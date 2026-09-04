Cyrene HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung

Cyrene kam als die „Chrysos-Erbin“, auf die die Geschichte um Amphoreus hingesteuert hatte, nach HSR, und sie spielt sich ganz anders als eine gewöhnliche Unterstützerin. Sie ist eine „Erinnerung an das Eis““-Figur, die das gesamte Team stärkt, einen Memosprite beschwört und die Ultimaten aller Verbündeten gleichzeitig auslöst. Ihr gesamtes Spielsystem basiert auf einer Ressource namens „Recollection“.

Dieser Charakter-Guide behandelt ihre „Traces“, ihre Bonusfähigkeiten und ihre Eidolons sowie die Frage, mit wem sie tatsächlich gut zusammenpasst und wie ihre Banner- und Nachkaufsituation derzeit aussieht. Ich habe auch erläutert, warum „Honkai Star Rail“-Spieler Cyrene oft überschätzen, damit du entscheiden kannst, ob sie deine „Stellar Jades“ wert ist.

Cyrene auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Eis Weg Erinnerung Rolle Unterstützung (Team-Buffs und Beschwörung von Memosprites) Veröffentlicht Version 3.7, Phase 1 (Banner „Ripples – Wieder vereint““) Wiederholungen Version 4.3, Phase 2 (Banner „Ripples – Wieder vereint““) Synchronsprecher Aiden Dawn (EN)



Marina Inoue (JP)



Yanning (CH)



Jo Kyoung-i (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Cyrene in „Honkai Star Rail“?

Cyrene ist eine Tochter von Aedes Elysiae und eine Chrysos-Erbin, und ihre Aufgabe besteht darin, den „Samen der Erinnerung“ für die Zukunft von Amphoreus zu säen. Damit gehört sie zu der kleinen Gruppe von Erben, um die sich der Amphoreus-Handlungsbogen dreht, von denen jeder eine Last trägt, die mit dem Überleben der Welt verbunden ist, und nicht etwa eine persönliche Mission verfolgt.

Ihr Titel im Spiel lautet „Wellen vergangener Träumereien“ (Wellen vergangener Träumereien), was zugleich der Name des Zustands ist, in den sie durch ihre ultimative Fähigkeit versetzt wird. Das ist ein raffiniertes Design: Die Figur, die durch Erinnerungen und deren Nachhall geprägt ist, agiert als Unterstützerin, deren Stärke aus den bisherigen Leistungen ihrer Teamkameraden im Kampf schöpft.

Für Spieler, die sie eher über ihre Fähigkeiten als über die Geschichte kennenlernen, lässt sich kurz sagen, dass Cyrene auf dem „Pfad der Erinnerung“ neben den Memosprite-Beschwörern steht und ihre Präsenz in „Honkai Star Rail“ eher als sanft denn als kämpferisch beschrieben wird. Sie ist eine fürsorgliche Figur in einer Besetzung voller Krieger, weshalb ein Großteil ihrer Fähigkeiten eher auf Geben als auf Verursachen ausgerichtet ist.

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Cyrene – ihre Fähigkeiten erklärt

Cyrene verfügt in HSR über zwei deutlich voneinander getrennte Fähigkeiten, und das Verständnis dieser Aufteilung macht den Charakter aus. Zu Beginn eines Kampfes sammelt sie eine Ressource, die sie anschließend für einen einzigen, großen Effekt einsetzt, der nur einmal ausgelöst wird.

1. Erinnerung aufbauen

Sowohl ihr Basisangriff als auch ihre Fähigkeit erzeugen „Erinnerung“ , die Ressource, die für ihre ultimative Fähigkeit benötigt wird.

als auch erzeugen , die Ressource, die für ihre ultimative Fähigkeit benötigt wird. Ihr Talent gewährt Verbündeten einen „Zukunft“-Buff, und jedes Mal, wenn ein Verbündeter einen davon verbraucht, erhält Cyrene mehr „Erinnerung“.

gewährt Verbündeten einen „Zukunft“-Buff, und jedes Mal, wenn ein Verbündeter einen davon verbraucht, erhält Cyrene mehr „Erinnerung“. Ihre Bonusfähigkeit „Wellen über die Zeit hinweg“ sorgt zu Beginn des Kampfes für einen Vorab-Zuwachs an „Recollection“, der davon abhängt, wie viele „Chrysos-Erben“ oder „Remembrance“-Verbündete sich bei ihr befinden.

„Wellen über die Zeit hinweg“ sorgt zu Beginn des Kampfes für einen Vorab-Zuwachs an „Recollection“, der davon abhängt, wie viele „Chrysos-Erben“ oder „Remembrance“-Verbündete sich bei ihr befinden. Die entscheidende Schwelle liegt bei 24 „Erinnerung“ – ab diesem Wert wird ihre ultimative Fähigkeit verfügbar.

2. „Verse • Vow“ und der „Demiurge“-Zustand

Ihre ultimative Fähigkeit „Verse • Vow ∞“ beschwört das Memosprite „Demiurge“ und aktiviert die ultimativen Fähigkeiten aller Teamkameraden gleichzeitig .

und . Sie tritt in den Zustand „Wellen vergangener Träumereien“ ein, in dem ihr Basisangriff durch eine stärkere Version ersetzt wird und die Zone ihrer Fertigkeit ohne zeitliche Begrenzung aktiv bleibt.

Ihre ultimative Fähigkeit erhöht zudem die Kritische Trefferquote für sich selbst und den Demiurgen, wodurch der Schaden des Memosprites tatsächlich landet.

Trefferquote für sich selbst und den Demiurgen, wodurch der Schaden des Memosprites tatsächlich landet. All dies geschieht einmal pro Kampf, daher ist das Timing dieser einzigen ultimativen Fähigkeit der entscheidende Faktor in ihrem Fähigkeiten-Repertoire.

Übersicht über Cyrenes Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was jede ihrer Spuren tatsächlich bewirkt, gefolgt von ihren Eidolons.

Cyrenes Spuren

Ihr Basis-Angriff „Siehe, die Hoffnung erhebt sich in die Lüfte“ erhält 1 Erinnerungspunkt und fügt einem einzelnen Ziel Eisschaden zu, dessen Höhe von ihren maximalen HP abhängt. Es handelt sich um eine Füllaktion, und die Erinnerung ist der eigentliche Grund, warum man sie auslöst.

Ihr verbesserter Basisangriff „To Love and Tomorrow ♪““ ersetzt die Basisversion, solange sie sich im Zustand nach ihrer ultimativen Fähigkeit befindet. Er bringt 3 Erinnerungspunkte ein und verteilt den Eis-Schaden auf ein einzelnes Ziel sowie einen Flächenangriff (AoE), der alle anderen trifft.

Ihre Fertigkeit „Blüte, Elysium des Jenseits“ erhält 3 „Recollection“-Punkte und entfaltet eine Zone, die 2 Runden lang anhält. Solange diese Zone aktiv ist, löst jeder von einem Verbündeten verursachte Schadensfall einen zusätzlichen „True DMG“-Schaden aus, der den Großteil ihres Beitrags vor ihrer ultimativen Fähigkeit ausmacht.

Ihr Talent „Herzen vereinen sich“ gewährt Verbündeten den „Future“-Buff und erhöht den von jedem Verbündeten verursachten Schaden. Jeder „Future“, den ein Verbündeter verbraucht, führt 1 „Recollection“-Punkt an Cyrene zurück, wodurch die Aktionen ihres Teams direkt mit ihrer eigenen Aufladungsrate verknüpft werden.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Verse • Vow ∞“, beschwört den Memosprite Demiurge, aktiviert die ultimativen Fähigkeiten aller Teamkameraden und entfaltet ihre Zone ohne zeitliche Begrenzung. Sie kann einmal pro Kampf eingesetzt werden und kostet 24 Rückblick.

Cyrene’s Technik Frieden am Ende des Westwinds Erzeugt für 30 Sekunden eine Spezialdimension. Gegner darin geraten in den Zustand „Dieser Moment, für immer“ und stellen alle Aktionen ein, Verbündete erhalten eine um 50 % erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit, und wenn während dieses Zeitraums ein Kampf beginnt, wird die Zone der Fertigkeit aktiviert. Es kann jeweils nur ein Dimensionseffekt eines Verbündeten bestehen.

Cyrene’s Bonusfähigkeiten Kausalität in der Trichotomie Wenn Cyrenes SPD 180 oder höher ist, erhöht sich der von allen Verbündeten verursachte Schaden um 20 %. Für jeden Punkt, um den die SPD überschritten wird, erhöht sich die Eis-Resistenz-Durchdringung von Cyrene und Demiurge um 2 %, bis zu einem Maximum von 60 überschrittenen SPD-Punkten. Kind der Erinnerung Wenn das Memosprite eines Teamkameraden beschworen wird, erhält es „Zukunft“. „Zukunft“, das von Memosprites gehalten wird, kann nicht verbraucht werden. Wellen über die Zeit Befinden sich 1/2/3 „Chrysos-Erben“ oder Charaktere des „Pfades der Erinnerung“ (mit Ausnahme von Cyrene) im Team, erhält Cyrene zu Beginn des Kampfes jeweils 2/3/6 „Erinnerungspunkte“.

Cyrene’s Attributboni (insgesamt) +10,0 % Max. HP +37,3 % Krit. Schaden +9 Geschwindigkeit

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Cyrene’s Eidolons

Ihr E1, „Epen, entstanden auf einem leeren Blatt““, gewährt 6 Erinnerungspunkte, wenn Demiurge während „Menuett der Blüten und Federn“ die Memosprite-Fähigkeit „Ode to Ego“ auslöst. Das ist eine bescheidene Beschleunigung, die erst dann ins Gewicht fällt, wenn das Memosprite bereits im Einsatz ist.

Ihre E2-Fähigkeit „Ein Morgen in dreizehn Schattierungen“ gewährt beim Eintritt in den Kampf 12 zusätzliche Erinnerungspunkte und ist mit Abstand das herausragendste unter ihren Eidolons. Die Hälfte der Kosten für ihre ultimative Fähigkeit wird bereits vor dem ersten Zug bereitgestellt, was den Unterschied zwischen einer im Kampfverlauf eingesetzten und einer früh eingesetzten ultimativen Fähigkeit ausmacht.

Darüber hinaus erhöhen E3 („Bei Deinem Wesen, wie ich es geschrieben habe““) und E5 („Blick, getränkt in vergangener Blüte“) die „Trace“-Stufe, E4 („Bitte schreib weiter – mit einem Lächeln““) fügt „Ode to Ego“ einen stapelbaren Bonus hinzu und E6 („Erinnerung, in Wellen gesungen“) beschleunigt die Aktionen aller Verbündeten, sobald sie ihre ultimative Fähigkeit zum ersten Mal einsetzt. Keine dieser Fähigkeiten verändert ihre Spielweise so stark wie E2.

Cyrene Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Cyrene gut?

Cyrene bietet eine außergewöhnliche, spielbestimmende Leistung, insbesondere in Teams, die auf „Chrysos-Erben“ und „Remembrance“-Charakteren wie Castorice oder Phainon basieren. In Bezug auf ihre allgemeine Nützlichkeit verdient sie definitiv unsere höchste Einstufung (EX) und schneidet in allen Endgame-Inhalten ebenso gut ab.

Cyrenes Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: EX



„Pure Fiction“: EX



„Apocalyptic Shadow“: EX

Allerdings muss man ehrlich sagen, dass ihr Potenzial an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Die Auszahlung ihrer Fähigkeit „Kausalität in der Trichotomie“ wird erst aktiviert, sobald ihre SPD 180 erreicht, und ihre Eröffnungsfähigkeit „Erinnerung“ hängt davon ab, dass andere Chrysos-Erben oder Verbündete mit der Fähigkeit „Erinnerung“ zur Verfügung stehen – ein Team ohne diese Charaktere erhält daher eine deutlich schwächere Version von ihr. Cyrene ist in „Honkai Star Rail“ für eine bestimmte Art von Team besonders wertvoll, außerhalb dieses Teams ist sie lediglich durchschnittlich.

So erhält man Cyrene in „Honkai Star Rail“: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Cyrene kann über ihren eigenen Charakter-Event-Warp gezogen werden, niemals über den permanenten Standard-Warp. Sie debütierte in Version 3.7, Phase 1, und ihr Banner „Ripples – Wieder vereint““ wurde erstmals in Version 4.3, Phase 2, vom 24. Juni bis zum 14. Juli 2026 erneut angeboten.

Es lohnt sich, die Währungskette zu verstehen, bevor du Geld ausgibst. „Oneiric Shards“ sind die Premiumwährung und können nur durch Aufladen erworben werden; sie werden im Verhältnis 1 :1 in „Stellar Jades“ umgewandelt, und ein einzelner Warp kostet einen „Spezieller Warp-Pass“ oder 160 „Stellar Jades““.

Wenn du für sie auflädst, solltest du vor dem Kauf den doppelten Bonus für den Erstkauf bei jedem Nennwert der „Oneiric Shards“ prüfen, da sich dadurch der Ertrag deiner ersten Aufladung in etwa verdoppelt.

Fazit: Solltest du in „Oneiric Shards“ nach Cyrene ziehen2026?

Zieh Cyrene, wenn du bereits „Chrysos Heirs“- oder „Remembrance“-Charaktere einsetzt und bereit bist, sie auf etwa 180 SPD aufzubauen. In diesem Team ist sie eine der vielseitigsten Unterstützerinnen in HSR und bietet einen teamweiten Schadensbonus, „True DMG“ aus ihrer Zone, die Aktivierung der Ultimate für das gesamte Team sowie ein Memosprite, das sich nach den Verbündeten in ihrer Umgebung skaliert.

Lass sie links liegen, wenn dein Account auf Einzelziel-Schadensverursacher ohne „Remembrance“-Präsenz ausgerichtet ist, da der „Recollection“-Frontloading-Effekt, auf den sie angewiesen ist, dort einfach nicht vorhanden sein wird. E2 ist das einzige Eidolon, für das es sich lohnt, ein Budget einzuplanen, und ihr charakteristischer „Light Cone“ ist aufgrund ihrer hohen SPD-Anforderungen wichtiger als bei den meisten anderen.

Vorteile Nachteile ✅Verwandelt ihre eigene erste ultimative Fähigkeit in eine Team-Ultimativ-Zurücksetzung, sodass jeder Verbündete sofort



in seinem stärksten Zug agieren kann ✅Verteilt einen einzigartigen, maßgeschneiderten Buff an jeden einzelnen „Chrysos-Erben“ anstelle eines generischen Team-Buffs



✅Fügt zusätzlich zu einem teamweiten Schadens-Buff für die gesamte Gruppe



einen „True DMG“-Rider hinzu ✅Gehört zu den stärksten möglichen Optionen, sobald sie in eine echte „Chrysos-Erben“-Aufstellung



integriert ist ✅Skaliert mit zunehmender Investition weiter und stärkt ein bereits aufgebautes „Chrysos-Erben“-Team, anstatt frühzeitig an ihre Grenzen zu stoßen ❌Die Aufladezeit bis zu ihrer ersten ultimativen Fähigkeit ist bei Eidolon 0 langsam, es sei denn, das Team ist vollständig auf Chrysos-Erben



ausgerichtet ❌Benötigt speziell Eidolon 2, um diese Schwäche



beim Hochfahren sinnvoll zu beheben ❌Leistet außerhalb eines Teams, das bereits „Chrysos-Erben“-Schadensverursacher



einsetzt, nur einen geringen Beitrag ❌ Verbraucht während ihrer Aufladephase Fertigkeitspunkte, anstatt diese zu generieren, was die SP-Bilanz zu Beginn eines Kampfes belastet

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Häufig gestellte Fragen