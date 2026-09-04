Cyrene HSR: Descripción general del personaje y equipamiento

Cyrene llegó a HSR como la heredera de Chrysos hacia la que se había ido desarrollando la historia de Amphoreus, y su forma de jugar no se parece en nada a la de una apoyo típica. Es un personaje de «Ice Remembrance» que potencia a todo el equipo, invoca un memosprite y dispara las habilidades definitivas de todos los aliados a la vez. Todo su conjunto de habilidades funciona con un recurso llamado «Recollection».

Esta guía del personaje repasa sus «Traces», sus habilidades adicionales y sus «Eidolons», además de con quién encaja realmente y cuál es su situación actual en cuanto a banners y recargas. También he explicado por qué los jugadores de Honkai Star Rail tienden a sobrevalorar a Cyrene, para que puedas decidir si merece tus «Jade Estelares».

Cyrene de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Hielo Camino Recuerdo Función Apoyo (potenciadores de equipo e invocación de memosprites) Lanzamiento Versión 3.7, Fase 1 (banner «Las ondas se vuelven a unir») Repeticiones Versión 4.3, fase 2 (banner «Las ondas se vuelven a unir») Actores de doblaje Aiden Dawn (EN)



Marina Inoue (JP)



Yanning (CH)



Jo Kyoung-i (KR) Valoración general EX Valoraciones finales Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Cyrene en Honkai Star Rail?

Cyrene es hija de Aedes Elysiae y una Heredera de Chrysos, y su misión consiste en sembrar la Semilla de la Memoria para el futuro de Amphoreus. Esto la sitúa entre el reducido grupo de Herederos que protagonizan la trama de Amphoreus, cada uno de los cuales lleva una carga ligada a la supervivencia del mundo, más que a una búsqueda personal.

Su título en el juego es «Ondas de ensueño pasado», que es también el nombre del estado en el que la sumerge su Habilidad Definitiva. Se trata de un diseño muy acertado: el personaje, definido por la memoria y lo que de ella resuena en el presente, actúa como un apoyo cuyo poder proviene de lo que sus compañeros de equipo ya han hecho en el combate.

Para los jugadores que la conozcan a través de su kit en lugar de por la historia, la versión resumida es que Cyrene se sitúa en el «Camino del Recuerdo» junto a los invocadores de memosprites, y su presencia en Honkai Star Rail se presenta como apacible más que combativa. Es una figura protectora en un elenco repleto de guerreros, razón por la cual gran parte de su conjunto de habilidades se interpreta como una forma de ayudar en lugar de de infligir daño.

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Explicación del kit de Cyrene

El kit de Cyrene en HSR tiene dos mitades claramente diferenciadas, y comprender esta división es clave para entender al personaje. Dedica la primera parte del combate a acumular un recurso, para luego gastarlo en un único efecto de gran impacto que solo se activa una vez.

1. Acumulación de «Recollection»

Tanto su ataque básico como su habilidad generan «Recuerdo» , el recurso necesario para activar su habilidad definitiva.

como generan , el recurso necesario para activar su habilidad definitiva. Su talento otorga a los aliados una mejora llamada «Futuro», y cada vez que un aliado consume una, Cyrene obtiene más «Recuerdo».

otorga a los aliados una mejora llamada «Futuro», y cada vez que un aliado consume una, Cyrene obtiene más «Recuerdo». Su habilidad adicional «Ondas a través del tiempo» le proporciona «Recuerdo» de forma anticipada al inicio del combate en función del número de aliados «Herederos de Chrysos» o «Recuerdo» que la acompañen.

«Ondas a través del tiempo» le proporciona «Recuerdo» de forma anticipada al inicio del combate en función del número de aliados «Herederos de Chrysos» o «Recuerdo» que la acompañen. El umbral decisivo es de 24 «Recuerdo», el punto en el que su habilidad definitiva queda disponible.

2. «Verse • Vow» y el estado «Demiurge»

Su habilidad definitiva, «Verso • Voto ∞», invoca al memosprite Demiurgo y activa las habilidades definitivas de todos sus compañeros de equipo a la vez .

y . Entra en «Ondas de ensueño pasado», donde su ataque básico se sustituye por una versión más potente y la zona de su habilidad permanece activa sin límite de duración.

Su habilidad definitiva también aumenta la tasa de CRIT (crítico) tanto para ella como para el Demiurgo, lo que hace que el daño del memosprite se aplique.

(crítico) tanto para ella como para el Demiurgo, lo que hace que el daño del memosprite se aplique. Todo esto ocurre una vez por combate, por lo que el momento en que se lanza esa única habilidad definitiva es la clave de su kit de habilidades.

Descripción general de las Huellas y los Eidolones de Cyrene

A continuación se explica qué hace realmente cada una de sus «Traces», seguido de sus «Eidolons».

Las Huellas de Cyrene

Su ataque básico, «He aquí que la esperanza alza el vuelo»», gana 1 punto de Recuerdo e inflige daño de hielo a un único objetivo en función de su PS máximo. Se trata de una acción de relleno, y el Recuerdo es la verdadera razón por la que se activa.

Su ataque básico mejorado, «Al amor y al mañana ♪», sustituye a la versión básica mientras se encuentra en su estado posterior a la habilidad definitiva. Obtiene 3 puntos de Recuerdo y divide su daño de hielo entre un objetivo y un impacto de área de efecto (AoE) sobre el resto.

Su habilidad, «Florece, Elíseo del Más Allá»», gana 3 puntos de «Recollection» y despliega una zona que dura 2 turnos. Mientras esa zona está activa, cada vez que un aliado inflige daño, se activa una instancia adicional de «True DMG», que constituye la mayor parte de su contribución antes de su habilidad definitiva.

Su talento, «Los corazones se unen en uno solo»», otorga a los aliados el beneficio «Future» y aumenta el daño infligido por cada aliado. Cada «Future» que consume un aliado devuelve 1 punto de «Recollection» a Cyrene, vinculando las acciones de su equipo directamente a su propia velocidad de recarga.

Su habilidad definitiva, «Verso • Voto ∞», invoca al memosprite Demiurgo, activa las habilidades definitivas de todos sus compañeros de equipo y despliega su «Zona» sin límite de duración. Se puede usar una vez por combate y cuesta 24 puntos de «Recuerdo».

Técnica de Cyrene Paz al final del viento del oeste Crea una dimensión especial durante 30 segundos. Los enemigos que se encuentren en su interior entran en el estado «Este momento, para siempre» y cesan toda acción; los aliados obtienen un aumento del 50 % en la velocidad de movimiento, y entrar en combate durante ese intervalo activa la Zona de la habilidad. Solo puede existir un efecto de dimensión de aliado a la vez.

Habilidades adicionales de Cyrene Causalidad en la tricotomía Cuando la velocidad (SPD) de Cyrene es de 180 o superior, aumenta el daño infligido por todos los aliados en un 20 %. Por cada punto de SPD que se supere, aumenta la resistencia a los ataques de hielo de Cyrene y Demiurgo en un 2 %, hasta un máximo de 60 puntos de SPD excedidos. Hija del recuerdo Cuando se invoca el memosprite de un compañero de equipo, este obtiene «Futuro». El «Futuro» que poseen los memosprites no se puede consumir. Ondas a través del tiempo Cuando hay 1/2/3 personajes de los Herederos de Chrysos o del Camino del Recuerdo, excluyendo a Cyrene, en el equipo, Cyrene obtiene 2/3/6 puntos de «Recuerdo» respectivamente al inicio del combate.

Bonificaciones de estadísticas de Cyrene (total) +10,0 % de PV máximos +37,3 % de daño crítico +9 de velocidad

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Eidolones de Cyrene

Su E1, «Epopeyas, nacidas de una pizarra en blanco»», otorga 6 puntos de Recuerdo cuando Demiurge activa la habilidad del Memosprite «Ode to Ego» durante «Minueto de flores y plumas»». Se trata de una aceleración modesta que solo cobra importancia una vez que el Memosprite ya está en juego.

Su E2, «Un mañana en trece tonos», otorga 12 puntos de Recuerdo adicionales al entrar en combate, y es, con diferencia, la que más destaca entre sus Eidolones. La mitad del coste de su Habilidad Definitiva se obtiene antes del primer turno, lo que marca la diferencia entre lanzar la Habilidad Definitiva a mitad del combate o al principio.

A partir de ahí, la E3 («Por tu ser, tal y como he escrito») y la E5 («Mirada, impregnada de flores pasadas») aumentan el nivel de «Trace»; la E4 («Por favor, sigue escribiendo, con una sonrisa») añade una bonificación acumulable a «Oda al ego», y la E6 («El recuerdo, cantado en ondas») adelanta las acciones de todos los aliados la primera vez que utiliza su habilidad definitiva. Ninguna de ellas cambia su forma de jugar tanto como lo hace la E2.

Evaluación meta de Cyrene en Honkai Star Rail: ¿Es Cyrene buena?

Cyrene ofrece un rendimiento excepcional que redefine el metajuego, especialmente en equipos formados en torno a los «Herederos de Chrysos» y a personajes de «Remembrance», como Castorice o Phainon. Sin duda, se merece nuestra máxima calificación (EX) en cuanto a utilidad general y obtiene una valoración igualmente alta en todo el contenido de final de juego.

Calificaciones de nivel de Cyrene Valoración general EX Calificaciones de fase final Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Sin embargo, hay que señalar con franqueza que su techo está condicionado. La recompensa de su «Causalidad en la tricotomía» solo se activa cuando su SPD alcanza los 180, y su «Recuerdo» inicial depende de que haya otros «Herederos de Chrysos» o aliados de «Recuerdo» de los que poder sacar partido, por lo que un equipo que carezca de ellos obtendrá una versión notablemente más lenta de ella. Cyrene destaca en un tipo específico de equipo en Honkai Star Rail, y fuera de él su rendimiento es simplemente aceptable.

Cómo conseguir a Cyrene en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Cyrene se puede conseguir en su propio teletransporte de evento de personaje, nunca en el teletransporte estándar permanente. Debutó en la versión 3.7, fase 1, y su banner, «Las ondas se vuelven a unir», tuvo su primera repetición en la versión 4.3, fase 2, del 24 de junio al 14 de julio de 2026.

Es importante comprender el sistema de monedas antes de gastar. Los «Oneiric Shards» son la moneda premium y solo se pueden obtener mediante recarga; se convierten en «Stellar Jades» a razón de 1:1, y un solo «Warp» cuesta un «Pase especial de teletransporte» o 160 «Stellar Jades».

Si vas a recargar para ella, merece la pena consultar antes de comprar la bonificación doble por primera compra que se aplica a cada denominación de «Oneiric Shards», ya que prácticamente duplica lo que obtienes con tu primera recarga.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Cyrene en 2026?

Intenta conseguir a Cyrene si ya utilizas personajes de «Chrysos Heirs» o «Remembrance» y estás dispuesto a construirla en torno a los 180 de SPD. En ese equipo, es una de las apoyos más completas de HSR, ya que aporta una mejora de daño para todo el equipo, «True DMG» gracias a su «Zone», la activación de la Ultimate de todo el equipo y un «memosprite» que se adapta a los aliados que la rodean.

Pásala por alto si tu cuenta se basa en personajes que infligen daño a un solo objetivo y no cuenta con personajes de «Remembrance», ya que el «Recollection» inicial del que depende simplemente no estará presente. E2 es el único Eidolón por el que vale la pena planificar un presupuesto, y su característico «Light Cone» es más importante que el de la mayoría debido a la gran cantidad de SPD que necesita.

Ventajas Contras ✅ Convierte su primera habilidad definitiva en un reinicio de la habilidad definitiva para todo el equipo, lo que permite que cada aliado actúe inmediatamente



en su turno más potente ✅ Otorga una mejora única y personalizada a cada «Heredero de Chrysos» en lugar de una mejora



genérica para todo el equipo ✅Añade un modificador de «Daño Verdadero» además de una mejora de daño para todo el equipo



✅Se encuentra entre las opciones más potentes una vez integrada en una alineación



auténtica de «Herederos de Chrysos» ✅Escala aún más con la inversión, potenciando un equipo de «Herederos de Chrysos» ya construido en lugar de estancarse prematuramente ❌El tiempo de preparación para su primera habilidad definitiva es lento con Eidolón 0, a menos que el equipo esté construido íntegramente en torno a los Herederos



de Chrysos ❌Necesita específicamente el Eidolón 2 para solucionar de forma significativa esa debilidad



en la preparación ❌Aporta poco fuera de un equipo que ya cuente con causantes



de daño de los «Herederos de Chrysos» ❌ Consume puntos de habilidad durante su fase de acumulación en lugar de generarlos, lo que dificulta la gestión de los puntos de habilidad al principio de un combate

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