadensphase hinzu, und der Crowd-Control-Effekt seiner Technik macht ihn bereits nützlich, noch bevor er zum ersten Mal agiert.

Seine größte Einschränkung als eigenständiger Haupt-DPS besteht darin, dass seine eigene Schadensausbeute stark von der Investition in Eidolon abhängt. Ohne seine E2-Stufe liegt seine Leistung eher im Bereich eines starken Unterstützers und Sub-DPS als eines Top-Carry.

So erhältst du Gilgamesh in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Gilgamesh ist ein limitierter 5-Sterne-Charakter aus der „Fate“-Kooperation in HSR, der über seinen eigenen Charakter-Event-Warp gezogen werden kann, nicht über den permanenten Standard-Warp. Um ihn zu ziehen, benötigst du „Stellar Jades“, die im Verhältnis 1:1 aus „Oneiric Shards“ umgewandelt werden. Für 160 „Stellar Jades“ erhältst du einen „Special Warp Pass“, den du dann für seinen Charakter-Event-Warp verwenden kannst.

„Oneiric Shards“ sind die Premiumwährung, die ihr durch direkte Aufladungen erhaltet. Es lohnt sich, vor der Veröffentlichung eines neuen Banners auf dem Aufladebildschirm nach einem Erstkaufbonus oder zeitlich begrenzten Bundle-Angeboten Ausschau zu halten. Gilgamesh feierte sein Debüt im Banner „Vom Anfang, Enuma Elish“ in Version 4.4, das derzeit auf unbestimmte Zeit läuft.

Ungewöhnlich für einen limitierten 5-Sterne-Charakter ist, dass Gilgamesh (oder „Archer“, ganz nach deiner Wahl) zwischen seinem Debüt am 24. Juli 2026 und dem Ende von Version 4.6 kostenlos beansprucht werden kann, sodass du nicht unbedingt an seinem Banner ziehen musst, um ihn in dein Team aufzunehmen. Diese Anmeldebelohnung ist unabhängig von seinem eigenen Banner und hat keinen Einfluss auf den Zeitplan für seine erneute Verfügbarkeit.

Fazit: Solltest du für Gilgamesh ziehen2026?

Gilgamesh ist ein absolutes Muss, wenn du vorhast, Saber als Haupt-DPS in einem deiner Teams einzusetzen, da sein Fähigkeiten-Set speziell darauf ausgelegt ist, ihre Rotation durch den gemeinsamen Folgeangriff und seine passiven Buffs noch wirkungsvoller zu machen.

Selbst ohne Saber machen ihn seine persönlichen, energieabhängigen Buffs zu einer soliden Unterstützung und einem guten Sub-DPS für jedes Team, das sich auf einen Carry mit starker Ultimate stützt.

Da er zudem bis Version 4.6 kostenlos erhältlich ist, gibt es kaum einen Grund – es sei denn, du bevorzugst Archer –, ihn nicht in deinen Kader aufzunehmen, selbst wenn du nicht vorhast, weiter in ihn zu investieren. Gilgameshs Fähigkeiten lohnen weitere Investitionen vor allem dann, wenn du ihn in Richtung einer echten Haupt-DPS-Rolle statt einer Support- und Neben-DPS-Rolle entwickeln möchtest.

Vorteile Nachteile ✅ Kann bis Version 4.6 einfach durch Einloggen kostenlos beansprucht werden, es ist kein Ziehen erforderlich, um ihn



freizuschalten ✅ Integrierte DEF-Ignorierung, die sich auf das gesamte Team ausweitet, sobald er Eidolon 1



erreicht ✅ Starke passive ATK- und CRIT-DMG-Buffs, die sich mit der maximalen Energie



der Verbündeten weiter skalieren ✅ Fügt durch den gemeinsamen Folgeangriff mit Saber



eine echte zweite Schadensinstanz hinzu ✅ Der Crowd-Control-Effekt seiner Technik ist bereits nützlich, bevor er seinen ersten Zug



macht ✅ Völlig skillpunktneutral, belastet also die SP-Bilanz des Teams nicht ❌ Sein persönlicher Haupt-DPS-Output hängt stark von der Investition in „Eidolon“ ab, um mit dedizierten Carries



mithalten zu können ❌ Benötigt eine kurze Anlaufphase, bevor seine passiven Buffs und der Zugriff auf seine Fertigkeiten zum Tragen



kommen ❌ Seine Energie- und Geschwindigkeitswerte schwanken je nachdem, wie aktiv seine Verbündeten sind

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Häufig gestellte Fragen