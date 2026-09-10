Acheron HSR: Descripción general del personaje y kit 2026

Acheron es un personaje de 5 estrellas del elemento Rayo que pertenece a la ruta de la Nihilidad en Honkai Star Rail, y cuenta con una de las habilidades definitivas más explosivas del juego. A pesar de que su debut fue anterior al de otras unidades de DPS más recientes y hiperoptimizadas, sigue situándose cómodamente en lo más alto del meta en cuanto a rendimiento en el endgame hasta el día de hoy, y a continuación verás exactamente por qué.

Esta guía de personaje repasa las habilidades de Acheron, sus Trazas y Eidolones, así como cuál es su situación actual en cuanto a banners y recargas para cualquiera que esté pensando en realizar un tiraje.

Acheron de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Rayo Camino Nihility Función DPS Lanzamiento Versión 2.1 (estandarte «Palabras de antaño») Repeticiones Versión 2.6 (banner «Palabras de antaño»)



Versión 3.2 (banner «La cofradía indeleble») Actores de doblaje Allegra Clark (EN)



Sawashiro Miyuki (JP)



Juhuahua (CH)



Park Ji-yoon (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Acheron en Honkai Star Rail?

Acheron es una vagabunda que afirma ser una Galaxy Ranger, aunque ni siquiera las personas que viajan con ella conocen su verdadero nombre. Recorre el cosmos en solitario, llevando una espada larga que casi nunca desenvaina, sino que ataca con la vaina aún puesta.

Esa moderación es una parte fundamental de su carácter. Su espada sale disparada como un rayo cuando por fin se libera, y la sensación de que está conteniendo algo mucho más peligroso es palpable en casi todas las escenas en las que aparece.

Aparece por primera vez en la historia durante el arco argumental de Penacony, donde su repentina entrada replantea gran parte de lo que la tripulación del Astral Express creía entender sobre el mundo que les rodeaba. Su naturaleza distante, taciturna y, sin embargo, innegablemente peligrosa, encaja con la forma precisa y implacable en que su kit se desarrolla en combate.

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Explicación del kit de Acheron

El kit de Acheron funciona con dos recursos relacionados, «Sueño destrozado» y «Nudo carmesí», y su juego turno a turno se divide en dos fases claras.

1. Acumular «Sueño destrozado» antes de la habilidad definitiva

Aparte de su habilidad definitiva, la tarea de Acheron consiste en acumular puntos de «Sueño destrozado» y repartir acumulaciones de «Nudo carmesí» entre el equipo enemigo.

Su habilidad genera directamente un punto de «Sueño destrozado», al igual que cualquier aplicación de debuff por parte de un aliado, por lo que está pensada para jugar junto a compañeros de equipo de Nihility que aplican debuffs con frecuencia. Una vez que alcanza los 9 puntos de «Sueño destrozado», se desbloquea su habilidad definitiva.

2. La ventana de ataque de la habilidad definitiva

Una vez desbloqueada, su habilidad definitiva entra en una secuencia de selección de objetivos en la que lanza tres cortes de «Rainblade» seguidos de un remate automático de «Stygian Resurge». Cada «Rainblade» elimina acumulaciones de «Crimson Knot» del enemigo al que apunte, y cuantas más acumulaciones se eliminen, más fuerte será el golpe.

Durante toda esta secuencia, también ignora los tipos de vulnerabilidad de los enemigos y reduce su RES de todos los tipos, lo que le permite rendir bien incluso contra enemigos que no son vulnerables al rayo.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Acheron

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las «Traces» de Acheron, seguidas de sus «Eidolons».

Las «Traces» de Acheron

Su ataque básico, «Trilateral Wiltcross», inflige daño de Rayo equivalente a hasta el 100 % de su ataque a un único enemigo en el nivel máximo. Es su herramienta más débil y sirve principalmente como acción de relleno cuando su habilidad no está disponible.

Su habilidad, «Octobolt Flash», le otorga 1 punto de «Slashed Dream» e inflige 1 acumulación de «Crimson Knot» a un único objetivo, causando un daño de rayo de hasta el 160 % de su ATK a ese objetivo y de hasta el 60 % de su ATK a los enemigos adyacentes. Esta es su principal forma de acumular «Sueño Cortado» cuando sus compañeros de equipo no aplican debuffs con la suficiente rapidez por sí mismos.

Su habilidad definitiva, «Sueño Rasgado: Gritos en Rojo», desata secuencialmente «Hoja de Lluvia» tres veces y «Resurgimiento Estigia» una vez, infligiendo daño de Rayo de hasta el 372 % de su ataque a un único enemigo y de hasta el 300 % de su ataque a otros objetivos en el nivel máximo.

Cada «Rainblade» elimina hasta 3 acumulaciones de «Crimson Knot» de su objetivo e inflige daño de área de efecto adicional proporcional a las acumulaciones eliminadas, mientras que «Stygian Resurge» cierra la secuencia golpeando a todos los enemigos y eliminando todas las acumulaciones restantes de «Crimson Knot».

Su talento, «En lo alto de Rainleaf se alza la Unidad», es lo que desbloquea la habilidad definitiva una vez que «Slashed Dream» alcanza los 9 puntos. Durante la habilidad definitiva, reduce la resistencia de los enemigos independientemente del tipo de debilidad y reduce la resistencia a todos los tipos de daño de todos los enemigos hasta un 20 %. Fuera de la habilidad definitiva, también es lo que otorga a Acheron un punto de «Sueño Cortado» y una acumulación de «Nudo Carmesí» cada vez que un aliado inflige una desventaja durante su propio turno.

Técnica de Acheron Ascendencia Cuadrivalente Ataca inmediatamente al enemigo, infligiendo daño de Rayo equivalente al 200 % del ATK de Acheron a todos los enemigos y reduciendo su Resistencia independientemente del tipo de debilidad. Derrota al instante a los enemigos normales al acertar, y no se consume ningún punto de técnica si falla.

Habilidades adicionales de Acheron Oni Rojo Al comenzar la batalla, Acheron obtiene inmediatamente 5 puntos de «Sueño cortado» y aplica 5 acumulaciones de «Nudo carmesí» a un enemigo aleatorio; además, ahora puede acumular hasta 3 puntos adicionales de «Sueño cortado» una vez que alcanza el límite. El Abismo Mientras haya 1 o 2 personajes de Nihility más en el equipo, el daño de los ataques básicos, habilidades y habilidad definitiva de Acheron aumenta hasta el 115 % o el 160 % de su valor original. Núcleo de Trueno Cada «Rainblade» que impacte en un objetivo con «Nudo Carmesí» durante su habilidad definitiva aumenta su daño en un 30 %, acumulándose hasta 3 veces, y su «Resurgimiento Estigio» añade 6 golpes adicionales de daño de rayo, cada uno equivalente al 25 % de su ataque.

Bonificaciones de estadísticas de Acheron (total) +28 % de ataque +8 % de daño de rayo +24 % de daño crítico

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Eidolones de Acheron

Su E1, «El cielo en silencio dijo la verdad», aumenta su tasa de crítico en un 18 % cuando golpea a enemigos con debuffs, lo que permite al jugador centrarse más en el daño crítico de sus reliquias en lugar de repartir las estadísticas.

Su E2, «Trueno silencioso en una tempestad en calma», es posiblemente su mejora más importante. Reduce de dos a uno el número de compañeros de equipo de Nihility necesarios para que «The Abyss» alcance su nivel máximo de potencia, y le otorga un punto de «Slashed Dream» y una acumulación de «Crimson Knot» al comienzo de su propio turno. Este único eidolón libera espacios en el equipo para unidades de «Harmony» que, de otro modo, quedarían descartadas.

Sus Eidolones restantes, del E3 al E5, suponen pequeñas mejoras en la calidad de vida: niveles adicionales en su Ataque Definitivo y su Ataque Básico en el E3, y niveles adicionales en su Habilidad y su Talento en el E5, con un efecto de Vulnerabilidad sobre los enemigos que entran en combate en el E4.

Su E6, «Apocalipsis, el Emancipador», añade penetración de RES de todo tipo al daño de su Habilidad Definitiva y convierte su Ataque Básico y su Habilidad en daño de tipo Definitivo que también ignora el tipo de Debilidad, lo que eleva significativamente su techo de potencia en una configuración con inversión completa.

Evaluación meta de Acheron en Honkai Star Rail: ¿Es buena Acheron?

Acheron es una elección de nivel EX, especialmente indicada para equipos construidos en torno a composiciones de Nihility con gran cantidad de debuffs.

Clasificación de Acheron Valoración general EX Clasificaciones en fase final Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Es una causante de daño extraordinariamente poderosa cuya habilidad definitiva ignora por completo los tipos de debilidad del enemigo, por lo que rinde bien incluso fuera de una alineación compuesta íntegramente por personajes débiles al rayo. Su daño máximo proviene de una auténtica mejora propia que se suma a todo lo demás en la fórmula de daño, y no está sujeta a la ley de rendimientos decrecientes a la que se enfrentan las bonificaciones porcentuales típicas.

La contrapartida es que necesita que su equipo mantenga activos con frecuencia los efectos negativos para seguir generando «Slashed Dream» rápidamente, por lo que su producción de daño depende más de la elección de sus compañeros de equipo que la de la mayoría de los demás causantes de daño en Honkai Star Rail.

Cómo conseguir a Acheron en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Acheron es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener a través de su propio teletransporte de evento de personaje (banner «Palabras de antaño») mientras esté activo, y no a través del teletransporte estándar permanente. Un solo intento en su banner cuesta un Pase Especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 jade estelar. Para los jugadores que realicen recargas, los fragmentos oníricos se convierten a razón de 1:1 con los jades estelares.

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a Acheron, sus Eidolones o su cono de luz exclusivo, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga oníricas de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de Batalla de Honor Sin Nombre y el Pase de Suministros Exprés antes de comprar nada. Esto aumentará significativamente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

Acheron debutó en la versión 2.1 en el banner «Palabras de antaño» y, desde entonces, ha vuelto a aparecer dos veces. Su reaparición más reciente fue en el banner compartido «El círculo indeleble» durante la versión 3.2, que estuvo disponible del 9 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Acheron en 2026?

Acheron es una de las causantes de daño más potentes disponibles actualmente y merece mucho la pena intentar conseguirla, siempre que ya tengas o estés dispuesto a intentar conseguir otros personajes de primer nivel de Nihility.

Su habilidad definitiva ignora por completo el tipo de debilidad, por lo que no necesita que el enemigo sea vulnerable al rayo para que surta efecto, y sus potenciadores personales se acumulan al margen de la fórmula de daño habitual, en lugar de verse diluidos por ella. Los jugadores noveles que aún no cuenten con un equipo repleto de efectos negativos deben esperar una progresión más lenta antes de que ella alcance su máximo potencial, pero sigue siendo una sólida inversión a largo plazo para los jugadores de Honkai Star Rail que se preparan para el contenido de final de juego.

Ventajas Contras ✅ Su habilidad definitiva afecta a varios enemigos a la vez, por lo que rinde bien en casi todos los modos de final de juego sin necesidad de un equipo específico para área de efecto.



✅ Su talento y sus habilidades adicionales acumulan un gran multiplicador de daño independiente que se suma al resto de la fórmula de daño.



✅ Ignora los tipos de debilidad de los enemigos y anula la resistencia a todos los tipos durante su habilidad definitiva, por lo que no se limita a combates en los que los enemigos sean débiles al rayo.



✅ Libera a los apoyos de «Armonía» de primer nivel para otro equipo, ya que su propio conjunto de habilidades ya cubre la mayor parte de lo que necesita una composición de «Nihility».



✅ Su «Técnica» puede eliminar a los enemigos menores antes de que comience el combate, lo que acelera el «Universo Simulado» y otros contenidos de múltiples oleadas. ❌ Necesita tener a otros dos compañeros de equipo de «Nihility» en el campo para alcanzar su máximo daño, y las opciones más potentes de «Nihility» son, a su vez, personajes limitados.



❌ Sus opciones de «Light Cone» gratuitas son escasas, y su «Light Cone» característico supone un salto significativo en consistencia respecto a las alternativas.



❌ Necesita que su equipo le proporcione debuffs de forma constante para seguir generando «Sueño destrozado» rápidamente, lo que puede limitar la elección de la unidad de soporte más adecuada.

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