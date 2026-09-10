Black Swan HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Black Swan in HSR ist eine 5-Sterne-Charakterin vom Typ „Wind Nihility“, deren gesamte Spielstrategie auf Schaden über Zeit basiert und die bei jedem Gegner, den sie berührt, einen einzigartigen Debuff namens „Arcana“ stapelt.

Dieser Charakter-Guide erklärt , wer Black Swan ist, wie ihre Fähigkeiten tatsächlich funktionieren, welche Eidolons sie besitzt und ob es sich lohnt, sie zu ziehen – basierend auf ihren bevorzugten Teamzusammensetzungen und den Einheiten , die du derzeit in deinem Kader hast oder in Zukunft ziehen möchtest.

Black Swan auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Wind Pfad Nichts Rolle Hybrid Veröffentlicht Version 2.0 (Banner „Wellen im Spiegelbild““) Wiederholungen Version 2.5 (Banner „Indelible Coterie“)



Version 3.8 (Banner „Indelible Coterie – Phase 1“) Synchronsprecher Arryn Zech (EN)



Nabatame Hitomi (JP)



Yang Menglu (CH)



Kim Ha-young (KR) Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: S



„Pure Fiction“: EX



„Apocalyptic Shadow“: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Black Swan in „Honkai Star Rail“?

Black Swan ist eine „Memokeeperin“ des Gartens der Erinnerungen und wird als geheimnisvolle, elegante Wahrsagerin vorgestellt, die die in den Erinnerungen anderer Menschen verborgenen Fäden des Schicksals entziffert. Sie tritt warmherzig und geduldig auf und nutzt eben diese Geduld als Zugang zu den „Erinnerungen“, die sie so genau untersucht.

Sie sammelt einzigartige Erinnerungen aus ganz eigenen Gründen, und das Spiel hält ihre wahren Motive im Verborgenen, auch wenn sie mittlerweile ein fester Bestandteil der großen Besetzung von „Honkai Star Rail“ ist.

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Erklärung des Black-Swan-Kits

Black Swans Spielweise konzentriert sich vollständig darauf, Debuffs für sich selbst und andere DoT-Einheiten zu stapeln, um daraus Kapital zu schlagen. Ihr Spielstil basiert auf einer einzigen Ressource: Arcana-Stapeln. Nahezu jede ihrer Aktionen und ein Großteil dessen, was ihre Teamkameraden tun, fügt einem Gegner Arcana hinzu, und Arcana selbst zählt gleichzeitig als Windschneide, Blutung, Verbrennung und Schock.

Das bedeutet, dass jeder Teamkamerad, der einen Damage-over-Time-Effekt auslösen kann, auch „Arcana“ auslösen kann – unabhängig davon, auf welches Element er sich eigentlich spezialisiert hat.

Ihr Talent „Laune des Schicksalswebstuhls“ verwandelt diese Stapelung in echten Schaden. Jedes Mal, wenn ein Gegner bereits einen Tick eines Schadens-über-Zeit-Effekts erleidet, besteht die Chance, dass er einen weiteren „Arcana“-Stapel erhält, und „Arcana“ selbst verursacht zu Beginn jedes gegnerischen Zuges einen wachsenden Pool an Wind-Schaden-über-Zeit. Je länger „Arcana“ auf einem Ziel verbleibt, desto stärker ist dieser Schaden, bis zu einer Obergrenze von 50 Stapeln.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Glück der Umarmung einer anderen Welt“, setzt den Kreislauf zurück, indem sie jedem Gegner den Zustand „Erleuchtung“ zufügt, wodurch das gesamte Feld mehr Schaden erleidet und sie gleichzeitig die Chance erhält, zusätzliche „Arcana“-Stapel auf einen Schlag anzuhäufen.

Da ein Großteil ihres Schadens durch einen auf dem Gegner liegenden Debuff entsteht und nicht durch das Timing einzelner Burst-Treffer, sind ihre Züge relativ unkompliziert und schnell. Sie wendet „Arcana“ an, hält die DEF-Reduzierung ihrer Fertigkeit aktiv und lässt den DoT zwischen den Zügen seine Wirkung entfalten.

Übersicht über die Traces und Eidolons von Black Swan

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Black Swan tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Black Swans Spuren

Ihr Basisangriff „Precipience, Silent Dawn““ fügt einem einzelnen Gegner Windschaden in Höhe von bis zu 30 % von Black Swans Angriffskraft zu, wobei eine Grundwahrscheinlichkeit von 50 % besteht, einen Arcana-Stack zu verursachen. Wenn das Ziel bereits unter „Windscherung“, „Bluten“, „Verbrennen“ oder „Schock“ leidet, besteht eine separate 50-prozentige Chance, bei demselben Treffer einen zweiten Stapel hinzuzufügen.

Ihre Fertigkeit „Dekadenz: Falsche Dämmerung““ fügt einem Gegner und allen benachbarten Zielen Windschaden in Höhe von bis zu 45 % von Black Swans Angriff zu und gewährt allen von ihnen garantiert einen „Arcana“-Stack. Zudem garantiert er bei jedem getroffenen Ziel eine Verteidigungsreduktion von 14,8 % für 3 Runden, was der Hauptgrund dafür ist, dass sie gleichzeitig als teamweite Debufferin fungiert.

Ihr Talent „Webstuhl der Launen des Schicksals“ bildet den Kern ihres Fähigkeiten-Sets. Bei jedem DoT, den ein Gegner erleidet, besteht eine Grundwahrscheinlichkeit von 50 %, dass ein weiterer „Arcana“-Stapel hinzugefügt wird. Solange „Arcana“ aktiv ist, gilt das Ziel als gleichzeitig von „Windschneide“, „Bluten“, „Verbrennung“ und „Schock“ betroffen. Zu Beginn des Zuges jedes betroffenen Gegners verursacht „Arcana“ bis zu 240 % von Black Swans Angriffswert als Wind-Schadens-über-Zeit, zuzüglich bis zu 12 % pro Stapel, wobei 20 % der Verteidigung des Ziels ignoriert werden; anschließend wird die Stapelanzahl halbiert. Benachbarte Gegner erleiden bei jedem „Arcana“-Tick einen Flächenschaden von bis zu 180 % von Black Swans Angriffskraft durch denselben DoT.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Glück der Umarmung aus einer anderen Welt“, versetzt jeden Gegner für 2 Züge in den Zustand „Erleuchtung“, wodurch dieser bis zu 25 % mehr Schaden vom gesamten Team erleidet; anschließend fügt sie allen Gegnern Windschaden in Höhe von bis zu 120 % von Black Swans Angriff zu. Jeder vorhandene Arcana-Stack hat zudem eine 50-prozentige Chance, einen weiteren Stack hinzuzufügen, wenn die Ultimative Fähigkeit trifft, und diese Stacks umgehen in diesem Zug die übliche Halbierung.

Black Swans Technik Von „Façade“ zu „Vérité“ Vor Beginn des Kampfes besteht die Chance, jedem Gegner einen „Arcana“-Stapel zuzufügen. Der Effekt wiederholt sich bei jedem Gegner, den er erfolgreich trifft, bis er bei allen verbleibenden Zielen fehlschlägt.

Black Swans Bonusfähigkeiten Unruhe der Eingeweide Wenn ein Gegner von Black Swan angegriffen wird, besteht eine Grundwahrscheinlichkeit von 65 %, ihm 5 Stapel „Arcana“ zuzufügen. Goblets Ausbeutung Wenn ein Gegner in den Kampf eintritt, besteht eine Grundwahrscheinlichkeit von 65 %, ihm 1 „Arcana“-Stapel zuzufügen, sowie eine Wahrscheinlichkeit von 100 %, die Verteidigungsreduktion ihrer Fertigkeit für 3 Runden anzuwenden. Der Einsatz von Basisangriff oder Ultimativangriff hat ebenfalls eine Wahrscheinlichkeit von 100 %, dieselbe Verteidigungsreduktion auf jeden getroffenen Gegner anzuwenden. Das Omen der Kerzenflammen Erhöht den von allen Verbündeten verursachten Schaden um einen Wert, der 60 % der Effekt-Trefferquote von „Black Swan“ entspricht, bis zu einer maximalen Schadenssteigerung von 72 %.

Statistikboni von „Black Swan“ (insgesamt) +28 % Angriff +14,4 % Windschaden +10 % Trefferchance für Effekte

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Eidolons von Black Swan

E1, „Die sieben Säulen der Weisheit“, wird am häufigsten als erste Freischaltung empfohlen. Solange sie im Kampf aktiv ist, wird bei jedem Gegner, der bereits unter „Windscherung“, „Bluten“, „Verbrennen“ oder „Schock“ leidet, die entsprechende Elementaresistenz (Wind, Physisch, Feuer bzw. Blitz) um 25 % verringert, was einen direkten Schadensbonus für ihr gesamtes Team darstellt.

E2, „Weine nicht um mich, mein Lämmchen““, wird allgemein als praktischer Haltepunkt für Spieler angesehen, die nicht weiter investieren möchten. Jeder Gegner, der nach diesem Punkt in den Kampf eintritt, erhält sofort 30 „Arcana“-Stapel, was ihren Flächenschaden gegen Wellen von Adds massiv beschleunigt, anstatt mehrere Runden auf den Aufbau warten zu müssen.

Ihre verbleibenden Eidolons stellen kleinere, schrittweise Verbesserungen dar. E3 und E5 erhöhen lediglich die Stufen ihrer Fertigkeiten, Talente, Ultimaten und Basisangriffe, wodurch ihre Multiplikatoren weiter steigen, ohne ihre Spielweise zu verändern.

E4 beschleunigt ihre Energieregeneration, solange „Epiphany“ aktiv ist, wodurch ihre Ultimative Fähigkeit schneller wieder verfügbar wird.

E6 erhöht ihre Arcana-Stapel-Obergrenze und sorgt dafür, dass ihre eigenen Angriffe Arcana hinzufügen, sobald ein Teamkamerad einen Gegner trifft, auf den sie bereits Arcana gestapelt hat. Dies ist die stärkste Fähigkeit dieser Gruppe, aber dennoch nicht unverzichtbar für ihren Kern-Loop.

Black Swan Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Black Swan gut?

„Black Swan“ ist insbesondere für Teams eine gute Wahl, die über Charaktere verfügen, die die „Damage-over-Time“-Mechanik (DoT) nutzen können, wie beispielsweise Kafka oder Jiaoqiu.

Tier-Bewertungen für Black Swan Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: S



„Pure Fiction“: EX



„Apocalyptic Shadow“: EX

Ihr Talent verwandelt fast jeden angewendeten Schaden-über-Zeit-Effekt in stapelbare „Arcana“ – einen Debuff, der selbst Wind-Schaden-über-Zeit verursacht und gleichzeitig für Detonationszwecke als jeder andere Schaden-über-Zeit-Typ zählt. Ihre Werte steigen, je länger ein Kampf dauert, und sie vervielfacht den Schaden-über-Zeit, den der Rest ihres Teams bereits verursacht.

Black Swan ist eine der stärksten DoT-Schadensverstärkerinnen, die es gibt, und sie ist noch mächtiger, sobald sie mit Kafka kombiniert wird, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ohne Kafka verliert sie zwar den Zugang zu dem optimalen Zeitfenster für das Stapeln von „Arcana“, das Kafkas Fähigkeiten ermöglichen, doch auch außerhalb eines reinen DoT-Teams liefert sie als allgemeine Debufferin weiterhin gute Leistungen.

So erhält man Black Swan in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

„Black Swan“ ist ein limitierter 5-Sterne-Charakter, daher kann sie nur aus ihrem eigenen Charakter-Event-Warp („Wellen im Spiegelbild““-Banner) gezogen werden, solange dieser aktiv ist, nicht aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug in ihrem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ erworben werden kann. Für Spieler, die Geld ausgeben, werden Oneiric-Splitter im Verhältnis 1:1 in Stellar Jades umgewandelt.

Denkt einfach daran: Wenn ihr vorhabt, aufzuladen, um Black Swan, ihre Eidolons oder ihren charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf die Oneiric-Aufladeboni im Shop, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ zu prüfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro Ausgabe.

Black Swan feierte ihr Debüt in Version 2.0 im Banner „Wellen im Spiegelbild““. Ihr jüngster Wiederauftritt war im Banner „Unvergessliche Clique“ (Phase 1), das vom 12. Februar 2026 bis zum 24. März 2026 während der Version 3.8 von „Honkai Star Rail“ lief. Bislang wurde noch kein weiterer Wiederauftritt für sie offiziell angekündigt.

Fazit: Solltest du in Honkai Star Rail nach Black Swan ziehen2026?

Black Swan ist eine der besten Unterstützerinnen für Damage-over-Time-Kompositionen in „Honkai Star Rail“, und dank der garantierten Verteidigungsreduzierung ihrer Fähigkeit sowie der teamweiten Verwundbarkeit durch ihre Ultimative Fähigkeit leistet sie auch in einem Team, das nicht auf DoT ausgelegt ist, einen wertvollen Beitrag.

Ihr Potenzial ist jedoch am größten, wenn sie mit Kafka im Team spielt. Daher ist sie eine weniger attraktive Wahl, wenn du sie noch nicht hast oder gar nicht vorhast, sie zu ziehen.

Vorteile Nachteile ✅ Extrem starker, die Verteidigung ignorierender DoT-Schaden, der im Laufe eines Kampfes



stetig zunimmt ✅ Verursacht einen kostenlosen Verteidigungsabbau und einen teamweiten Debuff



, der den Schaden erhöht ✅ Kommt schnell in Fahrt und skaliert umso stärker, je länger der Kampf dauert



✅ Schlägt sich sowohl in AoE- als auch in Einzelziel-Inhalten



gut ✅ Eignet sich auch außerhalb eines speziellen DoT-Teams



als vollwertige Unterstützerin ✅ Einfache Eidolon-Kurve, da E1 und E2 kostengünstige Upgrades mit großer Wirkung sind ❌ Benötigt Kafka im Team, um ihr höchstes Schadenspotenzial



auszuschöpfen ❌ Verliert ohne ein spezielles, auf DoT ausgerichtetes Team um sie herum erheblich an Wert

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Häufig gestellte Fragen