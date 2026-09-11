Aventurine HSR: Descripción general del personaje y kit 2026

Esta guía del personaje Aventurine HSR aborda su conjunto de habilidades, sus Eidolones, el estado actual de su banner y una valoración sobre si realmente merece la pena intentarlo, en función de lo que ya tengas en tu plantilla.

Aventurine es una de las unidades de apoyo de tipo «sustentación» más completas de Honkai Star Rail, ya que combina un escudo que acumula más capas de las que la mayoría de los kits de «Preservación» pueden ofrecer con un ataque de seguimiento que inflige un daño considerable de forma discreta. Todo su kit se basa en la DEF, en lugar de en las estadísticas habituales de HP o RES a efectos en las que se apoyan la mayoría de los protectores, lo que cambia por completo la forma de equiparlo.

Aventurine de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Imaginario Camino Conservación Función Compatibilidad Publicado Versión 2.1 (estandarte «Encarcelamiento dorado») Repeticiones Versión 2.6 (banner de «Encarcelamiento dorado»)



Versión 4.4 (banner de «La camarilla indeleble») Actores de doblaje Camden Sutkowski | Caitlyn Elizabeth (niña) (EN)



Kawanishi Kengo (JP)



Yang Chaoran | Pi Xiugang (niño) (CH)



Park Jun-won (KR) Valoración general S Valoraciones de Endgame Memoria del caos: S



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: S

Historia y trasfondo: ¿Quién es Aventurine en Honkai Star Rail?

Aventurine es un alto directivo del Departamento de Inversiones Estratégicas de la Corporación Interestral de la Paz (IPC) y el jugador empedernido de HSR. Es una persona arriesgada por naturaleza, y su sonrisa constante hace que resulte realmente difícil saber qué es lo que siente en realidad detrás de ella.

Forma parte del elenco presentado durante el arco argumental de Penacony, donde su papel dentro de la IPC lo enfrenta a más de una facción que opera en la misma ciudad. La personalidad calculadora y siempre en control de Aventurine encaja a la perfección con su estilo de juego: paciente, controlado y listo para sacar provecho en el momento decisivo.

Juega cada combate como si fuera una apuesta que ya ha decidido ganar, aprovechando el daño recibido para impulsar su propia remontada, lo que contrasta marcadamente con la forma de jugar de la mayoría de los personajes de sustain.

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Explicación del kit de Aventurine

Todo el kit de Aventurine funciona con dos recursos relacionados: «Apuesta Fortificada», el escudo que su habilidad «Piedra Angular Deluxe» otorga a todo el equipo, y «Apuesta a Ciegas», una acumulación personal que genera cada vez que él o un aliado protegido por el escudo recibe un golpe.

Cada una de estas mecánicas se escala en función de la DEF, lo que encaja tanto con su elemento «Imaginario» como con su identidad en la Ruta de la Preservación: Aventurine está diseñado para absorber golpes. Su ataque básico, «Apuesta directa», es un sencillo golpe «Imaginario» contra un solo objetivo que existe principalmente para mantenerlo en la lucha entre el uso de una habilidad y otra.

«Apuesta Fortificada» es inusual para un escudo, ya que se puede acumular sobre sí misma, por lo que volver a aplicar la habilidad a un equipo que ya cuenta con un escudo no supone un desperdicio de valor, como ocurre con la mayoría de los demás escudadores.

Cada impacto que alcance a un aliado protegido por un escudo, o directamente a Aventurine, le otorga un punto de «Apuesta a ciegas» gracias a su talento «Disparo cargado a la derecha», que además proporciona a ese aliado protegido una cantidad considerable de RES a efectos. Una vez que Aventurine alcanza los 7 puntos de «Apuesta a ciegas», lanza automáticamente un ataque de seguimiento de siete golpes por su cuenta, sin que el jugador tenga que hacer nada.

Su habilidad definitiva, «Roulette Shark», añade una segunda capa: inflige un gran golpe «Imaginary» a un solo objetivo y le aplica «Unnerved», una desventaja que hace que los golpes críticos de todos los aliados contra ese enemigo sean más potentes durante unos turnos.

Su técnica, «El rojo o el negro»», es una mejora de DEF aleatoria para todo el grupo que se utiliza antes incluso de que comience el combate. El resultado final es un personaje de apoyo que está constantemente haciendo algo, incluso cuando no es su turno.

Resumen de las Huellas y los Eidolones de Aventurine

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las «huellas» de Aventurine, seguidas de sus eidolones.

Las «Trazas» de Aventurine

El ataque básico, «Apuesta directa», inflige un daño imaginario equivalente a hasta el 100 % de la DEF de Aventurina a un solo enemigo en el nivel máximo.

La habilidad «Cornerstone Deluxe»» otorga a todos los aliados un escudo «Fortified Wager» que bloquea un daño equivalente a un máximo del 24 % de la DEF de Aventurine más 320, con una duración de 3 turnos. Si se vuelve a aplicar mientras el escudo ya está activo, el efecto se acumula, hasta un 200 % del valor actual del escudo.

El talento «Disparo bien cargado» otorga a un aliado protegido hasta un 50 % de resistencia a efectos en el nivel máximo. Mientras ese aliado mantenga «Apuesta Fortificada», Aventurine resiste él mismo las desventajas de control de masas y gana un punto de «Apuesta Ciega» cada vez que un aliado protegido, o él mismo, reciba un golpe. Con 7 puntos de «Apuesta a ciegas», lanza un ataque de seguimiento de siete golpes, cada uno de los cuales inflige hasta un 25 % de su DEF en daño imaginario a un enemigo aleatorio.

Habilidad definitiva, «Tiburón de la ruleta», otorga aleatoriamente a Aventurine entre 1 y 7 puntos de «Apuesta a ciegas», inflige hasta un 270 % de su DEF en daño imaginario a un enemigo e impone el estado «Desconcertado» a ese objetivo durante 3 turnos, lo que aumenta el daño crítico que los aliados le infligen hasta un 15 %.

Técnica de Aventurine El rojo o el negro Otorga a todo el equipo una mejora aleatoria de DEF al inicio del combate, de hasta un 60 % de DEF durante 3 turnos. Al volver a usarla, se mantiene la mejora que haya dado el resultado más alto.

Habilidades adicionales de la aventurina Aprovechamiento Por cada 100 de DEF que Aventurina tenga por encima de 1600, su propia tasa de CRÍTICO aumenta un 2 %, hasta un máximo del 48 % con 4000 de DEF. Mano caliente Al inicio del combate, cada aliado obtiene un escudo «Apuesta Fortificada» por un valor equivalente al de su habilidad, que dura 3 turnos. ¡Bingo! Cada vez que un aliado protegido con un escudo realiza un ataque de seguimiento, Aventurine acumula un punto de «Apuesta a ciegas», hasta un máximo de 3 veces por turno. Después de que se active el propio ataque de seguimiento de su talento, otorga al equipo un «Escudo de apuesta fortificada» adicional, además de uno más grande a quien le quede menos escudo.

Bonificaciones de estadísticas de Aventurine (total) +35 % DEF +14,4 % de daño imaginario +10 % de resistencia a efectos

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Eidolones de Aventurine

El Eidolón E1, «El dilema del prisionero», otorga a cada aliado protegido un 20 % más de daño crítico y, después de que Aventurina utilice su habilidad definitiva, todo el equipo obtiene otro escudo «Apuesta Fortificada» con el mismo valor que el de su habilidad. Es un punto de parada realmente potente para cualquiera que gaste de forma selectiva, ya que convierte su escudo en una mejora de daño para todo el equipo.

E2, «Racionalidad limitada», añade una reducción del 12 % a la resistencia a todo tipo de daño del objetivo de su ataque básico durante 3 turnos, lo que le confiere una pequeña pero real función de debilitamiento además de todo lo demás que ya hace.

Los niveles E3 y E5 suponen simples mejoras de su Habilidad Definitiva, Ataque Básico, Habilidad y Talento. El nivel E4 añade un aumento temporal de la Defensa y golpes adicionales tras activarse su Talento, mientras que el nivel E6 aumenta su propio daño en función del número de aliados que tengan un escudo en ese momento.

Ninguna de estas mejoras es imprescindible como lo es la E1, pero merece la pena aprovecharlas si ya estás preparándote para alcanzar la E6 con el fin de conseguir una versión ligeramente más ofensiva de este personaje.

Evaluación de Aventurine en el meta de Honkai Star Rail: ¿es buena Aventurine?

Aventurine es una elección sólida, especialmente para equipos centrados en el daño de los ataques de seguimiento.

Clasificación de Aventurine Valoración general S Clasificaciones de fase final Memoria del Caos: S



Ficción Pura: S



Sombra Apocalíptica: S

Su escudo «Apuesta Fortificada» es uno de los pocos escudos del juego capaces de acumularse sobre sí mismo fuera del Universo Simulado, y con la acumulación máxima puede superar incluso a los escuderos especializados.

Si a esto le sumamos la regeneración de energía de su propio ataque de seguimiento y una habilidad definitiva de bajo coste, y aunque Dan Heng Permansor Terrae le haya superado en cuanto a capacidad de protección pura, sigue siendo una de las mejores unidades de sustain que ha ofrecido nunca el juego. Tampoco se limita a los equipos de «Follow-up»; su kit se defiende por sí solo en casi cualquier composición que pueda aprovechar su escudo.

La salvedad es que su producción de daño personal, aunque sorprendentemente alta para un apoyo, sigue sin poder competir con la de un causante de daño especializado; además, disminuye notablemente sin su característico «Cono de Luz».

Cómo conseguir a Aventurine en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Aventurine es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener de su propio Warp de evento de personaje (banner «Cautiverio dorado») mientras esté activo, no del Warp estándar permanente. Un solo intento en su banner cuesta un Pase Especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 jades estelares. Para los jugadores que recarguen, los fragmentos oníricos se convierten a razón de 1:1 con los jades estelares.

Recuerda que, si tienes pensado recargar para conseguir a Aventurine, sus Eidolones o su cono de luz exclusivo, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga oníricas de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de Batalla de Honor Sin Nombre y el Pase de Suministros Exprés antes de comprar nada. Esto aumentará significativamente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

Aventurine debutó en la versión 2.1 en el banner «Cautiverio dorado»». Desde entonces, ha vuelto a aparecer dos veces, la más reciente en el banner «Círculo indeleble» de la versión 4.4, que estuvo disponible del 5 al 25 de agosto de 2026. Por el momento, no se ha anunciado oficialmente ninguna nueva reaparición de Aventurine.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Aventurine en 2026?

Aventurine se ha ganado su reputación como una de las mejores unidades de apoyo que se han lanzado nunca en Honkai Star Rail. Sus escudos escalan perfectamente con una sola estadística, su Talento y sus Huellas proporcionan al equipo un auténtico control de masas y resistencia a los debuffs, y tanto su ataque de seguimiento como su Habilidad Definitiva le permiten infligir un daño considerable.

Sus habilidades de bonificación A4 y A6 también lo hacen aún más eficiente en cuanto a puntos de habilidad (SP), por lo que puede pasar varios turnos sin usar su habilidad y seguir manteniendo los escudos activos, liberando así puntos de habilidad para el resto del equipo.

Merece la pena intentarlo conseguir para casi cualquier plantilla que necesite un protector, incluidos los equipos sin ataque de seguimiento, aunque los jugadores que ya cuenten con un «Sustain» potente para el contenido actual tienen menos motivos urgentes para darle prioridad. Su característico «Light Cone» reduce la diferencia entre su daño y el de un DPS especializado, pero no es imprescindible para que su kit funcione bien.

Ventajas Contras ✅ Escudos que se acumulan entre sí y que, al alcanzar la acumulación



máxima, pueden superar incluso a los de los protectores especializados ✅ Control de masas potente y repetible, y resistencia a las desventajas para todo el equipo



✅ Muy eficiente en cuanto a SP, lo que libera turnos para otros personajes



✅ Uno de los mejores daños por «Resistencia» de cualquier personaje de «Sostenimiento» del juego



✅ El mejor «Sostenimiento» para equipos de «Ataque de seguimiento» ❌ La desventaja de daño crítico de su habilidad definitiva solo afecta a un enemigo a la vez



❌ Su propio daño sigue siendo modesto en comparación con un DPS



especializado ❌ Sus escudos necesitan recibir ataques frecuentes o seguimientos de aliados para seguir renovándose



❌ Los enemigos que lo ignoran para centrarse en otros aliados reducen su valor

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