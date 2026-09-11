Gallagher HSR: Descripción general del personaje y equipamiento 2026

Esta guía del personaje Gallagher de HSR repasa su kit, sus Eidolones y si merece la pena intentarlo conseguir en Honkai Star Rail en función de lo que ya tengas en tu plantilla.

Gallagher es uno de los mejores sanadores gratuitos que HSR ha lanzado jamás, un personaje de 4 estrellas del elemento Fuego y del tipo Abundancia que convierte una desventaja en su kit completo de curación. En lugar de lanzar curaciones directamente, inflige el efecto «Besotted» a los enemigos para que cualquier aliado que los ataque se cure, y lo complementa con uno de los daños por «Resistencia» más altos que puede infligir una unidad de soporte.

Gallagher de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 4★ Elemento Fuego Ruta Abundancia Función Apoyo Lanzamiento Versión 2.1 (banner «Palabras de antaño») Actores de doblaje Erik Braa (EN)



Satoshi Mikami (JP)



Ma Yufei (CH)



Park Sang-hoon (KR) Valoración general S Valoraciones finales Memoria del caos: S



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Gallagher en Honkai Star Rail?

Gallagher trabaja como agente de seguridad para la Familia Bloodhound en Penacony, y como segundo trabajo ejerce de coctelero, un tipo tranquilo y un poco desaliñado. No le preocupa su aspecto ni cómo prepara las bebidas, pero se muestra cortés con los clientes y discretamente alerta incluso cuando parece relajado.

Lleva a cuestas el peso de un pasado complicado que la historia nunca explica directamente, y él nunca lo menciona por iniciativa propia. Los jugadores lo conocen por primera vez durante el arco argumental de Penacony, donde su actitud relajada de camarero esconde unos instintos mucho más agudos.

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Explicación del kit de Gallagher

Todo el kit de Gallagher gira en torno a un ciclo: infligir «Embriagado» y, a continuación, dejar que los ataques de sus aliados se curen a sí mismos. Su habilidad definitiva, «Etiqueta del champán», inflige «Embriagado» a todos los enemigos y potencia su próximo ataque básico convirtiéndolo en «Ataque de néctar», que golpea con mucha más fuerza que un ataque de seguimiento normal y además reduce el ataque del objetivo.

Cualquier enemigo afectado por «Besotted» que sea atacado por un aliado activa su talento, «Tipsy Tussle», restaurando los PV a quien haya asestado el golpe y aumentando el daño de ruptura que recibe ese enemigo.

Dado que la curación activada por «Besotted» se calcula a partir de valores fijos en lugar de un porcentaje, la capacidad curativa real de Gallagher depende en gran medida de la frecuencia con la que sus aliados ataquen a objetivos con este efecto negativo, y no de las estadísticas de curación tradicionales.

Su habilidad «Special Brew» le permite recurrir a una curación directa a un único objetivo cuando «Besotted» aún no está activo en el objetivo adecuado. Entre el daño a la Resistencia que inflige la propia habilidad definitiva y el golpe posterior de «Nectar Blitz», Gallagher también agota las barras de Resistencia de los enemigos con una rapidez inusual para un personaje de apoyo.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Gallagher

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las «Trazas» de Gallagher, seguidas de sus «Eidolones».

Rastros de Gallagher

Su ataque básico, «Corkage Fee», inflige hasta el 100 % de su ATK a un único enemigo en el nivel 6, o hasta el 250 % de su ATK como «Nectar Blitz» potenciado tras usar su habilidad definitiva, lo que además reduce el ATK del objetivo hasta un 15 % durante 2 turnos.

Su habilidad, «Special Brew», cura a un aliado objetivo hasta 1.600 HP al nivel máximo de «Trace», lo que le proporciona una curación fiable a un solo objetivo fuera del ciclo de «Besotted».

Su habilidad definitiva, «Champagne Etiquette», inflige «Besotted» a todos los enemigos durante 2 turnos e inflige hasta un 150 % de su ATK como daño de fuego a todos los enemigos, al tiempo que potencia su próximo ataque básico convirtiéndolo en «Nectar Blitz».

Su habilidad, «Tipsy Tussle», es el núcleo de su conjunto de habilidades. Hace que los objetivos «Besotted» reciban hasta un 12 % más de daño de ruptura y restaura hasta 640 HP al aliado que les aseste el golpe.

Técnica de Gallagher Elixir artesanal Ataca inmediatamente al enemigo al usarla. Al entrar en combate, inflige «Enamoramiento» a todos los enemigos durante 2 turnos e inflige daño de fuego equivalente al 50 % del ATQ de Gallagher a todos los enemigos.

Habilidades adicionales de Gallagher ¡Salud! Cuando Gallagher utiliza «Nectar Blitz» para atacar a un enemigo afectado por «Besotted», el efecto de restauración de PV de su talento también se aplica a todos los demás aliados en ese ataque. Levadura orgánica Tras usar su habilidad definitiva, Gallagher adelanta inmediatamente su propia acción en un 100 %. Mezcla novedosa Aumenta la curación que proporciona Gallagher en una cantidad equivalente al 50 % de su efecto de ruptura, hasta un aumento máximo de la curación que proporciona del 75 %.

Bonificaciones de estadísticas de Gallagher (total) +28 % de resistencia a efectos +13,3 % de efecto de ruptura +18 % de PV

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Eidolones de Gallagher

E1, «Salty Dog», regenera 20 de energía y otorga una mejora permanente del 50 % a la RES a efectos en el momento en que Gallagher entra en combate, lo que te permite reducir la RES a efectos en sus reliquias.

E2, «Lion's Tail», supone un auténtico aumento de potencia: permite que su habilidad elimine un efecto negativo del aliado objetivo y le otorga a ese aliado un aumento del 30 % en la Resistencia a los efectos durante 2 turnos, lo que la convierte en una de las mejores cartas si ya lo tienes en tu colección.

E4, «Last Word», destaca por ser «Increíble», ya que prolonga la duración del estado «Besotted» un turno más, lo que te da más oportunidades para activar su ciclo de curación.

E3, E5 y E6 son un grupo de menor prioridad: añaden pequeñas mejoras numéricas a su Habilidad, Ataque Básico, Habilidad Definitiva y niveles de Talento, además de un aumento del Efecto de Rotura y la Eficacia de Rotura en E6. Ninguna de ellas cambia la forma en que Gallagher juega realmente, pero aun así, son mejoras bastante buenas que conviene tener

Evaluación de Gallagher en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es bueno Gallagher?

Gallagher es una elección sólida, especialmente para equipos construidos en torno al daño por Efecto de Rotura o a una estrategia de sostenibilidad basada en el sacrificio de PV, como Boothill o Castorice.

Clasificación de Gallagher Valoración general S Clasificaciones de fase final Memoria del Caos: S



Ficción Pura: S



Sombra Apocalíptica: EX

Actualmente es una de las opciones de soporte de 4 estrellas gratuitas más potentes del juego, capaz de plantar cara incluso a varios sanadores de 5 estrellas de edición limitada gracias a su capacidad de curación de área de efecto y al gran daño que inflige con su Super Break. Su debuff «Besotted» también encaja a la perfección con los personajes de daño que necesitan que los enemigos estén debilitados para desplegar su propio repertorio de habilidades, por lo que se integra perfectamente en equipos que ya se basan en esa mecánica.

La principal limitación de Gallagher es que su habilidad definitiva cuesta 110 de energía y que sus dos formas de ataque básico solo devuelven 20 de energía; por lo tanto, para compensarlo, necesita una inversión sólida en velocidad en su configuración para mantener constante el tiempo de actividad de «Besotted» frente a enemigos más rápidos.

Cómo conseguir a Gallagher en Honkai Star Rail: estandarte, coste de teletransporte y recarga

Gallagher es un personaje estándar de 4 estrellas, por lo que forma parte del conjunto compartido de personajes de 4 estrellas de todos los banners de Warp, tanto del Warp estándar permanente como de cualquier Warp de evento de personajes activo. Un solo intento en cualquier «Warp» cuesta un «Star Rail Pass» o un «Pase especial Star Rail»», ambos adquiribles con 160 «Jades Estelares». Para quienes realicen recargas, los «Oneiric Shards» se canjean a razón de 1:1 con los «Jades Estelares».

Recuerda que, si tienes pensado recargar para conseguir los Eidolones de Gallagher o sus mejores Conos de Luz, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga Oneiric de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de Batalla de Honor Sin Nombre y el Pase de Suministros Exprés antes de comprar nada. Esto aumentará significativamente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

Gallagher debutó en la versión 2.1 de Honkai Star Rail como personaje de 4 estrellas con tasa de aparición mejorada, junto con el banner «Palabras de antaño de Acheron». Desde entonces, se ha mantenido en el grupo estándar de 4 estrellas sin un banner de reaparición propio, apareciendo en su lugar como opción de tasa de aparición aumentada en muchos banners de personajes posteriores, más recientemente junto a los banners de Robin Summeretto y Hyacine de la versión 4.5.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Gallagher en 2026?

Gallagher es una recomendación fácil si tu plantilla necesita una unidad de soporte que también pueda aportar daño real. Equípalo lo antes posible en cuanto lo consigas, ya que, en realidad, es un excelente apoyo que rinde bien incluso en los modos más exigentes de la fase final del juego a pesar de su rareza; además, sus capacidades de soporte ya son sólidas incluso en el nivel E0.

La principal desventaja es su requisito de SPD: sin él, resulta más difícil mantener de forma constante el tiempo de actividad de «Besotted» y su curación de área de efecto de emergencia procedente de sus habilidades adicionales.

¿Deberías intentar conseguir a Gallagher específicamente? La respuesta es no, a menos que seas un fan incondicional de Gallagher. Es una muy buena opción de 4 estrellas con tasa de aparición aumentada en los banners limitados, pero te conviene más gastar tus tiradas en otra cosa si la unidad de 5 estrellas limitada que lo acompaña no encaja en tu equipo actual ni en tus planes de inversión futuros.

Ventajas Contras ✅ Se obtiene gratis con 4 estrellas en cualquier estandarte Warp, sin necesidad



de un estandarte limitado ✅ Su talento convierte los ataques de los aliados en curación, lo que le permite mantener a los aliados sin gastar su propio turno



✅ Inflige un daño a la Resistencia inusualmente alto para una unidad de apoyo, gracias a su habilidad definitiva y a su ataque



básico mejorado ✅ La habilidad adicional otorga un avance de acción del 100 % tras su habilidad definitiva



✅ Excelente sanador para el equipo



de Castorice basado en el sacrificio de PV ✅ Combina a la perfección con causantes de daño centrados en los debuffs, como Acheron y Dr. Ratio ❌ Requiere una inversión considerable en Velocidad, ya que su habilidad definitiva y su ataque básico apenas regeneran energía



❌ «Besotted» solo cura al aliado que asesta el golpe, por lo que carece de un verdadero componente de curación de área

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