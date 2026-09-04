Anaxa HSR: Descripción general del personaje y equipamiento 2026

Anaxa es un personaje de 5 estrellas del elemento Viento especializado en daño de Erudición en Honkai Star Rail, cuyo estilo de juego se basa en infligir todos los tipos de debilidad a cualquier enemigo al que se enfrente, de modo que su equipo pueda reducir las barras de resistencia sin esfuerzo, independientemente de las defensas naturales de los enemigos.

Esta guía del personaje analiza el estilo de juego de Anaxa, desde su Ataque Básico hasta su Habilidad Definitiva, pasando por sus Huellas, sus Eidolones y si realmente merece la pena conseguirlo en función de lo que ya tengas en tu plantilla actual.

Anaxa de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Viento Camino Erudición Función DPS Lanzamiento Versión 3.2 (banner «El universo en una semilla») Reediciones Versión 4.4 (banner «La cofradía indeleble») Actores de doblaje Stephen Fu (EN)



Yuma Uchida (JP)



Qian Wenqing (CH)



Lee Sang-jun (KR) Valoración general S Valoraciones de Endgame Memoria del caos: S



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: S

Historia y trasfondo: ¿Quién es Anaxa en Honkai Star Rail?

Anaxa (aunque insiste en que le llamen Anaxágoras) procede del Bosque de la Epifanía, un lugar de Amphoreus donde el conocimiento y la filosofía definen por completo la identidad de una persona, y donde los eruditos miden su valía por las ideas que son capaces de defender.

Se comporta como un escéptico radical que nunca ha perdido una discusión, cuestiona las ideas establecidas y se niega a ceder incluso ante la ira divina. Su kit se basa en gran medida en esta identidad: un pensador rebelde, arrogante, pero perspicaz, que trata cada combate y cada conversación como una oportunidad para demostrar su punto de vista.

En la batalla, convierte la zona de combate en una sala de conferencias donde las debilidades del enemigo quedan al descubierto y son explotadas sistemáticamente.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Explicación del kit de Anaxa

El ciclo principal de Anaxa consiste en infligir a los enemigos debilidades que nunca tuvieron y, a continuación, castigarlos por ello. Su habilidad, «Fractal, la falacia de los exiliados», inflige daño de Viento a un enemigo y, a continuación, rebota cuatro golpes más por el campo de batalla, dando prioridad a los objetivos a los que aún no ha alcanzado.

Cada impacto de su talento, «La sabiduría de la tétrada reina tres veces», inflige un tipo de debilidad aleatorio a todo lo que toque, por lo que una sola habilidad contra una oleada completa puede hacer que todos los enemigos acaben con una nueva debilidad.

Cuando un enemigo acumula cinco o más tipos de debilidad mientras Anaxa está en el campo de batalla, entra en el estado de «Revelación cualitativa». Anaxa inflige un 30 % más de daño a los objetivos que se encuentren en ese estado y, la próxima vez que los golpee con un ataque básico o una habilidad, lanzará una instancia adicional de habilidad de forma gratuita, sin coste de puntos de habilidad.

Su habilidad definitiva, «La vida que brota esculpe la Tierra», inflige daño de Viento a todos los enemigos y aplica el estado «Sublimación» a todo el campo de batalla, lo que implanta los siete tipos de debilidad a la vez e inmoviliza a cualquier enemigo sin RES de control hasta su siguiente turno.

Su técnica, «Prisma de la pupila», establece una debilidad incluso antes de que comience el combate, al asustar a los enemigos cercanos y marcarlos en el momento en que un aliado ataca a uno de ellos desde el sigilo.

La gestión de energía de Anaxa es bastante generosa para ser un DPS principal. Su ataque básico, «El dolor da lugar a la verdad»», ya devuelve energía al usarse, y su rastro A2 añade aún más siempre que «Información cualitativa» no esté activa, lo cual es una de las principales razones por las que puede repetir su habilidad definitiva de 140 de energía con tanta frecuencia.

Resumen de los «Trace» y los «Eidolons» de Anaxa

A continuación se explica qué hace realmente cada uno de los «Traces» de Anaxa, seguido de sus «Eidolons».

Trazas de Anaxa

Su ataque básico, «El dolor da lugar a la verdad»», inflige daño de Viento equivalente a hasta el 100 % del ataque de Anaxa a un enemigo designado y devuelve energía cada vez que se usa, lo que mantiene su rotación incluso en un turno con poca energía.

Su habilidad, «Fractal, la falacia de los exiliados», inflige daño de Viento equivalente a hasta el 70 % del ataque de Anaxa a un enemigo designado y, a continuación, rebota cuatro golpes más del mismo valor hacia otros enemigos, dando prioridad a aquellos a los que aún no haya golpeado. Cada enemigo atacable en el campo añade un 20 % más de daño a toda la habilidad, por lo que su potencia aumenta de forma natural contra oleadas en lugar de perder valor.

Su habilidad definitiva, «La vida que brota esculpe la Tierra», inflige daño de Viento equivalente a hasta el 160 % del ATK de Anaxa a todos los enemigos e impone el estado «Sublimación», implantando los siete tipos de debilidad a la vez durante un breve lapso de tiempo y paralizando a cualquier enemigo que carezca de RES de Control.

Su talento, «La sabiduría de la tétrada reina por triplicado», inflige un tipo de debilidad aleatorio por cada golpe que Anaxa aseste, dando prioridad a los tipos de debilidad que el objetivo aún no tenga. Una vez que un objetivo acumula cinco o más tipos de debilidad, Anaxa le inflige un 30 % más de daño y obtiene una activación adicional gratuita de su habilidad en su siguiente golpe contra él.

Técnica de Anaxa Prisma de la pupila Tras usar su técnica, Anaxa asusta a los enemigos de una zona determinada, lo que los hace huir durante 10 segundos. Cuando un aliado inicia el combate atacando a uno de esos enemigos que huyen, siempre cuenta como un ataque a un punto débil. A continuación, Anaxa impone el tipo de debilidad de ese atacante a todos los demás enemigos durante 3 turnos.

Habilidades adicionales de Anaxa Significador de deambulación Al usar su Ataque Básico, regenera además 10 de Energía. Al comienzo de su turno, si ningún enemigo se encuentra en el estado «Revelación Cualitativa», regenera inmediatamente 30 de Energía en su lugar. «Hiatus imperativo» Se adapta al número de personajes de Erudición del equipo. Si solo está Anaxa, su daño crítico aumenta hasta un 140 %. Si hay dos o más personajes de Erudición, todos los aliados infligen un 50 % más de daño, y solo uno de los dos efectos está activo a la vez. Cambio cualitativo Por cada tipo de debilidad distinto que tenga un objetivo enemigo, el daño de Anaxa contra ese objetivo ignora un 4 % de su DEF, hasta un máximo de 7 tipos de debilidad tenidos en cuenta.

Bonificaciones de estadísticas de Anaxa (total) +12 % de probabilidad de crítico +10 % de PV +22,4 % de daño de viento

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Eidolones de Anaxa

E1, «Mago, aislado por las estrellas», devuelve un punto de habilidad la primera vez que Anaxa utiliza su habilidad en combate y añade una reducción de la defensa del 16 % a cualquier objetivo al que golpee su habilidad, con una duración de 2 turnos. Es un eidolón barato y de baja inversión que facilita el uso de puntos de habilidad al principio de la partida.

E2, «Alma, fiel a la historia»», supone el mayor salto en su línea de Eidolones y constituye un punto de parada realista para la mayoría de los jugadores. Activa el «Implante de debilidad» de su talento en todos los enemigos en el momento en que entran en el campo de batalla y les aplica una reducción permanente del 20 % a la RES de todo tipo, lo que aumenta significativamente su propio daño y el de todos los demás.

Los niveles E3 a E5 añaden principalmente niveles de habilidad en lugar de nuevos efectos: el E3, «Alumno, grabado en el cosmos»», aumenta sus niveles de ataque definitivo y básico; el E4, «Incendio: se extendió hasta el cañón»», le otorga una mejora de ataque acumulable al usar una habilidad; y el E5, «Embryo, «Más allá del vórtice», aumenta aún más sus niveles de habilidad y talento. Ninguna de estas tres es esencial por sí sola.

E6, «Todo está en todo»», es el otro que destaca claramente, aparte de E1 y E2. Aumenta todo el daño de Anaxa en un 30 % y hace que ambos efectos de «Paréntesis imperativo» estén activos a la vez, por lo que conserva su bonificación de daño crítico en solitario y el aumento de daño para todo el equipo, independientemente del número de personajes de Erudition que haya realmente en el campo de batalla.

Evaluación de Anaxa en el meta de Honkai Star Rail: ¿es bueno Anaxa?

Anaxa es una elección sólida, especialmente para equipos centrados en el daño basado en «Erudition» o en romper debilidades rápidamente, como «The Herta» o «Tribbie», ya que su «Implante de debilidad» masivo elimina el trabajo de preparación que esos equipos suelen necesitar.

Clasificaciones por niveles de Anaxa Valoración general S Clasificaciones de fase final Memoria del Caos: S



Ficción Pura: S



Sombra Apocalíptica: S

El «Implante de Debilidad» masivo de Anaxa permite que todo el equipo ignore la compatibilidad elemental real del enemigo, lo que explica en gran parte por qué se desenvuelve tan bien tanto en «Memoria del Caos» como en «Ficción Pura» y «Sombra Apocalíptica».

Es lo suficientemente flexible como para actuar como hipercarry independiente o como segundo atacante junto a unidades como The Herta, ya que ambos personajes cuentan con habilidades de bonificación que aumentan el daño de todo el equipo.

El techo de Anaxa se mantiene alto porque su gestión de energía rara vez se estanca, lo que le permite repetir su habilidad definitiva con más frecuencia que la mayoría de las habilidades definitivas de 140 de coste, y su habilidad de rebote le mantiene relevante tanto contra jefes individuales como contra oleadas completas.

Cómo conseguir a Anaxa en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Anaxa es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener a través de su propio evento de personajes mientras esté activo, y no a través del Warp estándar permanente. Un solo intento en su banner cuesta un Pase Especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 Jades Estelares. Para los jugadores que recargan, los «Oneiric Shards» se convierten a razón de 1:1 con «Jades Estelares».

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a Anaxa, sus Eidolones o su emblemático Cono de Luz, siempre merece la pena echar un vistazo a las bonificaciones de recarga «Oneiric» de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de Batalla «Honor Sin Nombre» y el Pase de Suministros Exprés antes de comprar nada. Esto aumentará considerablemente el valor de tus recargas y te permitirá obtener más sorteos por cada gasto.

Recientemente ha vuelto para una reedición en el banner «El círculo indeleble» de la versión 4.4, disponible del 5 de agosto de 2026 al 25 de agosto de 2026.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Anaxa en 2026?

Anaxa se gana un hueco en casi cualquier plantilla porque resuelve un problema con el que la mayoría de los equipos acaban topándose: enemigos que se resisten a los elementos de tus personajes. Su «Implante de debilidad» masivo convierte ese problema en algo sin importancia, y su propio daño es lo suficientemente alto como para que nunca dé la sensación de ser una elección puramente de apoyo.

Si ya cuentas con «The Herta» u otro causante de daño orientado a «Erudición», Anaxa encaja perfectamente como un sólido segundo atacante. Si estás creando tu primer hipercarry DPS propiamente dicho, también se defiende muy bien por sí solo; además, su gestión de la energía hace que sea más fácil de manejar en comparación con otros personajes con habilidad definitiva de coste 140.

Ventajas Contras ✅ Se puede jugar tanto como DPS principal como segundo atacante



versátil ✅ Inculca los siete tipos de debilidad a todos los enemigos en uno o dos turnos, lo que permite que todo el equipo los derrote más



rápido ✅ Potente ráfaga contra un solo objetivo gracias a la propiedad «Rebote» de su habilidad, que distribuye el daño en varios impactos



✅ El estado de «Sublimación» de su habilidad definitiva garantiza el control de masas contra enemigos sin resistencia



al control ✅ Su excelente gestión de la energía permite una rotación flexible y un uso frecuente de la habilidad definitiva ❌ El daño de área de efecto de su habilidad resulta escaso, con solo un 70 % del ataque por objetivo antes de aplicar



la bonificación de daño por tamaño del equipo ❌ Compite por un puesto de DPS principal en el equipo con otros causantes



de daño más nuevos y de nivel superior alineados con la Erudición ❌ Implantar una «Debilidad» no otorga la bonificación de daño elemental de una «Debilidad» natural ni elimina las resistencias existentes del enemigo

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Preguntas frecuentes

¿Quién es Anaxa en Honkai: Star Rail?

Anaxa es un personaje de 5 estrellas de Viento y Erudición en Honkai: Star Rail, diseñado para infligir todo tipo de debilidades a los enemigos al tiempo que inflige un potente daño a un solo objetivo y de área de efecto como causante de daño principal o secundario.

¿Es Anaxa una buena opción en 2026?

Anaxa es una elección sólida si tu plantilla necesita un causante de daño flexible alineado con la Erudición capaz de implantar todos los tipos de debilidad incluso antes de que tu equipo ataque, aunque sus propios ataques de área de efecto quedan ligeramente por detrás de los causantes de daño de explosión especializados hasta que se activa su bonificación por tamaño de equipo.

¿De qué elemento y vía es Anaxa?

Anaxa es un personaje del elemento Viento que pertenece a la ruta de la Erudición, y su conjunto de habilidades se centra en infligir debilidades y potenciar el daño de todo el equipo.

¿Cuándo será el próximo banner de Anaxa?

Aún no se ha anunciado oficialmente ninguna nueva reaparición de Anaxa. Su reaparición más reciente tuvo lugar en el banner «Coterie Indeleble» de la versión 4.4, del 5 de agosto de 2026 al 25 de agosto de 2026.

¿Quién pone la voz a Anaxa?

La voz de Anaxa en HSR la pone Stephen Fu en inglés, Yuma Uchida en japonés, Qian Wenqing en chino y Lee Sang-jun en coreano.