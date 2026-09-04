Argenti HSR: Descripción del personaje y kit 2026

Argenti es un personaje de 5 estrellas de Erudición Física en Honkai Star Rail, diseñado en torno a una de las habilidades definitivas de área de efecto (AoE) más potentes del juego. Es una elección clara como principal fuente de daño por segundo (DPS) para aquellos jugadores que busquen un personaje capaz de acabar con oleadas enteras de enemigos sin necesidad de una rotación complicada.

Esta descripción general del personaje abarca su conjunto de habilidades, sus «Traces», sus «Eidolons», su estado en el banner y si realmente merece la pena intentarlo para conseguirlo.

Argenti de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Físico Ruta Erudición Función Híbrido Lanzamiento Versión 1.5 (estandarte «Espinas de la Corona Perfumada») Repeticiones Versión 2.3 (banner «Espinas de la Corona Perfumada»)



Versión 4.2 (añadido al fondo de la «Invitación Celestial» para banners limitados) Actores de doblaje Talon Warburton (EN)



Shinnosuke Tachibana (JP)



Liang Dawei (CH)



Choi Seung-hoon (KR) Valoración general B Valoraciones del final del juego «Memoria del caos»: B



«Pura ficción»: A



«Sombra apocalíptica»: B

Historia y trasfondo: ¿Quién es Argenti en Honkai Star Rail?

Argenti es un caballero de los Caballeros de la Belleza, una facción dedicada a un Aeon desaparecido conocido como Idrila, la «Belleza». Es franco y sincero, y recorre el cosmos en una misión personal para defender el buen nombre de Idrila allá donde vaya.

Esa devoción inquebrantable define su personalidad: es tranquilo, no vacila, no se hace el importante y afronta cada batalla como una nueva oportunidad para demostrar sus convicciones. Es una premisa sencilla, pero le confiere a Argenti una identidad clara y coherente en comparación con las tramas más elaboradas de los personajes de Honkai Star Rail.

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Explicación del kit de Argenti

Al igual que la mayoría de los personajes de las «primeras versiones» de HSR, Argenti tiene un estilo de juego único y continuo, en lugar de fases distintas y complejas. Su técnica, «Manifiesto de la virtud más pura», abre la mayoría de los combates aturdiendo a los enemigos cercanos, y atacar a un objetivo aturdido inflige daño físico inmediato y le da una ventaja inicial en energía.

A partir de ahí, tanto su ataque básico, «Fragancia fugaz», como su habilidad, «La justicia florece aquí», infligen daño físico, mientras que su talento, «Objeto sublime», realiza discretamente el verdadero trabajo: cada enemigo al que golpea regenera energía y le otorga una acumulación de «Apoteosis», lo que aumenta su tasa de crítico (tasa CRIT) de forma gratuita. Esas acumulaciones se acumulan rápidamente contra múltiples objetivos y tienen un límite de diez.

Cuando tiene suficiente energía, Argenti lanza su habilidad definitiva. Con 90 de energía, «Pues en este jardín se manifiesta la belleza suprema» inflige un daño físico considerable a todos los enemigos del campo de batalla. Con 180 de energía, «El mérito otorgado en «mi» jardín» golpea mucho más fuerte y añade seis golpes rebotados adicionales a enemigos aleatorios, de donde proviene la mayor parte de su daño.

Como su talento le sigue proporcionando energía, no necesita acumularla para lanzar la habilidad definitiva al máximo de su coste, siempre y cuando haya varios enemigos a los que golpear en el combate.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Argenti

A continuación se explica qué hace realmente cada uno de los «Rastros» de Argenti, seguido de sus «Eidolones».

Rastros de Argenti

El ataque básico, «Fragancia fugaz», inflige daño físico equivalente a hasta el 100 % del ataque de Argenti a un solo enemigo. Es su opción de reserva cuando tiene poca energía y, salvo en ese caso, casi nunca se utiliza.

Habilidad, «La justicia florece aquí»», inflige daño físico equivalente a hasta el 120 % del ataque de Argenti a todos los enemigos. Es un ataque de área de efecto fiable que también ayuda a recargar energía para su siguiente habilidad definitiva.

El talento «Objeto sublime» regenera 3 de energía y otorga una acumulación de «Apotheosis» por cada enemigo alcanzado por su ataque básico, habilidad o habilidad definitiva; cada acumulación suma un 2,5 % a la probabilidad de crítico. Al alcanzar las 10 acumulaciones, se obtiene hasta un 25 % de probabilidad de crítico sin necesidad de inversión alguna.

Su habilidad definitiva, «Pues en este jardín, la belleza suprema se manifiesta», consume 90 de energía para infligir daño físico equivalente a hasta el 160 % del ataque de Argenti a todos los enemigos. Su versión mejorada, «Merito otorgado en “mi” jardín», consume 180 de energía para infligir daño físico equivalente a hasta el 280 % del ataque de Argenti a todos los enemigos y, a continuación, añade seis golpes adicionales de hasta el 95 % de su ataque cada uno a enemigos aleatorios.

Técnica de Argenti Manifiesto de la virtud más pura Tras usar la técnica, los enemigos de un área determinada quedan aturdidos durante 10 segundos. Los enemigos aturdidos no atacarán activamente al equipo. Atacar a un enemigo aturdido para iniciar el combate inflige daño físico a todos los enemigos equivalente a hasta el 80 % del ataque de Argenti y regenera 15 de su energía.

Habilidades adicionales de Argenti Piedad Al comienzo de un turno, obtiene inmediatamente 1 acumulación de Apoteosis. Generosidad Cuando los objetivos enemigos entran en combate, regenera inmediatamente 2 de energía para Argenti. Valentía Inflige un 15 % más de daño a los enemigos cuyo porcentaje de PV sea del 50 % o menos.

Bonificaciones de estadísticas de Argenti (total) +28,0 % de ataque +14,4 % de daño físico +10,0 % de PV

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Eidolones de Argenti

E1, «Una laguna en el Reino de la Estética», es el Eidolón más valioso de Argenti y una excelente opción para quienes no invierten mucho. Hace que cada acumulación de «Apoteosis» aumente también el daño crítico en un 4 %, lo que convierte su generación gratuita de índice de crítico en una fuente de daño crítico adicional.

E2, «La humildad de Agate», añade un aumento del 40 % en el ataque durante un turno cada vez que su habilidad definitiva golpea a tres o más enemigos. Es una mejora de daño sólida, pero situacional; no es precisamente imprescindible.

Las habilidades E3 a E6 añaden pequeñas mejoras adicionales. Niveles extra de «Trace», acumulaciones iniciales adicionales de «Apotheosis» e ignorancia de la defensa en su habilidad definitiva. Salvo las pequeñas excepciones que suponen las habilidades E4 y E6, ninguna de ellas destaca realmente como una mejora especialmente notable, al menos en comparación con la E1, por lo que es mejor considerarlas como un paquete «que viene bien» para los jugadores que quieran invertir a fondo en Argenti.

Evaluación de Argenti en el meta de Honkai Star Rail: ¿es Argenti un buen personaje?

Argenti, al igual que la mayoría de los personajes de su época o versión, ha visto mermada su potencia por unidades más nuevas y hiperoptimizadas, por lo que ha descendido de los escalones más altos del meta. Aun así, es un DPS muy potente para equipos diseñados para despejar áreas de efecto (AoE) en «Pure Fiction», especialmente si se cuenta con compañeros como The Herta o Tribbie.

Clasificaciones por niveles de Argenti Valoración general B Calificaciones de fin de partida «Memoria del Caos»: B



«Ficción Pura»: A



«Sombra Apocalíptica»: B

Su kit rinde mejor en «Ficción pura», donde el daño físico de área de efecto de su habilidad definitiva puede acabar con oleadas enteras de enemigos de un solo golpe. En «Recuerdo del caos» y «Sombra apocalíptica», donde los combates contra jefes suelen reducirse al daño contra un solo objetivo, las estadísticas de Argenti quedan por detrás de las de personajes diseñados específicamente para ese tipo de contenido.

Argenti también funciona muy bien como híbrido de DPS secundario y apoyo para Herta, utilizando su habilidad definitiva de bajo coste para alimentarla de acumulaciones mientras obtiene a cambio sus propias mejoras de daño crítico.

Cómo conseguir a Argenti en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Argenti se puede obtener tanto en su Warp de evento de personaje limitado (banner «Espinas de la corona perfumada») como, desde la versión 4.2, como posible tirada fuera del banner en la selección de «Invitación celestial» cada vez que pierdas una tirada 50/50 en banners limitados. No se puede obtener mediante el teletransporte estándar permanente.

Para realizar tiradas en su banner y en otros banners limitados, necesitas un pase de teletransporte especial por tirada. Un pase de teletransporte especial cuesta 160 jadas estelares. Las jadas estelares se convierten a razón de 1:1 a partir de fragmentos oníricos, que es la verdadera moneda «premium» de Honkai Star Rail y que solo se puede obtener mediante recargas.

Argenti se lanzó originalmente en la versión 1.5, dentro del banner «Las espinas del cuervo perfumado» n », y más tarde volvió a aparecer en ese mismo banner durante la versión 2.3. Desde entonces, no se ha anunciado oficialmente ninguna otra reaparición.

Si vas a recargar saldo específicamente para intentar conseguir a Argenti, merece la pena comprobar si hay alguna bonificación por primera compra de «Oneiric Shards» o paquetes de tiempo limitado activos actualmente en la tienda, ya que estos pueden aumentar significativamente el valor de tus recargas.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Argenti en 2026?

Merece la pena intentar conseguir a Argenti si necesitas un especialista en «Ficción Pura» o si buscas un personaje sencillo y autosuficiente que inflija daño de área de efecto y que no exija un equipo perfectamente configurado. La tasa de CRIT gratuita de su talento y el coste flexible de su habilidad definitiva hacen que sea fácil de integrar en una alineación apta para jugadores Free-to-Play (F2P), ya que en realidad no necesita su característico «Light Cone» ni un conjunto específico de compañeros de equipo premium para funcionar.

Es una opción menos recomendable si te cuesta superar «Recuerdo del caos»» o «Sombra apocalíptica»», donde su kit centrado en el daño de área de efecto pierde valor frente a combates contra un solo objetivo o con muchos «Break».

Los jugadores que busquen un DPS principal de primer nivel para el contenido de jefes sacarán más partido a otras opciones, aunque sigue teniendo su lugar como fuente de energía de «La Herta». Si ya dispones de una unidad de área de efecto potente, te recomiendo encarecidamente que evalúes el solapamiento que esto supone antes de intentar conseguir a Argenti específicamente.

Ventajas Contras ✅ Una de las habilidades definitivas de área de efecto más potentes del juego, capaz de alcanzar a todos los enemigos del campo



de batalla ✅ El diseño de la habilidad definitiva de dos puntos de coste te permite elegir entre una limpieza de oleadas económica o un ataque devastador de coste máximo, dependiendo de la situación de combate



✅ El talento genera por sí solo una tasa de CRIT gratuita, de hasta un 25 % con el máximo de acumulaciones



de «Apotheosis» ✅ Fácil de manejar, sin condiciones de acumulación complejas ni requisitos de compañeros de equipo para alcanzar su pleno potencial



✅ Configuración de equipo flexible que funciona como DPS principal apto para jugadores F2P o como fuente de energía para The Herta ❌ En gran parte desfasado en cuanto a potencia. Los multiplicadores de daño son débiles en comparación con los causantes



de daño de área de efecto más recientes ❌ Relegado principalmente a «Pure Fiction», con un valor limitado en «Memoria del caos» y «Sombra apocalíptica»



❌ Necesita apoyo específico para la generación de energía para alcanzar de forma fiable su habilidad definitiva



de 180 de energía ❌ No ofrece ninguna utilidad ofensiva cuando se juega exclusivamente como fuente de energía de The Herta

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