Ashveil HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Ashveil ist ein 5-Sterne-Charakter des Elements Blitz auf dem Jagdpfad in Honkai Star Rail. Dieser Charakter-Leitfaden behandelt seine Fähigkeiten, seine Eidolons und die Frage, ob es sich lohnt, ihn zu ziehen. Er agiert als DPS mit Folgeangriffen, der durch seine Fertigkeit und seine ultimative Fähigkeit „Gluttony“ stapelt, bevor er diese durch sein Talent einlöst.

Diese Übersicht beleuchtet zudem seinen Status im Banner und was dein Team bereits zu bieten hat, bevor du Stellar Jades für ihn investierst.

Ashveil auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Blitz Pfad Jagd Rolle DPS Veröffentlicht Version 4.1 Phase 1 (Banner „Eine Jagd durch die Nacht“) Wiederholungen Version 4.5, Phase 2 (Banner „Eine Jagd durch die Nacht“) Synchronsprecher Blythe Melin (EN)



Takehito Koyasu (JP)



Zhang Pei (CH)



Kang Soo-jin (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: S

Handlung und Hintergrund: Wer ist Ashveil in „Honkai Star Rail“?

Ashveil arbeitet als Privatdetektiv auf dem Planeten Planarcadia und nimmt jeden Auftrag an, der ihm unterkommt – von der Suche nach vermissten Haustieren bis hin zur Verfolgung gesuchter Krimineller. Er verlässt sich dabei ganz auf seine Intuition statt auf methodisches Vorgehen und schafft es irgendwie immer wieder, Fälle zu lösen, die eigentlich keinen Sinn ergeben sollten.

Hinter seiner Detektivarbeit verbirgt sich eine Vergangenheit, die mit dem „Zeitalter der Jagd“ verbunden ist – was auch die schärfere Seite hinter seiner ansonsten lockeren Art erklärt. Er reist mit einem Affen als Begleiter und betrachtet den Ruhestand als sein eigentliches langfristiges Ziel, auch wenn er weiterhin Aufträge annimmt.

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Ashveils Ausrüstung erklärt

Ashveils Fähigkeiten des Elements Blitz basieren alle auf zwei miteinander verbundenen Ressourcen: „Köder“ und „Völlerei“. Seine Fertigkeit „Flog: Das Böse besiegen““ markiert einen Gegner als „Köder“ und fügt Blitzschaden zu; wird der Gegner erneut markiert, erhält er einen Fertigkeitspunkt zurück. Solange „Köder“ aktiv ist, sinkt die Verteidigung (DEF) aller Gegner um 20 Prozent, was dem gesamten Team hilft, zusammen mit Ashveil härter zuzuschlagen.

Sobald „Köder“ aktiv ist, löst sein Talent „Groll: Vergeltung für Feindschaft“ automatisch aus, sobald ein Verbündeter das markierte Ziel trifft – dabei wird Energie wiederhergestellt und er führt selbst einen Folgeangriff aus. Dieser Kreislauf macht ihn autark: Er benötigt keinen bestimmten Unterstützer, sondern lediglich Teamkameraden, die ganz normal angreifen.

Seine ultimative Fähigkeit, „Bankett: Unersättlicher Appetit“, markiert Bait erneut, fügt hohen Schaden zu und löst zusätzlich einen verstärkten Folgeangriff aus, während gleichzeitig Ladungen für spätere Talentauslösungen gesammelt werden. Sammelt man durch den Einsatz von Fähigkeiten und der ultimativen Fähigkeit genügend „Völlerei“, verbraucht die ultimative Fähigkeit diese für zusätzlichen Schaden bei derselben Aktivierung. Bei der gesamten Rotation geht es darum, „Bait“ am Leben zu halten und die normalen Aktionen des Teams seine Folgeangriffe nähren zu lassen.

Übersicht über Ashvels Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Ashveil bewirken, gefolgt von seinen Eidolons.

Ashveils Spuren

Sein Basisangriff „Talons: Anstand vermitteln““ fügt einem Gegner Blitzschaden in Höhe von 50 % von Ashveils Angriffskraft zu und dient vor allem als Skillpunkt-Generator zwischen größeren Treffern.

Seine Fertigkeit „Auspeitschen: Das Böse zerschlagen“ fügt dem markierten Gegner bis zu 100 % von Ashveils Angriff zu – oder insgesamt 150 %, wenn „Köder“ bereits aktiv ist – und senkt die Verteidigung des Gegners für das gesamte Team um 20 Prozent, solange „Köder“ aktiv ist.

Sein Talent „Groll: Feindschaft und Vergeltung““ löst jedes Mal, wenn ein Verbündeter „Bait“ trifft, einen Folgeangriff im Wert von bis zu 100 % von Ashveils Angriff aus und erstattet bei jeder Auslösung Energie zurück – weshalb Teamkameraden, die häufig angreifen, dazu beitragen, dass er insgesamt härter zuschlägt.

Seine ultimative Fähigkeit, „Bankett: Unersättlicher Appetit“, verursacht Schaden in Höhe von bis zu 200 % von Ashveils Angriffskraft, löst einen verstärkten Folgeangriff aus und kann 4 Stapel „Völlerei“ für einen zusätzlichen Treffer mit 100 % Angriffskraft einsetzen, sobald er genug davon angesammelt hat.

Ashveils Technik Verschlingen: O abscheuliche Hand Fügt nach dem Einsatz nahen Gegnern 10 Sekunden lang „Benommenheit“ zu, wodurch diese Verbündete nicht angreifen können. Nützlich für eine saubere Eröffnungsrotation, bevor ein Kampf beginnt.

Ashveils Bonusfähigkeiten Spur der Verdammnis Der Einsatz einer Fertigkeit oder einer ultimativen Fähigkeit gewährt 1 oder 2 Stapel „Völlerei“. Phantomglied Ashveils Schaden durch Folgeangriffe erhöht sich um 80 % sowie um weitere 10 % pro „Völlerei“-Stapel, den er besitzt. Erster Fang Solange Ashveil auf dem Spielfeld ist, erhöht sich der Krit-Schaden der Verbündeten um 40 %, und der Krit-Schaden aus den Folgeangriffen der Verbündeten erhält zusätzlich 80 %.

Ashveils Statusboni (insgesamt) +10 % Angriff +37,3 % Krit-Schaden +14,4 % Blitzschaden

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Ashveils Eidolons

E1, „Vorsicht: Wage dich nicht bei Vollmond hinaus“, erhöht den Schaden, den Gegner durch ihn erleiden, um 24 % und steigt auf 36 %, sobald die HP des Gegners auf die Hälfte oder weniger gesunken sind. Es handelt sich um eine unkomplizierte Schadenssteigerung, die keine Vorbereitung erfordert, was ihn zu einem starken Ziel für eine einzelne Kopie macht.

E2, „Knock: Wo Snickers widerhallen““, ist der eigentliche Wendepunkt. Es erhöht die Stapelobergrenze für „Völlerei“ auf 18 und erstattet 35 % der aufgewendeten „Völlerei“, sobald sein verstärkter Talent-Folgeangriff ausgelöst wird, wodurch verhindert wird, dass seine Schadensstapel jemals vollständig abgebaut werden.

E3 bis E6 bieten zusätzlich kleinere, schrittweise Verbesserungen: Level-Up für seinen Basisangriff, seine Fertigkeit, sein Talent und seine Ultimative Fähigkeit, einen Angriffsbonus nach dem Einsatz seiner Ultimativen Fähigkeit sowie eine abschließende Fähigkeit, die die Widerstandskraft des Gegners zunichte macht und sich zusätzlich an seine „Völlerei“-Stapel anpasst.

Ashveil Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Ashveil gut?

Ashveil ist insbesondere für Teams eine starke Wahl, die auf der Synergie von „Follow-Up-Angriff“ basieren, wie Feixiao oder Tribbie, da seine „Köder“-Mechanik deren normale Treffer auch für ihn in zusätzlichen „Follow-Up“-Schaden verwandelt.

Ashveils Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen „Erinnerung an das Chaos“: EX



„Pure Fiction“: S



„Apokalyptischer Schatten“: S

Seine Werte kommen in „Erinnerung an das Chaos“ am besten zur Geltung, wo seine autarke „Bait“-Schleife in jedem Zug Schaden verursacht, ohne dass ein spezieller Setup-Partner benötigt wird. „Pure Fiction“ und „Apokalyptischer Schatten“ sind ebenfalls solide, liegen jedoch einen Schritt zurück, da in keinem der beiden Modi Follow-Up-Schaden gegen einzelne Ziele ganz so direkt belohnt wird.

Allerdings benötigt Ashveil „Eidolon 2“, bevor sich seine „Gluttony“-Wirtschaft wirklich gut anfühlt. Planen Sie also die entsprechenden Kosten ein, wenn Sie möchten, dass er sein volles Potenzial ausschöpft.

So erhältst du Ashveil in „Honkai Star Rail“: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Ashveil kann über seinen eigenen Charakter-Event-Warp gezogen werden, sobald sein Banner „A Hunt Through Night“ verfügbar ist, das erstmals in Version 4.1, Phase 1, erschien und dann in Version 4.5, Phase 2, erneut angeboten wurde. Limitierte Charaktere wie er tauchen niemals im permanenten Standard-Warp auf, also achte darauf, dass du dein Geld für das richtige Banner ausgibst.

Das Ziehen kostet spezielle Warp-Pässe, und jeder spezielle Warp-Pass kostet 160 „Stellar Jades“, die aus einem . Wenn du nun mit echter Währung auflädst, wird dieser Kauf zunächst in Oneiric Shards und dann im Verhältnis 1:1 in Stellar Jades umgewandelt. Es lohnt sich, vor dem Kauf zu prüfen, ob ein Erstkaufbonus aktiv ist oder ob es zeitlich begrenzte Bundles im Shop gibt, da diese deine Aufladungen deutlich weiter strecken können.

Fazit: Solltest du in Ashveil ziehen2026?

Ashveil ist es wert, gezogen zu werden, wenn dein Kader bereits „Follow-Up Attack“-Charaktere enthält, da er fast jede Verbündetenaktion auf sein markiertes Ziel in zusätzlichen Schaden für sich selbst umwandelt. Seine Fähigkeiten sind zudem für eine „Follow-Up“-Einheit ungewöhnlich autark, da er ab der Account-Ebene keinen speziellen Unterstützer benötigt, um zu funktionieren.

Was er dir jedoch abverlangt, ist ein größerer Aufwand. Seinen größten Sprung macht er bei Eidolon 2, und seine Zielwerte – eine Krit-Rate von nahezu 100 % bei 150 % oder mehr Krit-Schaden – erfordern ein gut gerolltes „Ashblazing Grand Duke“-Set, um diese Werte problemlos zu erreichen. Wenn du noch keine „Follow-Up“-Teamkameraden (wie Feixiao oder Tribbie) im Einsatz hast, ist es derzeit deutlich schwieriger zu rechtfertigen, ihn zu ziehen.

Vorteile Nachteile ✅ Erstklassiger „Follow-Up“-Angriffs-DPS mit hervorragender „Erinnerung an das Chaos““-Leistung



✅ Autarker „Bait“- und „Gluttony“-Loop ohne erforderlichen Enabler



✅ Starke Synergie mit bestehenden „Follow-Up-Attack“-Teamkameraden wie Feixiao und Tribbie



✅ Angeborene, nahezu permanente teamweite Verringerung der Verteidigung um 40 % durch die „Bait“-Mechanik, ohne dass ein „Nihility“-Debuffer



benötigt wird ✅ Hohe SP-Effizienz dank integrierter Skill-Point-Rückerstattung beim Angriff auf „Bait“-Ziele



✅ Nahtloser Zielwechsel beim Kill während Ultimate-Sequenzen verhindert Verschwendung von Einzeltarget-Schaden ❌ Der eigentliche Leistungssprung ist erst ab Eidolon 2



verfügbar ❌ Benötigt ein gut gerolltes „Ashblazing Grand Duke“-Set und nahezu BiS-kritische Werte, um den Zielschaden



zu erreichen ❌ „Follow-Up“-Auslösungen außerhalb der eigenen Runde verzögern sich stark, wenn Unterstützer in ihrer Runde nicht angreifen oder unter Crowd-Control-Effekten stehen

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Häufig gestellte Fragen