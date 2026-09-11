Gallagher HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Dieser Charakter-Guide zu Gallagher in HSR behandelt seine Fähigkeiten, seine Eidolons und die Frage, ob es sich lohnt, ihn in Honkai Star Rail zu ziehen – je nachdem, welche Charaktere du bereits in deinem Team hast.

Gallagher ist einer der besten kostenlosen Heiler, die HSR je veröffentlicht hat – ein 4-Sterne-Charakter vom Typ „Feuer-Fülle“, der einen Debuff in sein gesamtes Heilungsrepertoire umwandelt. Anstatt Heilungen direkt zu wirken, versetzt er Gegnern den Status „Besotted“, sodass jeder Verbündete, der diese angreift, geheilt wird, und er untermauert dies mit einem der höchsten „Toughness“-Schäden, die eine Sustain-Einheit verursachen kann.

Gallagher auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 4★ Element Feuer Pfad Häufigkeit Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 2.1 (Banner „Words of Yore“) Synchronsprecher Erik Braa (EN)



Satoshi Mikami (JP)



Ma Yufei (CH)



Park Sang-hoon (KR) Gesamtbewertung S Bewertungen im Endspiel Erinnerung an das Chaos: S



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Gallagher in „Honkai Star Rail“?

Gallagher arbeitet als Sicherheitsmitarbeiter für die Bloodhound-Familie in Penacony und geht nebenbei als lockerer, leicht zerzauster Barkeeper einer Nebentätigkeit nach. Sein eigenes Aussehen und die Art, wie er seine Drinks mixt, sind ihm völlig egal, doch gegenüber Gästen bleibt er höflich und ist still und wachsam, auch wenn er entspannt wirkt.

Er trägt die Last einer komplizierten Vergangenheit, die in der Geschichte nie direkt offenbart wird, und er spricht sie von sich aus nie an. Die Spieler begegnen ihm zum ersten Mal im Penacony-Handlungsbogen, wo sich hinter seiner entspannten Barkeeper-Art ein viel schärferer Instinkt verbirgt.

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Gallaghers Ausrüstung im Detail

Gallaghers gesamte Spielweise basiert auf einem einzigen Kreislauf: Er fügt den Gegnern den Status „Besotted“ zu und lässt dann die Angriffe seiner Verbündeten sie selbst heilen. Seine ultimative Fähigkeit, „Champagne Etiquette“, fügt jedem Gegner den Status „Besotted“ zu und verwandelt seinen nächsten Basisangriff in „Nectar Blitz“, der weitaus härter trifft als ein normaler Folgeangriff und zudem die Angriffskraft des Ziels senkt.

Jeder mit „Besotted“ betroffene Gegner, der von einem Verbündeten angegriffen wird, löst sein Talent „Tipsy Tussle“ aus, wodurch demjenigen, der den Treffer gelandet hat, HP wiederhergestellt werden und der „Break“-Schaden, den dieser Gegner erleidet, erhöht wird.

Da die durch „Besotted“ ausgelöste Heilung auf festen Werten statt auf einem Prozentsatz basiert, hängt Gallaghers tatsächliche Heilleistung stark davon ab, wie oft seine Verbündeten mit Debuffs belegte Ziele angreifen, und nicht von herkömmlichen Heilungswerten.

Seine Fähigkeit „Special Brew“ bietet ihm eine direkte Einzelheilung, auf die er zurückgreifen kann, wenn „Besotted“ noch nicht auf das richtige Ziel gewirkt wurde. Durch den von seiner ultimativen Fähigkeit verursachten „Toughness“-Schaden und den Folgeangriff von „Nectar Blitz“ kann Gallagher zudem die „Toughness“-Leisten seiner Gegner ungewöhnlich schnell für einen Charakter in der Unterstützerrolle abtragen.

Übersicht über Gallaghers Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Gallagher bewirken, gefolgt von seinen Eidolons.

Gallaghers Spuren

Sein Basisangriff, „Corkage Fee“, fügt einem einzelnen Gegner auf Stufe 6 bis zu 100 % seines Angriffswerts Schaden zu oder bis zu 250 % seines Angriffswerts als verstärkter „Nectar Blitz“ nach Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit, wodurch zudem der Angriffswert des Ziels für 2 Runden um bis zu 15 % verringert wird.

Seine Fertigkeit „Special Brew“ heilt einen verbündeten Zielcharakter bei maximaler „Trace“-Stufe um bis zu 1.600 HP und bietet ihm so eine zuverlässige Einzelheilung außerhalb des „Besotted“-Zyklus.

Seine ultimative Fähigkeit „Champagne Etiquette“ belegt jeden Gegner für 2 Runden mit dem Status „Besotted“ und fügt allen Gegnern bis zu 150 % seines Angriffswerts als Feuerschaden zu, während sie gleichzeitig seinen nächsten Basisangriff zu „Nectar Blitz“ verstärkt.

Seine Fähigkeit „Tipsy Tussle“ ist das Herzstück seines Fähigkeitenpakets. Sie bewirkt, dass von „Besotted“ betroffene Ziele bis zu 12 % mehr Bruchschaden erleiden, und stellt dem Verbündeten, der den Treffer landet, bis zu 640 HP wieder her.

Gallaghers Technik Handwerker-Elixier Greift den Gegner bei Verwendung sofort an. Verursacht beim Eintritt in den Kampf bei allen Gegnern für 2 Runden den Status „Verliebt“ und fügt allen Gegnern Feuerschaden in Höhe von 50 % von Gallaghers Angriff zu.

Gallaghers Bonusfähigkeiten Prost Wenn Gallagher mit „Nektar-Blitz“ einen von „Verblendet“ betroffenen Gegner angreift, wirkt sich der HP-Regenerations-Effekt seines Talents bei diesem Angriff auch auf alle anderen Verbündeten aus. Organische Hefe Nach dem Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit beschleunigt Gallagher seine eigene Aktion sofort um 100 %. Neuartige Mixtur Erhöht Gallaghers ausgehende Heilung um einen Wert, der 50 % seines „Break“-Effekts entspricht, bis zu einer maximalen Erhöhung der ausgehenden Heilung von 75 %.

Gallaghers Attributboni (insgesamt) +28 % Effekt-Resistenz +13,3 % Break-Effekt +18 % HP

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Gallaghers Eidolons

E1, „Salty Dog“, regeneriert 20 Energie und gewährt einen permanenten 50-prozentigen Effekt-Resistenz-Bonus, sobald Gallagher in den Kampf eintritt, wodurch du weniger Effekt-Resistenz auf seine Relikte setzen musst.

E2, „Lion’s Tail“, ist ein echter Kraftschub: Seine Fertigkeit entfernt einen Debuff vom Zielverbündeten und gewährt diesem Verbündeten für 2 Runden einen 30-prozentigen Effekt-Resistenz-Buff, was ihn zu einer der besten Ziehungen macht, wenn du ihn bereits besitzt.

E4, „Last Word“, sticht als „Amazing“-Fähigkeit hervor, da sie die Dauer des Zustands „Besotted“ um 1 weitere Runde verlängert und dir so mehr Windows bietet, um seinen Heilungszyklus auszulösen.

E3, E5 und E6 bilden eine Gruppe mit geringerer Priorität: Sie verleihen seiner Fertigkeit, seinem Basisangriff, seiner Ultimativ-Fertigkeit und seinen Talentstufen kleine numerische Verbesserungen sowie bei E6 eine Steigerung der „Break“-Wirkung und der „Break“-Effizienz. Keine davon verändert die tatsächliche Spielweise von Gallagher, dennoch sind sie ziemlich gute Upgrades, die man haben sollte

Gallagher in „Honkai Star Rail“ – Meta-Bewertung: Ist Gallagher gut?

Gallagher ist eine starke Wahl, insbesondere für Teams, die auf „Break-Effekt“-Schaden oder eine HP-opfernde Nachhaltigkeitsprüfung ausgerichtet sind, wie beispielsweise Boothill oder Castorice.

Gallaghers Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: S



„Pure Fiction“: S



„Apocalyptic Shadow“: EX

Er ist derzeit eine der stärksten kostenlosen 4-Sterne-Optionen für die Lebenserhaltung im Spiel und kann sich dank seiner flächendeckenden Heilung und seines hohen „Super Break“-Schadens sogar gegen mehrere limitierte 5-Sterne-Heiler behaupten. Sein „Besotted“-Debuff passt zudem hervorragend zu Schadensverursachern, die auf geschwächte Gegner angewiesen sind, um ihr eigenes Potenzial voll auszuschöpfen, sodass er sich nahtlos in Teams einfügt, die bereits auf diese Spielmechanik setzen.

Gallaghers größte Einschränkung besteht darin, dass seine Ultimative Fähigkeit 110 Energie kostet und beide Formen seines Basisangriffs nur 20 Energie zurückgeben. Um dies auszugleichen, benötigt er daher eine solide SPD-Investition in seinem Build, damit sein „Besotted“-Debuff gegen schnellere Gegner konstant aktiv bleibt.

So erhältst du Gallagher in „Honkai Star Rail“: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Gallagher ist ein regulärer 4-Sterne-Charakter und gehört somit zum gemeinsamen 4-Sterne-Pool jedes Warp-Banners, sowohl des permanenten Standard-Warp als auch aller aktiven Charakter-Event-Warp. Ein einzelner Zug bei einem beliebigen Warp kostet entweder einen Star Rail Pass oder einen Star Rail-Sonderfahrkarte, die beide mit 160 „Stellar Jades“ gekauft werden können. Für Spieler, die aufladen möchten, werden Oneiric Shards im Verhältnis 1:1 in Stellar Jades umgewandelt.

Denkt daran: Wenn ihr vorhabt, Guthaben aufzuladen, um Gallaghers Eidolons oder seine besten Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf die Oneiric-Aufladeboni im Shop, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ zu prüfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro ausgegebenem Betrag.

Gallagher feierte sein Debüt in „Honkai Star Rail“ Version 2.1 als 4-Sterne-Charakter mit erhöhter Drop-Rate im Rahmen des Banners „Acherons Worte aus alter Zeit“. Seitdem ist er im regulären 4-Sterne-Pool geblieben, ohne ein eigenes Wiederholungs-Banner, und tauchte stattdessen als Option mit erhöhter Drop-Rate in vielen späteren Charakter-Bannern auf, zuletzt neben den Bannern von Robin Summeretto und Hyacine in Version 4.5.

Fazit: Solltest du in „Honkai Star Rail“ auf Gallagher setzen2026?

Gallagher ist eine klare Empfehlung, wenn dein Team eine Unterstützer-Einheit benötigt, die auch echten Schaden verursachen kann. Baue ihn so schnell wie möglich auf, sobald du ihn hast, da er trotz seiner Seltenheit ein hervorragender Unterstützer ist, der selbst in anspruchsvollen Endgame-Modi gute Leistungen erbringt – außerdem sind seine Unterstützungsfähigkeiten bereits ab E0 solide.

Der größte Nachteil ist seine SPD-Anforderung: Ohne sie lassen sich die Wirkdauer von „Besotted“ und seine Notfall-Flächenheilung durch seine Bonusfähigkeiten nur schwer konstant aufrechterhalten.

Solltest du gezielt nach Gallagher ziehen? Die Antwort lautet „nein“, es sei denn, du bist ein eingefleischter Gallagher-Fan. Er ist ein sehr guter 4-Sterne-Charakter mit erhöhter Drop-Rate in limitierten Bannern, aber du bist besser beraten, deine Ziehversuche anderweitig einzusetzen, wenn der ihn begleitende limitierte 5-Sterne-Charakter nicht in dein aktuelles Team oder deine zukünftigen Investitionspläne passt.

Vorteile Nachteile ✅ Kostenloser 4-Sterne-Charakter aus jedem Warp-Banner, kein limitiertes Banner erforderlich



✅ Sein Talent wandelt Angriffe von Verbündeten in Heilung um, sodass er Heilung leisten kann, ohne seinen eigenen Zug



zu verbrauchen ✅ Verursacht für eine Heilungseinheit ungewöhnlich hohen Toughness-Schaden, sowohl durch seine Ultimative Fähigkeit als auch durch seinen verstärkten Basisangriff



✅ Die Bonusfähigkeit gewährt nach seiner Ultimativfähigkeit



einen 100-prozentigen Aktionssprung ✅ Hervorragender Heiler für Castorices HP-Opfer-Team



✅ Passt hervorragend zu debuff-orientierten Schadensverursachern wie Acheron und Dr. Ratio ❌ Erfordert erhebliche Investitionen in SPD, da seine Ultimative Fähigkeit und sein Basisangriff kaum Energie



regenerieren ❌ „Besotted“ heilt nur den Verbündeten, der den Treffer landet, sodass eine echte AoE-Heilkomponente fehlt

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Häufig gestellte Fragen