Aventurine HSR: Charakterübersicht und Kit 2026

Dieser Charakter-Guide zu Aventurine HSR behandelt seine Fähigkeiten, seine Eidolons, den aktuellen Status des Banners sowie eine Einschätzung, ob es sich tatsächlich lohnt, ihn zu ziehen – je nachdem, welche Charaktere du bereits in deinem Team hast.

Aventurine ist eine der rundumsten Support-Einheiten vom Typ „Sustain“ in Honkai Star Rail. Er kombiniert einen Schild, dessen Stapelkapazität die der meisten „Preservation“-Kits übertrifft, mit einem Folgeangriff, der unauffällig echten Schaden verursacht. Sein gesamtes Kit skaliert mit DEF statt mit den üblichen HP- oder Effekt-RES-Werten, auf die sich die meisten Schildträger stützen, was die Art und Weise, wie man ihn ausrüstet, von Grund auf verändert.

Aventurine auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Imaginär Weg Erhaltung Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 2.1 (Banner „Vergoldete Gefangenschaft“) Wiederholungen Version 2.6 (Banner „Vergoldete Gefangenschaft“)



Version 4.4 (Banner „Unvergessliche Clique“) Synchronsprecher Camden Sutkowski | Caitlyn Elizabeth (als Kind) (EN)



Kawanishi Kengo (JP)



Yang Chaoran | Pi Xiugang (als Kind) (CH)



Park Jun-won (KR) Gesamtbewertung S Bewertungen im Endspiel Erinnerung an das Chaos: S



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: S

Handlung und Hintergrund: Wer ist Aventurine in „Honkai Star Rail“?

Aventurine ist ein hochrangiger Manager in der Abteilung für strategische Investitionen der Interastral Peace Corporation und der hauseigene Spieler bei HSR. Er ist von Natur aus risikofreudig, und sein ständiges Lächeln macht es wirklich schwer zu erkennen, was er tatsächlich empfindet.

Er gehört zu den Charakteren, die im Penacony-Handlungsbogen vorgestellt wurden, wo ihn seine Rolle innerhalb der IPC in Konflikt mit mehr als einer anderen Fraktion bringt, die in derselben Stadt operiert. Aventurines berechnende, stets die Kontrolle bewahrende Persönlichkeit passt perfekt zu seiner Spielweise: geduldig, kontrolliert und bereit, im entscheidenden Moment Kapital daraus zu schlagen.

Er bestreitet jeden Kampf wie eine Wette, die er bereits gewonnen hat, und nutzt den erlittenen Schaden, um sein eigenes Comeback anzutreiben – was in scharfem Kontrast zur Spielweise der meisten Sustain-Charaktere steht.

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Aventurines Fähigkeiten im Überblick

Aventurines gesamtes Kit basiert auf zwei miteinander verbundenen Ressourcen: „Verstärkter Einsatz“, dem Schild, den seine Fertigkeit „Cornerstone Deluxe““ dem gesamten Team gewährt, und „Blind Bet“, einem persönlichen Stapel, den er jedes Mal aufbaut, wenn er oder ein geschützter Verbündeter getroffen wird.

Jede dieser Mechaniken skaliert mit der Verteidigung (DEF), was sowohl zu seinem Element „Imaginary“ als auch zu seiner Identität im „Preservation Path“ passt: Aventurine ist darauf ausgelegt, Treffer abzufangen. Sein Basisangriff „Straight Bet“ ist ein einfacher „Imaginary“-Angriff auf ein einzelnes Ziel, der hauptsächlich dazu dient, ihn zwischen den Einsatzphasen seiner Fertigkeit im Kampf zu halten.

„Verstärkter Einsatz“ ist für einen Schild ungewöhnlich, da sich seine Wirkung stapeln lässt. Daher geht der Wert nicht verloren, wenn die Fertigkeit erneut auf ein bereits geschütztes Team angewendet wird – anders als bei den meisten anderen Schildträgern.

Jeder Treffer, der einen geschützten Verbündeten oder Aventurine direkt trifft, bringt ihm durch sein Talent „Schuss geladen – rechts“ einen Punkt „Blind Bet“ ein, was dem geschützten Verbündeten zudem eine beträchtliche Menge an Effekt-RES verleiht. Sobald Aventurine 7 „Blind Bet“-Punkte erreicht hat, feuert er automatisch einen siebenfachen Folgeangriff ab – ganz ohne Eingreifen des Spielers.

Seine ultimative Fähigkeit, „Roulette Shark“, fügt noch eine zweite Ebene hinzu: Sie fügt einem einzelnen Ziel einen starken „Imaginary“-Treffer zu und belegt das Ziel mit „Unnerved“, einem Debuff, der die kritischen Treffer aller Verbündeten gegen diesen Gegner für einige Runden verstärkt.

Seine Technik „Rot oder Schwarz“ ist ein zufälliger DEF-Buff für die gesamte Gruppe, der noch vor Beginn eines Kampfes eingesetzt wird. Das Ergebnis ist ein Unterstützer, der ständig etwas tut, auch wenn er gerade nicht am Zug ist.

Übersicht über Aventurines Spuren und Eidolone

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Aventurine tatsächlich bewirken, gefolgt von seinen Eidolons.

Aventurines Spuren

Die Basis-ATK „Straight Bet“ fügt einem einzelnen Gegner auf der Höchststufe imaginären Schaden in Höhe von bis zu 100 % von Aventurines DEF zu.

Fähigkeit „Cornerstone Deluxe““ gewährt jedem Verbündeten einen „Verstärkter Einsatz“-Schild, der Schaden in Höhe von bis zu 24 % von Aventurines Verteidigung plus 320 abwehrt und 3 Runden lang anhält. Wird die Fertigkeit erneut angewendet, während bereits ein Schild aktiv ist, addieren sich die Effekte bis zu 200 % des aktuellen Schildwerts.

Das Talent „Schuss geladen – rechts“ gewährt einem geschützten Verbündeten auf maximaler Stufe bis zu 50 % Effekt-Resistenz. Solange dieser Verbündete „Verstärkter Einsatz“ besitzt, widersteht Aventurine selbst Crowd-Control-Debuffs und erhält einen „Blind Bet“-Punkt, sobald ein geschützter Verbündeter oder er selbst getroffen wird. Bei 7 „Blind Bet“-Punkten feuert er einen Folgeangriff mit sieben Treffern ab, wobei jeder Treffer einem zufälligen Gegner bis zu 25 % seiner DEF als imaginären Schaden zufügt.

Ultimate, „Roulette Shark“, gewährt Aventurine zufällig 1 bis 7 „Blind Bet“-Punkte, fügt einem Gegner bis zu 270 % seiner DEF als imaginären Schaden zu und belegt dieses Ziel 3 Runden lang mit „Unnerved“, wodurch der von Verbündeten gegen dieses Ziel verursachte kritische Schaden um bis zu 15 % erhöht wird.

Aventurines Technik Rot oder Schwarz Gewährt dem gesamten Team zu Beginn des Kampfes einen zufälligen Verteidigungs-Buff im Wert von bis zu 60 % der Verteidigung für 3 Runden. Bei erneuter Anwendung wird der Buff beibehalten, der den höchsten Wert erzielt hat.

Die Bonusfähigkeiten von Aventurin Hebelwirkung Pro 100 DEF, die Aventurine über 1600 hinaus besitzt, steigt seine eigene Krit-Rate um 2 %, bis zu einem Maximum von 48 % bei 4000 DEF. Glückstreifen Zu Beginn des Kampfes erhält jeder Verbündete einen „Verstärkter Einsatz“-Schild im Wert seiner Fertigkeit, der 3 Runden lang anhält. Bingo! Jedes Mal, wenn ein geschützter Verbündeter einen Folgeangriff landet, erhält Aventurine einen „Blind Bet“-Punkt, bis zu 3 Mal pro Runde. Nachdem sein Talent seinen eigenen Folgeangriff ausgeführt hat, gewährt er dem Team einen zusätzlichen „Verstärkter Einsatz“-Schild sowie einen stärkeren Schild für denjenigen, der am wenigsten Schild übrig hat.

Aventurines Attributboni (insgesamt) +35 % DEF +14,4 % Imaginärer Schaden +10 % Effekt-RES

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Aventurines Eidolons

E1, „Das Gefangenendilemma“, gewährt jedem geschützten Verbündeten 20 % mehr kritischen Schaden, und nachdem Aventurine seine ultimative Fähigkeit eingesetzt hat, erhält das gesamte Team einen weiteren „Verstärkter Einsatz“-Schild, dessen Wert dem seiner Fähigkeit entspricht. Das ist ein wirklich starker Anreiz für alle, die ihre Ressourcen gezielt einsetzen, da sich sein Schild dadurch auch in einen teamweiten Schadensbonus verwandelt.

E2, „Begrenzte Rationalität“, fügt dem Ziel seines Basisangriffs für 3 Runden eine Reduzierung der Resistenz aller Arten um 12 % hinzu, was ihm zusätzlich zu all seinen anderen Fähigkeiten eine kleine, aber echte Debuff-Rolle verleiht.

E3 und E5 sind einfache Level-Up-Optionen für seine ultimative Fähigkeit, seinen Basisangriff, seine Fertigkeit und sein Talent. E4 sorgt für einen vorübergehenden Verteidigungsbonus und zusätzliche Folgetreffer, nachdem sein Talent ausgelöst wurde, und E6 erhöht seinen eigenen Schaden je nachdem, wie viele Verbündete gerade einen Schild halten.

Keine dieser Verbesserungen ist so unverzichtbar wie E1, aber es lohnt sich, sie bei Gelegenheit zu ergattern, wenn du ohnehin schon auf E6 hinarbeitest, um eine etwas offensivere Version von ihm zu erhalten.

Aventurine – Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Aventurine gut?

Aventurine ist eine starke Wahl, insbesondere für Teams, die auf den Schaden durch Folgeangriffe ausgerichtet sind.

Aventurines Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: S



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: S

Sein Schild „Verstärkter Einsatz“ ist einer der wenigen Schilde im Spiel, die sich außerhalb des simulierten Universums selbst stapeln lassen, und bei voller Stapelung übertrifft er sogar dedizierte Schildträger.

In Kombination mit der Energieregeneration seines Folgeangriffs und einer kostengünstigen ultimativen Fähigkeit ist er – auch wenn er in puncto reiner Schildstärke von Dan Heng Permansor Terrae übertroffen wird – nach wie vor eine der besten Sustain-Einheiten, die das Spiel je zu bieten hatte. Er ist auch nicht auf Follow-up-Teams beschränkt; sein Fähigkeiten-Set bewährt sich auch eigenständig in fast jeder Zusammensetzung, die seinen Schild nutzen kann.

Der Haken ist, dass sein persönlicher Schaden – obwohl er für einen Unterstützer überraschend hoch ist – immer noch nicht mit dem eines reinen Schadensverursachers mithalten kann und zudem ohne seinen charakteristischen „Light Cone“ deutlich nachlässt.

So erhältst du Aventurine in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Aventurine ist ein limitierter 5-Sterne-Charakter, daher kann er nur aus seinem eigenen Charakter-Event-Warp (Banner „Vergoldete Gefangenschaft“) gezogen werden, solange dieser aktiv ist – nicht aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug auf seinem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ gekauft werden kann. Für Spieler, die Guthaben aufladen, werden „Oneiric Shards“ im Verhältnis 1:1 in „Stellar Jades“ umgewandelt.

Denkt daran: Wenn ihr vorhabt, Guthaben aufzuladen, um Aventurine, seine Eidolons oder seinen charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf die „Oneiric“-Aufladeboni im Shop, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor“-Battle-Pass und den „Express Supply“-Pass zu prüfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro ausgegebenem Betrag.

Aventurine debütierte in Version 2.1 auf dem Banner „Vergoldete Gefangenschaft““. Seitdem wurde er zweimal erneut angeboten, zuletzt auf dem Banner „Unvergessliche Clique“ in Version 4.4, das vom 5. bis zum 25. August 2026 lief. Bislang wurde noch keine weitere Wiederholung für Aventurine offiziell angekündigt.

Fazit: Solltest du in Honkai Star Rail auf Aventurine setzen2026?

Aventurine verdient seinen Ruf als eine der besten Sustain-Einheiten, die jemals in „Honkai Star Rail“ veröffentlicht wurden. Seine Schilde skalieren sauber mit einem einzigen Wert, sein Talent und seine Spuren verleihen dem Team echte Crowd-Control-Fähigkeiten und Debuff-Resistenz, und sowohl sein Folgeangriff als auch seine Ultimative Fähigkeit ermöglichen es ihm, ordentlichen Schaden zu verursachen.

Seine Bonusfähigkeiten A4 und A6 machen ihn zudem noch SP-effizienter, sodass er mehrere Runden lang seine Fertigkeit nicht einsetzen muss und dennoch seine Schilde aktiv hält, wodurch Fertigkeitspunkte für den Rest des Teams frei werden.

Er ist für fast jeden Kader, der einen Schildträger benötigt, eine lohnende Anschaffung – auch für Teams ohne Folgeangriffe –, obwohl Spieler, die bereits über einen starken Sustain-Charakter für ihre aktuellen Inhalte verfügen, weniger dringenden Grund haben, ihn vorrangig zu rekrutieren. Sein charakteristischer Lichtkegel schließt die Lücke zwischen seinem Schaden und dem eines dedizierten DPS, ist jedoch nicht erforderlich, damit sein Kit gut funktioniert.

Vorteile Nachteile ✅ Schilde, die sich selbst stapeln und bei vollem Stapel



sogar dedizierte Schildgeber übertreffen können ✅ Starke, wiederholbare Crowd-Control- und Debuff-Resistenz für das gesamte Team



✅ Sehr SP-effizient, wodurch Züge für andere Charaktere



frei werden ✅ Mit der höchsten „Toughness“-Schadensausbeute aller „Sustain“-Charaktere im Spiel



✅ Bester „Sustain“-Charakter für „Follow-up Attack“-Teams ❌ Der CRIT-DMG-Debuff seiner Ultimat-Fähigkeit wirkt jeweils



nur auf einen Gegner ❌ Seine eigene Schadensausbeute bleibt im Vergleich zu einem reinen DPS-Charakter



bescheiden ❌ Seine Schilde müssen durch häufige eingehende Angriffe oder Folgeangriffe von Verbündeten ständig erneuert



werden ❌ Gegner, die ihn ignorieren, um sich auf andere Verbündete zu konzentrieren, schmälern seinen Wert

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Häufig gestellte Fragen