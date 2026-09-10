Acheron HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Acheron ist eine 5-Sterne-Blitz-Figur auf dem „Nihility“-Pfad in Honkai Star Rail und verfügt über eine der explosivsten Ultimates im Spiel. Obwohl sie im Vergleich zu neueren, extrem optimierten DPS-Charakteren bereits früher ihr Debüt feierte, gehört sie hinsichtlich ihrer Endgame-Leistung bis heute souverän zur Spitzenklasse des Metas – und im Folgenden erfährst du genau, warum.

Dieser Charakter-Leitfaden behandelt Acherons Fähigkeiten, ihre Spuren und Eidolons sowie die aktuelle Situation bezüglich ihres Banners und der Auflademöglichkeiten für alle, die einen Pull planen.

Acheron auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Blitz Pfad Nichts Rolle DPS Veröffentlicht Version 2.1 (Banner „Words of Yore“) Wiederholungen Version 2.6 (Banner „Words of Yore“)



Version 3.2 (Banner „Unvergessliche Clique““) Synchronsprecher Allegra Clark (EN)



Sawashiro Miyuki (JP)



Juhuahua (CH)



Park Ji-yoon (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Acheron in „Honkai Star Rail“?

Acheron ist eine Wanderin, die behauptet, eine Galaxy Ranger zu sein, obwohl ihr wahrer Name selbst den Menschen, die mit ihr reisen, unbekannt ist. Sie durchstreift den Kosmos allein, trägt ein langes Schwert, das sie fast nie zieht, sondern stattdessen mit noch in der Scheide steckendem Schwert zuschlägt.

Diese Zurückhaltung ist ein zentraler Bestandteil ihres Charakters. Wenn ihre Klinge doch einmal zum Vorschein kommt, schießt sie wie ein peitschender Blitz hervor, und die Andeutung, dass sie etwas weitaus Gefährlicheres zurückhält, ist in fast jeder Szene, in der sie auftritt, spürbar.

Sie tritt erstmals im Penacony-Handlungsbogen in die Geschichte ein, wo ihr plötzliches Auftauchen vieles von dem, was die Besatzung des Astral Express über die Welt um sie herum zu verstehen glaubte, in ein neues Licht rückt. Ihr distanziertes, wortkarges und dennoch unbestreitbar gefährliches Wesen passt zu der präzisen, gnadenlosen Art, wie sich ihre Ausrüstung im Kampf entfaltet.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Acherons Spielweise erklärt

Acherons Spielweise basiert auf zwei miteinander verbundenen Ressourcen, „Zerfetzter Traum“ und „Crimson Knot“, und ihr Spielverlauf pro Zug gliedert sich in zwei klare Phasen.

1. „Zerfetzter Traum“ vor der ultimativen Fähigkeit aufbauen

Abgesehen von ihrer ultimativen Fähigkeit besteht Acherons Aufgabe darin, „Zerfetzter Traum“-Punkte zu sammeln und „Crimson Knot“-Stapel auf das gegnerische Team zu verteilen.

Ihre Fähigkeit erzeugt direkt einen Punkt „Zerfetzter Traum“, ebenso wie jeder Debuff, den ein Verbündeter verursacht. Deshalb ist sie darauf ausgelegt, gemeinsam mit Nihility-Teamkollegen zu spielen, die häufig Debuffs verhängen. Sobald sie 9 Punkte „Zerfetzter Traum“ erreicht hat, wird ihre Ultimative Fähigkeit freigeschaltet.

2. Das Burst-Fenster der ultimativen Fähigkeit

Sobald ihre ultimative Fähigkeit freigeschaltet ist, durchläuft sie eine Zielsequenz, in der sie drei „Rainblade“-Hiebe entfesselt, gefolgt von einem automatischen „Stygian Resurge“-Finisher. Jeder „Rainblade“-Hieb entfernt „Crimson Knot“-Stapel von dem Gegner, den sie anvisiert – je mehr Stapel entfernt werden, desto stärker ist der Treffer.

Während dieser gesamten Sequenz ignoriert sie zudem die Schwächetypen der Gegner und untergräbt deren All-Type-RES – was es ihr ermöglicht, auch gegen Gegner, die nicht gegen Blitz geschwächt sind, gute Leistungen zu erbringen.

Übersicht über Acherons Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen „Acheron’s Traces“ tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Acherons Spuren

Ihr Basisangriff „Trilateral Wiltcross““ fügt einem einzelnen Gegner auf der höchsten Stufe Blitzschaden in Höhe von bis zu 100 % ihres Angriffswerts zu. Dies ist ihre schwächste Fähigkeit und dient meist als Lückenfüller, wenn ihre Spezialfähigkeit nicht verfügbar ist.

Ihre Fähigkeit „Octobolt Flash““ gewährt ihr 1 Punkt „Zerfetzter Traum“ und fügt einem einzelnen Ziel 1 Stapel „Crimson Knot“ zu, wodurch diesem Ziel Blitzschaden in Höhe von bis zu 160 % ihres Angriffswerts und benachbarten Gegnern Blitzschaden in Höhe von bis zu 60 % ihres Angriffswerts zugefügt wird. Dies ist ihre wichtigste Methode, um „Zerrissener Traum“ zu stapeln, wenn ihre Teamkameraden selbst nicht schnell genug Debuffs auferlegen.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Der zerrissene Traum schreit in Rot““, löst nacheinander dreimal „Rainblade“ und einmal „Stygian Resurge“ aus und fügt einem einzelnen Gegner Blitzschaden in Höhe von bis zu 372 % ihres Angriffswerts sowie anderen Zielen auf der höchsten Stufe bis zu 300 % ihres Angriffswerts zu.

Jedes „Rainblade“ entfernt bis zu 3 „Crimson Knot“-Stapel vom Ziel und verursacht zusätzlichen Flächenschaden, der sich nach den entfernten Stapeln richtet, während „Stygian Resurge“ die Abfolge abschließt, indem es jeden Gegner trifft und alle verbleibenden „Crimson Knot“-Stapel beseitigt.

Ihr Talent „Auf dem Rainleaf thront die Einheit“ schaltet die ultimative Fähigkeit frei, sobald „Zerfetzter Traum“ 9 Punkte erreicht hat. Während der ultimativen Fähigkeit verringert es die Widerstandskraft der Gegner unabhängig vom Schwächetyp und senkt die Resistenz aller Gegner gegen alle Schadensarten um bis zu 20 %. Außerhalb der ultimativen Fähigkeit gewährt sie Acheron außerdem einen „Zerfetzter Traum“-Punkt und einen „Crimson Knot“-Stapel, sobald ein Verbündeter in seinem eigenen Zug einen Debuff verursacht.

Acherons Technik „Vierwertige Abstammung“ Greift den Gegner sofort an, fügt allen Gegnern Blitzschaden in Höhe von 200 % von Acherons Angriff zu und verringert deren Widerstandskraft unabhängig von der Schwächeart. Normale Gegner werden bei einem Treffer sofort besiegt, und bei einem Fehlschlag wird kein Technikpunkt verbraucht.

Acherons Bonusfähigkeiten Roter Oni Zu Beginn des Kampfes erhält Acheron sofort 5 Punkte „Zerschlagener Traum“ und wendet 5 Stapel „Purpurner Knoten“ auf einen zufälligen Gegner an. Sobald sie die Obergrenze erreicht hat, kann sie nun bis zu 3 zusätzliche Punkte „Zerschlagener Traum“ speichern. Der Abgrund Solange sich 1 oder 2 weitere „Nihility“-Charaktere im Team befinden, erhöht sich der Schaden von Acherons Basisangriff, Fertigkeit und Ultimativangriff auf 115 % bzw. 160 % des ursprünglichen Wertes. Donnerkern Jeder „Rainblade“, der während ihrer ultimativen Fähigkeit ein Ziel mit „Crimson Knot“ trifft, erhöht ihren Schaden um 30 % (bis zu 3-mal stapelbar), und ihre Fähigkeit „Stygian Resurge“ fügt 6 zusätzliche Blitzschläge hinzu, die jeweils 25 % ihres Angriffswerts entsprechen.

Acherons Attributboni (insgesamt) +28 % Angriff +8 % Blitzschaden +24 % Kritischer Schaden

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Acherons Eidolons

Ihre E1-Fähigkeit „Der schweigende Himmel sprach die Wahrheit““ erhöht ihre Kritische Trefferquote um 18 %, wenn sie Gegner mit Debuffs trifft, wodurch der Spieler bei ihren Relikten stärker auf Kritischen Schaden setzen kann, anstatt die Werte aufzuteilen.

Ihre E2, „Stummer Donner im stillen Sturm“, ist wohl ihre größte Einzelverbesserung. Es senkt die Anzahl der „Nihility“-Teamkameraden, die benötigt werden, damit „The Abyss“ seine höchste Stufe erreicht, von zwei auf einen, und gewährt ihr zu Beginn ihres eigenen Zuges einen „Zerfetzter Traum“-Punkt sowie einen „Crimson Knot“-Stack. Dieses einzelne Eidolon schafft Platz im Team für „Harmony“-Einheiten, die sonst nicht in Frage kämen.

Ihre verbleibenden Eidolons, E3 bis E5, bieten kleinere Verbesserungen der Spielqualität: zusätzliche Stufen für ihren Ultimativangriff und ihren Basisangriff bei E3 sowie zusätzliche Stufen für ihre Fertigkeit und ihr Talent bei E5, dazwischen bei E4 ein Verwundbarkeits-Effekt für Gegner, die in den Kampf eintreten.

Ihr E6, „Apocalypse, der Befreier“, fügt ihrem ultimativen Schaden eine Durchdringung aller Resistenztypen hinzu und wandelt ihren Basisangriff sowie ihre Fertigkeit in Schaden vom Typ „Ultimativ“ um, der zudem den Schwächetyp ignoriert, was ihr Potenzial bei einem Build mit vollständiger Investition deutlich erhöht.

Acheron Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Acheron gut?

Acheron ist eine Wahl der EX-Stufe, speziell für Teams, die auf debufflastigen „Nihility“-Kompositionen basieren.

Acherons Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Sie ist eine außerordentlich mächtige Schadensverursacherin, deren ultimative Fähigkeit gegnerische Schwächetypen vollständig ignoriert, sodass sie auch außerhalb einer reinen „Blitz“-schwachen Aufstellung gute Leistungen erbringt. Ihr Schadensmaximum beruht auf einem echten Selbst-Buff, der sich auf alle anderen Faktoren in der Schadensformel aufstapelt und nicht den abnehmenden Erträgen unterliegt, mit denen ein typischer prozentualer Bonus konfrontiert ist.

Der Nachteil dabei ist, dass sie auf eine hohe Debuff-Verfügbarkeit ihres Teams angewiesen ist, um „Zerfetzter Traum“ schnell zu generieren, weshalb ihre Schadensausbeute stärker von der Auswahl ihrer Teamkollegen abhängt als bei den meisten anderen Schadensverursachern in Honkai Star Rail.

So erhältst du Acheron in „Honkai Star Rail“: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Acheron ist ein limitierter 5-Sterne-Charakter, daher kann sie nur aus ihrem eigenen Charakter-Event-Warp („Words of Yore“-Banner) gezogen werden, solange dieser aktiv ist, nicht aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug in ihrem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ erworben werden kann. Für Spieler, die Guthaben aufladen, werden Oneiric-Splitter im Verhältnis 1:1 in Stellar Jades umgewandelt.

Denkt daran: Wenn ihr vorhabt, Guthaben aufzuladen, um Acheron, ihre Eidolons oder ihren charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf die Oneiric-Aufladeboni im Shop, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ zu prüfen. Diese steigern den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro ausgegebenem Betrag.

Acheron debütierte in Version 2.1 auf dem „Words of Yore“-Banner und war seitdem zweimal verfügbar. Ihr jüngster Wiederauftritt war das gemeinsame „Unvergessliche Clique““-Banner in Version 3.2, das vom 9. April 2025 bis zum 30. April 2025 lief.

Fazit: Solltest du in „Words of Yore“ nach Acheron ziehen2026?

Acheron ist eine der derzeit stärksten Schadensverursacherinnen und es lohnt sich auf jeden Fall, für sie zu ziehen, vorausgesetzt, du besitzt bereits andere Nihility-Charaktere der Spitzenklasse oder bist bereit, für diese zu ziehen.

Ihre ultimative Fähigkeit ignoriert den Schwächetyp vollständig, sodass sie keinen Gegner benötigt, der gegen Blitzschaden anfällig ist, um ihre volle Wirkung zu entfalten, und ihre Selbst-Buffs summieren sich außerhalb der normalen Schadensformel, anstatt durch diese abgeschwächt zu werden. Neulinge, deren Team noch nicht über viele Debuffs verfügt, müssen damit rechnen, dass es etwas länger dauert, bis sie ihr volles Potenzial entfaltet, doch sie bleibt eine lohnende langfristige Investition für „Honkai Star Rail“-Spieler, die auf Endgame-Inhalte hinarbeiten.

Vorteile Nachteile ✅ Ihre ultimative Fähigkeit trifft mehrere Gegner gleichzeitig, sodass sie in nahezu jedem Endgame-Modus gute Leistungen erbringt, ohne dass ein AoE-spezifisches Team erforderlich ist.



✅ Ihr Talent und ihre Bonusfähigkeiten addieren einen hohen, unabhängigen Schadensmultiplikator zu allen anderen Faktoren in der Schadensformel hinzu.



✅ Sie ignoriert die Schwächetypen der Gegner und zerschmettert während ihrer Ultimativ-Fähigkeit alle Resistenzen, sodass sie nicht auf Kämpfe beschränkt ist, in denen die Gegner eine Schwäche gegenüber Blitzschaden haben.



✅ Sie entlastet erstklassige „Harmony“-Unterstützer für ein anderes Team, da ihr eigenes Kit bereits den Großteil dessen abdeckt, was eine „Nihility“-Komposition benötigt.



✅ Ihre Technik kann schwache Gegner bereits vor Kampfbeginn beseitigen, was „Simulated Universe“ und andere Inhalte mit mehreren Wellen beschleunigt. ❌ Sie benötigt zwei weitere „Nihility“-Teamkameraden auf dem Feld, um ihr maximales Schadenspotenzial zu erreichen, und die stärksten „Nihility“-Optionen sind selbst limitierte Charaktere.



❌ Ihre kostenlosen „Light Cone“-Optionen sind begrenzt, und ihr charakteristischer Kegel bietet einen deutlichen Vorteil in Sachen Zuverlässigkeit gegenüber den Alternativen.



❌ Sie benötigt regelmäßige Debuff-Uptime von ihrem Team, um „Zerfetzter Traum“ schnell zu generieren, was die Auswahl an geeigneten Sustain-Einheiten einschränken kann.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Häufig gestellte Fragen