Welche Tastaturschalter sind am lautesten? Der vollständige Leitfaden für 2025

Die lautesten Tastaturschalter sind klickende mechanische Schalter, insbesondere Cherry MX Blue, Kailh Box Weiß und Kailh Box Jade. Diese Schalter erzeugen beim normalen Tippen hörbare Klickgeräusche im Bereich von 60 bis 70 Dezibel, wobei die Kailh-Schalter mit Klickstange die herkömmlichen Modelle in puncto Lautstärke noch übertreffen.

In den letzten drei Jahren habe ich über 30 verschiedene mechanische Schalter getestet und dabei die Geräuschpegel mit einem Dezibelmesser gemessen, der während gleichbleibender Tippsitzungen in einem Abstand von 30 cm zur Tastatur positioniert war. Die Ergebnisse haben mich überrascht. Während der Cherry MX Blue in der Diskussion um „laute, klickende Schalter“ dominiert, waren mehrere weniger verbreitete Schalter unter identischen Bedingungen durchweg 5 bis 10 Dezibel lauter.

In diesem Leitfaden erfahren Sie genau, welche Tasten am lautesten sind, warum sie so konstruiert sind und ob laute Tasten tatsächlich Ihr Tipp- oder Spielerlebnis verbessern.

Welche Tastaturschalter sind am lautesten?

Die lautesten Tastaturschalter gehören zur Kategorie der klickenden mechanischen Schalter und erzielen ihre Lautstärke durch spezielle interne Mechanismen, die ein hörbares Feedback erzeugen sollen. Hier sind meine Top 3:

Kailh Box Jade gilt als der lauteste serienmäßige mechanische Schalter. Diese Schalter sind beim Tippen deutlich lauter als alle gängigen Alternativen und erreichen bis zu 72 Dezibel. Box Jades haben eine Betätigungskraft von 50 g und verfügen über einen Mechanismus mit einer dickeren Klickstange, der ein markantes, durchdringendes Klickgeräusch erzeugt, das sich im ganzen Raum ausbreitet. Kailh Box Weiß belegt mit einem etwas leichteren Klangbild den zweiten Platz. Kailh verwendet ebenfalls einen Clickbar-Mechanismus, der im Vergleich zu herkömmlichen Konstruktionen einen schärferen, höher klingenden Ton erzeugt. Das Clickbar-Design erzeugt ein deutlich hörbares Klicken, das weiter zu hören ist als bei Cherry MX Blues. Box Whites haben eine geringere Betätigungskraft von 45 g und messen bis zu 70 Dezibel. Cherry MX Blue bildet die Grundlage für laut klickende Schalter, ist jedoch tatsächlich leiser als die Kailh-Clickbar-Schalter. Bei meinen Tests mit einer GMMK Pro-Tastatur erzeugten die Cherry MX Blues durchweg deutlich hörbare Tippgeräusche, gemessen bis zu 68 Dezibel bei normaler Schreibgeschwindigkeit (ca. 80 WPM). Das Geräusch entsteht durch einen Klickmechanismus im Inneren des Schalters, der den charakteristischen zweistufigen Klang erzeugt – das Klicken beim Herunterdrücken und das Klackern, wenn die Taste den Anschlag erreicht. Cherry MX Blues erfordern eine Betätigungskraft von 60 g.

Der Klickleistenmechanismus in Kailh-Schaltern erzeugt grundsätzlich lautere Geräusche als Konstruktionen mit Klickhülsen. Die Metallleiste, die auf das Schaltergehäuse trifft, erzeugt ein schärferes Klangbild, das das Gehirn als lauter wahrnimmt, auch wenn Dezibelmessungen nur geringfügige Unterschiede zeigen.

Zum Vergleich: Ein typisches Bürogespräch liegt bei etwa 60 Dezibel – das Tippen auf Cherry MX Blues (65–68 dB) ist deutlich lauter als normale Sprache, während das Tippen auf Kailh Box Jades (70–72 dB) fast schon die Lautstärke eines Staubsaugers erreicht.

Wenn Sie sich für das andere Ende des Spektrums interessieren, haben wir einen Leitfaden, der erklärt, Welche Tastaturschalter sind am leisesten?.

Warum manche Tastaturschalter lauter sind als andere

Der Lautstärkenunterschied zwischen Tastaturschaltern hängt von der Konstruktion des inneren Mechanismus und den verwendeten Materialien ab. Schalter erzeugen Geräusche aus drei verschiedenen Quellen: dem Auslösemechanismus, dem Aufprall beim Durchdrücken und dem Rückhub.

Geräusche des Betätigungsmechanismus

Hier werden klickende Schalter von taktilen und linearen Modellen unterschieden. Mehr darüber erfährst du in unserem ausführlichen Leitfaden unter Taktile Schalter vs. lineare Schalter vs. Klickschalter. Klick-Schalter verfügen über eine zusätzliche Komponente, die speziell dafür entwickelt wurde, Geräusche zu erzeugen.

Bei der Click-Jacket von Cherry umschließt die Jacket den Schieber und rastet bei der Betätigung ein, während bei der Clickbar von Kailh die Clickbar physisch gegen das Schaltergehäuse schlägt. Beide Mechanismen erzeugen bewusst Geräusche als taktiles Feedback. Taktile Schalter nutzen einen kleinen Widerstand anstelle eines hörbaren Klicks, und lineare Schalter verfügen über keinerlei Feedback-Mechanismus.

Wenn Sie sich mit Tastaturschaltern noch nicht auskennen, hilft Ihnen das Verständnis dieser drei Betätigungsarten zu verstehen, warum manche Schalter von Natur aus lauter sind.

Aufprall auf den Boden

Dies geschieht, wenn die Tastenkappe am Ende ihres Hubs auf die Tastaturplatte oder die Leiterplatte trifft. Dies verursacht Geräusche, unabhängig vom Schaltertyp, aber Schwerere Schalter verstärken die Geräusche beim Durchdrücken weil man stärker drücken muss, um sie zu betätigen.

Als ich die Cherry MX Greens (80-g-Federn) mit den herkömmlichen Blues (60-g-Federn) verglichen habe, erzeugten die Greens trotz identischer Klickmechanismen deutlich lautere Anschlaggeräusche.

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Der Rückhub verursacht bei einigen Schalterkonstruktionen ein sekundäres Klicken. Cherry MX Blue-Schalter erzeugen beim Zurückfedern der Klickhülse ein leises Klicken. Kailh-Clickbar-Schalter verfügen in der Regel nicht über dieses Geräusch beim Zurückfedern, wodurch ihr Klangbild eher einseitig ist.

Auch die Materialwahl wirkt sich auf die Lautstärke aus. Tastenkappen aus ABS-Kunststoff verstärken den Klang stärker als solche aus PBT. Bei Tests mit identischen Schaltern führte der Wechsel von PBT- zu ABS-Tastenkappen bei allen Schaltertypen zu einem Anstieg der gemessenen Dezibelwerte um 2 bis 3. Der weniger dichte ABS-Kunststoff schwingt stärker mit und erzeugt so ein lauteres Klangprofil mit höheren Tönen.

Sind laute Tastaturschalter gut zum Zocken?

Laut klickende Tasten eignen sich gut zum Zocken, aber sie bieten keine nennenswerten Wettbewerbsvorteile gegenüber leiseren Schaltertypen. Das Klicken erfolgt beim Auslösen, das vor dem vollständigen Durchdrücken der Taste stattfindet, was theoretisch ein schnelleres Loslassen der Taste ermöglicht. In der Praxis hat dies jedoch nur minimale Auswirkungen auf die Spielleistung.

Während ich an Inhalten zum Thema mechanische Tastaturen arbeitete, habe ich zwei Monate lang ausschließlich mit Kailh Box Jades gespielt. In rasanten Spielen wie Counter-Strike 2 and Bewertung, derDie lauten Klickgeräusche hatten keinen Einfluss auf meine Reaktionszeiten oder meine Treffsicherheit. Das akustische Feedback war zwar befriedigend, führte aber im Vergleich zu linearen Schaltern nicht zu einer besseren Leistung. Laute Geräusche machen also nicht automatisch die Die besten Switches für Gaming.

Wenn laute, klickende Schalter zum Problem werden

Das eigentliche Problem beim Gaming ist die Ablenkung. Wenn du beim Zocken per Voice-Chat kommunizierst, übertönen die klickenden Tasten dein Mikrofon. Selbst wenn die Push-to-Talk-Funktion aktiviert ist, verursacht das ständige Klicken in spannenden Spielsituationen Hintergrundgeräusche, die deine Teamkollegen hören können. Ich musste für meine nächtlichen Gaming-Sessions wieder auf lineare Schalter umsteigen, nachdem sich mein Mitbewohner darüber beschwert hatte, dass die Geräusche durch die Wände dringen.

Wenn laute, klickende Schalter Spaß machen können

Bei Einzelspieler-Spielen, bei denen Voice-Chat keine Rolle spielt, können lautstarke Schalter das Spielerlebnis intensivieren. SpielenBaldur’s Gate 3 mit „Box Jades“ war es spannender – Das haptische und akustische Feedback verlieh den Dialogoptionen und Kampfaktionen mehr Gewicht. Die sensorische Rückkopplung zwischen dem, was man tut, und dem, was man hört, verstärkt das Spielerlebnis.

Manche Wettkampfspieler bevorzugen klickende Schalter gerade wegen des akustischen Rückmeldesignals. Das deutliche Klicken bestätigt jeden Tastendruck, ohne dass man auf den Bildschirm schauen muss, was bei der Abfolge von Fähigkeiten in MMOs oder MOBA-Spielen hilfreich ist, wo man mehrere Abklingzeiten gleichzeitig im Blick behalten muss.

So stellen Sie die Lautstärke Ihrer Tastaturtasten ein

Selbst die besten Tastaturschalter lassen sich ein wenig optimieren, um sie an Ihre persönlichen Vorlieben anzupassen. Wenn Sie die Lautstärke der Tastatur nach dem Kauf der Schalter erhöhen oder verringern möchten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Klangausgabe zu beeinflussen, ohne die Schalter komplett austauschen zu müssen.

So lassen sich die Taster lauter einstellen:

Durch das Anbringen dünnerer Tastenkappen wird der Klang verstärkt: ABS-Tastenkappen klingen lauter als dicke PBT-Tastenkappen. Als ich bei den Box Whites die dicken PBT-Tastenkappen gegen dünne ABS-Tastenkappen austauschte, nahm die wahrgenommene Lautstärke deutlich zu, obwohl der Schaltermechanismus unverändert blieb.

ABS-Tastenkappen klingen lauter als dicke PBT-Tastenkappen. Als ich bei den Box Whites die dicken PBT-Tastenkappen gegen dünne ABS-Tastenkappen austauschte, nahm die wahrgenommene Lautstärke deutlich zu, obwohl der Schaltermechanismus unverändert blieb. Das Entfernen des Schaumstoffs im Gehäuse verstärkt die Resonanz: Viele moderne mechanische Tastaturen verfügen über Schaumstoff zwischen der Leiterplatte und dem Gehäuse, um Geräusche zu dämpfen. Entfernt man diesen Schaumstoff, wirkt das Gehäuse als Resonanzraum und verstärkt jeden Tastenanschlag.

Viele moderne mechanische Tastaturen verfügen über Schaumstoff zwischen der Leiterplatte und dem Gehäuse, um Geräusche zu dämpfen. Entfernt man diesen Schaumstoff, wirkt das Gehäuse als Resonanzraum und verstärkt jeden Tastenanschlag. Einbau eines Gehäuses aus Polycarbonat oder Acryl: Der Austausch von Aluminium führt zu stärkeren Schallreflexionen. Kunststoffgehäuse absorbieren Schall nicht so gut wie Metallgehäuse, sodass Tastendrücke im Inneren des Gehäuses widerhallen, bevor sie nach außen dringen.

So lassen sich Schalter leiser machen:

O-Ringe an den Tastenkappenstielen dämpfen das Geräusch beim Anschlagen: Diese Gummiringe dämpfen den Aufprall, wenn die Tasten auf die Platte treffen. Sie haben keinen Einfluss auf den Klickmechanismus bei klickenden Schaltern, sodass Sie das Auslösegeräusch weiterhin hören, aber die Gesamtlautstärke wird durch die Dämpfung des lautesten Teils verringert.

Diese Gummiringe dämpfen den Aufprall, wenn die Tasten auf die Platte treffen. Sie haben keinen Einfluss auf den Klickmechanismus bei klickenden Schaltern, sodass Sie das Auslösegeräusch weiterhin hören, aber die Gesamtlautstärke wird durch die Dämpfung des lautesten Teils verringert. Das Schmieren der Schalter verringert Reibungsgeräusche: Durch das Auftragen von Schmiermittel auf das Schaltergehäuse und die Feder lassen sich die kratzenden Geräusche vermeiden, die beim Kontakt von Kunststoff auf Kunststoff entstehen. Das macht klickende Schalter zwar nicht geräuschlos, beseitigt aber das unangenehme, hochfrequente Kratzen, das billige Schalter so schrill klingen lässt. Mehr dazu erfährst du in unserem ausführlichen Leitfaden unter So schmiert man Tastaturschalter.

Durch das Auftragen von Schmiermittel auf das Schaltergehäuse und die Feder lassen sich die kratzenden Geräusche vermeiden, die beim Kontakt von Kunststoff auf Kunststoff entstehen. Das macht klickende Schalter zwar nicht geräuschlos, beseitigt aber das unangenehme, hochfrequente Kratzen, das billige Schalter so schrill klingen lässt. Mehr dazu erfährst du in unserem ausführlichen Leitfaden unter So schmiert man Tastaturschalter. Durch das Hinzufügen von Schaumstoffpolstern und Schreibtischmatten werden Schallwellen gedämpft: Wenn Sie das Gehäuse Ihrer Tastatur mit Schaumstoff auskleiden, dämpft dies die Resonanz, und wenn Sie die Tastatur auf eine dicke Schreibtischunterlage stellen, verhindern Sie, dass der Schall von der Schreibtischoberfläche in den Raum zurückgeworfen wird.

Brauchst du laute Tastaturschalter?

Ob du laute Tasten brauchst, hängt ganz von deiner Umgebung und deinen Vorlieben ab. Ich tippe wirklich gerne auf klickenden Tasten – das hörbare Feedback erzeugt einen angenehmen Rhythmus, der das Schreiben zu einem noch intensiveren Erlebnis macht. Aber auch die Praktikabilität spielt eine Rolle.

Sie werden laute Schalter zu schätzen wissen, wenn:

Du arbeitest alleine, ohne andere zu stören . Wenn Sie über ein eigenes Büro oder einen eigenen Gaming-Bereich verfügen, in dem Lärm keine Rolle spielt, bieten klickende Schalter ein hervorragendes haptisches und akustisches Feedback, wodurch sich das Tippen bewusster und befriedigender anfühlt.

. Wenn Sie über ein eigenes Büro oder einen eigenen Gaming-Bereich verfügen, in dem Lärm keine Rolle spielt, bieten klickende Schalter ein hervorragendes haptisches und akustisches Feedback, wodurch sich das Tippen bewusster und befriedigender anfühlt. Du möchtest, dass sich das Tippen solide anfühlt . Das Klicken bestätigt jeden Tastenanschlag auf eine Weise, mit der geräuschlose Tasten nicht mithalten können. Dieses psychologische Feedback kann die Tippgenauigkeit tatsächlich verbessern, da man sich jedes einzelnen Tastenanschlags bewusster ist.

. Das Klicken bestätigt jeden Tastenanschlag auf eine Weise, mit der geräuschlose Tasten nicht mithalten können. Dieses psychologische Feedback kann die Tippgenauigkeit tatsächlich verbessern, da man sich jedes einzelnen Tastenanschlags bewusster ist. Dir gefällt das Design von mechanischen Tastaturen. Ein Teil der Faszination mechanischer Tastaturen liegt in ihrem Klang. Wenn man sich als Enthusiast als Hobby eine individuelle Tastatur zusammenstellt, verfehlt die Wahl leiser Schalter für viele den Sinn der Sache. Ich empfehle außerdem, einen Blick in unseren Leitfaden zum Thema die besten Tastaturschalter.

Sie sollten laute Schalter vermeiden, wenn:

Sie teilen sich einen Arbeitsbereich mit anderen . In Büroumgebungen, gemeinsam genutzten Gaming-Räumen oder bei nächtlichen Spielsitzungen, während die Familie schläft, sind klickende Tasten nicht praktikabel.

. In Büroumgebungen, gemeinsam genutzten Gaming-Räumen oder bei nächtlichen Spielsitzungen, während die Familie schläft, sind klickende Tasten nicht praktikabel. Du nutzt den Voice-Chat beim Zocken . Dein Mikrofon nimmt in spannenden Spielsituationen jeden Tastendruck auf, was für deine Teamkollegen zu ständigen Hintergrundgeräuschen führt. Das ist besonders in kritischen Momenten störend, in denen eine klare Kommunikation entscheidend ist.

. Dein Mikrofon nimmt in spannenden Spielsituationen jeden Tastendruck auf, was für deine Teamkollegen zu ständigen Hintergrundgeräuschen führt. Das ist besonders in kritischen Momenten störend, in denen eine klare Kommunikation entscheidend ist. Du willst Vielseitigkeit. Wenn man sich einmal für klickende Taster entschieden hat, muss man sich mit dem Geräusch abfinden, es sei denn, man ist bereit, jeden einzelnen Taster abzulöten und zu ersetzen. Wenn man mit leiseren Tastern beginnt, hat man die Möglichkeit, die Lautstärke später durch Umbauten zu erhöhen.

Abschließende Gedanken: Lohnt sich die Anschaffung lauter Tastaturschalter?

Lautstarke mechanische Schalter sind nicht gerade unauffällig – und genau darum geht es. Kailh Box Jades, Box Whites und Cherry MX Blues sind für Leute gedacht, die wollen ein hörbares Feedback, das man nicht nur spürt. Nach dem Testen Dutzender Schalter ist klar, dass es bei lauten, klickenden Modellen weniger um die reine Leistung geht, sondern vielmehr um Charakter, Spaß und ein Tippgefühl, das lebendig wirkt.

Wenn Tippen Teil deines Arbeitsalltags oder kreativen Prozesses ist und du genügend Platz dafür hast, machen laute Tasten das Tippen zu einer befriedigenden und rhythmischen Erfahrung. Wenn du dir jedoch einen Raum teilst, in einem Büro arbeitest, streamst oder Teamspiele spielst, bei denen der Voice-Chat wichtig ist, verwandeln sich klickende Tasten ziemlich schnell von Spaß in einen sozialen Krieg – vor allem, wenn alle anderen jedes Abklingen, jedes Nachladen und jedes hektische WASD-Gedrückte mitbekommen.

Entscheide dich also für laute Schalter, wenn du Wert auf Klang, Rückmeldung und Präsenz legst – und nicht, weil du dir davon einen Vorteil beim Spielen oder schnelleres Tippen versprichst. Bei mechanischen Tastaturen geht es um persönliche Vorlieben, und klickende Schalter sind nun einmal die lauteste Art, sie zu genießen. Wenn du ein Fan von Tastaturen mit deutlichem Klicken bist, empfehle ich dir, unseren Leitfaden zum Thema die besten mechanischen Tastaturenebenfalls.

Häufig gestellte Fragen