¿Cuáles son los teclados más ruidosos? Guía completa para 2025

Los interruptores de teclado más ruidosos son los mecánicos con clic, concretamente los Cherry MX Blue, los Kailh Box Blanco y los Kailh Box Jade. Estos interruptores producen un clic audible que oscila entre los 60 y los 70 decibelios durante la escritura normal, y los interruptores Kailh, basados en la barra de clic, superan a los diseños tradicionales en cuanto a volumen.

En los últimos tres años he probado más de 30 interruptores mecánicos diferentes, midiendo los niveles de ruido con un sonómetro situado a unos 30 centímetros del teclado durante sesiones de escritura continuadas. Los resultados me sorprendieron. Aunque el Cherry MX Blue acapara la atención en lo que respecta a los «interruptores ruidosos y con clic», varios interruptores menos comunes registraron sistemáticamente entre 5 y 10 decibelios más en condiciones idénticas.

En esta guía se explica con detalle qué teclas son las que más ruido hacen, por qué están diseñadas así y si las teclas ruidosas realmente mejoran tu experiencia al escribir o jugar.

¿Cuáles son los teclados más ruidosos?

Los teclados más ruidosos pertenecen a la categoría de los teclados mecánicos «clic», y su volumen se debe a unos mecanismos internos específicos diseñados para producir una respuesta audible. Estas son mis tres opciones favoritas:

Kailh Box Jade se lleva la palma como el interruptor mecánico de serie más ruidoso. Estos interruptores son notablemente más ruidosos que cualquier alternativa convencional al escribir, con una medición de hasta 72 decibelios. Los Box Jade tienen una fuerza de accionamiento de 50 g y cuentan con un mecanismo de barra de clic más grueso que produce un sonido de clic enérgico y penetrante que se oye en toda la habitación. Kailh Box Blanco ocupa el segundo lugar con un perfil sonoro ligeramente más suave. Kailh también utiliza un mecanismo de barra de clic que produce un sonido más nítido y agudo en comparación con los diseños tradicionales. El diseño de la barra de clic genera un clic audible muy marcado que se oye a mayor distancia que el de los Cherry MX Blue. Los Box White tienen una fuerza de activación más ligera, de 45 g, y miden hasta 70 decibelios. Cherry MX Blue constituye la base de los interruptores ruidosos y con clic, aunque en realidad es más silencioso que los interruptores Kailh Clickbar. Durante mis pruebas con un teclado GMMK Pro, los Cherry MX Blue generaron de forma constante sonidos de pulsación notablemente fuertes, con una medición de hasta 68 decibelios a una velocidad de escritura normal (alrededor de 80 palabras por minuto). El sonido proviene de un mecanismo de doble clic integrado en el interruptor que genera el característico sonido en dos fases: el clic al pulsar la tecla y el chasquido cuando esta llega al fondo. Las Cherry MX Blue requieren una fuerza de activación de 60 g.

El mecanismo de barra de clic de los interruptores Kailh genera sonidos considerablemente más fuertes que los diseños con carcasa de clic. La barra metálica que golpea la carcasa del interruptor produce un sonido más agudo que el cerebro interpreta como más fuerte, aunque las mediciones de decibelios muestren solo diferencias mínimas.

A modo de comparación, una conversación típica en la oficina ronda los 60 decibelios: escribir con teclas Cherry MX Blue (65-68 dB) es notablemente más ruidoso que el habla normal, mientras que escribir con teclas Kailh Box Jade (70-72 dB) se acerca al volumen de una aspiradora.

Si buscas todo lo contrario, tenemos una guía en la que se explica ¿Cuáles son los teclados más silenciosos?.

Por qué algunos interruptores de teclado son más ruidosos que otros

La diferencia de volumen entre los interruptores de teclado se debe al diseño del mecanismo interno y a los materiales utilizados. Los interruptores generan ruido a partir de tres fuentes distintas: el mecanismo de accionamiento, el impacto al tocar fondo y el movimiento de retorno hacia arriba.

Ruido del mecanismo de accionamiento

Distingue entre los interruptores «clicky» y los modelos táctiles y lineales. Puedes obtener más información al respecto en nuestra guía completa sobre Interruptores táctiles, lineales y con clic. Los interruptores «clicky» incluyen un componente adicional diseñado específicamente para producir sonido.

La «click jacket» de Cherry envuelve el deslizador y hace clic al accionarse, mientras que la «clickbar» de Kailh golpea físicamente la carcasa del interruptor. Ambos mecanismos generan ruido de forma intencionada para proporcionar una respuesta táctil. Los interruptores táctiles utilizan un pequeño golpe en lugar de un clic audible, y los interruptores lineales carecen por completo de mecanismo de respuesta.

Si eres nuevo en el mundo de los interruptores de teclado, conocer estos tres tipos de accionamiento te ayudará a entender por qué algunos interruptores son, por naturaleza, más ruidosos.

Impacto contra el suelo

Esto ocurre cuando la tecla golpea la placa del teclado o la placa de circuito impreso al final de su recorrido. Esto genera ruido independientemente del tipo de interruptor, pero Los interruptores más pesados amplifican los sonidos de fondo porque hay que presionar con más fuerza para accionarlos.

Cuando comparé los Cherry MX Green (resortes de 80 g) con los Blue normales (resortes de 60 g), los Green producían un sonido de fondo notablemente más fuerte, a pesar de tener mecanismos de clic idénticos.

Volver al inicio

El movimiento ascendente de retorno genera un clic secundario en algunos modelos de interruptores. Los Cherry MX Blue emiten un sutil clic en la fase ascendente cuando la cubierta del clic vuelve a su posición inicial. Los interruptores Kailh Clickbar, por lo general, carecen de este sonido en la fase ascendente, lo que hace que su perfil acústico sea más unidireccional.

La elección de los materiales también influye en el volumen. Las teclas de plástico ABS amplifican el sonido más que las de PBT. Durante las pruebas realizadas con interruptores idénticos, al cambiar las teclas de PBT por las de ABS, los decibelios medidos aumentaron entre 2 y 3 en todos los tipos de interruptores. El plástico ABS, al ser menos denso, resuena más, lo que da lugar a un perfil de sonido más alto y agudo.

¿Son buenos los teclados ruidosos para jugar?

Los interruptores ruidosos y con clic funcionan bien para jugar, pero no ofrecen ventajas competitivas significativas frente a otros tipos de conmutadores más silenciosos. El clic se produce en el momento de la activación, que tiene lugar antes de que la tecla toque fondo, lo que, en teoría, permite soltar las teclas más rápidamente. En la práctica, esto apenas influye en el rendimiento durante el juego.

Pasé dos meses jugando exclusivamente con teclas Kailh Box Jade mientras trabajaba en contenidos sobre teclados mecánicos. En juegos de ritmo rápido como Counter-Strike 2 and Valoración, elLos chasquidos fuertes no afectaron a mi tiempo de reacción ni a mi precisión. La respuesta sonora resultaba satisfactoria, pero no se traducía en un mejor rendimiento en comparación con los interruptores lineales. Por lo tanto, los ruidos fuertes no hacen que el los mejores mandos para videojuegos.

Cuando los interruptores ruidosos y con clic son un problema

Lo que realmente hay que tener en cuenta en el juego es la distracción. Si hablas por voz mientras juegas, los interruptores que hacen ruido dominan tu micrófono. Aunque el modo «pulsar para hablar» esté activado, el clic constante durante los momentos más intensos del juego genera un ruido de fondo que tus compañeros de equipo podrán oír. Tuve que volver a los interruptores lineales para las sesiones de juego nocturnas después de que mi compañero de piso se quejara de que el ruido se oía a través de las paredes.

Cuando los interruptores ruidosos y con clic pueden resultar agradables

En los juegos para un solo jugador en los que el chat de voz no es un factor determinante, los interruptores de volumen alto pueden mejorar la inmersión. JugandoBaldur’s Gate 3 con Box Jades me pareció más atractivo – La retroalimentación táctil y sonora dotaba de mayor peso a las opciones de diálogo y a las acciones de combate. La interacción sensorial entre lo que haces y lo que oyes refuerza la experiencia de juego.

Algunos jugadores competitivos prefieren los interruptores con clic precisamente por la respuesta sonora que ofrecen. El clic característico confirma cada pulsación de tecla sin necesidad de mirar la pantalla, lo que resulta útil durante las rotaciones de habilidades en los MMO o los juegos MOBA, en los que hay que llevar un control de varios tiempos de recarga a la vez.

Cómo aumentar o reducir el volumen de las teclas del teclado

Incluso los mejores interruptores de teclado pueden necesitar un pequeño ajuste para adaptarse a tus preferencias personales. Si deseas subir o bajar el volumen del teclado tras haber comprado los interruptores, existen varias modificaciones que afectan a la salida de sonido sin necesidad de sustituirlos por completo.

Para aumentar el volumen de los interruptores:

El uso de teclas más finas amplifica el sonido: Las teclas de ABS suenan más que las de PBT gruesas. Cuando cambié las teclas de PBT gruesas por las de ABS finas en el Box Whites, el volumen percibido aumentó considerablemente, aunque el mecanismo de los interruptores no varió.

Las teclas de ABS suenan más que las de PBT gruesas. Cuando cambié las teclas de PBT gruesas por las de ABS finas en el Box Whites, el volumen percibido aumentó considerablemente, aunque el mecanismo de los interruptores no varió. Al retirar la espuma de la carcasa aumenta la resonancia: Muchos teclados mecánicos modernos incluyen una capa de espuma entre la placa de circuito impreso y la carcasa para amortiguar el sonido. Al retirar esta espuma, la carcasa actúa como una cámara de resonancia, amplificando cada pulsación de tecla.

Muchos teclados mecánicos modernos incluyen una capa de espuma entre la placa de circuito impreso y la carcasa para amortiguar el sonido. Al retirar esta espuma, la carcasa actúa como una cámara de resonancia, amplificando cada pulsación de tecla. Instalación de una carcasa de policarbonato o acrílico: Sustituir el aluminio aumenta la reflexión acústica. Las carcasas de plástico no absorben el sonido como las de metal, por lo que las pulsaciones de las teclas resuenan dentro de la carcasa antes de salir al exterior.

Para que los interruptores sean más silenciosos:

Las juntas tóricas colocadas en los vástagos de las teclas reducen el ruido de contacto: Estos anillos de goma amortiguan el impacto cuando las teclas golpean la placa. No afectan al mecanismo de clic de los interruptores «clicky», por lo que seguirás oyendo el clic de activación, pero el volumen general disminuye al reducir el componente más ruidoso.

Estos anillos de goma amortiguan el impacto cuando las teclas golpean la placa. No afectan al mecanismo de clic de los interruptores «clicky», por lo que seguirás oyendo el clic de activación, pero el volumen general disminuye al reducir el componente más ruidoso. La lubricación de los interruptores reduce el ruido por fricción: Aplicar lubricante a la carcasa del interruptor y al resorte elimina los chirridos que se producen al entrar en contacto el plástico con el plástico. Esto no hace que los interruptores «clic» dejen de hacer ruido, pero elimina ese chirrido desagradable de alta frecuencia que hace que los interruptores baratos suenen ásperos. Lee más al respecto en nuestra guía completa sobre Cómo lubricar los interruptores del teclado.

Aplicar lubricante a la carcasa del interruptor y al resorte elimina los chirridos que se producen al entrar en contacto el plástico con el plástico. Esto no hace que los interruptores «clic» dejen de hacer ruido, pero elimina ese chirrido desagradable de alta frecuencia que hace que los interruptores baratos suenen ásperos. Lee más al respecto en nuestra guía completa sobre Cómo lubricar los interruptores del teclado. La incorporación de espuma y alfombrillas para el escritorio absorbe las ondas sonoras: Rellenar la funda del teclado con espuma amortigua la resonancia, y colocar el teclado sobre una alfombrilla de escritorio gruesa evita que el sonido se refleje en la superficie del escritorio y se propague por la habitación.

¿Necesitas teclas de teclado ruidosas?

Que necesites teclas ruidosas depende totalmente de tu entorno y tus preferencias. A mí, sinceramente, me encanta escribir con teclas que hacen clic: la respuesta sonora crea un ritmo satisfactorio que hace que escribir resulte más atractivo. Pero la practicidad también cuenta.

Te gustarán los interruptores con sonido si:

Trabajas solo sin molestar a los demás . Si dispones de una oficina o un espacio dedicado a los videojuegos donde el ruido no sea un problema, los interruptores «clic» ofrecen una excelente respuesta táctil y sonora que hace que escribir resulte más preciso y satisfactorio.

. Si dispones de una oficina o un espacio dedicado a los videojuegos donde el ruido no sea un problema, los interruptores «clic» ofrecen una excelente respuesta táctil y sonora que hace que escribir resulte más preciso y satisfactorio. Quieres que la escritura tenga un tacto sólido . El clic confirma cada pulsación de tecla de una forma que las teclas silenciosas no pueden igualar. Esta respuesta psicológica puede mejorar realmente la precisión al escribir, ya que te permite ser más consciente de cada pulsación.

. El clic confirma cada pulsación de tecla de una forma que las teclas silenciosas no pueden igualar. Esta respuesta psicológica puede mejorar realmente la precisión al escribir, ya que te permite ser más consciente de cada pulsación. Te gusta el aspecto de los teclados mecánicos. Parte del atractivo de los teclados mecánicos reside en el sonido. Si estás montando un teclado personalizado como hobby, elegir interruptores silenciosos va en contra de parte del objetivo para mucha gente. También te recomiendo que consultes nuestra guía sobre el los mejores interruptores de teclado.

Debes evitar los interruptores ruidosos si:

Compartes un espacio de trabajo con otras personas . Los entornos de oficina, los espacios de juego compartidos o las sesiones nocturnas con familiares que duermen hacen que los interruptores ruidosos resulten poco prácticos.

. Los entornos de oficina, los espacios de juego compartidos o las sesiones nocturnas con familiares que duermen hacen que los interruptores ruidosos resulten poco prácticos. Juegas mientras hablas por el chat de voz . El micrófono captará cada pulsación de tecla durante los momentos más intensos del juego, lo que generará un ruido de fondo constante para tus compañeros de equipo. Esto resulta especialmente molesto en los momentos críticos, cuando es fundamental que la comunicación sea clara.

. El micrófono captará cada pulsación de tecla durante los momentos más intensos del juego, lo que generará un ruido de fondo constante para tus compañeros de equipo. Esto resulta especialmente molesto en los momentos críticos, cuando es fundamental que la comunicación sea clara. Buscas versatilidad. Una vez que te hayas decidido por los interruptores con clic, tendrás que aguantar el ruido a menos que estés dispuesto a desoldar y sustituir cada interruptor. Si empiezas con interruptores más silenciosos, tendrás la opción de aumentar el volumen más adelante mediante modificaciones.

Reflexiones finales: ¿merece la pena usar teclas ruidosas?

Los interruptores mecánicos ruidosos no son precisamente discretos, y esa es precisamente la idea. Los Kailh Box Jade, Box White y Cherry MX Blue están pensados para quienes querer una respuesta que puedan oír, no solo sentir. Tras probar decenas de teclas, queda claro que los modelos con clic sonoro no se centran tanto en el rendimiento puro como en la personalidad, el disfrute y una experiencia de escritura que se siente viva.

Si escribir forma parte de tu jornada laboral o de tu proceso creativo y dispones del espacio necesario, los interruptores ruidosos convierten la escritura en una actividad satisfactoria y rítmica. Pero si compartes habitación, trabajas en una oficina, haces streaming o juegas a videojuegos por equipos en los que el chat de voz es importante, los interruptores ruidosos pasan de ser divertidos a convertirse en una guerra social en un abrir y cerrar de ojos, sobre todo cuando todos los demás oyen cada tiempo de recarga, cada recarga de munición y cada frenética pulsación de las teclas WASD.

Así que elige interruptores ruidosos si lo que buscas es sonido, retroalimentación y presencia, no porque esperes obtener una ventaja en el juego o escribir más rápido. Los teclados mecánicos son una cuestión de gustos, y los interruptores clicables son, sencillamente, la forma más ruidosa de disfrutarlos. Si te gustan los teclados con un sonido potente, te recomiendo que eches un vistazo a nuestra guía sobre el los mejores teclados mecánicostambién.

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