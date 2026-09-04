Argenti HSR: Charakterübersicht und Bausatz 2026

Argenti ist ein 5-Sterne-Charakter der Kategorie „Physische Gelehrsamkeit“ in Honkai Star Rail, dessen Spielweise auf einer der stärksten Flächenangriffe (AoE) im Spiel basiert. Er ist eine naheliegende Wahl als Haupt-DPS-Charakter für Spieler, die einen Charakter suchen, der ganze Gegnerwellen ohne komplizierte Rotation beseitigt.

Dieser Charakterüberblick behandelt Argentis Fähigkeiten, Spuren, Eidolons, seinen Status im Banner und die Frage, ob es sich tatsächlich lohnt, ihn zu ziehen.

Argenti auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Physisch Weg Gelehrsamkeit Rolle Hybrid Veröffentlicht Version 1.5 (Banner „Dornen der duftenden Krone“) Wiederholungen Version 2.3 (Banner „Dornen der duftenden Krone“)



Version 4.2 (Zum Pool der „Himmlischen Einladung“ für limitierte Banner hinzugefügt) Synchronsprecher Talon Warburton (EN)



Shinnosuke Tachibana (JP)



Liang Dawei (CH)



Choi Seung-hoon (KR) Gesamtbewertung B Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: B



Reine Fiktion: A



Apokalyptischer Schatten: B

Handlung und Hintergrund: Wer ist Argenti in „Honkai Star Rail“?

Argenti ist ein Ritter der „Ritter der Schönheit“, einer Fraktion, die sich einem verschwundenen Äon namens Idrila, der „Schönheit“, verschrieben hat. Er ist offen und ehrlich und durchstreift den Kosmos auf einer persönlichen Mission, um Idrilas guten Ruf zu wahren, wo immer er auch hingeht.

Diese zielstrebige Hingabe prägt seine Charakterisierung – er ist cool, lässt sich nicht beirren, gibt nicht an und betrachtet jeden Kampf als eine weitere Gelegenheit, seine Überzeugungen unter Beweis zu stellen. Es ist eine einfache Prämisse, aber sie verleiht Argenti eine klare, konsistente Identität im Vergleich zu den ausgefeilteren Charakterentwicklungen in „Honkai Star Rail“.

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Argentis Spielstil erklärt

Wie die meisten „Frühversions“-Charaktere in HSR hat Argenti einen einzigen, durchgängigen Spielstil statt unterschiedlicher, komplexer Phasen. Seine Technik „Manifest der reinsten Tugend“ eröffnet die meisten Kämpfe, indem sie Gegner in der Nähe betäubt; der Angriff auf ein betäubtes Ziel verursacht sofortigen physischen Schaden und verschafft ihm einen Vorsprung bei der Energie.

Von da an tragen sowohl sein Basisangriff „Flüchtiger Duft“ als auch seine Fertigkeit „Gerechtigkeit, hier blüht“ zum physischen Schaden bei, während sein Talent „Erhabenes Objekt“ still und leise die eigentliche Arbeit erledigt: Jeder Gegner, den er trifft, regeneriert Energie und gewährt einen Stapel „Apotheose“, der seine Kritische Trefferquote (CRIT-Rate) kostenlos erhöht. Diese Stapel bauen sich bei mehreren Zielen schnell auf und sind auf zehn begrenzt.

Sobald er genug Energie hat, setzt Argenti seine ultimative Fähigkeit ein. Bei 90 Energie fügt „Denn in diesem Garten schenkt die höchste Schönheit“ jedem Gegner auf dem Spielfeld soliden physischen Schaden zu. Bei 180 Energie trifft „Verdienst, das mir in ‚meinem‘ Garten zuteilwurde“ weitaus härter und fügt zufälligen Gegnern sechs zusätzliche Abpralltreffer hinzu – daraus resultiert der Großteil seines Schadens.

Da sein Talent ständig Energie zurückgibt, muss er nicht extra grinden, um die Ultimate mit voller Kosten zu erreichen, solange im Kampf mehrere Gegner zu treffen sind.

Übersicht über Argentis Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Argenti tatsächlich bewirken, gefolgt von seinen Eidolonen.

Argentis Spuren

Der Basisangriff „Flüchtiger Duft“ fügt einem einzelnen Gegner physischen Schaden in Höhe von bis zu 100 % von Argentis Angriffskraft zu. Er dient als Ausweichoption bei niedrigem Energievorrat und wird ansonsten – wenn überhaupt – nur selten eingesetzt.

Fähigkeit „Gerechtigkeit, hier blüht“ fügt allen Gegnern physischen Schaden in Höhe von bis zu 120 % von Argentis Angriff zu. Es ist ein zuverlässiger Flächenangriff, der zudem dabei hilft, Energie für seine nächste ultimative Fähigkeit wieder aufzufüllen.

Das Talent „Erhabenes Objekt“ regeneriert 3 Energie und gewährt für jeden Gegner, der von seinem Basisangriff, seiner Fertigkeit oder seiner Ultimativfähigkeit getroffen wird, einen Stapel „Apotheose“, wobei jeder Stapel die Krit-Rate um 2,5 % erhöht. Bei vollen 10 Stapeln ergibt das eine Krit-Rate von bis zu 25 % ohne jeglichen Aufwand.

Die ultimative Fähigkeit „Denn in diesem Garten schenkt höchste Schönheit“ verbraucht 90 Energie und fügt allen Gegnern physischen Schaden in Höhe von bis zu 160 % von Argentis Angriff zu. Die verbesserte Version, „Verdienst, das mir in ‚meinem‘ Garten zuteilwurde“, verbraucht 180 Energie und fügt allen Gegnern physischen Schaden in Höhe von bis zu 280 % von Argentis Angriff zu, gefolgt von sechs zusätzlichen Treffern mit jeweils bis zu 95 % seines Angriffs gegen zufällige Gegner.

Argentis Technik Manifest der reinsten Tugend Nach dem Einsatz der Technik werden Gegner in einem bestimmten Bereich 10 Sekunden lang benommen. Benommene Gegner greifen das Team nicht aktiv an. Ein Angriff auf einen benommenen Gegner, um den Kampf zu eröffnen, fügt allen Gegnern physischen Schaden in Höhe von bis zu 80 % von Argentis Angriff zu und regeneriert seine Energie um 15.

Argentis Bonusfähigkeiten Frömmigkeit Zu Beginn eines Zuges erhält er sofort 1 Stapel „Apotheose“. Großzügigkeit Wenn gegnerische Ziele in den Kampf eintreten, regeneriert Argenti sofort 2 Energiepunkte. Mut Fügt Gegnern, deren HP-Prozentsatz bei 50 % oder weniger liegt, 15 % mehr Schaden zu.

Argentis Statusboni (insgesamt) +28,0 % Angriff +14,4 % physischer Schaden +10,0 % HP

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Argentis Eidolons

E1, „Eine Lücke im Königreich der Ästhetik“, ist Argentis wertvollster Eidolon und ein hervorragender Zwischenziel für Spieler mit geringem Budget. Es sorgt dafür, dass jeder „Apotheosis“-Stapel zudem den kritischen Schaden um 4 % erhöht, wodurch seine kostenlose kritische Trefferquote auch zu einer Quelle für kritischen Schaden wird.

E2, „Agates Demut“, gewährt für einen Zug eine Angriffssteigerung von 40 %, sobald seine ultimative Fähigkeit drei oder mehr Gegner trifft. Es handelt sich um einen soliden, aber situationsabhängigen Schadensbonus – nicht unbedingt ein Muss.

E3 bis E6 fügen darüber hinaus kleinere Verbesserungen hinzu: zusätzliche „Trace“-Stufen, zusätzliche „Apotheosis“-Stapel zu Beginn und das Ignorieren der Verteidigung durch seine ultimative Fähigkeit. Mit den kleinen Ausnahmen von E4 und E6 sticht keine davon wirklich als besonders bemerkenswerte Errungenschaft hervor, zumindest im Vergleich zu E1, daher sollten sie am besten als nettes Zusatzpaket für Spieler betrachtet werden, die voll und ganz auf Argenti setzen wollen.

Argenti Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Argenti gut?

Argenti wurde, wie die meisten Charaktere seiner Ära/Version, von neueren, extrem optimierten Einheiten in den Schatten gestellt und ist seitdem aus den oberen Rängen der Meta abgestiegen. Dennoch ist er ein sehr starker DPS für Teams, die auf „Pure Fiction“-AoE-Clear ausgelegt sind, insbesondere wenn Teamkollegen wie The Herta oder Tribbie zur Verfügung stehen.

Argentis Stufenbewertungen Gesamtbewertung B Endspiel-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: B



Reine Fiktion: A



Apokalyptischer Schatten: B

Sein Kit kommt in „Pure Fiction“ am besten zur Geltung, wo der physische Flächenschaden seiner ultimativen Fähigkeit ganze Gegnerwellen mit einem einzigen Einsatz beseitigen kann . In „Erinnerung an das Chaos“ und „Apokalyptischer Schatten“, wo Bosskämpfe oft auf Einzelschaden ankommen, bleiben Argentis Werte hinter denen von Charakteren zurück, die speziell für diese Art von Inhalten entwickelt wurden.

Argenti eignet sich außerdem hervorragend als Sub-DPS- und Support-Hybrid für „The Herta“, da er mit seiner kostengünstigen ultimativen Fähigkeit ihre Stapel aufbaut und im Gegenzug selbst Buffs für kritischen Schaden sammelt.

So erhältst du Argenti in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Argenti kann sowohl über seinen limitierten Charakter-Event-Warp („Die Dornen der duftenden Krone“-Banner) als auch – seit Version 4.2 – als potenzieller Off-Banner-Zug aus der „Celestial Invitation“-Auswahl gezogen werden, sobald man bei limitierten Bannern eine 50/50-Ziehung verliert. Er kann nicht über den permanenten Standard-Warp gezogen werden.

Um bei seinem Banner und anderen limitierten Bannern zu ziehen, benötigst du pro Zug einen „Special Warp Pass“. Ein „Special Warp Pass“ kostet 160 „Stellar Jades“. „Stellar Jades“ lassen sich im Verhältnis 1:1 aus „Oneiric Shards“ umwandeln – der eigentlichen „Premium“-Währung von „Honkai Star Rail“, die du nur durch Aufladen erhalten kannst.

Argenti wurde ursprünglich in Version 1.5 im Banner „Die Dornen der duftenden Krähe“ n“ veröffentlicht und erschien später in Version 2.3 erneut in demselben Banner. Seitdem wurde offiziell keine weitere Wiederholung angekündigt.

Wenn ihr speziell für Argenti aufladet, lohnt es sich zu prüfen, ob im Shop derzeit ein Erstkaufbonus für Oneiric Shards oder zeitlich begrenzte Bundles aktiv ist, da diese den Wert eurer Aufladungen erheblich steigern können.

Fazit: Solltest du Argenti ziehen2026?

Argenti ist es wert, gezogen zu werden, wenn du einen „Pure Fiction“-Spezialisten benötigst oder einen einfachen, eigenständigen AoE-Schadensverursacher suchst, der kein perfekt zusammengestelltes Team erfordert. Dank der kostenlosen Krit-Rate seines Talents und der flexiblen Kosten für seine ultimative Fähigkeit lässt er sich leicht in eine Free-to-Play (F2P)-freundliche Aufstellung integrieren, da er weder seinen charakteristischen „Light Cone“ noch eine bestimmte Gruppe von Premium-Teamkollegen benötigt, um zu funktionieren.

Er ist eine schwächere Wahl, wenn du mit „Erinnerung an das Chaos“ oder „Apokalyptischer Schatten“ zu kämpfen hast, wo sein auf Flächenangriffe ausgerichtetes Kit gegen Einzelziel- oder Break-lastige Kämpfe an Wert verliert.

Spieler, die einen erstklassigen Haupt-DPS für Boss-Inhalte suchen, werden anderswo mehr Nutzen daraus ziehen, obwohl er als Energiespeicher für „The Herta“ nach wie vor seinen Platz hat. Wenn du bereits eine starke AoE-Einheit besitzt, empfehle ich dir dringend, abzuwägen, wie viel Überschneidung dadurch entsteht, bevor du gezielt nach Argenti suchst.

Vorteile Nachteile ✅ Eine der stärksten Flächenangriff-Ultimaten im Spiel, die jeden Gegner auf dem Spielfeld



treffen kann ✅ Das Ultimate-Design mit zwei Kosten ermöglicht es dir, je nach Kampf



zwischen einem kostengünstigen Wellenabbau und einem Nuke mit maximalen Kosten zu wählen ✅ Das Talent generiert von selbst kostenlose Krit-Rate, bis zu 25 % bei maximalen „Apotheosis“-Stapeln



✅ Einfach zu spielen, ohne komplexe Stapelbedingungen oder Anforderungen an Teamkameraden, um die volle Stärke



zu erreichen ✅ Flexible Teamaufstellung, die sowohl als F2P-freundlicher Haupt-DPS als auch als Energiespeicher für „The Herta“ funktioniert ❌ Weitgehend unterbewertet. Die Schadensmultiplikatoren sind im Vergleich zu neueren AoE-Schadensverursachern



schwach ❌ Wird meist auf „Pure Fiction“ beschränkt und hat nur begrenzten Wert in „Erinnerung an das Chaos“ und „Apokalyptischer Schatten“



❌ Benötigt dedizierte Unterstützung bei der Energieerzeugung, um seine 180-Energie-Ultimative



zuverlässig zu erreichen ❌ Bietet keinen offensiven Nutzen, wenn er ausschließlich als Energiespeicher für „The Herta“ eingesetzt wird

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Häufig gestellte Fragen