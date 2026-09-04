Anaxa HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Anaxa ist ein 5-Sterne-Schadensverursacher vom Typ „Wind-Erudition“ in Honkai Star Rail, dessen Spielweise darauf basiert, jedem Gegner, gegen den er kämpft, jeden Schwächetyp aufzuerlegen, damit sein Team die Widerstandsleisten mühelos zermalmen kann – unabhängig von der ursprünglichen Verteidigung der Gegner.

Dieser Charakter-Guide behandelt Anaxas Spielstil, von seinem Basisangriff bis hin zu seiner ultimativen Fähigkeit, sowie seine Spuren, seine Eidolons und die Frage, ob es sich tatsächlich lohnt, ihn zu ziehen, je nachdem, über welche Charaktere du derzeit bereits verfügst.

Anaxa auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Wind Weg Gelehrsamkeit Rolle DPS Veröffentlicht Version 3.2 (Banner „Das Universum in einem Samenkorn“) Wiederholungen Version 4.4 (Banner „Unvergessliche Clique“) Synchronsprecher Stephen Fu (EN)



Yuma Uchida (JP)



Qian Wenqing (CH)



Lee Sang-jun (KR) Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen „Erinnerung an das Chaos“: S



„Pure Fiction“: S



„Apokalyptischer Schatten“: S

Handlung und Hintergrund: Wer ist Anaxa in „Honkai Star Rail“?

Anaxa (obwohl er darauf besteht, Anaxagoras genannt zu werden) stammt aus dem Hain der Offenbarung, einem Ort in Amphoreus, an dem Wissen und Philosophie die gesamte Identität eines Menschen bestimmen und an dem Gelehrte ihren Wert daran messen, welche Ideen sie verteidigen können.

Er präsentiert sich als radikaler Skeptiker, der noch nie eine Debatte verloren hat, etablierte Ideen hinterfragt und sich selbst angesichts göttlichen Zorns weigert, nachzugeben. Seine Ausrüstung unterstreicht diese Identität deutlich – die eines rebellischen, arroganten und dennoch scharfsinnigen Denkers, der jeden Kampf und jedes Gespräch als Gelegenheit betrachtet, seinen Standpunkt zu beweisen.

Im Kampf verwandelt er das Schlachtfeld in einen Hörsaal, in dem die Schwächen des Gegners offenbart und systematisch ausgenutzt werden.

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Anaxas Fähigkeiten erklärt

Bei Anaxas Kernmechanik dreht sich alles darum, Gegnern Schwächen zuzuweisen, die sie zuvor nicht hatten, und sie dann dafür zu bestrafen. Seine Fertigkeit „Fractal, Exiles Fallacy““ fügt einem Gegner Windschaden zu und lässt anschließend vier weitere Treffer über das Feld hüpfen, wobei Ziele priorisiert werden, die noch nicht getroffen wurden.

Jeder Treffer seines Talents „Die Weisheit der Tetrade herrscht dreimal““ fügt allem, was er berührt, eine zufällige Schwächeart zu, sodass ein einziger Fertigkeitseinsatz gegen eine ganze Welle dazu führen kann, dass jeder Gegner eine neue Schwäche erhält.

Sobald ein Gegner fünf oder mehr Schwächetypen angesammelt hat, während Anaxa auf dem Spielfeld ist, gerät er in den Zustand „Qualitative Offenbarung“. Anaxa fügt Zielen in diesem Zustand 30 % mehr Schaden zu und führt beim nächsten Treffer mit einem Basisangriff oder einer Fertigkeit eine zusätzliche Fertigkeitsinstanz aus, ohne dass dafür Fertigkeitspunkte verbraucht werden.

Seine ultimative Fähigkeit „Das sprießende Leben formt die Erde““ fügt jedem Gegner Windschaden zu und versetzt das gesamte Feld in den Zustand „Sublimation“, der alle sieben Schwächetypen auf einmal einpflanzt und jeden Gegner ohne Kontrollresistenz bis zu seinem nächsten Zug außer Gefecht setzt.

Seine Technik „Das Prisma der Pupille““ richtet bereits vor Beginn des Kampfes eine Schwäche ein, indem sie Gegner in der Nähe einschüchtert und sie markiert, sobald ein Verbündeter einen von ihnen aus dem Versteck heraus angreift.

Anaxas Energiehaushalt ist für einen Haupt-DPS recht großzügig. Sein Basisangriff „Schmerz bringt die Wahrheit ans Licht““ gibt bereits bei Einsatz Energie zurück, und seine A2-Spur fügt noch mehr hinzu, wenn „Qualitative Offenlegung“ nicht aktiv ist – was ein wesentlicher Grund dafür ist, dass er seine 140-Energie-Ultimate so oft wiederholen kann, wie er es tut.

Übersicht über Anaxas Traces und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Anaxa tatsächlich bewirken, gefolgt von seinen Eidolons.

Anaxas Traces

Sein Basisangriff „Schmerz bringt die Wahrheit ans Licht“ fügt einem ausgewählten Gegner Windschaden in Höhe von bis zu 100 % von Anaxas Angriffskraft zu und gibt bei jedem Einsatz Energie zurück, wodurch seine Rotation auch in einem langsamen Energiezug aufrechterhalten wird.

Seine Fertigkeit „Fractal, Exiles Fallacy““ fügt einem ausgewählten Gegner Windschaden in Höhe von bis zu 70 % von Anaxas Angriff zu und lässt anschließend vier weitere Treffer in gleicher Höhe auf andere Gegner abprallen, wobei diejenigen bevorzugt werden, die noch nicht getroffen wurden. Jeder angreifbare Gegner auf dem Spielfeld erhöht den Gesamtschaden der Fähigkeit um 20 %, sodass sie gegen Gegnerwellen natürlich an Stärke gewinnt, anstatt an Wert zu verlieren.

Seine ultimative Fähigkeit „Das sprießende Leben formt die Erde““ fügt jedem Gegner Windschaden in Höhe von bis zu 160 % von Anaxas Angriffskraft zu und versetzt ihn in den Zustand „Sublimation“, wodurch alle sieben Schwächetypen für einen kurzen Zeitraum gleichzeitig implantiert werden und jeder Gegner, dem Kontrollresistenz fehlt, blockiert wird.

Sein Talent „Die Weisheit der Tetrade herrscht dreimal““ fügt pro Treffer, den Anaxa landet, einen zufälligen Schwächetyp zu, wobei Schwächetypen bevorzugt werden, die das Ziel noch nicht aufweist. Sobald ein Ziel fünf oder mehr Schwächetypen aufweist, fügt Anaxa ihm 30 % mehr Schaden zu und erhält bei seinem nächsten Treffer gegen dieses Ziel eine kostenlose zusätzliche Fertigkeitsausführung.

Anaxas Technik Prisma der Pupille Nach dem Einsatz seiner Technik versetzt Anaxa Gegner in einem festgelegten Bereich in Angst und Schrecken, sodass sie 10 Sekunden lang fliehen. Wenn ein Verbündeter den Kampf beginnt, indem er einen dieser fliehenden Gegner angreift, gilt dies immer als Angriff auf eine Schwäche. Anaxa überträgt anschließend den Schwächetyp dieses Angreifers für 3 Runden auf jeden anderen Gegner.

Anaxas Bonusfähigkeiten Roaming-Indikator Durch den Einsatz seines Basisangriffs regeneriert er zusätzlich 10 Energie. Befindet sich zu Beginn seines Zuges kein Gegner im Zustand „Qualitative Offenbarung“, regeneriert er stattdessen sofort 30 Energie. Unbedingt einlegen Skaliert mit der Anzahl der „Erudition“-Charaktere im Team. Bei Anaxa allein erhöht sich sein Krit-Schaden um bis zu 140 %. Sind zwei oder mehr „Erudition“-Charaktere anwesend, verursachen stattdessen alle Verbündeten 50 % mehr Schaden, wobei jeweils nur einer der beiden Effekte aktiv ist. Qualitative Verschiebung Für jeden unterschiedlichen Schwächetyp, den ein feindliches Ziel aufweist, ignoriert Anaxas Schaden gegen dieses Ziel 4 % seiner Verteidigung, wobei maximal 7 Schwächetypen berücksichtigt werden.

Anaxas Statusboni (insgesamt) +12 % Krit-Rate +10 % HP +22,4 % Wind-Schaden

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Anaxas Eidolons

E1, „Magier, von den Sternen isoliert“, erstattet einen Fertigkeitspunkt zurück, sobald Anaxa seine Fertigkeit zum ersten Mal in einem Kampf einsetzt, und verringert die Verteidigung aller von seiner Fertigkeit getroffenen Ziele um 16 % für 2 Runden. Es handelt sich um ein kostengünstiges Eidolon mit geringem Investitionsaufwand, das seinen SP-Verbrauch in der Anfangsphase ausgleicht.

E2, „Seele, der Geschichte treu““, ist der größte Einzel-Sprung in seiner Eidolon-Reihe und für die meisten Spieler ein realistischer Haltepunkt. Es löst bei jedem Gegner, sobald dieser das Spielfeld betritt, das „Weakness Implant“ seines Talents aus und wendet eine permanente Reduzierung der Widerstandskraft aller Typen um 20 % auf ihn an, was seinen eigenen Schaden und den aller anderen deutlich erhöht.

E3 bis E5 fügen hauptsächlich Fähigkeitsstufen hinzu, anstatt neue Effekte: E3, „Schüler, in den Kosmos eingraviert““, erhöht seine Ultimate- und Basis-Angriffswerte, E4, „Feuer, in die Schlucht gestürzt““, gewährt ihm einen stapelbaren Angriffsbonus bei der Nutzung von Fähigkeiten, und E5, „Embryo“, „Set Beyond Vortex“, erhöht seine Fertigkeits- und Talentstufen weiter. Keine dieser drei ist für sich genommen unverzichtbar.

E6, „Alles ist in allem““, ist neben E1 und E2 das andere klare Highlight. Es erhöht den gesamten Schaden von Anaxa um 30 % und sorgt dafür, dass beide Effekte von „Unabdingbare Pause“ gleichzeitig aktiv sind, sodass er seinen Solo-Krit-Schaden-Bonus und den teamweiten Schadensbonus behält, unabhängig davon, wie viele „Erudition“-Charaktere tatsächlich auf dem Spielfeld sind.

Anaxa Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Anaxa gut?

Anaxa ist eine starke Wahl, insbesondere für Teams, die auf „Erudition“-orientierten Schaden oder schnelles „Weakness Break“ ausgerichtet sind, wie „The Herta“ oder „Tribbie“, da sein massives „Weakness Implant“ die Vorbereitungsarbeit überflüssig macht, die diese Teams normalerweise benötigen.

Anaxas Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen „Erinnerung an das Chaos“: S



„Pure Fiction“: S



„Apokalyptischer Schatten“: S

Anaxas Massen-Schwäche-Implantat bedeutet, dass das gesamte Team die tatsächliche Elementar-Konstellation des Gegners ignorieren kann, was ein wichtiger Grund dafür ist, dass er sich sowohl in „Erinnerung an das Chaos“ als auch in „Pure Fiction“ und „Apokalyptischer Schatten“ hervorragend behauptet.

Er ist flexibel genug, um entweder als eigenständiger Hypercarry-Schadensverursacher oder als zweiter Angreifer neben Einheiten wie „The Herta“ eingesetzt zu werden, da beide Charaktere Bonusfähigkeiten besitzen, die den Schaden des gesamten Teams erhöhen.

Anaxas Potenzial bleibt hoch, da seine Energieversorgung selten ins Stocken gerät, wodurch er seine ultimative Fähigkeit häufiger einsetzen kann als die meisten Ultimates mit Kosten von 140, und seine Absprung-Fähigkeit sorgt dafür, dass er sowohl gegen einzelne Bosse als auch gegen ganze Wellen relevant bleibt.

So erhältst du Anaxa in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Anaxa ist ein limitierter 5-Sterne-Charakter, daher kann er nur aus seinem eigenen Charakter-Event-Warp gezogen werden, solange dieser aktiv ist – nicht aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug aus seinem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ erworben werden kann . Für Spieler, die Guthaben aufladen möchten: Oneiric-Splitter lassen sich im Verhältnis 1:1 in Stellar Jades umwandeln.

Denkt einfach daran: Wenn ihr vorhabt, Guthaben aufzuladen, um Anaxa, seine Eidolons oder seinen charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer , vor dem Kauf einen Blick auf die „Oneiric“-Aufladeboni des Shops, die zeitlich begrenzten Bundles, den „Nameless Honor“-Battle-Pass und den „Express Supply“-Pass zu werfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro ausgegebenem Betrag.

Zuletzt kehrte er für eine Wiederholung im „Indelible Coterie“- Banner der Version 4.4 zurück, das vom 5. August 2026 bis zum 25. August 2026 verfügbar war.

Fazit: Solltest du in 2026? nach Anaxa ziehen?

Anaxa verdient sich seinen Platz in fast jedem Team, da er ein Problem löst, auf das die meisten Teams früher oder später stoßen – Gegner, die gegen die Elemente deiner Charaktere resistent sind. Sein flächendeckendes „Weakness Implant“ macht dieses Problem zunichte, und sein eigener Schaden ist so hoch, dass er sich nie wie eine reine Support-Wahl anfühlt.

Wenn du bereits „The Herta“ oder einen anderen auf „Erudition“ ausgerichteten Schadensverursacher im Team hast, fügt sich Anaxa als starker zweiter Angreifer ein. Wenn du deinen ersten richtigen Hypercarry-DPS aufbaust, macht er sich genauso gut allein, und dank seiner Energieökonomie ist er im Vergleich zu anderen Ultimate-Charakteren mit Kosten von 140 einfacher zu spielen.

Vorteile Nachteile ✅ Kann sowohl als Haupt-DPS als auch als flexibler zweiter Angreifer



eingesetzt werden ✅ Verursacht bei jedem Gegner innerhalb von ein oder zwei Zügen alle sieben Schwächetypen, wodurch das gesamte Team schneller



durchbricht ✅ Starker Einzelziel-Burst dank der „Bounce“-Eigenschaft seiner Fertigkeit, die den Schaden auf mehrere Treffer



verteilt ✅ Der „Sublimations“- Zustand seiner Ultimativfähigkeit bietet garantierte Crowd Control gegen Gegner ohne Kontrollresistenz



✅ Hervorragende Energieökonomie ermöglicht eine flexible Rotation und häufigen Einsatz der Ultimativfähigkeit ❌ Die AoE-Treffer seiner Fertigkeit wirken mit nur 70 % Angriffskraft pro Ziel – vor Anwendung



des Schadensbonus für die Teamgröße – eher schwach ❌ Konkurriert um einen Platz als Haupt-DPS im Team mit anderen neueren, höherstufigen Schadensverursachern



der Erudition-Ausrichtung ❌ Das Einpflanzen einer Schwäche gewährt nicht den Elementarschadensbonus einer natürlichen Schwäche und hebt auch keine bestehenden Resistenzen eines Gegners auf

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Häufig gestellte Fragen

Wer ist Anaxa in „Honkai: Star Rail“?

Anaxa ist ein 5-Sterne-Wind-Erudition-Charakter in „Honkai: Star Rail“, dessen Spielweise darauf ausgerichtet ist, Gegnern alle Schwächetypen zu implantieren und gleichzeitig als Haupt- oder Sekundär-Schadensverursacher starken Einzelziel- und Flächenangriffsschaden zu verursachen.

Ist Anaxa gut in 2026?

Anaxa ist eine gute Wahl, wenn dein Team einen flexiblen, auf „Erudition“ ausgerichteten Schadensverursacher benötigt, der jede Schwächeart einpflanzen kann, noch bevor dein Team überhaupt angreift – allerdings bleiben seine eigenen Flächenschläge etwas hinter denen spezialisierter Explosionsschadensverursacher zurück, bevor sein Teamgrößenbonus zum Tragen kommt.

Welches Element und welchen Pfad vertritt Anaxa?

Anaxa ist ein Charakter des Elements Wind auf dem Pfad der Erudition, und sein Fähigkeiten-Set konzentriert sich darauf, Schwächen zu verursachen und den Schaden des gesamten Teams zu steigern.

Wann erscheint Anaxas nächstes Banner?

Bislang wurde noch keine weitere Wiederholung für Anaxa offiziell angekündigt. Zuletzt war er im Banner „Unvergessliche Clique“ der Version 4.4 vom 5. August 2026 bis zum 25. August 2026 verfügbar.

Wer spricht Anaxa?

Anaxa wird in HSR auf Englisch von Stephen Fu, auf Japanisch von Yuma Uchida, auf Chinesisch von Qian Wenqing und auf Koreanisch von Lee Sang-jun gesprochen.