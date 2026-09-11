Cerydra HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Cerydra in HSR ist ein 5-Sterne-Wind-Charakter auf dem Harmonie-Pfad, und ihr vollständig auf Unterstützung ausgerichtetes Kit dient dazu, einen ausgewählten Schadensverursacher deutlich gefährlicher zu machen.

Dieser Leitfaden behandelt Cerydras Fähigkeiten, Hintergrundgeschichte, Spuren, Eidolons sowie die aktuelle Situation bezüglich ihres Banners und der Nachkaufmöglichkeiten. Am Ende solltest du wissen, ob sie in dein bestehendes Team passt oder ob deine „Stellar Jades“ vielleicht ganz woanders besser aufgehoben sind.

Cerydra auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Wind Weg Harmonie Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 3.5 (Banner „Der eiserne Bezwinger der Gezeiten“) Wiederholungen Version 4.0 (Banner „Unauslöschliche Zirkel (Phase 2)“)



Version 4.4 (Banner „Unauslöschliche Zirkel“) Synchronsprecher Rhiannon Moushall (EN)



Takao Kanon (JP)



Shi Xinlei (CH)



Kim Yun-chae (KR) Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

Geschichte und Hintergrund: Wer ist Cerydra in „Honkai Star Rail“?

Cerydra ist die Kaiserin von Okhema, die zehnte Chrysos-Erbin und eine Halbgöttin des Gesetzes in Amphoreus. Sie eroberte den Thron mit Gewalt, schlug die Aufständischen in Okhema nieder und beendete den Chrysos-Krieg; seitdem regiert sie von dort aus, mit ihrem treuen Ritter Hysilens an ihrer Seite.

In Amphoreus ist sie unter einem einzigen Namen bekannt: Imperator. Diesen Titel verdiente sie sich, indem sie die Flammenkrone trug und Legionen über das Oleinus-Hochland, die Ebenen von Styxia und die Berge von Epos befehligte; die Feldzüge, die hinter diesem Titel stehen, sind eher als Legende denn als Geschichte überliefert.

Was Cerydra unter den Unterstützercharakteren von „Honkai Star Rail“ so ungewöhnlich macht, ist, wie offen sie ihre Eigeninteressen verfolgt. Ihr Ziel ist es, die Menschheit von der Herrschaft der Titanen zu befreien, und als die Gruppe der Trailblazer in Amphoreus’ Vergangenheit ihren Weg kreuzt, hilft sie ihnen genau so weit, wie es dieser Plan erfordert – und keinen Schritt weiter.

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Cerydras Fähigkeiten im Überblick

Cerydras Fähigkeiten drehen sich um einen Buff, „Militärverdienst“, und eine Ressource, „Ladung“. Ihre Fertigkeit „Beförderung einer Schachfigur“ verleiht einer ausgewählten Verbündeten „Militärverdienst“ und gibt ihr 1 Punkt „Ladung“, wobei die Obergrenze bei 8 Punkten liegt. Ihr Talent „Ave Imperator“ verleiht diesem Buff seine Bedeutung: Die Verbündete mit „Militärverdienst“ erhält einen Angriffswert, der sich nach Cerydras eigenem Angriffswert richtet, und jedes Mal, wenn sie einen Basisangriff oder eine Fertigkeit einsetzt, erhält Cerydra einen weiteren Punkt „Aufladung“.

Bei 6 Ladungspunkten wird „Militärische Verdienste“ zu „Adelsrang“ aufgewertet. Dadurch werden die Crowd-Control-Debuffs des Verbündeten aufgehoben und der durch die Fertigkeit verursachte Schaden um KRIT-SCHADEN erhöht, zusätzlich zu einer RES-PEN (Resistenzdurchdringung) aller Arten. „Peerage“ aktiviert außerdem „Coup de Main“, einen Effekt, der es dem gestärkten Verbündeten ermöglicht, seine Fertigkeit ein weiteres Mal einzusetzen, wenn er sie gegen feindliche Ziele einsetzt.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Läufer-Schach““, gewährt ihr 2 Ladungen und fügt allen Gegnern Windschaden zu; außerdem gewährt sie dem ersten Charakter im Team „Militärverdienst“, sofern dieser den Buff noch nicht besitzt. Ihre Technik „Vorteil des Ersten““ legt den Grundstein für die gesamte Abfolge: Sie bringt „Military Merit“ bereits in den Kampf mit und setzt ihre Fertigkeit zu Beginn des Kampfes automatisch einmal ein, ohne einen Fertigkeitspunkt (SP) zu verbrauchen.

Das ist der Kreislauf. Verleihe „Militärverdienst“ dem Verbündeten, der mit seiner Fertigkeit den meisten Schaden verursacht, halte die Ladung hoch – und die Belohnung ist eine kostenlose zusätzliche Fertigkeit deines Hauptschadensverursachers.

Übersicht über Cerydras Spuren und Eidolone

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Cerydra tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Cerydras Spuren

Ihr Basisangriff „Königsrochade“ fügt einem ausgewählten Gegner Windschaden in Höhe von bis zu 100 % von Cerydras Angriffskraft zu. Dies ist die uninteressanteste Schaltfläche, die sie hat, und du wirst sie selten absichtlich betätigen, sobald ihr Ladungssystem einmal läuft.

Ihre Fähigkeit „Bauernumwandlung“ gewährt einem ausgewählten Verbündeten „Militärverdienst“ und verschafft Cerydra 1 Ladungspunkt, wobei die Obergrenze bei 8 liegt. Sobald die Ladung 6 erreicht, wird dieser Verbündete in den Adelsstand erhoben, seine Crowd-Control-Debuffs werden aufgehoben, der kritische Schaden seiner Fertigkeit wird erhöht, er erhält Resistenzdurchdringung gegen alle Typen und „Coup de Main“ wird ausgelöst, wenn er seine Fertigkeit gegen gegnerische Ziele einsetzt.

Ihre ultimative Fähigkeit „Läufer-Schach““ erhält 2 Ladung und fügt allen Gegnern Windschaden in Höhe von bis zu 144 % von Cerydras Angriff zu. Wenn kein Charakter auf dem Spielfeld über „Militärverdienst“ verfügt, wird der Buff vorrangig dem ersten Charakter im aktuellen Team gewährt, sodass der Buff niemals ungenutzt bleibt.

Ihr Talent „Ave Imperator“ gewährt dem Inhaber von „Militärverdienst“ einen Angriffsbonus in Höhe eines Anteils von Cerydras eigenem Angriff, versorgt sie mit 1 Ladung, sobald dieser Verbündete einen Basisangriff oder eine Fertigkeit einsetzt, und fügt nach dem Angriff dieses Verbündeten einen zusätzlichen Windschaden von Cerydra hinzu.

Cerydras Technik Erster Zug Nach dem Einsatz ihrer Technik erhält Cerydra „Militärverdienst“. Durch den Wechsel des aktiven Charakters wird die Markierung auf denjenigen übertragen, der sich gerade auf dem Feld befindet, und zu Beginn des nächsten Kampfes setzt sie ihre Fertigkeit automatisch einmal auf diesen Charakter ein, ohne Fertigkeitspunkte zu verbrauchen.

Cerydras Bonusfähigkeiten Veni Pro 100 ATK von Cerydra, die über 2.000 liegen, erhöht sich ihr CRIT-Schaden um 18 %, bis zu einer maximalen Steigerung von 360 %. Vidi Erhöht ihre KRIT-Rate um 100 %. Wenn der Inhaber des „Militärverdienstes“ seine Ultimative Fähigkeit einsetzt, während Cerydras Ladung unter dem Maximum liegt, wird 1 Ladung zurückerstattet (löst sich einmal pro Kampf aus). Vici Wenn Cerydra ihre Fähigkeit einsetzt, erhöht sich ihre Geschwindigkeit sowie die ihres Teamkameraden mit „Militärverdienst“ für 3 Runden um 20. Zusätzlich regeneriert Cerydra jedes Mal 5 Energie, wenn dieser Verbündete einen Basisangriff oder eine Fähigkeit einsetzt.

Cerydras Gesamt-Statistikboni +18,0 % Angriff +22,4 % Windschaden +10,0 % Max. HP

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Cerydras Eidolons

E1, „Erobert die Kronen aller“, bewirkt, dass der Inhaber der militärischen Auszeichnung 16 % der Verteidigung des Ziels ignoriert; nach dem Upgrade auf den Adelstitel werden weitere 20 % des durch seine Fertigkeit verursachten Schadens ignoriert. Außerdem regeneriert es jedes Mal, wenn Cerydra ihre Fertigkeit einsetzt, 2 Energie für den ausgewählten Verbündeten. Dies ist für die meisten Spieler und Besitzer von Phainon der praktische Haltepunkt.

E2, „Schmiede die Träume vieler“, erhöht den verursachten Schaden des Inhabers der militärischen Verdienste um 40 % und steigert Cerydras eigenen verursachten Schaden um 160 %, solange ein Teamkollege auf dem Feld den Buff trägt. Es handelt sich um eine klare, bedingungslose Verbesserung, doch der Kostenanstieg gegenüber E1 ist der Punkt, an dem die meisten Aufstellungen Halt machen.

E3 bis E5 fügen hauptsächlich Fähigkeitsstufen hinzu, anstatt neue Mechaniken einzuführen: „Verbrennt die alten Gesetze““ (E3) erhöht die Stufen ihrer Fertigkeit und ihres Basisangriffs, „Die Reiche der Menschen neu gestalten“ (E4) erhöht den Schadensmultiplikator ihrer Ultimativfähigkeit um 240 % und „Hilfe und Leid werden voll und ganz vergolten““ (E5) erhöht die Stufen ihrer Ultimativfähigkeit und ihres Talents. Keine der drei Änderungen beeinflusst ihre Spielweise.

E6, „Eine Reise zu den Sternen“, sorgt für einen enormen teamweiten Boost. Er gewährt dem Inhaber von „Militärverdienst“ weitere 20 % RES-PEN aller Typen, erhöht den Multiplikator für den durch „Militärverdienst“ ausgelösten zusätzlichen Schaden um 300 % und gewährt Cerydra selbst 20 % RES-PEN aller Typen, solange ein Teamkollege den Buff besitzt.

Cerydra Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Cerydra gut?

Cerydra ist eine starke Wahl, insbesondere für Teams, die um einen skilllastigen Schadensverursacher wie Phainon, Anaxa oder Feixiao herum aufgebaut sind.

Cerydras Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

Ihr wahres Potenzial als Unterstützerin hängt direkt davon ab, wie oft der gestärkte Verbündete seinen Basisangriff oder seine Fertigkeit einsetzt, um ihre Ladung zu füllen. Im richtigen Team ist sie eine der stärksten Unterstützerinnen, die man einem skillbasierten Hypercarry in „Honkai Star Rail“ zur Seite stellen kann, während sie in einem Team für Folgeangriffe oder Schaden-über-Zeit im Vergleich zu Allround- oder archetypspezifischen Buffern schlechter abschneidet.

In „Erinnerung an das Chaos““ und „Apokalyptischer Schatten““ glänzt Cerydra dadurch, dass sie hohe Burst-Windows gegen einzelne Ziele ermöglicht, die Bossphasen schnell durchbrechen. In „Pure Fiction“ bleibt ihr Wert stabil, vorausgesetzt, sie wird mit einem Angreifer kombiniert, der Fähigkeiten abarbeiten kann und ganze Wellen nacheinander auslöschen kann.

So erhält man Cerydra in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Cerydra ist eine limitierte 5-Sterne-Figur, daher kann sie nur über ihren eigenen Charakter-Event-Warp gezogen werden, niemals über den permanenten Standard-Warp. Ihr Debüt-Banner „Die eiserne Bezwingerin der Gezeiten“ erschien in Version 3.5, und sie kehrte für Wiederholungen in Version 4.0 sowie im „Unvergessliche Clique“-Banner der Version 4.4 zurück.

Jeder Warp kostet einen „Star Rail Special Pass“ oder 160 „Stellar Jades“, falls du Jades in Pässe umwandeln möchtest. „Stellar Jades“ können im Spiel gesammelt werden, aber wenn du zusätzliche Ziehkraft benötigst, erhältst du durch eine Aufladung „Oneiric Shards“, die im Verhältnis 1:1 in „Stellar Jades“ umgewandelt werden.

Denkt einfach daran: Wenn ihr vorhabt, ein Guthaben aufzuladen, um Cerydra, ihre Eidolons oder ihren charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf die „Oneiric“-Aufladeboni im Shop, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ zu prüfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro ausgegebenem Betrag.

Fazit: Solltest du in HSR nach Cerydra ziehen2026?

Zieh für Cerydra, wenn du einen Schadensverursacher besitzt, dessen Fertigkeit das Herzstück seines Kits ist – und Phainon ist dafür in HSR das deutlichste Beispiel. In einem solchen Team ist sie eine echte Verbesserung gegenüber einem generischen ATK- oder CRIT-Support, denn die zusätzliche Fertigkeitsaktivierung sorgt für Schaden, den keine andere Harmony-Einheit verursacht.

Sie ist eine weniger attraktive Wahl, wenn deine besten Einheiten den Großteil ihres Schadens durch Basisangriffe, Folgeangriffe oder Schaden über Zeit verursachen, da es für diese spezifischen Charaktertypen bessere limitierte Unterstützer gibt.

Vorteile Nachteile ✅ Gewährt dem ausgewählten Verbündeten durch „Coup de Main“



einen kostenlosen zusätzlichen Fertigkeitseinsatz ✅ Skalierter Angriffsbonus, Erhöhung des kritischen Schadens und Durchschlagskraft gegen alle Resistenztypen verstärken den Burst-Schaden



gegen einzelne Ziele erheblich ✅ Beschleunigt die Vorbereitung durch „Technique“, gewährt „Military Merit“ und löst zu Beginn



des Kampfes einen kostenlosen Fertigkeitseinsatz aus ✅ Der Entzauberungseffekt von „Peerage“ entfernt Crowd-Control-Debuffs von deinem primären Schadensverursacher



✅ Hervorragende Synergie mit fertigkeitsorientierten Schadensverursachern wie Phainon und Feixiao



✅ Bietet zahlreiche leicht zugängliche Alternativen für „Light Cone“ ❌ Die Buffs konzentrieren sich auf einen einzigen Teamkameraden und bieten daher nur minimalen Nutzen für Setups



mit zwei DPS oder stark auf Flächenangriffe ausgerichteten Aufstellungen ❌ Bietet wenig Nutzen für Teams



, die auf Folgeangriffe, Schaden über Zeit oder Basisangriffe setzen ❌ Die Ladungswirtschaft erfordert den aktiven Einsatz von Fähigkeiten und Basisangriffen durch den gestärkten Verbündeten, um „Peerage“ zu erreichen

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Häufig gestellte Fragen