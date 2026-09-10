Black Swan HSR: Descripción general del personaje y kit 2026

Black Swan en HSR es un personaje de 5 estrellas del elemento Viento y del tipo Nihility que basa toda su estrategia en el daño prolongado, acumulando un debuff único llamado «Arcana» en cada enemigo al que toca.

Esta guía de personaje explica quién es Black Swan, cómo funciona realmente su conjunto de habilidades, sus Eidolones y si merece la pena intentarla conseguir, teniendo en cuenta sus composiciones de equipo preferidas y las unidades que tengas actualmente en tu plantilla o en tus planes futuros de obtención.

Black Swan de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Viento Camino Nihility Función Híbrido Lanzamiento Versión 2.0 (banner «Ondas en el reflejo») Reediciones Versión 2.5 (banner de «Indelible Coterie»)



Versión 3.8 (banner de «Indelible Coterie – Fase 1») Actores de doblaje Arryn Zech (EN)



Nabatame Hitomi (JP)



Yang Menglu (CH)



Kim Ha-young (KR) Valoración general S Valoraciones finales «Memoria del caos»: S



«Ficción pura»: EX



«Sombra apocalíptica»: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Black Swan en Honkai Star Rail?

Black Swan es una «Guardián de los Recuerdos» del Jardín del Recuerdo, presentada como una adivina misteriosa y elegante que lee los hilos del destino ocultos en los recuerdos de los demás. Se comporta con calidez y paciencia, y utiliza esa misma paciencia como vía de acceso a los «recuerdos» que estudia tan detenidamente.

Recopila recuerdos únicos por motivos propios, y el juego mantiene sus verdaderos motivos un poco fuera de nuestro alcance, incluso cuando se convierte en un personaje habitual del amplio elenco de Honkai Star Rail.

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Explicación del kit de Black Swan

El kit de Black Swan se basa por completo en acumular debuffs para que ella y otras unidades de daño por tiempo (DoT) puedan sacarles partido. Su estilo de juego gira en torno a un único recurso: las acumulaciones de Arcana. Casi todas las acciones que realiza, y gran parte de lo que hacen sus compañeros de equipo, añaden Arcana a un enemigo, y Arcana en sí misma cuenta como «Corte de viento», «Sangrado», «Quema» y «Descarga eléctrica» todo a la vez.

Esto significa que cualquier compañero de equipo capaz de activar un efecto de daño en el tiempo también puede activar Arcana, independientemente del elemento en el que se especialice.

Su talento, «Capricho del Telar del Destino», es lo que convierte esas acumulaciones en daño real. Cada vez que un enemigo ya recibe un tick de daño en el tiempo, existe la posibilidad de que acumule otra acumulación de Arcana, y la propia Arcana inflige una cantidad creciente de daño en el tiempo de Viento al comienzo de cada turno del enemigo. Cuanto más tiempo permanezca Arcana en un objetivo, más fuerte será ese impacto, hasta un máximo de 50 acumulaciones.

Su habilidad definitiva, «Felicidad del abrazo de otro mundo», reinicia el ritmo al infligir un estado de «Epifanía» a todos los enemigos, lo que hace que todo el campo reciba más daño y, al mismo tiempo, le da la oportunidad de acumular acumulaciones adicionales de «Arcana» de una sola vez.

Dado que gran parte de su daño proviene de una desventaja que se aplica al enemigo y no de sincronizar un único golpe explosivo, sus turnos son bastante sencillos y rápidos. Aplica «Arcana», mantiene activa la reducción de DEF de su habilidad y deja que el daño por tiempo (DoT) vaya actuando entre turnos.

Resumen de los «Traces» y los «Eidolons» de Black Swan

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las Huellas de Black Swan, seguidas de sus Eidolones.

Las «Trazas» de Black Swan

Su ataque básico, «Precipicio, Amanecer silencioso»», inflige daño de viento equivalente a hasta un 30 % del ataque de Black Swan a un único enemigo, con una probabilidad base del 50 % de infligir una acumulación de Arcana. Si el objetivo ya sufre «Cizalladura de viento», «Sangrado», «Quema» o «Descarga», hay una probabilidad independiente del 50 % de añadir una segunda acumulación con el mismo golpe.

Su habilidad, «Decadencia», «Falso crepúsculo», inflige daño de viento equivalente a hasta el 45 % del ataque de Black Swan a un enemigo y a cualquier objetivo adyacente, con una acumulación de Arcana garantizada en todos ellos. Además, garantiza una reducción de DEF del 14,8 % a cada objetivo alcanzado, con una duración de 3 turnos, lo que la convierte en una de las principales aplicadoras de debuffs para todo el equipo.

Su habilidad «El capricho del telar del destino» es el núcleo de su conjunto de habilidades. Cada vez que un enemigo sufre un efecto de daño continuado (DoT), tiene una probabilidad base del 50 % de añadir otra acumulación de «Arcana», y mientras «Arcana» esté activa, se considera que el objetivo sufre simultáneamente los efectos de «Corte de viento», «Sangrado», «Quema» y «Descarga». Al comienzo del turno de cada enemigo afectado, «Arcana» inflige hasta un 240 % del ATK de «Black Swan» como daño por tiempo de «Viento», más hasta un 12 % adicional por acumulación, ignorando el 20 % de la DEF del objetivo; a continuación, el número de acumulaciones se reduce a la mitad. Los enemigos adyacentes reciben un daño colateral de hasta el 180 % del ATK de Black Swan procedente del mismo daño por tiempo cada vez que se activa Arcana.

Su habilidad definitiva, «La dicha del abrazo de otro mundo», inflige el estado «Epifanía» a todos los enemigos durante 2 turnos, lo que hace que reciban hasta un 25 % más de daño de todo el equipo; a continuación, inflige daño de viento a todos los enemigos equivalente a hasta el 120 % del ATK de Black Swan. Cada acumulación de Arcana existente tiene además un 50 % de probabilidad de sumar una acumulación más cuando se activa la habilidad definitiva, y esas acumulaciones se saltan la reducción habitual a la mitad durante ese turno.

Técnica de Black Swan De «Façade» a «Vérité» Antes de que comience la batalla, tiene una probabilidad de infligir una acumulación de Arcana a cada enemigo. El efecto se repite en cualquier enemigo al que afecte con éxito hasta que deje de aplicarse a todos los objetivos restantes.

Habilidades adicionales de Black Swan La inquietud de Viscera Cuando un enemigo es atacado por Cisne Negro, hay un 65 % de probabilidad base de infligirle 5 acumulaciones de Arcana. Las excavaciones de Goblet Cuando un enemigo entra en combate, hay un 65 % de probabilidad base de infligirle 1 acumulación de Arcana y un 100 % de probabilidad de aplicarle la reducción de DEF de su habilidad durante 3 turnos. El uso del Ataque Básico o del Ataque Definitivo también tiene un 100 % de probabilidad de aplicar esa misma reducción de DEF a cualquier enemigo alcanzado. Presagio de Candleflame Aumenta el daño infligido por todos los aliados en una cantidad equivalente al 60 % de la tasa de acierto de efectos de Black Swan, hasta un aumento máximo del daño del 72 %.

Bonificaciones de estadísticas de Black Swan (total) +28 % de ATA +14,4 % de daño de viento +10 % de probabilidad de acierto de efectos

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Eidolones de Black Swan

E1, «Los siete pilares de la sabiduría», es el que más se recomienda desbloquear al principio. Mientras está activa en combate, cualquier enemigo que ya sufra «Cortacientos», «Sangrado», «Quema» o «Descarga» ve reducida en un 25 % la resistencia elemental correspondiente (Viento, Física, Fuego o Rayo, respectivamente), lo que supone un aumento directo del daño para todo su equipo.

El E2, «No llores por mí, cordero mío», se considera generalmente el punto de parada práctico para los jugadores que no quieren invertir más. Cualquier enemigo que entre en combate a partir de este punto acumula inmediatamente 30 acumulaciones de Arcana, lo que acelera enormemente su daño de área de efecto contra oleadas de enemigos adicionales, en lugar de tener que esperar varios turnos para que aumente.

Sus eidolones restantes suponen mejoras más modestas y graduales. El E3 y el E5 simplemente aumentan sus niveles de Habilidad, Talento, Habilidad Definitiva y Ataque Básico, lo que permite que sus multiplicadores suban aún más sin alterar su estilo de juego.

El E4 acelera su regeneración de energía mientras «Epifanía» está activa, lo que ayuda a que su habilidad definitiva vuelva a estar disponible más rápido.

E6 aumenta su límite de acumulaciones de Arcana y permite que sus propios ataques sumen Arcana cada vez que un compañero de equipo golpee a un enemigo al que ella ya haya aplicado una acumulación; es la habilidad más potente de este grupo, pero sigue sin ser esencial para su ciclo principal.

Evaluación del meta de Black Swan en Honkai Star Rail: ¿Es buena Black Swan?

Black Swan es una elección sólida, especialmente para equipos con personajes que pueden sacar partido de las mecánicas de daño prolongado (DoT), como Kafka o Jiaoqiu.

Clasificación de Black Swan Valoración general S Clasificación en fase final Memoria del Caos: S



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Su talento convierte casi cualquier aplicación de daño prolongado en Arcana acumulable, una desventaja que inflige por sí misma daño prolongado de Viento y que, además, cuenta como cualquier otro tipo de daño prolongado a efectos de detonación. Sus estadísticas aumentan cuanto más se alarga el combate, y multiplica cualquier daño prolongado que el resto de su equipo ya esté infligiendo.

Black Swan es una de las mejores potenciadoras de daño DoT disponibles, y resulta aún más potente cuando se combina con Kafka para alcanzar su máximo potencial. Sin Kafka, pierde acceso a la ventana más amplia de acumulación de «Arcana» que desbloquea el kit de Kafka, aunque sigue rindiendo bien como aplicadora de debuffs en general, incluso fuera de un equipo dedicado exclusivamente al daño en el tiempo.

Cómo conseguir a Black Swan en Honkai Star Rail: banner, coste del teletransporte y recarga

Black Swan es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede conseguir en su propio Warp de evento de personaje (el banner «Ondas en el reflejo») mientras esté activo, y no en el Warp estándar permanente. Un solo intento en su banner cuesta un Pase Especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 jade estelar. Para los jugadores que realicen recargas, los Oneiric Shards se convierten a razón de 1:1 con Stellar Jades.

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a Black Swan, sus Eidolones o su cono de luz exclusivo, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga oníricas de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de batalla «Honor sin nombre» y el Pase de suministros exprés antes de comprar nada. Esto aumentará considerablemente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

Black Swan debutó en la versión 2.0 en el banner «Ondas en el reflejo»». Su última reaparición fue en el banner «Coterie Indeleble» (Fase 1), que estuvo disponible del 12 de febrero de 2026 al 24 de marzo de 2026, durante la versión 3.8 de Honkai Star Rail. Por el momento, no se ha anunciado oficialmente ninguna otra reaparición para ella.

Veredicto: ¿Deberías hacer tiradas por Black Swan en 2026?

Black Swan es una de las mejores facilitadoras de composiciones de daño prolongado (DoT) en Honkai Star Rail, y la reducción garantizada de DEF de su Habilidad, junto con la vulnerabilidad para todo el equipo de su Habilidad Definitiva, hacen que aporte su granito de arena incluso en una alineación que no esté construida en torno al DoT.

Sin embargo, su potencial máximo se alcanza si forma equipo con Kafka, por lo que no resulta una opción tan atractiva si aún no la tienes o no tienes intención alguna de intentarla conseguir.

Ventajas Contras ✅ Daño DoT extremadamente potente que ignora la DEF y va aumentando a lo largo del combate



✅ Aplica una reducción gratuita de la DEF y un debuff



de vulnerabilidad al daño para todo el equipo ✅ Se potencia rápidamente y su poder aumenta cuanto más se alarga



el combate ✅ Rinde bien tanto en contenido



de área de efecto como de objetivo único ✅ Funciona como una opción de apoyo legítima incluso fuera de un equipo



especializado en daño por tiempo ✅ Curva de Eidolón accesible, con las mejoras E1 y E2 siendo económicas y de gran impacto ❌ Necesita a Kafka en el equipo para alcanzar su máximo potencial



de daño ❌ Pierde mucho valor si no cuenta con un equipo especializado en DoT a su alrededor

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