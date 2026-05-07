¿Cuánta pasta térmica debes poner en la CPU?

La pasta térmica es un compuesto conductor del calor que rellena los huecos microscópicos entre la CPU y el disipador, lo que permite una transferencia de calor eficaz. Sin ella, el procesador se sobrecalentaría en cuestión de segundos. Pero Es fundamental aplicar la cantidad adecuada: si se aplica demasiada cantidad, se crea una barrera que ensucia, mientras que si se aplica muy poca, quedan puntos calientes peligrosos que pueden dañar el hardware.

Entonces, ¿cuánta pasta térmica se debe aplicar realmente en las superficies de la CPU? La La recomendación habitual es una cantidad del tamaño de un guisante colocada en el centro del disipador térmico de la CPU. Entender cuánta pasta térmica requiere la instalación de la CPU no consiste solo en seguir unas instrucciones. Se trata de proteger su inversión y mantener un rendimiento óptimo.

Da igual si estás montando tu primer equipo para juegos con el la mejor CPU para juegos Ya sea para realizar tareas de mantenimiento rutinarias o para llevar a cabo esta sencilla operación, hacerlo correctamente evita la reducción de rendimiento por sobrecalentamiento, los fallos del sistema y los daños prematuros en el hardware. Esta guía te explica todo lo que necesitas saber, desde la cantidad adecuada de producto hasta la instalación paso a paso, pasando por los errores más comunes que debes evitar.

¿Cuánta pasta térmica se necesita para tu CPU?

La respuesta definitiva a la pregunta de cuánta pasta térmica hay que aplicar en las superficies de la CPU es sencilla: una sola gota del tamaño de un guisante – 4-5 mm de diámetro – en el centro del disipador térmico integrado (IHS). Esta cantidad ha sido sometida a exhaustivas pruebas por parte de ingenieros térmicos y ofrece resultados óptimos de forma sistemática en todos los procesadores modernos. Cuando el disipador ejerce presión, esta pequeña cantidad se extiende de forma natural hasta cubrir toda la superficie del chip sin crear un exceso de acumulación.

Por qué esta cantidad es adecuada: Las CPU generan calor a partir de un pequeño chip situado debajo del disipador metálico. La pasta térmica solo debe cubrir esta zona crítica, que suele tener una superficie de entre 30 y 40 mm² en la mayoría de los procesadores de consumo.

Comparación de métodos de aplicación

Método del punto del tamaño de un guisante (recomendado para principiantes): Aplica una sola gota de 4-5 mm en el centro. Este es el método más sencillo y seguro, ya que no hay que extenderlo y ofrece resultados uniformes. Funciona perfectamente con todas las CPU convencionales de Intel y AMD.

(recomendado para principiantes): Aplica una sola gota de 4-5 mm en el centro. Este es el método más sencillo y seguro, ya que no hay que extenderlo y ofrece resultados uniformes. Funciona perfectamente con todas las CPU convencionales de Intel y AMD. Método de la cruz : Dibuja una «X» delgada de esquina a esquina. Este método ofrece una cobertura de los bordes más predecible en CPU de mayor tamaño, como los chips AMD Threadripper o Intel HEDT, con superficies superiores a 50 mm².

: Dibuja una «X» delgada de esquina a esquina. Este método ofrece una cobertura de los bordes más predecible en CPU de mayor tamaño, como los chips AMD Threadripper o Intel HEDT, con superficies superiores a 50 mm². Método de la línea: Una línea vertical fina en el centro, de unos 40 mm de largo y entre 2 y 3 mm de ancho. Queda bien en neveras rectangulares estrechas, pero existe el riesgo de que la cobertura no sea uniforme si no se centra perfectamente.

¿Qué ocurre si los importes son incorrectos?

Aplicación excesiva: El exceso de pasta sale por los lados, lo que podría sh la acumulación de componentes de la placa base. Esto genera capas térmicas más gruesas que aíslan el calor en lugar de conducirlo, lo que provoca un aumento de la temperatura de entre 3 y 5 °C y dificulta la limpieza.

El exceso de pasta sale por los lados, lo que podría la acumulación de componentes de la placa base. Esto genera capas térmicas más gruesas que aíslan el calor en lugar de conducirlo, lo que provoca un aumento de la temperatura de entre 3 y 5 °C y dificulta la limpieza. Aplicación insuficiente: Si se aplica muy poca pasta, quedan partes del chip sin cubrir, lo que genera puntos de sobrecalentamiento que pueden superar los 100 °C. Esto provoca una limitación térmica que reduce el rendimiento entre un 20 % y un 40 % y puede causar un deterioro permanente de la CPU.

El método del «grano de guisante» da en el clavo: la cantidad de pasta necesaria para cubrir completamente el chip sin crear barreras térmicas. Cuando sabes exactamente cuánta pasta térmica requiere la instalación de una CPU, evitas las conjeturas y garantizas un rendimiento óptimo de la refrigeración.

Cómo aplicar pasta térmica a la CPU

Para aplicar correctamente la pasta térmica es necesario siguiendo una secuencia concreta de pasos para garantizar una cobertura adecuada y evitar errores habituales. Aunque el proceso es sencillo, cada paso desempeña un papel fundamental para lograr un rendimiento térmico óptimo. Precipitarse o saltarse pasos puede dar lugar a bolsas de aire, cobertura desigual, ocontaminaciónlo que reduce la eficiencia de la refrigeración.

En esta sección se desglosa todo el proceso de aplicación en cuatro pasos claros, desde la preparación de la superficie hasta la instalación final. Tanto si vas a instalar un nuevo disipador como si vas a sustituir la pasta antigua y seca, seguir este método garantiza que tu CPU funcione a una temperatura adecuada y de forma estable bajo cualquier carga de trabajo.

Paso 1: Limpia la CPU

Es fundamental eliminar la pasta térmica antigua antes de aplicar pasta nueva. La pasta seca crea una capa aislante que impide la transferencia adecuada del calor y contiene partículas de polvo que reducen la conductividad térmica. Una limpieza adecuada de la pasta térmica de las superficies de la CPU garantiza un rendimiento óptimo.

Use alcohol isopropílico con una concentración del 90 % o superior (lo ideal es un 99 %). Aplicar sobre un paño de microfibra que no suelte pelusa o filtro de café – No pulverices nunca directamente sobre la CPU, ya que el líquido podría filtrarse en el zócalo.

Limpia con cuidado el disipador térmico de la CPU utilizando pequeños movimientos circulares, trabajando desde el centro hacia fuera. Limpia hasta que no queden restos de pasta y la superficie metálica tenga un brillo uniforme. Repite la operación en la placa base del refrigerador. Deja que el alcohol se evapore por completo durante unos 2 o 3 minutos.

Paso 2: Aplica una gota del tamaño de un guisante de pasta térmica en el centro de la CPU

The El método del punto del tamaño de un guisante es el estándar del sector porque ofrece sistemáticamente resultados óptimos con un mínimo de errores por parte del usuario. La clave es dejar que la presión de montaje del radiador se encargue de la expansión en lugar de extender la pasta a mano, lo que provoca la aparición de burbujas de aire y una aplicación desigual.

Sostén el tubo de pasta térmica directamente sobre el centro del disipador térmico de la CPU. Aprieta suavemente hasta que hayas creado un gotita con forma de cúpula de unos 4-5 mm de diámetro – del tamaño aproximado de un guisante normal. La gota debe mantener su forma en lugar de extenderse y aplanarse.

Diferentes tamaños de CPU: Las CPU de sobremesa estándar (Intel Core, AMD Ryzen) utilizan el tamaño estándar, similar al de un guisante. Las CPU más grandes, como las AMD Threadripper o los chips Intel HEDT con disipadores térmicos de 40 x 50 mm, pueden beneficiarse de una caída ligeramente mayor (6-7 mm) o de un patrón en forma de X. Las CPU de portátiles en el los mejores ordenadores portátiles se necesita menos, aproximadamente del tamaño de un grano de arroz.

Paso 3: Instala el bloque AIO en la CPU

Una instalación correcta del disipador permite que la pasta térmica se distribuya de manera uniforme por toda la superficie del chip de la CPU. La clave está en aplicar una presión constante y uniforme sin mover el disipador una vez que entra en contacto con el chip. Tanto si utilizas un sistema de refrigeración por aire como uno líquido para la CPU, el proceso de instalación es el mismo.

Alinea la base del refrigerador justo encima de la CPU, asegurándote de que los soportes de montaje queden alineados con los orificios del zócalo. Baja el disipador en línea recta hacia abajo – No lo inclines ni lo lades – hasta que entre en contacto con la pasta.

Aprieta los tornillos de fijación en forma de cruz: aprieta parcialmente un tornillo, luego pasa al tornillo situado en la diagonal opuesta y, a continuación, a los dos restantes. Repite este proceso entre 3 y 4 veces, apretando poco a poco hasta que cada tornillo quede bien ajustado, pero sin apretarlo en exceso. Nunca levantes la nevera portátil en cuanto entre en contacto con la pasta, ya que esto interrumpe la interfaz térmica.

Paso 4: Retira el disipador para comprobar que la CPU queda cubierta (opcional)

Este paso eses totalmente opcional y solo se recomienda tanto si estás aprendiendo la técnica correcta como si estás solucionando problemas térmicos. Los montadores con experiencia se saltan esta comprobación, ya que una aplicación correcta da resultados uniformes.

Advertencia importante: Si levantas la nevera portátil para comprobar la cobertura, el La interfaz térmica está dañada, por lo que debes limpiarla a fondo y volver a aplicarla. pasta nueva. La pasta no se puede volver a utilizar una vez abierto el envase, aunque la cobertura parezca perfecta.

Para comprobar la cobertura, retire con cuidado el enfriador inmediatamente después de la instalación. Una aplicación correcta muestra un una capa fina y uniforme que se extiende casi de un extremo a otro sin que quede metal al descubierto en el centro. El metal al descubierto indica una aplicación insuficiente, mientras que un exceso de producto que se desborde más allá de los bordes indica una aplicación excesiva.

Después de aplicar la pasta térmica

Una vez que la nevera esté bien fijada, Comprueba que la pasta térmica se haya aplicado correctamente mediante la supervisión posterior a la instalación. Incluso una instalación física perfecta puede presentar problemas que solo se hacen evidentes cuando se somete a carga.

Enciende el ordenador y accede a la interfaz del BIOS/UEFI (normalmente pulsando Supr, F2 o F12 durante el arranque). La mayoría de las placas base muestran Temperatura de la CPU en la página principal. La temperatura en reposo debería estabilizarse entre 30 y 40 °C en el caso de las CPU de sobremesa habituales, en una habitación con una temperatura ambiente de entre 20 y 25 °C. Si la temperatura se mantiene por encima de los 50 °C en reposo, algo va mal. Saber cuál es la temperatura normal de tu CPU te ayuda a detectar los problemas a tiempo.

Instalar un programa de supervisión como HWiNFO64, Core Temp o la utilidad de tu placa base una vez que se haya iniciado Windows. Vigila las temperaturas durante un uso ligero: deberían mantenerse entre 30 y 45 °C con fluctuaciones mínimas.

Realiza una prueba de estrés ligera utilizando Prime95 (configurado en el modo «Small FFTs») o Cinebench durante 5-10 minutos. Si se aplica correctamente, la pasta térmica debería mantener las temperaturas por debajo de los 75-80 °C durante estas pruebas. Las temperaturas superiores a 85 °C indican una refrigeración insuficiente o problemas de montaje. Saber qué temperatura es demasiado alta para el funcionamiento de la CPU permite evitar daños a largo plazo.

Señales de una aplicación correcta: temperaturas estables sin picos aleatorios, un calentamiento gradual desde el estado de reposo hasta la carga, un comportamiento uniforme en todos los núcleos y ninguna advertencia de limitación térmica.

Si las temperaturas parecen incorrectas, comprueba primero que los ventiladores del refrigerador están girando y se compruebe que los cables estén bien conectados antes de volver a aplicar el producto.

¿Cuándo hay que aplicar pasta térmica?

Comprensióncuando es necesario aplicar pasta térmica nueva te ayuda a mantener una refrigeración óptima de la CPU sin necesidad de desmontarla innecesariamente. La pasta térmica se degrada con el tiempo, pero no es necesario volver a aplicarla constantemente. Saber cuándo volver a aplicarla y qué cantidad de pasta térmica utilizar en las superficies de la CPU garantiza un rendimiento constante.

Instalación de un nuevo disipador para la CPU (de aire o líquido) siempre requiere pasta térmica. La mayoría de los refrigeradores no vienen con la pasta ya aplicada, por lo que debes añadirla tú mismo. La excepción son algunos refrigeradores líquidos «todo en uno» que incluyen capas de pasta ya aplicadas, lo cual se indica mediante una película protectora que hay que retirar.

Sustitución de la pasta térmica vieja y deteriorada es necesario cada 2-4 años, dependiendo de la calidad de la pasta y de las temperaturas de funcionamiento. Las pastas de alta calidad, como la Arctic MX-4 o la Noctua NT-H1, pueden dura más de 5 años antes de secarse, mientras que la pasta básica de fábrica suele endurecerse en un plazo de 18 a 24 meses. Entre los indicios de que hay que cambiar la pasta se incluyen un aumento gradual de la temperatura en ralentí (entre 3 y 5 °C más que cuando era nueva) o el alcance de los límites térmicos en cargas que antes no suponían ningún problema.

Solución de problemas relacionados con el sobrecalentamiento Es necesario comprobar la interfaz térmica. Si tu CPU empieza a calentarse de repente tras descartar la acumulación de polvo y el mal funcionamiento de los ventiladores, es posible que la pasta se haya secado y haya formado una capa agrietada e ineficaz.

Cambiar de refrigerador – aunque sea temporalmente – rompe la interfaz térmica y requiere una limpieza y una nueva aplicación. Nunca reutilices la pasta después de retirar un disipador. El pequeños huecos de aire que se forman al romper el sellado no se puede solucionar simplemente volviendo a presionar el refrigerador hacia abajo.

¿Para qué sirve la pasta térmica?

La pasta térmica sirve para un papel fundamental que a menudo se malinterpreta por los principiantes. Muchos dan por sentado que es el principal conductor de calor entre la CPU y el disipador, pero su función real es más específica e igualmente importante.

Relleno de imperfecciones microscópicas de la superficie esa es la función principal de la pasta. Incluso las superficies metálicas mecanizadas a la perfección contienen picos y valles microscópicos invisibles a simple vista. Cuando estas superficies se presionan entre sí, solo entre el 10 % y el 20 % de su superficie entra realmente en contacto metal con metal. El espacio que queda atrapa el aire, uno de los peores aislantes térmicos que existen. La pasta térmica, cuya conductividad es 100 veces superior a la del aire, rellena esos huecos y crea una vía térmica continua.

Prevención del sobrecalentamiento catastrófico es la consecuencia directa de una aplicación correcta de la pasta térmica. Las CPU modernas generan entre 65 y 250 vatios de calor en una superficie más pequeña que un sello postal. Sin pasta térmica, este calor concentrado no puede transferirse al disipador de manera eficiente: las temperaturas se dispararían a más de 100 °C en un plazo de 15 a 30 segundos, lo que provocaría parada térmica inmediata. Es posible que la CPU ni siquiera supere la prueba POST.

Mantener un rendimiento estable bajo cargas de trabajo prolongadas depende totalmente de una refrigeración adecuada. Cuando las CPU se sobrecalientan, activan limitación térmica – reduciendo automáticamente las velocidades de reloj para disminuir la generación de calor. Esto provoca caídas de rendimiento de entre el 30 % y el 50 %, o incluso más. La velocidad de fotogramas en los videojuegos se desploma, los tiempos de renderizado se duplican y las tareas básicas se vuelven lentas. Una aplicación adecuada de la pasta térmica evita la limitación de rendimiento y permite que la CPU mantenga sus velocidades de overclocking nominales.

Aumentar la vida útil de la CPU es la ventaja a largo plazo que la mayoría de los usuarios pasan por alto. Una CPU que alcanza constantemente los 95 °C o más puede empezar a presentar problemas de estabilidad en un plazo de 3 a 5 años, mientras que un chip refrigerado adecuadamente que se mantenga a una temperatura máxima de entre 60 y 70 °C puede duran fácilmente más de 10 años sin que se vea afectada su calidad. Desde CPU de gama alta hasta opciones económicas, una gestión térmica adecuada garantiza que puedas aprovechar al máximo la vida útil de tu inversión.

Conclusión

Entender cuánta pasta térmica se necesita en las superficies de la CPU no es complicado: se trata de siguiendo las mejores prácticas contrastadas que los ingenieros térmicos han perfeccionado a lo largo de décadas. Una sola gota del tamaño de un guisante colocada en el centro del disipador térmico de la CPU ofrece resultados óptimos para prácticamente todos los procesadores de consumo. Esta cantidad garantiza una cobertura completa del chip bajo la presión de montaje sin que se produzcan acumulaciones excesivas.

La forma de aplicación es tan importante como la cantidad. Limpia bien ambas superficies con alcohol isopropílico al 90 % o más, aplica la pasta en una sola gota centrada y monta el disipador siguiendo una secuencia de apriete en cruz, sin levantarlo ni moverlo una vez que haya entrado en contacto. Estos sencillos pasos evitan los dos fallos más comunes: las burbujas de aire debidas a una cobertura insuficiente y el exceso de grosor por aplicar demasiada pasta.

Una aplicación adecuada de la pasta térmica protege tu inversión y garantiza un rendimiento constante. La diferencia entre una aplicación correcta y una incorrecta puede suponer variaciones de temperatura de entre 10 y 15 °C, una experiencia de juego fluida frente a los tirones provocados por la reducción de rendimiento, o incluso años adicionales de vida útil de la CPU. Dedicar cinco minutos a realizar este paso correctamente ahorra horas de resolución de problemas y posibles costes de sustitución de hardware.

Tanto si estás creando tu primer ordenador para juegos o mantener un sistema ya existente, Aplicar correctamente la pasta térmica es una de las formas más sencillas para garantizar un rendimiento óptimo de la refrigeración. El proceso es sencillo para quienes siguen las pautas básicas: una cantidad del tamaño de un guisante, superficies limpias y una presión de montaje constante.

Preguntas frecuentes