Evanescia HSR: Descripción general del personaje y equipamiento 2026

Evanescia es una atacante de 5 estrellas del HSR cuya rotación principal se basa en un recurso llamado «Éxito asegurado», que convierte su estadística de daño crítico en daño adicional de «Elation». Esta guía de personaje repasa las habilidades de Evanescia, sus Eidolones y cuál es la situación actual de su banner y su disponibilidad.

Con este fin, también he analizado cada una de sus «Traces», sus puntos de ruptura de eidolones más potentes y mi veredicto final sobre si merece la pena intentarla conseguir, en función de lo que ya tengas en tu plantilla.

Evanescia de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Físico Ruta Euforia Función DPS Lanzamiento Versión 4.2 (banner «La damisela al mando») Repeticiones Ninguna Actores de doblaje Nathalie Ferare (EN)



Ayane Sakura (JP)



Suxun (CH)



Moon Yoo-jeong (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Evanescia en Honkai Star Rail?

Evanescia se presenta como la observadora invitada especial de los Juegos de Phantasmoon en el planeta Planarcadia, una estudiante de instituto eternamente joven que arbitra el evento en nombre del Aeón de la Euforia, Aha.

Está vinculada al Panarch Elwood, un avatar del Árbol Ambrosíaco, y se le aparece por primera vez al Pionero a través de un cartel, utilizando esa conexión para sacarlo del peligro y llevarlo a la Corte Secreta de Phantasmoon.

Desde allí, Evanescia reconoce la identidad del Pionero y le otorga una Máscara de Mapache, lo que lo identifica como jugador convocado en los Juegos que ella supervisa. Sus primeras escenas la presentan como una figura juguetona y enigmática, más que como una aliada directa: una especie de embaucadora caótica neutral.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Explicación del kit de Evanescia

Como personaje del elemento Físico en la senda de la Exaltación, el kit de Evanescia se desarrolla en dos fases conectadas que giran en torno a un recurso llamado «Éxito asegurado», que ella y sus aliados acumulan antes de gastarlo en golpes más potentes.

1. Acumular «Éxito asegurado» antes del ataque explosivo

Su habilidad , «Disciplina: Veredicto final», inflige daño físico equivalente a hasta el 150 % del ATK de Evanescia a un objetivo y hasta el 75 % del ATK de Evanescia a los enemigos adyacentes.

, «Disciplina: Veredicto final», inflige daño físico equivalente a hasta el 150 % del ATK de Evanescia a un objetivo y hasta el 75 % del ATK de Evanescia a los enemigos adyacentes. Su habilidad de euforia, «Scarlet: Euforia o Ejecución», inflige daño de euforia a todos los enemigos y suma puntos de «Éxito asegurado» por sí misma.

Su talento, «Juventud: Halcyon Evermore», convierte una parte de su estadística de daño crítico directamente en bonificación de «Euforia», por lo que cada punto de daño crítico de su equipamiento cumple una doble función.

2. Gastar energía en «Master Fox» y la habilidad definitiva

Una vez que alcanza los 240 de energía, su talento activa un ataque de seguimiento llamado «Master Fox», que inflige daño físico y le devuelve una parte de esa energía, lo que le permite encadenar otra ráfaga antes.

Su habilidad definitiva, «Swordsong: Absolución denegada», golpea una vez a todos los enemigos del campo de batalla y, a continuación, inflige cinco veces más daño físico; además, cada habilidad que utilice mientras mantenga activa «Éxito asegurado» inflige daño de «Elation» adicional además del daño base.

Este ciclo es la razón por la que Evanescia se decanta por equipo de regeneración de energía y por apoyos que aceleran el tiempo de actividad de su habilidad definitiva, ya que todo su kit está diseñado para recompensar el volver a esa fase de ráfaga con la mayor frecuencia posible.

Resumen de las Huellas y los Eidolones de Evanescia

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las Huellas de Evanescia, seguidas de sus Eidolones.

Las «Traces» de Evanescia

Su ataque básico, «Programa del curso: Examen sorpresa»», inflige daño físico equivalente a hasta el 50 % del ataque de Evanescia a un enemigo designado. Es la Huella que tiene menor prioridad a la hora de subir de nivel, ya que su habilidad y su habilidad de éxtasis aportan la mayor parte de su daño inicial.

Su habilidad, «Disciplina: veredicto final», inflige daño físico equivalente a hasta el 150 % del ataque de Evanescia a un único objetivo y hasta el 75 % de su ataque a los enemigos adyacentes, al tiempo que otorga el efecto «Éxito asegurado». Subir de nivel este «Trace» mejora directamente tanto su daño a un solo objetivo como su daño de área de efecto.

Su talento, «Juventud: Halcyon Evermore», es el que convierte su daño crítico en «Euforia» y desbloquea el ataque de seguimiento «Master Fox» una vez que supera los 240 de energía. Es uno de sus «Trace» de mayor prioridad, ya que determina la eficiencia con la que convierte sus estadísticas en daño adicional.

Su habilidad definitiva, «Swordsong: «Absolution Denied», inflige daño físico equivalente a hasta el 80 % del ataque de Evanescia a todos los enemigos, seguido de cinco instancias de daño físico, cada una equivalente a hasta el 72 % del ataque de Evanescia. Esta es su principal fuente de daño explosivo de área de efecto en todos los modos de final de juego.

La técnica de Evanescia Lluvia de pétalos: Recuerdo floral Inflige inmediatamente un daño físico equivalente a hasta el 100 % del ATK de Evanescia a todos los enemigos que se encuentren dentro de su alcance tras entrar en combate, y le otorga la habilidad «Éxito asegurado» antes incluso de que comience la lucha.

Habilidades adicionales de Evanescia «Ver todos los Revels» Aumenta la tasa de crítico de Evanescia en un 30 % y aumenta el número de rebotes de su habilidad definitiva en función del número de enemigos que queden en el campo de batalla. Sopesar todas las verdades El ataque de Master Fox inflige además «Vulnerabilidad» a su objetivo, lo que aumenta el daño que recibe ese enemigo en un 12 % durante 3 turnos. Lo mejor de todas las flores Cuando finaliza el efecto «Éxito asegurado» de un compañero de equipo, Evanescia convierte el 50 % de dicho efecto en su propio «Éxito asegurado».

Bonificaciones de estadísticas de Evanescia (total) +5 VEL +18,7 % de probabilidad de CRÍTICO +18 % de daño de «Elation»

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Eidolones de Evanescia

E1, Hogar: «Una plegaria en danza», aumenta la PEN de RES de todo tipo de Evanescia en un 20 % y hace que cada ataque de «Zorro maestro» active de nuevo su habilidad de euforia, generando «Banger certificado» adicional en el proceso. Se trata de una primera copia muy potente, ya que alimenta directamente su ciclo de recursos principal.

E2, «Viaje: Un deseo para Everbloom», añade un 36 % de daño crítico y aumenta el «Éxito asegurado» que obtiene gracias a sus habilidades adicionales. Entre E1 y E2, esto se considera generalmente como su mayor aumento de poder personal antes de E6.

Desde el E3 hasta el E6 se añaden principalmente niveles de «Trace» y efectos que mejoran la jugabilidad: E3 y E5 aumentan los niveles de su Habilidad Definitiva, Habilidad, Talento y Habilidad de Exaltación; E4 añade un 15 % de ignorancia de DEF a su daño; y E6 prolonga la duración de «Éxito asegurado», potencia su daño de Exaltación en función de la cantidad de «Éxito asegurado» que posea y le otorga una gran devolución de energía tras su primera Habilidad Definitiva.

El E6 es el punto en el que se convierte en un motor mucho más potente para todo el equipo, pero su ciclo principal ya funciona muy bien en el E0.

Evaluación de Evanescia en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es buena Evanescia?

Evanescia es una carry de nivel EX, lista para el endgame, cuando se incluye en equipos con apoyos especializados en «Elation», como Yao Guang o el «Elation» de Trailblazer.

Clasificación de niveles de Evanescia Valoración general EX Clasificaciones de fase final «Memoria del caos»: EX



«Pura ficción»: EX



«Sombra apocalíptica»: EX

El hecho de que su habilidad definitiva golpee a todos los enemigos, además de sus cinco impactos posteriores, le confiere una auténtica presencia de área de efecto en «Memoria del caos», y ese mismo patrón de daño explosivo se traslada a la perfección a «Pure Fiction» y «Sombra apocalíptica» sin necesidad de una rotación diferente para cada modo.

Sin embargo, requiere una inversión considerable en regeneración de energía para poder seguir entrando en su fase de ráfaga, y su daño máximo contra un solo objetivo queda un paso por detrás de las opciones de «Físico» o «Euforia», diseñadas específicamente para el daño a jefes y no para el de área de efecto. Si se empareja con un compañero de equipo que pueda devolverle energía, como Huohuo, puede seguir activando su habilidad definitiva de forma fiable en lugar de quedarse estancada esperando a que se recargue la energía.

Cómo conseguir a Evanescia en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Evanescia se puede obtener a través de su propio teletransporte de evento de personaje (el banner «La demoiselle al mando»), no del teletransporte estándar permanente, siempre que su banner esté activo. Para conseguirla se necesitan «Jades estelares», que se obtienen en una proporción de 1:1 a partir de «Fragmentos oníricos», la moneda premium que solo se puede conseguir mediante recargas. Los «Jades estelares» se combinan luego en un «Pase de teletransporte especial», con un coste de 160 «Jades estelares» por pase, que es lo que realmente se gasta en su teletransporte de evento de personaje.

Evanescia debutó en la versión 4.2 en el banner «La damisela al mando», y aún no se ha anunciado oficialmente ninguna repetición. Si vas a recargar específicamente para conseguirla, merece la pena consultar las bonificaciones actuales por compra de «Oneiric Shards» y los paquetes por tiempo limitado de la tienda antes de comprar, ya que estos pueden modificar significativamente la cantidad de monedas de sorteo con las que acabas disponiendo por el mismo gasto.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Evanescia en 2026?

Sí, Evanescia es una DPS muy potente a la que merece la pena fichar y se gana nuestra calificación EX gracias a su habilidad definitiva de área de efecto (AoE) increíblemente potente y a un conjunto de habilidades que convierte la inversión en daño crítico en daño adicional de «Elation», por lo que es bastante fácil de construir en comparación con la mayoría de las unidades DPS de primer nivel.

Pero, de nuevo, el inconveniente es que necesita una gran inversión en regeneración de energía para mantener activo su ciclo de daño explosivo. Es una gran elección por sí sola, pero aportará mucho más valor a aquellas cuentas que tengan previsto fichar o que ya cuenten en su plantilla con apoyos centrados en «Elation» o «baterías de energía», como Yao Guang, Robin o Huohuo.

Ventajas Contras ✅ Su kit, que escala con «Elation», hace que la inversión en daño crítico sirva también para escalar



sus talentos ✅ Es una unidad de gran impacto que se potencia aún más con apoyos especializados en «Elation» como Yao Guang



✅ Su habilidad definitiva golpea a todos los enemigos y luego lanza cinco impactos más, lo que permite una potente limpieza



de área de efecto ✅ Funciona a un alto nivel desde el nivel E0, y los eidolones le aportan potencia en lugar de limitar su ciclo



✅ Unidad meta de primer nivel certificada: calificación EX en «Memoria del caos», «Pure Fiction» y «Sombra apocalíptica» ❌ El elevado coste de energía de su habilidad definitiva la hace dependiente de apoyos



de regeneración de energía ❌ Su techo de daño contra un solo objetivo queda por detrás de las opciones físicas o de «Elation» diseñadas para combates



centrados en jefes ❌ Su habilidad característica «Light Cone» proporciona un auténtico aumento del daño crítico y de la regeneración de energía, por lo que los jugadores que no puedan activarla tendrán que renunciar a una parte considerable de su daño

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Preguntas frecuentes