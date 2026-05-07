¿Cuáles son los teclados más silenciosos? Guía completa para 2025

¿Cuáles son los interruptores de teclado más silenciosos que realmente cumplen lo que prometen? He dedicado innumerables horas a probar diferentes interruptores mecánicos silenciosos para encontrar las mejores opciones tanto para jugar como para trabajar. El mercado de los teclados mecánicos ha cambiado radicalmente, y los interruptores silenciosos se han convertido en una prioridad para los gamers, los trabajadores de oficina y cualquiera que comparta su espacio con otras personas.

La clave para encontrar los teclados más silenciosos reside en comprender cómo funcionan. Los teclados silenciosos incorporan amortiguadores de goma o silicona que absorben el impacto cuando las teclas tocan fondo y vuelven a su posición inicial. Esto permite escribir de forma casi inaudible, con un nivel de ruido que suele rondar los 40-45 decibelios, frente a los 60-70 decibelios de los teclados normales.

Tanto si eres un jugador noctámbulo preocupado por despertar a tus compañeros de piso como si eres un empleado de oficina en un espacio de trabajo diáfano, esta guía te ayudará a adentrarte en el mundo de los teclados silenciosos y a encontrar el que mejor se adapte a ti.

¿Qué hace que un interruptor de teclado sea silencioso?

Los interruptores de teclado mecánico más silenciosos logran su silencio gracias a almohadillas amortiguadoras fabricadas con caucho, silicona o TPU. Estas almohadillas absorben el impacto al pulsar las teclas y cuando estas vuelven a su posición inicial.

Interruptores lineales suelen ser, por naturaleza, más tranquilos que táctilor clicsvariantes, ya que carecen de mecanismos de amortiguación. El material de la carcasa también influye, ya que las carcasas de nailon producen sonidos más apagados en comparación con las de policarbonato.

Lubricación de fábrica reduce la fricción entre las piezas móviles, eliminando los chirridos. La fuerza de accionamiento también es importante: los interruptores más ligeros, de unos 40-45 gramos, requieren menos presión, lo que se traduce en una escritura más silenciosa.

Los mejores interruptores lineales silenciosos para un silencio absoluto

Interruptores lineales silenciosos son los interruptores de teclado mecánico más silenciosos que existen actualmente. Estos ofrecen pulsaciones suaves sin relieve táctil, lo que los hace ideales para los jugadores y quienes escriben a máquina que dan prioridad al silencio. Cherry MX Silent Red Estos interruptores marcan la pauta. Con Fuerza de accionamiento de 45 gramos and amortiguadores de goma integrados, reducen el ruido en aproximadamente 30 decibelios. Su vida útil de 100 millones de pulsaciones garantiza su fiabilidad.

Gateron Silent Red and Negro silenciosoLos interruptores ofrecen alternativas económicas. Rojo silenciosopartidosCereza‘s Accionamiento de 45 gramos, mientras queNegro silenciosorequiere60 gramos. Ambos cuentan conalmohadillas acolchadas para el silenciador que eliminan los ruidos de golpeteo.

ZealPC Healios los conmutadores ocupan el segmento de gama alta con Accionamiento de 67 gramos and parachoques insonorizantes especializados. La lubricación de fábrica garantiza un tacto de teclas suave como la mantequilla nada más sacarlo de la caja. La Hada Abuela Estos interruptores merecen una mención especial por ser una opción económica excepcional, a 0,31 dólares cada uno. Utilizan amortiguación de silicona y venlubricado de fábricacon un sonido más apagado y grave.

Los mejores interruptores táctiles silenciosos que combinan la respuesta táctil con la discreción

Interruptores táctiles silenciososproporcionarbaches gratificantes sin dejar de ofrecer un funcionamiento silencioso, ideal para una biblioteca. Esto resulta atractivo para quienes escriben a máquina y necesitan una respuesta táctil sin ruido. Gazzew Boba U4 los interruptores se han ganado la reputación de ser algunos de los los interruptores más silenciosos del mercado. El Relieve táctil de 62 gramos incluyeamortiguadores de silicona que absorben el sonido tanto en la fase de descenso como en la de retorno.

ZealPC Zilent V2 los interruptores son el equivalente táctil de Healios. Disponible en varios pesos de muelle a partir dede 62 a 78 gramos, estas características silenciadores de goma and tallos reforzados. Se prevén precios elevados, en torno a 1,30 dólares por interruptor. Akko Penguin los interruptores proporcionan sensación táctil nítida con silenciador integrado. El clic en forma de P resulta ágil, mientras que la silicona amortigua el sonido. A 0,35 $ por interruptor, ofrecen una relación calidad-precio excepcional.

TTC Blanco azulado Silent V2 Los interruptores cuentan con una protuberancia táctil redondeada. Losalmohadilla amortiguadoraand anillo de siliconaproducir un sonido comparable al de teclados de membrana, ideal para montar equipos de oficina ultrasilenciosos. Outemu Amarillo Crema Estos interruptores ofrecen a los constructores que buscan ahorrar una opción sólida, silenciosa y con respuesta táctil. La sensación táctil se produce en el punto más alto de la pulsación de la tecla con comentarios mordacesmanteniendo el volumen bajo.

Teclas silenciosas de perfil bajo para teclados compactos

Interruptores silenciosos de perfil bajo dirigirse a los usuarios que desean teclados más finos sin perder en silencio. Por lo general, cuentan con un recorrido total de 3,0 mm, frente a los 4,0 mm de los interruptores estándar.

Keychron de perfil bajo y silencioso Estos interruptores combinan la transparencia para la iluminación RGB con un diseño con vástago acolchado. El Fuerza de accionamiento de 40 gramos ofrece una escritura fluida sin necesidad de pulsar las teclas con fuerza. Kailh Deep Sea Silent Mini hay interruptores deBlanco silenciosolineal yBrown Táctilvariantes. Con43-45 gramos Con una fuerza de accionamiento y un recorrido previo de 1,3 mm, garantizan un funcionamiento cómodo y silencioso.

Gateron KS-33 de perfil bajo y silencioso características de los interruptores estructuras prelubricadas con un recorrido total de 3,0 mm. La estructura de doble carril reduce la oscilación del manillar, mientras que la carcasa transparente es compatible con la iluminación LED SMD. Cherry MX de perfil bajo los interruptores mantienen Cerezacalidad en un diseño de altura reducida. Red and PlataAmbas variantes ofrecen un funcionamiento silencioso, con Plataofreciendo una duración más corta Recorrido de 1,0 mmpara jugar.

Cómo elegir los interruptores silenciosos más adecuados para tus necesidades

La elección de los teclados más silenciosos para tu caso depende de varios factores que van más allá del nivel de ruido.

Lineal frente a táctil representa la elección fundamental. Los interruptores lineales como Cherry MX Silent Red ofrecen una experiencia totalmente silenciosa. Los interruptores táctiles como Boba U4 añadir una respuesta táctil que indique la precisión al teclear.

representa la elección fundamental. Los interruptores lineales como Cherry MX Silent Red ofrecen una experiencia totalmente silenciosa. Los interruptores táctiles como Boba U4 añadir una respuesta táctil que indique la precisión al teclear. Fuerza de accionamiento influye tanto en la comodidad como en el ruido. Los interruptores más ligeros, de unos 40-45 gramos, se accionan sin esfuerzo, pero pueden provocar pulsaciones accidentales. Los interruptores más pesados, de entre 60 y 67 gramos, reducen los errores. He descubierto que los de 55-62 gramos son los que ofrecen el equilibrio perfecto.

influye tanto en la comodidad como en el ruido. Los interruptores más ligeros, de unos 40-45 gramos, se accionan sin esfuerzo, pero pueden provocar pulsaciones accidentales. Los interruptores más pesados, de entre 60 y 67 gramos, reducen los errores. He descubierto que los de 55-62 gramos son los que ofrecen el equilibrio perfecto. Ten en cuenta tu medio ambiente . Los empleados de oficina pueden optar por teclados táctiles silenciosos, mientras que los jugadores nocturnos necesitan el silencio absoluto que ofrecen los interruptores lineales de alta gama. Las bibliotecas y los estudios de grabación requieren opciones como el ZealPC Healios.

. Los empleados de oficina pueden optar por teclados táctiles silenciosos, mientras que los jugadores nocturnos necesitan el silencio absoluto que ofrecen los interruptores lineales de alta gama. Las bibliotecas y los estudios de grabación requieren opciones como el ZealPC Healios. Presupuestoeso también importa. Las opciones básicas, como las Akko Fairy, cuestan entre 0,30 y 0,40 dólares por interruptor. Las opciones de gama media, como las Cherry MX Silent, cuestan entre 0,50 y 0,75 dólares. Las opciones premium de ZealPC cuestan entre 1,00 y 1,30 dólares por interruptor.

Los teclados intercambiables en caliente te ofrecen la flexibilidad de probar diferentes interruptores sin necesidad de soldar. Te recomendamos que compres kits de prueba con entre 5 y 10 interruptores silenciosos diferentes antes de decidirte por un juego completo. Muchos de nuestros productos mejor valorados teclados mecánicos ahora incorporan la función de intercambio en caliente

Comparación entre los interruptores silenciosos y los interruptores mecánicos estándar

Para saber cuáles son los teclados más silenciosos, hay que compararlos con las opciones estándar. Los teclados normales Cherry MX Red Los interruptores producen aproximadamente entre 60 y 65 decibelios. Las variantes silenciosas reducen esta cifra a entre 40 y 45 decibelios. La tecnología de amortiguación marca una diferencia notable. Los interruptores estándar generan ruido en dos puntos: al tocar fondo y al volver a subir. Los interruptores silenciosos utilizan almohadillas de goma que absorben el impacto en ambos puntos.

Se nota que hay diferencias más allá del ruido. Algunos usuarios señalan que los interruptores silenciosos ofrecen una sensación ligeramente más blanda, ya que las almohadillas amortiguadoras se comprimen con el impacto. Sin embargo, los interruptores modernos de ZealPC and Gazzew han minimizado este efecto. La durabilidad sigue siendo similar. Los interruptores silenciosos mantienen la misma vida útil que sus homólogos estándar, normalmente entre 50 y 100 millones de pulsaciones. Los materiales amortiguadores resisten bien el paso del tiempo.

El rendimiento en los videojuegos es donde los interruptores silenciosos realmente destacan. La reducción del ruido te permite concentrarte en el juego, y los interruptores lineales silenciosos ofrecen la activación suave y constante que necesitan los jugadores.

Mantenimiento de los teclados silenciosos

Un mantenimiento adecuado garantiza que los teclados más silenciosos funcionen de forma óptima durante años.

Lubricacióndesempeña un papel fundamental. Los cambios lubricados de fábrica apenas requieren mantenimiento, pero lubricarlos a mano puede reducir aún más el ruido. Utiliza lubricantes fluidos, como el Krytox 205g0, en los carriles de la tija y evita lubricar en exceso.

Limpieza Los usuarios habituales deberían realizar esta limpieza cada 6-12 meses. Retira las teclas y utiliza aire comprimido para eliminar el polvo. Evita quitar las tapas de los interruptores a menos que sea necesario, ya que esto puede alterar los materiales amortiguadores.

Teclas influyen considerablemente en el sonido general del teclado. Las teclas gruesas de PBT absorben más sonido que las finas de ABS, lo que complementa el funcionamiento silencioso de los interruptores.

Modificaciones en las casillas Aumenta el silencio. Colocar espuma entre la placa de circuito impreso y la parte inferior de la carcasa amortigua las vibraciones. Las almohadillas amortiguadoras de silicona absorben la resonancia. Estas elementos actúan de forma sinérgica con los interruptores silenciosos.

Interruptores silenciosos para distintos usos

¿Cuáles son los interruptores de teclado más silenciosos para tu aplicación concreta? Cada situación requiere unas características diferentes.

Videojuegosrequiere una activación rápida. Los interruptores lineales silenciosos, como los Cherry MX Silent Red o Gateron Silent Red destacan por su recorrido suave y predecible. Su accionamiento de 45 gramos ofrece una respuesta rápida sin provocar fatiga. Estos interruptores combinan a la perfección con componentes de alto rendimiento teclados para juegos diseñado para el juego competitivo.

Trabajo de oficinase beneficia de los interruptores táctiles silenciosos. Akko Penguin or Boba U4 ofrecen unas protuberancias táctiles bien definidas que ayudan a reducir los errores tipográficos sin perder la discreción profesional.

Creación de contenidos exige silencio absoluto. Los editores de vídeo y los streamers necesitan ZealPC Healios or TTC Frozen Silent interruptores para evitar el ruido del teclado en las grabaciones.

Uso nocturnoexige el máximo silencio. Los interruptores lineales con amortiguación robusta, como ZealPC Healios, para que el ruido sea mínimo. Combínalas con teclas gruesas de PBT y espuma para la carcasa.

Alojamiento para estudiantes requiere tener en cuenta a los demás. Opciones económicas como Outemu Amarillo Crema or Gateron Silent Estos conmutadores ofrecen una reducción eficaz del ruido sin salirse del presupuesto. Si se combinan estos conmutadores con teclados para juegos económicos ofrece una configuración completa, silenciosa y asequible.

Qué hay que tener en cuenta antes de comprar interruptores silenciosos

Antes de invertir en uno de los teclados más silenciosos que se ofrecen aquí, ten en cuenta varios aspectos prácticos.

La compatibilidad es más importante de lo que muchos creen . La mayoría de los interruptores silenciosos utilizan varillas estándar tipo MX, pero las variantes de perfil bajo requieren un teclado compatible. Comprueba que tu teclado sea compatible con este tipo de interruptor.

. La mayoría de los interruptores silenciosos utilizan varillas estándar tipo MX, pero las variantes de perfil bajo requieren un teclado compatible. Comprueba que tu teclado sea compatible con este tipo de interruptor. La cantidad de interruptores se acumula rápidamente . Los teclados de tamaño completo necesitan más de 104 interruptores, los teclados sin teclado numérico requieren 87, y Teclados al 60 % Se utilizarán 61 interruptores. Prevé el presupuesto correspondiente.

. Los teclados de tamaño completo necesitan más de 104 interruptores, los teclados sin teclado numérico requieren 87, y Teclados al 60 % Se utilizarán 61 interruptores. Prevé el presupuesto correspondiente. Probarlo antes de comprarlo evita decepciones . Pide kits de prueba de interruptores que incluyan entre 5 y 10 interruptores silenciosos diferentes para compararlos físicamente. Esta inversión de entre 15 y 25 dólares te evitará comprar interruptores que luego no te gusten. Las políticas de devolución protegen tu compra. Algunos proveedores ofrecen plazos de devolución para los interruptores sin usar, mientras que otros no admiten devoluciones. Siempre que sea posible, compra en tiendas con políticas claras.

. Pide kits de prueba de interruptores que incluyan entre 5 y 10 interruptores silenciosos diferentes para compararlos físicamente. Esta inversión de entre 15 y 25 dólares te evitará comprar interruptores que luego no te gusten. Las políticas de devolución protegen tu compra. Algunos proveedores ofrecen plazos de devolución para los interruptores sin usar, mientras que otros no admiten devoluciones. Siempre que sea posible, compra en tiendas con políticas claras. Las opiniones de la comunidad ofrecen una visión realista. Echa un vistazo a las comunidades de Reddit, las pruebas de sonido de YouTube y los foros sobre teclados para conocer las opiniones de los usuarios sobre interruptores silenciosos concretos.

Cómo cambiar tu teclado actual por uno con interruptores silenciosos

Es posible transformar tu teclado mecánico actual con los interruptores más silenciosos del mercado mediante la sustitución de los interruptores. Los teclados con interruptores intercambiables en caliente facilitan la actualización. Solo tienes que quitar las teclas, extraer los interruptores existentes con un extractor y encajar los nuevos interruptores silenciosos en su sitio. El proceso dura entre 15 y 30 minutos.

Los teclados soldados requieren más experiencia. Para sustituir los interruptores hay que desoldar los existentes y soldar los nuevos. Esto lleva entre 2 y 4 horas en el caso de los teclados completos y conlleva el riesgo de dañar la placa de circuito impreso. Las herramientas para abrir interruptores facilitan las modificaciones. Estos dispositivos permiten abrir las carcasas de los interruptores para aplicar lubricante sin necesidad de desoldar. Esto resulta útil para los teclados que se desean conservar pero a los que se quiere reducir el ruido.

El ajuste de los estabilizadores influye considerablemente en el nivel de silencio general del teclado. Lubrica los estabilizadores con grasa espesa y aplica la modificación del «parche» para reducir el traqueteo y lograr un silencio óptimo. Muchos modelos modernos teclados inalámbricos para videojuegos Ahora cuentan con diseños que permiten cambiar los teclas en caliente, lo que facilita su personalización para disfrutar de una experiencia de escritura más silenciosa.

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