Evanescia HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Evanescia ist eine 5-Sterne-HSR-Schadensverursacherin, deren Kernrotation sich um eine Ressource namens „Zertifizierter Knaller“ dreht, die ihren CRIT-DMG-Wert in zusätzlichen „Elation“-Schaden umwandelt. Dieser Charakter-Guide behandelt Evanescias Fähigkeiten, ihre Eidolons sowie die aktuelle Situation bezüglich ihres Banners und der Nachschubmöglichkeiten.

Zu diesem Zweck habe ich außerdem jede ihrer „Traces“, ihre stärksten Eidolon-Breakpoints sowie mein abschließendes Urteil darüber aufgeschlüsselt, ob es sich lohnt, sie zu ziehen – je nachdem, über welche Charaktere du bereits verfügst.

Evanescia auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Physisch Weg Begeisterung Rolle DPS Veröffentlicht Version 4.2 (Banner „Die Demoiselle hat das Sagen“) Wiederholungen Keine Synchronsprecher Nathalie Ferare (EN)



Ayane Sakura (JP)



Suxun (CH)



Moon Yoo-jeong (KR) Gesamtbewertung EX Bewertungen zu „Endgame“ Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Evanescia in „Honkai Star Rail“?

Evanescia stellt sich als speziell eingeladene Beobachterin der Phantasmoon-Spiele auf dem Planeten Planarcadia vor – eine ewig junge Schülerin, die im Namen des Äons der Begeisterung, Aha, als Schiedsrichterin bei der Veranstaltung fungiert.

Sie ist mit dem Panarch Elwood verbunden, einem Avatar des „Ambrosial Arbor“, und erscheint dem Trailblazer erstmals auf einem Plakat; diese Verbindung nutzt sie, um ihn aus der Gefahr zu befreien und in den „Phantasmoon Secret Court“ zu führen.

Dort erkennt Evanescia die Identität des Trailblazers und überreicht ihm eine Waschbärenmaske, die ihn als „Summoned“-Spieler in den von ihr beaufsichtigten Spielen kennzeichnet. Ihre ersten Szenen zeigen sie eher als verspielt und rätselhaft denn als geradlinige Verbündete – gewissermaßen als chaotisch-neutrale Tricksterin.

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Evanescias Spielweise erklärt

Als Charakter des Elements „Physisch“ auf dem „Elation“-Pfad basiert Evanescias Spielweise auf zwei miteinander verbundenen Phasen, die um eine Ressource namens „Zertifizierter Knaller“ herum aufgebaut sind, die sie und ihre Verbündeten aufbauen, bevor sie diese für größere Treffer einsetzen.

1. „Zertifizierter Knaller“ vor dem Burst aufbauen

Ihre Fähigkeit „Disziplin: Endgültiges Urteil“ fügt einem Ziel physischen Schaden in Höhe von bis zu 150 % von Evanescias Angriffskraft und benachbarten Gegnern Schaden in Höhe von bis zu 75 % von Evanescias Angriffskraft zu.

„Disziplin: Endgültiges Urteil“ fügt einem Ziel physischen Schaden in Höhe von bis zu 150 % von Evanescias Angriffskraft und benachbarten Gegnern Schaden in Höhe von bis zu 75 % von Evanescias Angriffskraft zu. Ihre Begeisterung-Fähigkeit „Scarlet: Begeisterung oder Hinrichtung“ fügt allen Gegnern Begeisterung-Schaden zu und gewährt zusätzlich „Zertifizierter Knaller“-Punkte.

Ihr Talent „Jugend: Halcyon Evermore“ wandelt einen Teil ihres Krit-Schadens-Wertes direkt in einen Elation-Bonus um, sodass jeder Punkt Krit-Schaden auf ihrer Ausrüstung eine doppelte Wirkung hat.

2. Energie für „Master Fox“ und die ultimative Fähigkeit ausgeben

Sobald sie 240 Energie erreicht hat, löst ihr Talent einen Folgeangriff namens „Master Fox“ aus, der physischen Schaden verursacht und einen Teil dieser Energie zurückgibt, sodass sie schneller in einen weiteren Burst übergehen kann.

Ihre Ultimative Fähigkeit, „Swordsong: Absolution Denied“, trifft jeden Gegner auf dem Spielfeld einmal und verursacht anschließend fünf weitere Instanzen physischen Schadens; jede Fähigkeit, die sie einsetzt, während sie „Zertifizierter Knaller“ hält, verursacht zusätzlich zum Grundschaden weiteren Elation-Schaden.

Dieser Kreislauf ist der Grund, warum Evanescia auf Ausrüstung zur Energieregeneration setzt und auf Unterstützer, die die Verfügbarkeit ihrer Ultimativfähigkeit beschleunigen, da ihr gesamtes Spielsystem darauf ausgelegt ist, so oft wie möglich wieder in diese Burst-Phase zurückzukehren.

Übersicht über Evanescias Spuren und Eidolone

Hier erfährst du, was die einzelnen „Spuren“ von Evanescia tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Evanescias Traces

Ihr Basisangriff „Lehrplan: Pop-Quiz““ fügt einem ausgewählten Gegner physischen Schaden in Höhe von bis zu 50 % von Evanescias Angriffskraft zu. Dies ist die „Spur“, deren Level sie am wenigsten vorrangig erhöhen sollte, da ihre Fertigkeit und ihre „Elation“-Fertigkeit den Großteil ihres Schadens in der Anfangsphase ausmachen.

Ihre Fertigkeit „Disziplin: Endgültiges Urteil““ fügt einem einzelnen Ziel physischen Schaden in Höhe von bis zu 150 % von Evanescias Angriff zu und benachbarten Gegnern bis zu 75 % von Evanescias Angriff, während sie gleichzeitig den Effekt „Zertifizierter Knaller“ gewährt. Das Leveln dieser „Trace“-Fähigkeit verbessert direkt sowohl ihren Einzeltarget- als auch ihren Flächenschaden.

Ihr Talent „Jugend: Halcyon Evermore“ wandelt ihren kritischen Schaden in „Begeisterung“ um und schaltet den „Master Fox“-Folgeangriff frei, sobald sie 240 Energie überschreitet. Es ist eine ihrer Traces mit höchster Priorität, da es bestimmt, wie effizient sie Werte in zusätzlichen Schaden umwandelt.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Swordsong: ‚Absolution Denied‘“, fügt allen Gegnern physischen Schaden in Höhe von bis zu 80 % von Evanescias Angriffskraft zu, gefolgt von fünf Instanzen physischen Schadens, die jeweils bis zu 72 % von Evanescias Angriffskraft betragen. Dies ist ihre Hauptquelle für Burst-Flächenschaden in allen Endgame-Modi.

Evanescias Technik Blütenregen: Blumige Erinnerung Fügt allen Gegnern in Reichweite unmittelbar nach Eintritt in den Kampf physischen Schaden in Höhe von bis zu 100 % von Evanescias Angriffskraft zu und gewährt ihr die Fähigkeit „Zertifizierter Knaller“, noch bevor der Kampf überhaupt beginnt.

Evanescias Bonusfähigkeiten „Alle Revels ansehen“ Erhöht Evanescias Krit-Rate um 30 % und erhöht die Anzahl der Sprünge ihrer ultimativen Fähigkeit je nachdem, wie viele Gegner noch auf dem Spielfeld sind. Alle Wahrheiten abwägen Der Angriff von „Master Fox“ fügt dem Ziel zusätzlich den Status „Verwundbarkeit“ zu, wodurch der vom Gegner erlittene Schaden 3 Runden lang um 12 % erhöht wird. „Best All Blooms“ Wenn der „Zertifizierter Knaller“-Effekt eines Teamkameraden endet, wandelt Evanescia 50 % davon in ihren eigenen „Zertifizierter Knaller“-Effekt um.

Evanescias Statusboni (insgesamt) +5 Geschwindigkeit +18,7 % Krit-Rate +18 % „Elation“-Schaden

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Evanescias Eidolons

E1, Heimat: „Ein Gebet im Tanz““ erhöht Evanescias RES-PEN für alle Typen um 20 % und sorgt dafür, dass jeder Angriff von „Master Fox“ ihre „Elation“-Fähigkeit erneut auslöst, wodurch zusätzlich „Zertifizierter Knaller“ generiert wird. Dies ist eine starke erste Kopie, da sie direkt ihren zentralen Ressourcenkreislauf unterstützt.

E2, „Voyage: Ein Wunsch für Everbloom“, erhöht den kritischen Schaden um 36 % und steigert den „Zertifizierter Knaller“-Wert, den sie durch ihre Bonusfähigkeiten erhält. Zwischen E1 und E2 gilt dies allgemein als ihr größter individueller Leistungssprung vor E6.

E3 bis E6 fügen hauptsächlich „Trace“-Stufen und Komfortverbesserungen hinzu: E3 und E5 erhöhen die Stufen ihrer Ultimaten, Fertigkeiten, Talente und „Elation“-Fertigkeiten; E4 fügt ihrem Schaden 15 % Verteidigungsignoranz hinzu; und E6 verlängert die Dauer von „Zertifizierter Knaller“, steigert ihren „Elation“-Schaden basierend auf der Menge an „Zertifizierter Knaller“, die sie besitzt, und gewährt ihr nach ihrer ersten Ultimaten eine große Energierückerstattung.

E6 ist der Punkt, an dem sie sich zu einer viel stärkeren treibenden Kraft für das gesamte Team entwickelt, aber ihr Kernablauf funktioniert bereits bei E0 sehr gut.

Evanescia Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Evanescia gut?

Evanescia ist eine Carry der EX-Stufe, die für das Endgame bereit ist, wenn sie in Teams mit dedizierten „Elation“-Unterstützern wie Yao Guang oder dem „Trailblazer Elation“ eingesetzt wird.

Evanescias Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen „Erinnerung an das Chaos“: EX



„Pure Fiction“: EX



„Apokalyptischer Schatten“: EX

Die Treffer gegen alle Gegner durch ihre ultimative Fähigkeit sowie fünf Folgeangriffe verleihen ihr in „Erinnerung an das Chaos“ eine echte AoE-Präsenz, und genau dieses Burst-Muster lässt sich nahtlos auf „Pure Fiction“ und „Apokalyptischer Schatten“ übertragen, ohne dass für jeden Modus eine andere Rotation erforderlich ist.

Allerdings erfordert sie erhebliche Investitionen in die Energieregeneration, um kontinuierlich in ihre Burst-Phase zu gelangen, und ihre maximale Schadensleistung gegen Einzelziele liegt einen Schritt hinter physischen oder „Elation“-Optionen zurück, die speziell auf Boss-Schaden und nicht auf AoE ausgelegt sind. In Kombination mit einem Teamkameraden, der ihr Energie zurückgeben kann – wie beispielsweise Huohuo –, kann sie ihre Ultimativ-Schleife zuverlässig aufrechterhalten, anstatt ins Stocken zu geraten, während sie darauf wartet, dass sich ihre Energie wieder auffüllt.

So erhältst du Evanescia in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Evanescia kann aus ihrem eigenen Charakter-Event-Warp („The Demoiselle in Charge“-Banner) gezogen werden – nicht aus dem permanenten Standard-Warp –, solange ihr Banner aktiv ist. Um sie zu erhalten, benötigt man „Stellar Jades“, die im Verhältnis 1:1 aus „Oneiric Shards“ umgewandelt werden – der Premiumwährung, die man nur durch Aufladen erhalten kann. „Stellar Jades“ lassen sich dann zu einem „Spezieller Warp-Pass“ kombinieren, der 160 „Stellar Jades“ pro Pass kostet; genau diesen Pass verwendet man dann für ihren Charakter-Event-Warp.

Evanescia debütierte in Version 4.2 auf dem Banner „The Demoiselle in Charge“, und eine Wiederholung wurde bisher noch nicht offiziell angekündigt. Wenn du speziell für sie auflädst, lohnt es sich, vor dem Kauf die aktuellen Kaufboni für „Oneiric Shards“ und die zeitlich begrenzten Bundles im Shop zu prüfen, da diese erheblich beeinflussen können, wie viele Ziehwährungen du bei gleichem Ausgabenbetrag letztendlich erhältst.

Fazit: Solltest du in für Evanescia ziehen2026?

Ja, Evanescia ist eine sehr starke DPS-Einheit, die es wert ist, rekrutiert zu werden, und verdient unsere EX-Bewertung dank ihrer unglaublich starken AoE-Ultimate und einem Fähigkeiten-Set, das Investitionen in kritischen Schaden in zusätzlichen „Elation“-Schaden umwandelt. Daher lässt sie sich im Vergleich zu den meisten Top-DPS-Einheiten relativ einfach aufbauen.

Der Haken ist jedoch, dass sie eine hohe Energie-Regenerationsrate benötigt, um ihren Burst-Loop am Laufen zu halten. Sie ist für sich genommen schon eine großartige Wahl, bringt aber besonders viel Wert für Accounts, die vorhaben, auf „Begeisterung“-fokussierte Unterstützer oder Energie-Batterien wie Yao Guang, Robin oder Huohuo zu setzen, oder diese bereits in ihrem Kader haben.

Vorteile Nachteile ✅ Da ihr Kit von „Elation“ skaliert, dient die Investition in kritischen Schaden gleichzeitig als Talentskalierung



✅ Als ausgewiesener „Banger“ gewinnt sie mit speziellen „Elation“-Supports wie Yao Guang



noch mehr an Dynamik ✅ Die ultimative Fähigkeit trifft alle Gegner und wird von fünf weiteren Instanzen gefolgt, was für eine starke AoE-Beseitigung



sorgt ✅ Funktioniert bereits ab E0 auf hohem Niveau, wobei Eidolons ihre Leistung verstärken, anstatt ihren Zyklus



einzuschränken ✅ Anerkannte Top-Tier-Meta-Einheit – EX-Bewertung in „Erinnerung an das Chaos“, „Pure Fiction“ und „Apokalyptischer Schatten“ ❌ Hohe Energiekosten für die Ultimative Fähigkeit machen sie abhängig von Unterstützern



mit Energieregeneration ❌ Ihre Obergrenze bei Einzelzielen bleibt hinter physischen oder „Elation“-Optionen zurück, die für bossorientierte Kämpfe



ausgelegt sind ❌ Ihr charakteristischer „Light Cone“ sorgt für einen deutlichen Sprung bei Krit-Schaden und Energieregeneration; Spieler, die ihn nicht auslösen können, müssen daher auf einen beträchtlichen Teil ihres Schadens verzichten

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Häufig gestellte Fragen